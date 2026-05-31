Милое, симпатичное лицо. Нет в нём надменности и холодности. Живые глаза, тёплая улыбка, немного уставший вид. Привлекательная молодая женщина.
Давайте сравним, как 16 исторических личностей выглядели на экране и на портретах
Они правили империями, разбивали сердца, меняли ход истории, шлейф их славы тянется через века. Но парадокс в том, что внешность этих людей мы чаще представляем не по подлинным изображениям, а образам, созданным кинематографом. Экранная магия порой оказывается сильнее исторических документов, и мы невольно ищем черты людей прошлого в лицах наших современников. Мы решили посмотреть, что произойдет, если рядом с подлинным портретом или фотографией поставить киновоплощение того же человека.
Императрица Мария Федоровна
Императрица Мария Федоровна, урожденная принцесса Вюртембергская, была супругой Павла I и матерью двух российских императоров — Александра I и Николая I.
Очень неудачный выбор артистки
Мария Фёдоровна была расположена к полноте, а Ольга Прокофьева абсолютно другой комплекции. И её амплуа после "Прекрасной няни" - Жанна Аркадьевна, но никак не царица.
В сериале «Адъютанты любви» (2005) ее сыграла Ольга Прокофьева. В интервью актриса рассказывала, что так и не смогла передать всю сложность характера своей героини.
Анна Банщикова блестяще сыграла роль императрицы. И внешне она больше подошла.
В историческом сериале «Александр I» (2025) императрицу сыграла Анна Банщикова. Критики отмечают, что актриса, «слегка засидевшаяся в образе майора Кушнир в „Ищейке“, наконец показала себя совершенно другой».
Великая княгиня Елизавета Алексеевна
Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра I, была одной из самых красивых женщин Петербурга. Народ прозвал ее «кротким ангелом»: посреди бесконечных дворцовых интриг она не нажила себе врагов. Кстати, существует версия, что именно ей Бетховен посвятил свою знаменитую фортепианную пьесу — «К Элизе».
Кристина Кузьмина, хотя и коренная ленинградка, но на "кроткого ангела" совсем не похожа. Дерзкий взгляд, вздернутый носик, чувственные пухлые губки, она скорее похожа на кокетку. Она современная петербуржка, но никак не Елизавета Алексеевна.
В сериале «Адъютанты любви» (2005) княгиню сыграла Кристина Кузьмина — это была первая значительная роль актрисы, принесшая ей известность. На роль холодной, но ранимой северной императрицы кастинг-директора искали актрису с чисто «петербургской, классической» внешностью. Кузьмина (коренная ленинградка, актриса театра Ленсовета) прошла пробы легко.
Дарья Меншикова
Дарья Михайловна Меншикова была не только супругой «полудержавного властелина», Александра Даниловича Меншикова, ближайшего сподвижника Петра I, но и доверенным лицом государя, который ласково звал ее «домашней правительницей» и ценил за острый ум.
Худосочные современные артисточки всё равно не подходят на роли женщин той эпохи. Наталья Фатеева старалась передать душевные качества и характер своей героини, но получилось это неестественно, наиграно.
В масштабном историческом сериале «Тайны дворцовых переворотов» (2000-2011) образ этой преданной супруги, поехавшей больной за мужем в Сибирь, блестяще воплотила актриса Наталья Фатеева.
Екатерина I
Весь вид Екатерины показывает знающую себе цену роскошную женщину. Холёное лицо, ухоженные пухлые ручки, мраморная кожа, смелый взгляд, чуть насмешливая улыбка. Она неподражаема и очень хороша.
Марта Скавронская, в крещении Екатерина Алексеевна, была невысокой, круглолицей и очень фигуристой женщиной со жгучими черными глазами и громким, раскатистым хохотом. Даже на пике величия эта женщина, шагнувшая к вершинам власти из статуса пленницы-портомои, шокировала иностранных послов тем, что вытирала жирные пальцы о бальные платья и щипала фрейлин за щеки.
Многие актрисы пытались сыграть Екатерину I, но, на мой взгляд, мало кому это удалось. Наталья Егорова - одна из тех кому не посчастливилось воплотиться в образ царицы.
В историческом сериале «Тайны дворцовых переворотов» ( 2000-2011) образ растерянной перед бременем власти женщины воплотила Наталья Егорова.
