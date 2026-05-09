Я оправдываю человека до последнего. Пока он сам не убедит меня в обратном. А вы придумаете недостатки.
9 персонажей, на которых мы взглянули другими глазами, узнав их историю
Нам кажется, что мы наизусть знаем персонажей из любимых фильмов — будь то Людмила Прокофьевна из «Служебного романа» или Маргарита Павловна из «Покровских ворот». Однако в этих фильмах мы не видим предысторию персонажей, которая формировала их характер. Мы решили это исправить, и, опираясь на образ того или иного героя и литературные источники, подсветили их жизнь, которая осталась за пределами кинокадров.
Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Мы привыкли воспринимать Ипполита как человека надменного, эгоистичного и вспыльчивого. Он живет по правилам, которые сам себе установил, и твердо уверен, что их соблюдение — это ключ к успеху. И так во всем — и в работе, и в поступках, и в отношениях. И когда в его размеренную и упорядоченную жизнь вмешивается хаос в лице Жени Лукашина и все начинает рушиться, он пытается разложить все по полочкам — так, как привык.
Вполне возможно, что в его жизни уже был такой «Лукашин» — одноклассник, которому натянули пятерки по всем предметам, чтобы дать ему золотую медаль, а самому Ипполиту влепили одну незаслуженную четверку. Согласитесь, это заставляет взглянуть на отрицательного, в общем-то, героя, с другой стороны и даже сопереживать ему.
Людмила Прокофьевна Калугина, «Служебный роман»
Одинокая женщина за 30, у которой весь смысл жизни заключается только в работе, — такой мы встречаем в начале фильма Людмилу Прокофьевну. Она одевается скучно и однообразно, ей чужды макияж и желание нравиться противоположному полу, а коллектив за глаза называет «нашей мымрой». Однако у нас все равно складывается ощущение, что все это — своего рода броня, за которой прячется ранимая и тонкая натура.
Помните рассказанную ею историю о том, как к ней ходил мужчина, долго ходил, а потом женился на ее подруге? Возможно, это и стало причиной, по которой она «закрыла» в себе женщину и нацепила ту самую броню, за которой Новосельцев все же смог разглядеть ее настоящую.
Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
Экстравагантная и необычная Раиса Захаровна не могла не привлечь внимание Василия — человека деревенского и не привыкшего к подобному эпатажу. Она рассказывает ему об инопланетянах и прочих диковинках, о которых тот никогда и не слышал, и водит его на процедуры, на которые он сам никогда бы не пошел. Но есть одно «но» — Раиса знала, что мужчина женат и все равно закрутила с ним роман.
Но у подобного поведения женщины должны быть свои причины. Как мне кажется, когда-то в молодости она была обычной и ничем не выделяющейся девушкой, которой, скорее всего, не везло в любви. И она придумала себя новый, экстраординарный образ, но и он, однако, не принес ей желанного счастья. Но, согласитесь, подобное обстоятельство должно заставить нас сопереживать разлучнице. Меня, по крайней мере, заставило.
Гоша, «Москва слезам не верит»
Несколько десятилетий назад, когда «Москва слезам не верит» только вышел на экраны, Гоша казался персонажем однозначно положительным: мужественный, сильный, уверенный в себе, способный решить любую проблему. А вот сегодня он многим кажется человеком слабым и завистливым — иначе почему он был так против, чтобы женщина стояла выше него в рабочей иерархии и почему он сломался, узнав, что Катерина занимает высокую начальственную должность?
Но давайте подумаем, почему человек столь выдающихся, по мнению его друзей, способностей, работает простым слесарем? Возможно, в свое время у него не было возможности пойти получать высшее образование — он вынужден был пойти работать, чтобы обеспечивать свою семью. Конечно, это не оправдывает его не самый приятный характер, но если наши предположения верны, мы вполне можем хоть немного посочувствовать Гоше, Гоге и Георгию Ивановичу в одном лице.
