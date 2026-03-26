15 бытовых зарисовок о том, как внешний вид стал сценарием для маленького стендапа — 26.03.2026

Однажды в начале нулевых мама на стройке недалеко от дома прикупила гранитную плиту, на памятник.

Призвала своего брата, чтоб до дома дотащить. Дядя взвалил плиту на спину, мама подхватила снизу и пошли. А плита тяжёлая.

И вот как в истории, чувствует мама, что юбка слетела вниз, хорошо хоть мама в плаще была. Юбка была на резинке и чуть великовата, но обычно норм держалась. А тут мама в напряжении, живот втянулся, юбка и рухнула.

Встал вопрос что делать. Они посреди улицы, с плитой, которую не поставишь ибо потом не поднимешь, и юбкой на щиколотках.

В общем мама из юбки вышла, дядя юбку поднял и погарцевали они домой