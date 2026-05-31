20+ школьных сочинений и рисунков, которые заслуживают пятерку хотя бы за чувство юмора
31.05.2026
Ощущение, что если школьники начали творить, их уже ничто не остановит. А потом педагоги с хохотом зачитывают вслух отрывки из сочинений и показывают в учительской забавные рисунки своих учеников. Да и многие из нас сами до сих обожают пересказывать детям и внукам добрые истории о временах, когда мы писали в диктанте загадочные слова типа «обязьян» или разрисовывали тетрадки по физике.
- В 11 классе мы готовились к сочинению. И вот забегает к нам в класс учительница, хохочет и держит мою тетрадь: «Я за 25 лет педстажа такого не видела». Она и на память это сфоткала. А я просто умудрилась написать: «Андрей Болконский часто ездил поглазеть на тот дуб, на который он был похож как две капли воды». Потом уже в интернете начиталась похожих историй и узнала, что это не я одна такая была. Это что, нам так учителя объясняли? Не может же быть, чтобы в голове у всех одинаково отложилось.
«Два года назад, когда я работал в школе, первоклассники нарисовали мой портрет»
- У сына во 2 классе психолог дал задание нарисовать семью. Ну наш и нарисовал. Да так, что психолог и классная хотели нас на беседу вызвать. Учительница вкрадчиво спрашивает: «Что у вас дома происходит?» И тут мой сын сообщает: «Я еще не умею хорошо рисовать, поэтому похоже у меня бы не получилось. Поэтому я нарисовал вымышленную семью».
ainursafaralieva
- Помню, в четвертом классе мы писали сочинение «Кем я хочу стать, когда вырасту». Я написала , что хочу стать моделью, лежать на пляже и быть загорелой, как шоколадка. Я тогда знала, что слово «шоколад» не пишется через «и» (по типу жи-ши), но почему-то решила написать через «е» (шеколадка). Учитель, проверяя мое сочинение, исправила ее на букву «и» (шиколадка) и посоветовала мне учить правила.
lera170198
«Сын написал сочинение про меня»
- Прадедушка говорил, что я в детстве была как «обязьян», когда прыгала и скакала. И так мне это засело в голову, что классе в третьем или четвертом я, будучи круглой отличницей и обладательницей «врождённой грамотности», написала в диктанте «обязьян». Потом исправила на «обязьяна». Чувство, что что-то не так, меня не покидало, но уловить ошибку я не могла из-за привычки. Мама долго хохотала, с прадедушкой провели беседу, а я научилась перепроверять то, что звучит смешно.
aliyara.vilmont
- «Есенин с детства любил гетры». Так начинался диктант. Весь остальной текст о природе и метафорах. Я все писала и ждала, когда раскроется это странное вступление, к чему оно вообще. Естественно, ничего так и раскрылось, потому что любил он не гетры, а ветры. Учительница после проверки очень веселилась.
sashashepherds
«Это мой школьный рисунок на тему „Моя профессия“. Как сейчас помню, срисовывала с крема для рук и мечтала стать художником, который зарабатывает много денег»
- В 4 классе я писала сочинение про свою любимую игрушку. Звали его Тимофей. Но я не знала, как пишется это имя, и везде написала «Темофей». Мне поставили тройку. Так я пришла к учительнице и заявила, что вообще-то его зовут именно Темофей, это не ошибка. Учительница поняла, что я сочиняю, но поставила четверку за находчивость.
m_ksyu_
- Дочь написала сочинение про нашего кота Василия, только она не указала, что это кот, и все подумали, что это ее брат. И правда, он сильно любил ее. А когда уходил из жизни, даже приснился ей — хвостом своим пушистым помахал, попрощался. Она тогда уже в институте училась, тринадцать лет с нами прожил котейка.
«Работаю в школе психологом, иногда развлекаюсь сама и радую детей рисунками»
- Я в начальной школе часто пытался блеснуть умными словами. Как-то раз мне бабушка рассказала, что такое гипотенуза, и уже в следующем сочинении про какого-то лося, который пошел в лес, я гордо написал, что он решил сократить свой путь с помощью гипотенузы.