Я так понимаю, что режиссёры вообще не парятся по-поводу портретного сходства с Екатериной. Берётся любая артистка, прошедшая "кастинг" и вперёд, по сценарию отигрывается роль. Вуаля, киношка готова.
А в масштабном байопике «Рождение империи», выхода которого мы ждем осенью 2026 года, Екатерину сыграет Ксения Утехина.
Петр I
Петр I обладал невероятным для своего времени ростом под два с лишним метра, но при этом носил обувь всего 38-го размера и имел узкие плечи, из-за чего при ходьбе смешно и широко размахивал руками.
К образу Петра Великого кинематографисты обращались десятки раз. Среди самых ярких экранных воплощений царя-реформатора, работы Николая Симонова, Дмитрия Золотухина, Николая Караченцова. В совсем недавно вышедшем сериале «Государь» царя сыграл Константин Плотников, звезда сериала «Король и Шут». В грядущем же фильме «Рождение Империи» роль досталась Александру Горбатову, запомнившемуся нам по сериалам «Угрюм-река» и «Шаляпин».
Ольга Калиновская
Реальная Ольга Осиповна Калиновская была фрейлиной великой княжны Марии Николаевны, дочери Николая I и сестры цесаревича Александра. Девица, о которой в своих воспоминаниях фрейлина Толстая писала так: «Не обладая красотой, она, как говорят, была вкрадчива и проворна и не замедлила вскружить голову будущего императора», пробыла при дворе пять лет и в 24 года была выдана замуж за князя Иеренея Огинского. Иереней, кстати, был сыном известного композитора, которому мы обязаны прелестным полонезом № 13, более известным как «Полонез Огинского».
В сериале «Бедная Настя» (2003-2004) Ольгу сыграла Марина Казанкова. Создатели сериала сделали девушку фрейлиной императрицы Александры Федоровны ради усиления драматизма сюжета.
Княжна Екатерина Долгорукая
Княжна Екатерина Долгорукая была моложе Александра II на целых 29 лет, но эта огромная разница в возрасте не помешала их невероятной любви. Император впервые встретил Катю, когда ей было всего одиннадцать, а спустя годы полюбил ее до беспамятства, писал ей нежные письма каждый день и сделал своей морганатической супругой. Существует красивая версия искусствоведов, что «Неизвестная» Крамского первоначально задумывалась как портрет княжны, но после того как не стало Александра II, художник передумал.
В фильме «Катя — некоронованная царица» (1959) Долгорукую сыграла Роми Шнайдер. Роми согласилась на эту роль только из-за того, что была связана жестким контрактом. Самой же актрисе очень хотелось вырваться из амплуа принцесс, которое «прилипло» к ней после звездной роли в трилогии про Сисси — Елизавету Австрийскую.
В фильме «Роман императора» (1994) княжну сыграла Вера Сотникова. Многие зрители скептически отнеслись к идее, что в фильме, который охватывает значительный период жизни Долгорукой, роль юной княжны — в начале фильма ей 17 лет — досталась Сотниковой, которой было уже за тридцать.
Императрица Мария Александровна
Женой же Александра II была Мария Александровна. Надо сказать, что изначально их брак был счастливым. Более того, Александр Николаевич, которому на тот момент исполнился 21 год, при встрече настолько влюбился в 14-летнюю принцессу, что преодолел сопротивление своей матери и вынудил ее дать согласие на их брак. Замуж за наследника престола она вышла в 17 лет.
В сериале «Бедная Настя» будущую императрицу сыграла Марина Александрова.
Екатерина II
Екатерина II — один из самых востребованных «экранных» женских исторических персонажей наряду с Елизаветой I Английской, Клеопатрой и Марией-Антуанеттой. На сегодняшний день в мире насчитывается более 50 экранных воплощений этой императрицы. В разные годы ее образ примеряли такие звезды, как Джулия Ормонд, Хелен Миррен, Катрин Денев. Многие любители современных кинолент помнят ее в исполнении Марины Александровой или Юлии Снигирь.
В фильме «Царская охота» (1990) Екатерину сыграла Светлана Крючкова. Актриса признавалась: «Работа над ролью российской императрицы Екатерины II шла очень непросто и стала одной из самых сложных для меня ролей».
В вышедшем в марте 2026 года историческом сериале о Потемкине роль императрицы сыграла Анна Ковальчук.
