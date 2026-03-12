Самое интересное, что, скорей всего, раньше муж это помело не раз в чищенном виде трескал, и не задумывался, что это именно оно.
15 историй о вторых половинках, с которыми даже через много лет легко, тепло, а главное — поржать можно
Говорят, что счастье кроется в мелочах: в тихом поцелуе перед уходом на работу или в принесенном с корпоратива контейнере с едой. Эти истории — о тех самых моментах, когда понимаешь: со своим человеком можно и палатку в зале поставить, и в 30 лет делать вид, что ты «давно не спишь». Ведь главное, что вам все еще есть о чем поговорить.
- На днях приболела и отправила мужа со списком покупок в магазин. Он возвращается через полчаса и достает халву, апельсины, конфеты, сок и... метлу! У меня глаза на лоб, а муж говорит: «Ты же сама тут написала — помело». У человека два высших, но вот с фруктом помело ни разу в жизни не сталкивался. © Мамдаринка / VK
- У нас с мужем два сына и дочка. Сыновья хоть и старшие, но те еще хулиганы. Вечно что-то поделить не могут, шкодничают, во дворе суету наводят, бегают по дому, разрушая все на своем пути. А вот дочке четыре года, и она невероятно спокойная девочка. Сидит себе, играет тихонько, может часами рассматривать картинки в книгах. На днях мальчики снова баловались, дурачились, а дочка подошла ко мне и спросила: «Мам, а когда они уже вырастут?» В ту же секунду в комнату залетел муж с коробкой на голове и начал бегать за сыновьями, крича, что он «мусорный монстр». Гляжу на дочь и отвечаю: «А мужчины не взрослеют никогда, родная». © Мамдаринка / VK
- Папа подарил себе на Новый год зимнюю палатку (он рыбак). Что он сделал? Правильно, как взрослый и рассудительный человек, он расставил ее в гостиной, взял с собой собаку и смотрит оттуда телевизор. Маме, кстати, телевизор не сильно видно, она его слушает. Мы к нему в гости заходили (в палатку), нормально там. Собака вообще в восторге, что участвует в экспедиции. © vata_visual
- У моей соседки муж во сне разговаривает. И вот спит, а во сне так потихоньку гавкает, и главное — с выражением, душевно так. Долго лаял, как проснулся, и на вопрос супруги, на кого всю ночь гавкал, сказал, что, мол, снилась ему собака зеленая, и они с ней хорошо беседовали и замечательно друг друга понимали. © Ирина / Dzen
- Муж фанат КиШа. Ходили мы с ним на концерт. И видно, настолько он впечатлился, что ночью я проснулась от его пения. Во сне он не просто пел, он был на концерте! Довольно четко слышались разные песни. Разбудить его я не могла. Телефон, как назло, разрядился. Проснулся он только от моей истерики. © Александра Л. / Dzen
- Недавно были с мужем на дне рождения, уходили в очень хорошем настроении, и поэтому решили пройтись пешком. С нами шел еще наш хороший друг, которому было по пути, но за полчаса он не произнес ни одного слова, только внимательно слушал, о чем мы говорили. Мы обсуждали всякое: начиная от блюд за сегодняшним столом и заканчивая генной инженерией, о которой на днях читали в интернете. В какой-то момент наш друг останавливается и спрашивает: «А вы сколько уже вместе?» Не зная, в чем подвох, отвечаю, что, мол, уже одиннадцать лет, и он еще более удивленно: «И вам до сих пор есть о чем поговорить?» © Мамдаринка / VK
Друг или странный, или несчастный в личной жизни. Кроме супругов, мы десятки лет общаемся с родителями, близкими друзьями, даже с коллегами. И со всеми находим, о чем каждый день разговаривать.
