16 советов родителей, которые когда-то казались нам занудными, а теперь стали на вес золота

А вот тут мимо.

Я помню как в детстве мама по пути с базара останавливалась поболтать с каждой встреченной знакомой. Даже с коллегой по работе с которой уже завтра увидится.

Но нет, именно в тот момент когда мы несколько часов сбивали ноги таскаясь по базару, накупили столько, что руки отваливаются от пакетов, а я , пардон, очень хочу писать, обязательно нужно было стать и обсудить ВСЁ и ВСЕХ.

Вот так стоишь пол часа, пить хочется, писать хочется, ноги гудят, устала слушать сплетни и начинаешь тихонечко подвывать "ма-ааам, пошли домой...". А в ответ "тихо!...не видишь я с тётей (Имя) разговариваю...".

Где-то на десятый раз таких встреч я просто брала свои пакеты и медленным шагом шла домой. Мама быстренько прощалась с тетей и бежала меня догонять. Получала конечно но зато нужный эффект достигался быстрее.

Сейчас я взрослая и терпеть не могу сплетни. Если кто-то что-то и расскажет, то уже завтра я забуду пикантные или нелицеприятные моменты чьей-то жизни.