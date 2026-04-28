15+ живых историй о бабушках и дедушках, от которых становится так же тепло, как от бабулиного чая

По-настоящему поразительно разговаривать с моим дедушкой, которому недавно исполнилось девяносто. Он вырос в очень бедной фермерской семье: в доме даже водопровода не было, когда он был ребенком, но, по его словам, тогда это считалось обычным делом. Живут они очень скромно, но тепло и уютно. Дед как-то сказал: «Если бы я увидел себя нынешнего глазами того мальчишки, каким был когда-то, то решил бы, что стал миллионером!»

Мне невероятно повезло, что в детстве от нашего дома к их домику на маленьком озере вела лесная тропинка. Он — самый добрый и самый мудрый человек из всех, кого я знаю. Большую часть времени он мастерит часы, а бабушка печет такой хлеб на закваске, лучше которого, наверное, нет на всем белом свете. У них стоят прекрасные напольные часы, которые я когда-нибудь очень надеюсь унаследовать. И до сих пор у меня замирает сердце от радости, когда он просит меня их завести!