И ответ: гусь из задачи слишком тяжёл, а свинья -слишком лёгкая. Ребёнку надо начать не с математики.
16 случаев, когда домашнее задание ребенка выполняли всей семьей, включая кота
Детство наших сыновей и дочек — это не только первые шаги и слова, но и внезапные поиски первоцветов для гербария, поделки из шишек в одиннадцать вечера и задачки «со звездочкой». Иногда эти вечерние бдения приносят неожиданные плоды: например, героиню одной из этих историй помощь сыну с физикой так затянула, что она решила получить второе высшее образование. Эти добрые зарисовки напомнят, что даже самая сложная домашка — это отличный повод для уютных посиделок, от которых на душе становится тепло, как летом.
- У подруги сын в начальной школе учился. Дали ему задание придумать загадку. Вот что у него вышло: «Гусь весил 30 килограмм, а свинья — 15». Подруга: «А где тут вопрос?» Ребенок подумал и выдал: «Гусь весил 30 килограмм, а свинья — 15. Вопрос: И что?»
- Дочке в саду дали задание сделать проект дома. Я распечатала разрез 32-этажки из своего последнего проекта, а малышка это все разукрасила, как умела. Так воспитательница глаза закатывала: «Это же должно было быть совместное творчество!» Оказалось, там остальные мамочки устроили ярмарку тщеславия, а тут я. А в сентябре было задание детям и мамам испечь что-нибудь, у нас были пряники. Я сделала тесто, а раскатывала и украшала дочь. Получилось как получилось, а оказалось, что пряники пойдут на продажу.
А сама мама из этой истории разве не ярмарку тщеславия устроила?
- У подруги есть сын-школьник. Ему дали задание нарисовать иллюстрацию к любому произведению Пушкина. Он выбрал коня с телегой и сел рисовать. Когда через час подруга подошла к нему посмотреть, что получилось, она увидела машину! На ее фразу, что во времена Пушкина машин не было, сын сказал: «Я не умею коня рисовать, поэтому будет машина». Я давно так не смеялась.
Ловко выкрутился. Но хотя бы схматично мог нарисовать коня.
«Неведомая зверушка»
«Задание в 1 классе. Ребенок написал синей ручкой, чтобы было понятнее. Учитель поправил зеленой пастой».
Они стоят друг друга. ))
- Протягивает сын мне бумажку с заданием: не позднее пятницы (а был четверг) сдать поделку на тему пожарной безопасности. Работа могла быть выполнена в технике аппликации, лепки, живописи, макраме и вышивки. Я решила лепить. Рецепт простой: 50% соли, 50% муки, замеси тесто покруче и ваяй что хочешь. Слепила три огнетушителя, из этой же массы — тоненькую колбаску, нарезала ее и выложила буквами: «Огнетушитель в каждый дом». Все это художество приклеила на фанерку и покрасила в ярко-красный цвет. Сделала и забыла, а примерно через месяц сын принес грамоту. Моя поделка конкурс выиграла.
- Дочь училась в первом классе, объявили неделю творчества Пушкина: конкурсы стихов, поделок. Я осваивала вязание крючком и связала золотую рыбку, с красивой чешуей из петелек, хвостом и плавниками из ниток и глазками-бусинами. Дочка отнесла эту рыбку в школу, приносит дневник, там запись от классной: «Мама — молодец». В общем, эта рыбка победила в конкурсе, ее еще на стенд школьный поместили, за стекло. Классу выдали приз — большую книгу «Сказки Пушкина» с картинками. Они ее потом читали на внеклассном чтении. Горжусь собой до сих пор.
- В детстве нам тоже задали сделать поделку на конкурс. Моя семья была не очень богата, зато у нас всегда была дача, а на ней росли кабачки. Мама придумала взять кабачок средней пухлости, наклеить глазки, ушки и хвост крючком. Получилась свинка, только зеленоватого цвета, и я занял первое место. Я гордился собой и мамой, что она такое придумала.
«На днях все принесли в сад осенние поделки. Мы с сыном пришли с гусеницей Олесей: я помогала искать кленовые листья и циркулем круг чертила, а он вырезал»
- В седьмом классе в одном из домашних заданий надо было продолжить поговорку. Для меня это было раз плюнуть. Однако вот эту пословицу я увидела впервые: «Комар носа не...» Мой мозг мигом включил логическое мышление и, связав комара с носом, выдал итог: «Комар носа не укусит». Смысл казался мне ясным: тепло, тихо, хорошо, ничего не беспокоит, даже комар носа не укусит. Каково же было мое удивление, когда мама, смеясь при проверке, назвала правильный вариант!
