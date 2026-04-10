Я в восторге от этого платья, все красиво, цвет, силуэт, узор, качество вязки. Единственное но, это обувь, больше светло-коричневые замшевые сапоги на каблуках подошли бы, на мой вкус.
20+ человек, чьи вышивки и вязание выглядят так стильно, что хоть в очередь за заказами становись
Признаемся честно: эту статью мы готовили с открытыми ртами — какие же впечатляющие и уютные вещи люди создают крючками, спицами и иголками! В этой подборке есть все: любимая игрушка полуторагодовалого малыша, сногсшибательный и мягкий кардиган, сияющий как солнце, шорты для отдыха и даже вышитые нитками картины. От такой трогательной красоты и таланта дух захватывает. Надеемся, и у вас глаз отдохнет во время просмотра этого красочного материала.
«Свитер готов! Правда, мне не совсем нравится цвет. Придется отдать его подруге. Она любит кошек, так что все хорошо»
Создательница этого очаровательного свитера переживала, что цвет пряжи не подойдет к оттенку ее кожи. Пост собрал полсотни комментариев. Кто-то шутил, что тоже не прочь, если ему отдадут такую красоту. Кто-то уверял, что можно сделать акцентную деталь — она решит все проблемы. Но в одном комментаторы были солидарны — работа потрясающая!
«Работа над пуфиком окончена. Точнее, это новая кошачья кровать»
Ну кто, как не читатели ADME, оценят тонкий вкус, явно присутствующий у этого кота? Согласитесь, что пуфик связать каждый может, а вот элитную лежанку — это дело рук настоящего мастера.
«Хотела связать юбку из шелка и мериноса. Вышло платье»
Девушка призналась, что на создание этой красоты она вдохновилась видами французского замка, его садами и виноградниками. И да, изначально это действительно была юбка, но, как пошутила сама мастерица, «виноградная лоза неудержимо ползла вверх». Одна из комментаторов, тоже любительница связать что-то на досуге, даже хотела взять у автора автограф.
«Моя первая вышивка на одежде»
С помощью этой потрясающей вышивки автор скрыла небольшие пятна на любимой рубашке. Не поверите, но на эту работу с перерывами у нее ушло пару лет.
«На создание этого покрывала ушел примерно год. Теперь это моя гордость»
Песик тоже офигел от красоты и не может поверить, что хозяйка такая рукоблудница.
Конечно, комментаторы пришли в восторг от цветовой гаммы! Тем более, это первый проект автора поста. Были и те, кто отметил выражение мордочки у собаки. Хозяйка быстро прояснила ситуацию: «Он грустный, потому что на время съемки нельзя было лежать на кровати». Еще бы! Когда в центре внимания такой красавчик, плед вряд ли можно заметить.
«Моя последняя работа по вышивке. И, кажется, любимая»
Тут сразу и не догадаешься, что картина вышита нитками: даже полутона выглядят так, будто художник тщательно прорисовывал их кистью и смешивал краски.
«Меня попросили связать брелоки в виде котиков, причем определенного окраса. Поначалу не хотела брать заказ. Но в итоге вот такие британцы получились. Заказчики довольны»
«Я создала эту готическую шаль, вдохновившись философией Дэвида Линча»
Кто-то готов отдать за эту шаль немалые деньги. И мы прекрасно понимаем такое желание: смотреть на переплетение узоров можно бесконечно.
Вышивка может украсить любые джинсы
«Знаете, у меня есть причина любить прохладную погоду. Ведь так я могу носить свое ярко-желтое пальто, которое недавно связала»
Ощущение, что в этом пальто вот-вот пройдутся по подиуму — насыщенно, изысканно и стильно. Его специально сделали без застежек, ведь так образ выглядит феерично.
«Связала себе розовую сумочку под цвет куртки. Обожаю этот оттенок»
От вязаных сумочек прям веет романтикой и солнышком. Да, у них есть один минус — необходимость ручной стирки, но это того стоит!