Учитель не понял, для чего я это выдал, но и снижать оценку, если память не подводит, не стал. Думаю, если бы на тот момент я знал больше подобных слов, несчастный лось обнаружил бы, что является травоядным животным и крупнейшим представителем семейства оленевых, высота взрослого лося в холке составляет от 1,5 до 2,3 метра, а его максимальная скорость — 56 км/ч.
- В первом классе мы писали диктант про белочку, которая жила в дупле. Я весь класс убедила, что дупло пишется через букву «б» — «дубло». В качестве аргумента я всем приводила проверочное слово «дуб». А самое прикольное, что это дубло было в каждом предложении. Только представьте реакцию учительницы.
«Как меня видят дети»
- Старший сын классе в восьмом или девятом написал сочинение по образцу для ОГЭ. Нужно было описать знакомого человека. Не знаю, чем руководствовался сын, когда решил описывать выдуманную соседку. Помню, что она была пожилая, с перстнями, с духами и так далее. Я читала, утирала слезы от смеха, но потом сказала: «Переписывай, а то меня в школу вызовут и тебя к психологу отправят».
- Сын в шестом классе писал сочинение про семью. Директор ловит моего мужа в коридоре и цитирует отрывок: «Моя мама умеет и хорошо встретить гостей, и проводить их». Муж улыбается, а та все допытывается, что ребенок имел в виду. В итоге муж кое-как отвертелся, чтобы и педагога не обидеть, и сына не подставить.
«Нашел свою школьную тетрадь. А что вы рисовали на полях или на последнем листе?»
- Пишем мы в школе изложение. Рассказ про то, как две девочки нашли в траве маленького птенчика. Учительница говорит: «Обратите внимание, что птенца называют разными словами: птенчик, кроха, малыш». И один одноклассник начал изложение с предложения: «Девочки нашли в траве крошку». Хорошее зрение, видимо, было у девочек.
- Меня как-то учительница вызвала сочинение свое у доски прочитать. А я его не написал. Открыл тетрадь и сочинял прямо в процессе. Попался на том, что иногда в потолок поглядывал — уже под конец рассказа. Поставила мне 5/2.
«Мой отец был человеком творческим, но занесло его в школу с физико-математическим уклоном. Было это в 1967-1969 годах. Теперь эта тетрадь — наша семейная реликвия»
- В классе втором нам задали написать сочинение на тему «Мой любимый школьный предмет». Была я девочкой невнимательной и, конечно же, прослушала объяснение учительницы. Каково было ее удивление, когда она читала сочинения про математику, окружающий мир, литературу. А тут Маша пишет про циркуль, линейку и карандаш.
- Сыну во втором классе задали написать сочинение про осенний лес, для родителей уточнили — 3-5 предложений будет достаточно. Вечер, ноябрь, ребенок пытается придумать хоть что-то, ноет, мается. И тут внезапно к нему приходит муза, он удаляется к себе, творит и приносит на проверку сочинение про приключения гриба Тимофея. Молодая учительница и одноклассники были в восторге.
Через две недели мы узнали, что задания такого типа — регулярная практика. Новая тема сочинения — «Зимние краски леса» стала главой «Первая зима Тимофея». Каждую тему класс ждал с нетерпением, главу читали всему классу вслух, мир обрастал подробностями. И я решила добавить в историю красок — в тематическом сообществе написала, что ищу иллюстратора для детского творчества. Для начала мы выяснили, что Тимофей — вешенка, потом определили, как он выглядит. Потом мы выпустили небольшой тираж через издательство, шедевр даже был зарегистрирован. И вот что у нас вышло в итоге.
- Нам на последнем звонке раздавали наши первые сочинения — такие коротенькие работы из абзаца текста с сопроводительным рисунком на тему «Как я провел лето». Но там и пары предложений хватало, чтобы всех насмешить. Наша первая классная руководительница хохотала сквозь слезы, когда зачитывала наши опусы. Я в начале второго класса возомнила себя важным пупсом: «Я начала писать книгу про свои похождения и пишу их до сих пор». Вообще не помню, что это за книга такая. Наверное, я имела в виду свой личный дневник.
- Помнится, в учебнике по истории в конце параграфа были вопросы «Знаете ли вы...» Нам задали написать ответы на листочке. Одноклассник честно ответил на них: «Знаю, знаю, не знаю». Оценка его весьма разочаровала.