- В 1 классе на собрании моим родителям сказали, что ребенок должен подготовить проект на тему «Я, моя семья и осень», чтобы познакомиться с классом и рассказать о своей семье. Выглядеть это должно было примерно так: ватман, желтые листики, орехи с улицы, фотки семьи и небольшой рассказ от ребенка. Мой папа так загорелся этой идеей, что слегка увлекся. В итоге на урок я принесла диск с целым фильмом архивных осенних фотографий семьи с крутой анимацией между фотографиями. Я рассказала о семье и прочитала стишок, но все смотрели фильм, а потом хлопали.
- Вспомнился случай из начальных классов. Мы тогда проходили антонимы, и домашним заданием было написать антонимы к словосочетаниям со словом «свежий»: свежий хлеб, свежая газета и свежая рыба. Спросила у мамы, какой антоним будет к свежему хлебу, на что она ответила: «Черствый». Сдала тетрадь с заданием, а учитель вернул ее с красными пометками. Я пошла разбираться к маме, она глянула в тетрадь и давай хохотать: «Дочка, рыба тухлая, газета старая, а черствый только хлеб».
«Можно, я похвалюсь? Доченька сделала!»
- Проверяю у сына-второклассника домашнее задание по английскому. Упражнение такое: прочитать на иностранном коротенький текст и нарисовать согласно прочитанному рисунок. Текст примерно такой: «На зеленом лугу стоит дом. В доме три окна, дверь, крыльцо. На крыше труба, из нее идет дым. Рядом с домом — дерево и качели...» Смотрю на рисунок — вроде все верно нарисовано. Только, спрашиваю, почему два окна, а не три? Ответ был до гениальности прост: «Третье окно на другой стороне дома — его не видно».
- Я никогда особо не понимала физику. Но вот она началась у моего сына. Пришлось помогать. С невероятным удивлением я осознала, что у меня неплохо получается, и в свои 34 я стала понимать физику! Я настолько загорелась, что начала изучать все и вся. Книги, лекции, семинары. Физика настолько поглотила меня, что я даже решила получить второе образование! А ведь все началось с того, что мне просто нужно было помочь сыну с домашним заданием.
- Готовились с сыном Димкой к школе. Учитель сказал выучить имя, фамилию, отчество, дату рождения. Учили весь вечер. Утром, как только он открыл глаза, я спросила: «Как тебя зовут? Ты кто?» На что Дима удивленно выдал: «Жили, жили... Дожились!»
«Дочке задали сделать выкройку»
- Это было то ли в начальной школе, то ли в детском саду. Задание было такое: придумать способ переместить яйцо примерно на метр и сделать так, чтобы оно уцелело при падении с метровой высоты. Мы с папой без лишних слов построили машину на дистанционном управлении. Пульт был проводным, и мы не успели вовремя закончить рулевое управление, но я чувствовал себя крутым парнем. Правда, яйцо при падении разбилось. Все остальные просто клали яйцо в пакет с салфетками и толкали его до финиша.
Такое ощущение, что всех этих училок, которыe задают за вечер сделать действующую модель вулкана, поделку о пожарной безопасности или машину для перекатки яиц - учат в одном месте.
И это не пединститут, а филиал передачи "очумелые ручки" 🙄
- В шестом классе наша учительница английского заставила нас написать дома алфавит заглавными и строчными буквами, чтобы доказать, что мы умеем писать буквы и знаем алфавитный порядок. Кто-то из родителей должен был расписаться на задании, чтобы подтвердить, что мы выполнили работу сами. Это было мое самое лучшее и одновременно самое худшее домашнее задание.
- Сын учится в первом классе. По предмету «Окружающий мир» ему задали такую загадку: «Его можно пилить, рубить, носить, кидать, чистить и даже есть. Он может греть и охлаждать. Что это?» Оказалось, снег.
- Дело было в младших классах. Я делал домашнее задание и написал там такое слово: пулисос. Все, сделал уроки, отдал маме на проверку. Она читает и начинает смеяться: «Ну ты и написал! Пулисос! Как правильно-то пишется?» А! Понятно! Действительно, дал маху. Исправил на «полесос». Как по мне, так все логично. Полесос ползает по полу, сосет что-то с пола, соответственно, это полесос. Мама снова рассмеялась. «Да пыль же! Пылесос сосет пыль с пола!» И тут я обиделся. Могла бы сразу понятно объяснить, что на полу, кроме пола, еще и пыль...