Если вы уже обсудили актерский состав в новом сериале о Гарри Поттере, то вот вам новая тема для разговора — вязаные Букля и Корнуэльский пикси, Снейп и Волан-де-Морт! Каждая фигурка высотой 12 см
«Подруга посоветовала мне срочно опубликовать фото в этих шортах. Я связала их в прошлом месяце, и, пожалуй, это мой любимый проект, с тех пор как я взялась за крючок»
Вязаные шорты — это что-то удивительное. А ведь посмотрите, как они круто могут выглядеть: наполнены летними красками и смотрятся вполне стильно и удобно.
«Первый набор ниток мулине достался мне от бабушки. Теперь я вышиваю броши и кулоны»
Глядя на этот маленький мир из ниток, сложно представить, что вышивка — не главное хобби мастерицы. Ощущение, что она вложила в каждую брошь кусочек своей души.
«А я вот подруге в подарок вареников... навязала»
Мы считаем, что подарок вышел просто чудесный! Хотя от вареных вареников отказаться тоже сложно. Кое-кто из комментаторов предложил сделать в этом сувенире подвижные игрушечные глазки. Думается, идея интересная.
«Я вышивала абстрактные панно. А потом мне позвонила дизайнер интерьеров и попросила сделать цветочки»
Иногда говорят, что созданное на заказ изделие не имеет души. Да ладно? В эти цветы точно вложено все по-максимуму. Мастерица, кстати, не художник. Поэтому для технического рисунка она использовала проектор, который ей подарил муж, — аккуратно наметила карандашом будущие цветы.
«Вперед, птицы!»
Эта девушка спортивная фанатка. Но даже если вы далеки от стадионных кричалок и запуска волны, этот вязаный костюм вас все равно впечатлил, ведь так?
«Хотела купить много яркой пряжи и связать перчатки к красному пуховику. А потом подумала: „Зачем? У меня есть обычные нитки и много красителей“. В общем, красила и вязала»
«Вот такие куклы-подружки получились. Вязала крючком из хлопковой пряжи»
Такие красотки станут отличным украшением интерьера. Они и в детской будут смотреться неплохо, да и любой гостиной придадут уют.
«Картина еще не готова, но я закончила вышивать небо»
Уже только от слов «вышивать небо» становится как-то... грандиозно! А листва деревьев и вовсе впечатляет — мы долго рассматривали эти точки из нитей.
«Бабушка мужа подарила мне скромный сувенир ручной работы»
«Да у меня челюсть на полу! Настоящая семейная реликвия,» — вот так звучит один из комментариев к этой фотографии. И мы с ним солидарны. Перчатки действительно не только защищают от холода, но и являются важным аксессуаром, который способен отразить характер своей обладательницы.
«В этом месяце на вязание ушло уже 30 часов. Вот, часто просят такие шарфы, так что развлекаюсь с энтерлаком. Ну и, конечно, Тесла не остался без обновки»
«Связала себе крючком шорты. Обожаю их»
И снова вернемся к вязаным шортам. В комментариях работу девушки оценили высоко! А кто-то даже уточнил, что этот предмет гардероба недооценивают: «Так, все, нам нужно срочно возвращать в моду вязаные шорты. Они же прекрасны». Мы полностью согласны с этим мнением. Возможно, кто-то станет переживать, что они могут растянуться. Но при качественной пряже и с помощью резинки в поясе этих проблем можно избежать.
«Мне кажется, я потратила на этот проект целую вечность. Мой полуторагодовалый малыш в восторге»
Бонус: наши читатели тоже не лыком шиты! Вы посмотрите на эту чудесную салфетку. А лисичку хоть сейчас в сказку забирай
Прям захотелось скорее взять пяльцы, мулине и вышить себе картину! Кстати, мы надеемся, что вы поделитесь в комментариях вашим творчеством. Или, возможно, кто-то захочет похвастаться свитером от любимой бабушки и расшитым сестрой пиджаком.
