Помню, была история, как свекровь прокралась в квартиру будущей невестки (девушка с парнем жила) и померила ее свадебное платье.
Неаеста ее за этим делом застала. Самый смак, что жених встал на сторону мамы
15 бытовых зарисовок о том, как внешний вид стал сценарием для маленького стендапа — 26.03.2026
Слышали ли вы о том, чтобы свекровь надевала белое платье на свадьбу молодых? Что делать, когда соседка или коллега вечно критикует внешний вид? И стоит ли дружить с высокомерной особой, которая с тобой не здоровается? Герои этой подборки как раз столкнулись с такими ситуациями и нашли из них выход. Давайте узнаем, какой.
- Свекровь меня невзлюбила. День свадьбы, у нас роспись, и тут свекровь приезжает чисто в белоснежном платье. Моя мама подходит к ней и спрашивает, сменит ли она платье в ресторане, свекровь отвечает: «Нет». Тогда моя замечательная мамочка ей выдала: «Ну тогда и свадьбы нет». Она добавила, что неприлично женщине надевать белое платье на свадьбу сына. В итоге ей привезли другое платье, и она переоделась. Теперь в мою сторону и пикнуть не смеет.
Помню, была история, как свекровь прокралась в квартиру будущей невестки (девушка с парнем жила) и померила ее свадебное платье.
- Была на съемках фильма зимой. Есть захотелось неописуемо. Не стала дожидаться, когда привезут киноеду, и пошла в ближайший ресторан. Как была, в валенках, куртке из секонд-хенда и шапке-ушанке. Меня с большим удивлением, но обслужили. Разговорилась с официантом при расчете. Тот, смеясь, сказал: «Когда вы только пришли, мы думали, что вы или бродяжка, или миллиардерша».
- У меня соседку Галю вечно критиковала ее знакомая. Каждое утро они встречались на остановке, и та придиралась к макияжу и одежде. Наконец, Галя не выдержала. Сделала себе дерзкий мэйк, пришла утром на остановку и как давай строить глазки мужу своей вредной знакомой, а она в этом мастер. Муж уж чуть было не растаял, да жена уволокла в подошедший троллейбус, и c тех пор критика прекратилась.
Так может и перед этим знакомая придиралась исключительно за умение строить глазки всем мужчинам на остановке? И чем дерзкий мейк (не мэйк!) отличается? Синими тенями, свекольными румянами и оранжевой помадой? 😀
- Есть у меня магазин возле дома. Часто хожу в него чуть ли не в пижаме, с пучком на голове и с опухшими глазами. Тогда я чувствую на себе подозрительный взгляд охранника, а продавщица жалеет меня, пробивает товары и делает скидку по карте, которой у меня нет. В другие же дни, когда прихожу туда после работы при параде, скидку не делают, продавщица хамит, а охранник даже глазом не ведет. Вот уж точно встречают по одежке.
- Была я как-то на собеседовании у начальника и его жены. И начальник мне говорит, что у них есть дресс-код: элегантная одежда, каблуки. При этом он был в шортах и сланцах, а жена в ситцевом сарафане и тоже в сланцах. Я тут же отказалась от этой работы. У нас жара 40 градусов в тени, и я должна ходить на каблуках, в то время как начальство позволяет себе одеваться, как на пляж. На фиг, на фиг. © Svetlana / Dzen
- Знакомая давно уехала в Ирландию с семьей. Выгуливает там дочку в песочнице. И тут появляется весьма помятого вида мамочка с мальчиком. Пока дети играли, подруга морально приготовилась, что сейчас будут просить денег. Внешний вид женщины просто кричал об этом. Подруга решила разрядить обстановку, завела разговор как все дорого, какие цены. Удивление наступило, когда дама уселась в тюнингованное купе и укатила. Впоследствии оказалось, что у нее замки по всей Ирландии, сдает их в аренду. На эти три копейки и живет.
Ну,блин!Так хорошо начиналось...Думал,расскажет,как сообразили,вискаря взяли,йодли попели,поплясали как ирландцы могут...А тут какие то замки немыслимые,серость и убогость...
- Я всегда предпочитала брюки и джинсы. И вот однажды решилась и купила себе джинсовую юбку, узкую и с разрезом сзади. Выхожу утром из дома (а дело было зимой) и, совершенно забыв, что я не в брюках, пытаюсь перешагнуть через сугроб. В последнюю секунду услышала треск ткани и в тот же момент завалилась в этот самый сугроб. Пытаюсь подняться — не получается, потому что юбка узкая и к тому же просто захлебываюсь от смеха. Несколько минут я перекатывалась из сугроба в сугроб на глазах у мужика, который прогревал машину неподалеку и просто согнулся пополам, ухохатываясь. Итог — пришла на работу с вызывающим разрезом сзади. © Светлана К. / Dzen
- В одной организации был дресс-код — белая блузка и черные брюки. Ну я и купила блузку, очень похожую на лонгслив, и брюки, больше похожие на лосины (возраст и фигура позволяли). Бирки не срезала, а аккуратно заправила внутрь. Естественно, мой начальник наехал на меня, на что я ему продемонстрировала бирки с надписью «блузка» и «брюки». Пришлось ему меня допустить до работы, но требования к дресс-коду были в ближайшее время переписаны, с уточнением моделей одежды. © Елена Нннннн / Dzen
- Было это давно, когда я была молодая и безрассудная. Поругалась с мамой, ушла из дома и на эмоциях уехала в другой город за 1500 км от своего. Без сменной одежды, в джинсах и футболке. На чужбине сразу начала искать работу.