Шура, «Служебный роман»
Общественница Шура как Фигаро — то здесь, то там, но только не в бухгалтерии, где ей положено быть согласно штатному расписанию. То она собирает деньги для родившей коллеги, то покупает подарок юбиляру, а то и вовсе требует взноса на венок ушедшему Бубликову. Она активна, и порой излишне, и многих это раздражает — настолько, что даже безразличная к интригам в коллективе Калугина отправляет ее назад в бухгалтерию.
А теперь давайте представим молоденькую бухгалтершу Шурочку, которую выдвинули на общественную работу. И она, привыкшая выполнять свои обязанности с максимальной отдачей, так же подходит и к делам общественным, которые со временем начинают забирать абсолютно все ее время и внимание. Кстати, в ее пользу говорит и тот факт, что она доставала для детей Новосельцева бесплатные путевки в санаторий.
Анфиса, «Девчата»
Главный антагонист «Девчат», красавица Анфиса, несмотря на свою внешность, показана не самым положительным персонажем. Надменная красавица, которая вертит мужчинами, как хочет, тем не менее, завидует Тосе, которая вдруг привлекает внимание самого завидного жениха. Да и вообще, с самого начала она не очень привечает новенькую, которая кажется ей слишком наглой.
Однако если вспомнить историю Анфисы, ее поведение можно понять — в повести Бориса Бедного, по которой и был снят фильм, она из-за трагического происшествия в прошлом не могла иметь детей. Это обстоятельство дает нам возможность иначе взглянуть на ее поведение и характер и даже проникнуться к ней сочувствием.
Варвара Сергеевна Плющ, «Бриллиантовая рука»
«Не знаю, как у них, но у нас управдом — друг человека» — эта и другие фразы управдома по фамилии Плющ сразу же ушли в народ. Героиня Нонны Мордюковой предстает перед нами настоящей железной женщиной, которая держит в ежовых рукавицах всех жильцов дома, заставляя их выгуливать собак подальше от дома и участвовать в общественной жизни.
Но, скорее всего, подобный характер дамы мог быть воспитан ее работой в правоохранительных органах: судя по тому, что она замечает татуировки на руке у милиционера, и владеет определенным сленгом, ей приходилось общаться не с самыми благополучными гражданами, что и оставило на ее нраве свой отпечаток.
Маргарита Павловна, «Покровские ворота»
Злой гений Льва Евгеньевича Хоботова — дама, несомненно, властная и не терпящая возражений и самодеятельности. Она хочет полностью контролировать жизнь бывшего супруга — вплоть до выбора ему новой спутницы жизни. Маргарита Павловна искренне считает Хоботова не взрослым мужчиной, а большим ребенком и, по ее собственному мнению, пытается сделать так, как будет лучше для него самого. Правда, спрашивать о том, чего хочет сам Лев Евгеньевич, она почему-то забывает.
Но, кажется, я понимаю, почему героиня Инны Ульяновой ведет себя подобным образом. Лев Евгеньевич и правда похож на большого неразумного и угловатого ребенка, который того и гляди что-нибудь натворит — или яичницу спалит или два левых ботинка наденет. Она наверняка привыкла с самого начала их брака контролировать его во всем — от приготовления еды до выбора галстука — и тянуть на себе весь быт.
Юрий Григорьевич Самохвалов, «Служебный роман»
Тут, наверное, двух мнений быть не может — Самохвалов персонаж однозначно отрицательный, его поступок в отношении Ольги нельзя оправдать ничем. Из этой щекотливой ситуации можно было найти другой выход, не вынося личные отношения на публичное обсуждение. Да, кто-то может сказать, что он пытался справиться, как мог, но ведь он не мог не понимать, что Шура сделает личное общественным.
Но давайте попробуем представить молодого Юру, влюбленного в свою однокурсницу Олю — как мы помним из фильма, они встречались и «ездили целоваться в Сокольники». Допустим, в какой-то момент Оля променяла его на молодого человека, который впоследствии стал ее мужем. Конечно, этим нельзя оправдать поведение Самохвалова в фильме, но, кажется, по крайней мере мы будем понимать подоплеку его некрасивого поступка.
