Я тоже люблю заводить большие часы с боем, которые стоят у моих родителей. В это время становится как-то очень тепло и уютно на душе.
15+ живых историй о бабушках и дедушках, от которых становится так же тепло, как от бабулиного чая
Говорят, что любовь живет три года, но герои нашей подборки бы не согласились. Настоящие чувства прячутся в простых вещах: в готовности 40 лет есть омлет ради улыбки жены, в робком походе в библиотеку за «инструкцией» по любви в 74 года или в свидании в ресторане, который построили на месте того самого кинотеатра, где случился первый поцелуй. Мы собрали истории, от которых становится светлее на душе, а вера в «долго и счастливо» обретает уютные и очень человечные черты.
- Работаю в библиотеке. Ходил к нам один дед каждую неделю, брал книги стопками, всегда что-то серьезное. Однажды пришел и говорит: «Посоветуйте что-нибудь про любовь». Я подобрала несколько книг, он взял, ушел.
Через неделю вернул и говорит: «Знаете, я тут познакомился с одной женщиной. Мне семьдесят четыре, думал, уже поздно, а оказывается, нет. Хотел понять, как это теперь работает, в моем возрасте». Я спрашиваю: «Ну и как, помогли книги?» Он подумал и говорит: «Книги не помогли, но я, пока читал, решился ей позвонить». Она согласилась на чай. Вот и все, что нужно было.
- Живу с бабушкой и дедушкой. Уже много лет бабушка каждое утро готовит нам завтрак. Дедушка ест омлет с овощами, моет за собой тарелку и целует бабушку в щеку. Неделю назад сестра бабушки заболела, и ей пришлось уехать, чтобы позаботиться о ней. И завтрак впервые взял на себя дедушка. Он приготовил жареную картошечку и выглядел очень счастливым. Я спрашиваю: «В чем причина такого хорошего настроения». Он отвечает: «Ненавижу омлет, но ем, чтобы не обижать бабушку».
По приезде я рассказал бабушке об этом, и она устроила деду... Не за то, что он не любит омлет, а за то, что молчал 40 лет! А по утрам у нас теперь всегда пахнет жареной картошкой, но дед все так же моет посуду и целует бабушку в щеку.
«Каждое утро дед встает раньше всех, ставит чайник и садится у окна. Перед ним лежит черно-белая фотография бабушки»
Они прожили вместе сорок семь лет. Когда бабушка ушла, дед стал будто тише. Меньше говорит, реже выходит во двор. Но каждый день он обязательно берет фото и гладит пальцем ее лицо. Он иногда тихо говорит: «Опять дождь, Катюша, помнишь, как мы грибов тогда натаскали».
Раньше я думал, что это привычка, но теперь понимаю — это любовь, пережившая годы и одиночество. Он обращается с фотографией так бережно, словно это она сама. И каждый раз у меня внутри что-то щелкает.
Если в старости у меня будет человек, о котором я захочу говорить так же — значит, я все сделал правильно. Ведь любовь — это не кольца и не красивые картинки в соцсетях. Это когда спустя десятилетия ты все еще говоришь «доброе утро» тому, кого уже нет рядом.
- Моя любимая история из жизни — про бабушку и дедушку моей знакомой. Они вместе уже десятки лет, и у них до сих пор в отношениях огонек. Дед заскучал и заказал бабушке букет анонимно. Букет доставляют, и дед начинает ее подкалывать, мол, это не от него. Бабушка ему: «Ты в своем вообще уме?» Скандал, примирение, разоблачение и смех на много лет. Обожаю такие пары!
- Дедушка смотрел телевизор и ворчал на него. Бабушка зашла в комнату с половником в руках — она как раз варила суп. Начала размахивать им, как дирижер, объясняла деду, что его ворчание ничего не изменит, а только портит здоровье.