Князь Григорий Потемкин
Вполне естественно, что рядом с Екатериной II на экране часто появляется образ ее ближайшего сподвижника — князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. В разные годы его играли Борис Ливанов («Адмирал Ушаков»), Владимир Яглыч («Екатерина. Самозванцы»), Джейсон Кларк («Екатерина Великая») и другие.
В вышедшей недавно исторической драме, полностью сосредоточенной на личности фаворита Екатерины II, Потемкина сыграл Иван Колесников.
Княгиня Ирина Александровна Юсупова
Ирина была племянницей императора Николая II и единственной дочерью великого князя Александра Михайловича. Современники считали ее одной из самых красивых девушек своего времени: хрупкая, с выразительными глазами и изящными чертами лица, она вместе с мужем Феликсом Юсуповым образовала самую блестящую и красивую пару того времени. Именно из-за нее разгорелся громкий скандал вокруг Распутина: он распространял про княгиню ложные слухи, и это стало одной из причин, по которой Феликс Юсупов решился на заговор.
В сериале «Григорий Р.» (2014) роль княгини сыграла Паулина Андреева, а роль Распутина исполнил Владимир Машков.
Фрейлина Анна Александровна Вырубова
Анна Александровна Вырубова — прапраправнучка великого русского полководца Михаила Кутузова. Ближайшая и едва ли не единственная подруга последней императрицы Александры Федоровны, она была одной из самых преданных приближенных и всегда поддерживала императорскую семью в трудные моменты. Ее воспоминания — «Страницы моей жизни» — один из самых любопытных исторических документов о том времени.
В сериале «Григорий Р.» ее сыграла Екатерина Климова. Сложно не отметить, что фрейлина Вырубова была несколько грузной женщиной, а актриса — хрупкая красотка.
Императрица Елизавета Петровна
Любимая дочь Петра I считалась красавицей: высокая, с роскошными светлыми волосами и яркой улыбкой, она обожала наряды, балы и праздники. Она никогда не надевала один и тот же наряд дважды, и в ее гардеробе просто так хранилось несколько тысяч платьев.
В художественно-документальном фильме «Императрицы» (2023) ее сыграла Юлия Пересильд. О своей героине актриса сказала так: «Недавно я услышала любопытное сравнение: „Если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя — как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном“. По-моему, замечательный образ».
Княгиня Екатерина Павловна Багратион
Жена полководца Багратиона прославилась в Европе красотой и беспечным поведением. Она была дочерью графа Скавронского и Екатерины Энгельгардт — племянницы самого Потемкина. Брак состоялся исключительно по воле императора Павла I, решившего устроить «семейное счастье» героя, выдав за него свою очень дальнюю родственницу.
В двухсерийном фильме «Багратион» (1985) жену Багратиона, которую сыграла Ирина Алферова, зовут Елизаветой. Причина проста: в жизни и, соответственно, по сюжету Багратион был страстно влюблен в другую Екатерину — великую княжну Екатерину Павловну, дочь Павла I, роль которой исполнила Ирина Малышева. Два персонажа с одинаковым именем запутали бы зрителя, и сценаристы решили эту проблему, просто сменив имя нелюбимой жены.
Василиса Кожина
В 1812 году простая женщина из Смоленской губернии стала настоящим вожаком. Она собрала отряд из местных жителей и вместе с ними устраивала засады на французских солдат. За свои смелые действия Василиса получила от императора Александра I золотую медаль и денежную награду — это была редкая, практически невозможная честь для крестьянки того времени.
В фильме «Василиса» (2013) героиню сыграла Светлана Ходченкова. Актрису напрямую спрашивали, осознает ли она, насколько не соответствует своей героине по типажу, на что та отвечала: «Я думаю, что судить здесь, наверное, в первую очередь лучше режиссеру, который увидел во мне что-то и на эту роль утвердил».
Лиля Брик
Муза и возлюбленная Владимира Маяковского, хозяйка одного из самых известных литературно-художественных салонов Москвы, женщина, умевшая притягивать к себе самых ярких людей эпохи. Она прожила 86 лет, пережила всех своих знаменитых современников и до глубокой старости оставалась в центре культурной жизни.
В сериале «Лиля», премьера которого запланирована на начало лета 2026 года, ее сыграла Мария Смольникова, хорошо знакомая нам по роли слегка экзальтированной Валентины Красновой в популярном фэнтезийном сериале «Волшебный участок».
А вы как считаете: должен ли режиссер добиваться стопроцентного портретного сходства, или харизма актера важнее исторических документов?
