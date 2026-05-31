Давайте сравним, как 16 исторических личностей выглядели на экране и на портретах

Княжна Екатерина Долгорукая была моложе Александра II на целых 29 лет, но эта огромная разница в возрасте не помешала их невероятной любви. Император впервые встретил Катю, когда ей было всего одиннадцать, а спустя годы полюбил ее до беспамятства, писал ей нежные письма каждый день и сделал своей морганатической супругой. Существует красивая версия искусствоведов, что «Неизвестная» Крамского первоначально задумывалась как портрет княжны, но после того как не стало Александра II, художник передумал.