И вот шла на собеседование. Надо было подняться по лестнице с высокими ступеньками. И, о боже, джинсы мои лопнули сзади. Как быть? Тогда еще в рваных джинсах никто не ходил, но я сделала еще несколько надрывов. И вот в таком виде я пошла устраиваться на работу. Меня взяли. Потому что их впечатлила моя смелость. И даже после того, как я заработала себе на одежду, мама вещи выслала, я продолжала иногда надевать эти джинсы. Нравились очень. © Кристина К. / Dzen
Как я поняла, она подняла ногу высоко. Значит, джинсы лопнули под ягодицей
Ну, это действительно смело так ходить, когда рваных джинсов еще не было
- Осенью я купила себе стеганую юбку под короткий пуховик. Вскоре молния на юбке начала расстегиваться: не держался бегунок. Пришлось надевать пояс, чтобы юбка держалась. Как-то вышла в магазин буквально в 20 метрах от дома и решила, что обойдусь без пояса. И да, вы правильно поняли: вышла из магазина, чувствую, что-то мешает идти. Юбка спустилась до щиколоток. Поставила сумку с покупками на ближайшую скамейку и оправилась со смехом. © Люсиль Юрьева / Dzen
- Я узнала, что в нашем городе открываются годичные театральные курсы для взрослых. Все серьезно. Пошла на встречу-знакомство с преподавательницей. Я думала, это будет умудренная годами женщина, с высокой прической и грудным голосом. Прихожу, а там ну совсем молоденькая девчонка! Ей лет 25 было. Худенькая, тонкая, звонкая. Но преподавателем она оказалась отличным, мы в итоге под конец года спектакль поставили.
Однажды в начале нулевых мама на стройке недалеко от дома прикупила гранитную плиту, на памятник.
Призвала своего брата, чтоб до дома дотащить. Дядя взвалил плиту на спину, мама подхватила снизу и пошли. А плита тяжёлая.
И вот как в истории, чувствует мама, что юбка слетела вниз, хорошо хоть мама в плаще была. Юбка была на резинке и чуть великовата, но обычно норм держалась. А тут мама в напряжении, живот втянулся, юбка и рухнула.
Встал вопрос что делать. Они посреди улицы, с плитой, которую не поставишь ибо потом не поднимешь, и юбкой на щиколотках.
В общем мама из юбки вышла, дядя юбку поднял и погарцевали они домой
- Приехала я в Питер на «Старкон». Это фестиваль косплея и фантастики. Чтобы сэкономить на билете, зрителям тоже нужен был костюм. Все там ходили в образах героев из «Гарри Поттера», «Игры престолов» и так далее. А у меня ничего такого не было. Зато я занималась танцами и поехала в своем костюме для трайбла: широченная юбка, обвес на лиф и куча цацок. Как ни странно, я очень выделялась в толпе. Ко мне подошли две девочки-«хоббита» и говорят: «О, сестра!» Оказалось, они тоже танцуют трайбл. Мы мило провели время, если бы не это, я бы тусовалась одна, а так встретила компанию.
- Мне немного за 30, у меня трое детей, а выгляжу я как подросток. Стою как-то у кассы, ко мне подбегает ребенок и называет мамочкой. Глаза кассира немного расширяются. Тут подбегает старшая, у кассира глаза уже на лоб лезут. А когда подошел муж с третьим ребенком, кассир вообще выпала в осадок.
Кассирша за день уже насмотрелась на людей, кроме, как на деньги ни на что не смотрит. Автор послания слишком мнительна
- У нас в группе училась девушка-тихоня. Она всегда надевала штаны и мешковатую футболку и носила очки. Мы думали, она ни с кем не хочет общаться, но потом все же подружились с ней. Оказалось, она танцовщица. На самом деле очень умная и эффектная девушка, но в обычной жизни предпочитает скрывать свою внешность.
- Еще в школе, в старших классах, я пошла на спортивную секцию и познакомилась там с девушкой Аней. Она была высокой и очень эффектной. На следующей день в городе я увидела Аню на улице и кивнула ей. Но она гордо прошла мимо меня, как каравелла по волнам. Ну, я решила, что я ей чем-то не понравилась. И вот следующее занятие на секции, Аня подходит и доброжелательно говорит: «Привет, а ты чего не здороваешься?»
Оказалось, в городе она меня просто не увидела. У нее очень плохое зрение, но очки она носить стеснялась!
На самом деле это частая история, когда человек с плозим зрением не носит очков и не узнает знакомых в городе