Размахивала так сильно, что половник аж улетел, приземлившись сначала деду на плечо, а потом на пол. Бабушка осеклась. Дедушка поднял поварешку и отдал ее обратно бабуле со словами: «Любимая, ты уронила», а потом добавил еще: «Продолжай, красавица». Бабуля заулыбалась и ушла доваривать суп на кухню.
«Вчера я закатила своим бабушке и дедушке праздник по случаю их 70-летней годовщины свадьбы — такой вехи, которой удостаиваются меньше 0,1 % людей!»
По-настоящему поразительно разговаривать с моим дедушкой, которому недавно исполнилось девяносто. Он вырос в очень бедной фермерской семье: в доме даже водопровода не было, когда он был ребенком, но, по его словам, тогда это считалось обычным делом. Живут они очень скромно, но тепло и уютно. Дед как-то сказал: «Если бы я увидел себя нынешнего глазами того мальчишки, каким был когда-то, то решил бы, что стал миллионером!»
Мне невероятно повезло, что в детстве от нашего дома к их домику на маленьком озере вела лесная тропинка. Он — самый добрый и самый мудрый человек из всех, кого я знаю. Большую часть времени он мастерит часы, а бабушка печет такой хлеб на закваске, лучше которого, наверное, нет на всем белом свете. У них стоят прекрасные напольные часы, которые я когда-нибудь очень надеюсь унаследовать. И до сих пор у меня замирает сердце от радости, когда он просит меня их завести!
- Мой дед влюбился в бабушку еще в первом классе. Первый букет, который он ей подарил, — ландыши. В юности он писал ей стихи и рисовал картины. Когда был не рядом — слал длинные письма о любви. Она отвечала. Ждала.
Потом были путешествия на его синей «ласточке» — так он называл свою машину. Жили в палатках в горах, умывались ледяной водой из водопадов, делали зарядку по утрам. Мечтали о квартире, о даче, о длинных вечерах с большой семьей за столом.
Все сбылось, они прожили вместе до глубокой старости. И свою последнюю картину он посвятил ей. На ней были ландыши.
- Мне было лет 10, и мы с бабушкой и дедушкой собирали в саду вишню. Навсегда в моей памяти останется момент, как дед снимал свою старушку с лестницы. Она боялась спускаться, а он просто подхватил ее на руки, аккуратно опустил на землю и поцеловал в лоб. В тот момент я иначе взглянула на них, они пронесли свою любовь через полвека и смотрели друг на друга, как молодые влюбленные.
«Мои бабушка и дедушка. Их любовь не похожа ни на одну другую, которую я когда-либо видела»
- Стояла днем в ожидании трамвая на остановке. Подходит пара пожилых людей лет восьмидесяти. Старичок бережно так усаживает свою супругу на лавочку, она с палочкой и еле передвигается. Тут на горизонте появляется трамвай, и дедуля начинает говорить бабушке, что пора вставать, а то не успеем залезть в кабину. Но бабушка жалобно так говорит, что никак не может — сил совершенно нет и утыкается лицом в руки. Дедуля, в свою очередь, стоит рядом, гладит по плечу, успокаивает и говорит, что это не страшно, мол, дождемся следующего. Уже отъезжая, увидела, что дедушка присел рядом с женой, и она благодарно взяла его за руку и положила голову на плечо. Настоящая любовь.
- Работаю в сети ресторанов. Была в командировке в другом городе. Ресторан построен вокруг старого кинотеатра. Дизайн сделали так, что сохранили старые красивые колонны фасада. Хожу, общаюсь с гостями. Вижу ,сидят бабушка с дедушкой за столом около одной из них. Думала, может официант забыла подойти. Подошла спросить как у них дела. А дедушка мне отвечает: «Все прекрасно, мы просто сидим ностальгируем. 55 лет назад, я впервые поцеловал эту девушку. И вот 55 лет каждый день она меня целует».
«Мои любимые бабушка и дедушка отмечают бриллиантовый юбилей — 60 лет совместной жизни. Они с нетерпением ждали этого дня»
- Была сегодня в поликлинике. Одна бабулечка смахивала с лица соринку такому же дедушке. Видно, деду в какой-то момент это надоело, и он хотел в шутку куснуть бабушку за пальцы. Старушка отдернула ручку и усмехнулась, а дедок заулыбался. И столько было любви и нежности у них во взглядах. На душе даже как-то светлее стало. Такая вот больничная милота.
- Ехала в автобусе по делам, села себе и никого не трогаю. И тут на одной из остановок входит дедушка с роскошным букетом цветов в руках. Глаза радостные, блестят. Он сел как раз напротив меня. В глазах стоявших рядом людей сразу же появился интерес. Дедушка был одет невзрачно: старая кожанка, потрепанная временем, картуз обшарпанный, брючки опрятно отглаженные, но сразу видно, что носил он их еще в молодости.
Увидев мой заинтересованный взгляд, он сказал: «Красивый букет?» Мне оставалось лишь кивнуть. Он продолжил: «Это моей красавице. Ей сегодня 78». Я улыбнулась: «Поздравляю». А дедушка буквально светился от переполняющих его эмоций. Женщины, стоявшие рядом, стали кучковаться вокруг нас. Интересно же.
Он добавил: «Через два дня у нас юбилей. Уж шестьдесят лет вместе». И достает из внутреннего кармашка куртки фотографию своей жены. На потрепанном фото его красавица — такая же ярко улыбающаяся старушка.
- Бабушка с дедом из разных городов, познакомились на курорте. Дедушка так влюбился, что ходил за ней, как привязанный. А после отпуска раз в месяц приезжал к ней с кучей гостинцев. Однажды после его отъезда вдруг звонок от его родственников: «А у вас случайно не серьезно ли все? Потому что дома он целыми днями лежит на диване и только грустно вздыхает, смотря в стену».
«Бабуля и дедуля отпраздновали свою бриллиантовую годовщину свадьбы, и они по-прежнему полны сил»
Бабушка часто повторяла слова своей бабушки: «До свадьбы смотри в оба, а после — можно и прищуриться немного» А дедушка говорил: «Пусть неизбежные стычки будут как можно короче и побыстрее остаются в прошлом».
- Дед с бабушкой вместе уже 50 лет. Бабушка старше деда на 7 лет. В 21 год она осталась одна с ребенком на руках, работала швеей: днем — мастером в цеху, вечером шила допоздна. Дочка ее 5 дней в неделю была в интернате.
Дед вырос в деревне, был свинопасом, но не хотел такой жизни. В 14 лет уехал в город учиться и работать, жил один, смог получить высшее образование. В 18 лет он встретил бабушку — ей тогда было 25. Он снял жилье и забрал ее дочку из интерната. С этого момента они больше не расставались.
Бабушка — сильная женщина, «командир по жизни», как называл ее дед. Но в семье — полное взаимоуважение: она не принимала решений без мужа и всегда его слушала. Когда бабушка начинала сердиться, дед улыбался и нежно говорил: «Галочка, ну что ты?», гладил ее по плечу.
Четыре года назад бабушкино здоровье подкосилось, тогда дедушка бросил работу и начал ухаживать за ней. Хотя раньше он никогда не готовил и не убирался, он всему научился и отказывается от любой нашей помощи. Поднимая ее, кряхтит и называет «крошкой», а она смеется, как девочка.
Несмотря на трудности, дед ни разу не пожаловался и не повысил голос. Он по‑прежнему называет ее «Галочкой» и смотрит с нежностью. Даже спустя 50 лет они счастливы вместе. В их глазах до сих пор видна любовь. Мне становится тепло, когда я смотрю на них — и я хочу поделиться этим теплом с вами.
Эти истории — еще одно доказательство, что настоящие любовь и нежность не знают возраста и даже спустя десятилетия влюбленные парочки светятся так же ярко, как в день первого свидания.