- В садике провели костюмированную вечеринку, а изготовление костюма я доверила мужу, потому что сама ушла на работу. В итоге осталась в ночную смену и с утра сразу поехала в садик посмотреть на сына. Захожу и вижу лисичек, роботов, принцесс и... рулон туалетной бумаги. Думаю, угадайте, в каком костюме был мой ребенок. Ну да, без сюрпризов. А рядом гордо ходил муж и всем рассказывал, что таким образом они привлекают внимание к плохой экологической обстановке. Мой муж, конечно, ленивый, но фантазия у него работает без выходных. © Мамдаринка / VK
- При моем росте в 1,63 все верхние полки в доме всегда были личными врагами. Чтобы что-нибудь оттуда достать, приходилось тащить тяжелый кухонный стул и карабкаться на него с грацией монстра из голливудского фильма про небоскребы. Муж решил облегчить мне жизнь и соорудил маленькую лестницу со ступеньками, чтобы я могла покорять нужные вершины без акробатических номеров. Радость длилась ровно три дня, после чего мужу настолько понравилось его творение, что он взял лестницу с собой на рыбалку и там успешно ее угробил. Вот такие у нас полезные подарки. © Мамдаринка / VK
- Подарили мне попугая. Очень симпатичного, с хорошим характером. Заметил, что в последнее время жена ходит угрюмая и уставшая. Решил оригинальным способом поднять ей настроение. Когда в очередной раз она проходила мимо клетки с попугаем, я хлопнул дважды в ладоши, и попугай как закричал: «Ну чтоооо за кррррасавицаа!?» Жена от неожиданности замерла. А попугай давай снова эту шарманку. Она на меня, я на нее, она вновь на попугая смотрит. И впервые за несколько дней на ее лице появляется улыбка. Миссия была выполнена. © Не все поймут / VK
Мне всегда интересно было, зачем коротышки лепят кухни со шкафами до потолка.
- Мне уже 30, а я все так же, как в школьные годы, подпрыгиваю с кровати и делаю вид, что уже не сплю, если меня кто-то будит. Как-то раз на выходных муж поехал на конференцию утром, а я спала. Он подошел меня поцеловать на прощание и, если вдруг проснусь, сказать, что он поехал. Дальше с его слов: «Я тебя целую, ты резко открываешь глаза и говоришь: „Я уже давно не сплю, сейчас, уже одеваюсь“. Садишься на кровать и залипаешь в стену».
Что помню я: просыпаюсь резко, сижу. Смотрю — муж стоит рядом в шоке. Я встаю с кровати, иду в гардеробную, беру свитер, колготки и останавливаюсь: «Стоп, я это куда?» И муж мне сквозь смех: «Ты со мной поедешь?» А я ему: «А куда ты?» И так постоянно. © Подслушано / Ideer
- Муж всегда целует меня утром перед уходом на работу. Однажды просыпаюсь в панике. Слышала, как у мужа звенел будильник, как он выползал из кровати и точно помню что он не заходил меня поцеловать. Беру телефон, набираю ему и ору в трубку: «Ты че, разлюбил меня?!» Открывается дверь в спальню, и муж такой в шоке: «Я никуда не ушел еще». © avramova.viktoria
- Мое любимое воспоминание о том, как мы поругались с мужем, играя в крокодила. Потому что, он не понял, что за слово я объясняла: «Фрукт, как отец». А это была папайя! © amoreete
- Муж вернулся с корпоратива, тихонько подходит ко мне спящей, целует и говорит: «Я тебе еды там принес, 3 контейнера разного урвал». Ну как его не любить? © darinagold
- Муж все не может простить мне случай. В последний раз, когда играли в крокодила, он загадал:
— Чем поливают конфету сверху?
— Шоколад.
— Нет.
— Ну, шоколад же!
— Глазурь!
Мое хобби — кондитерка. © natalis_food
- Муж приехал ночью из командировки, дверь была закрыта ключом изнутри. Да, я сглупила и оставила ключ в скважине. Вместо того чтобы долбить дверь и звонить в звонок, он взял и включил с телефона Алису в нашей спальне, которая играет ровно на тихой громкости. И я очень спокойно проснулась под тихую музыку. Потом позвонила ему, увидев пропущенный, он сказал: «Я внизу, открывай». Я просто хочу быть с ним всю жизнь. © yanazaichenkova
А вот еще подборка историй любви, которые настолько хороши, что их будут пересказывать даже правнукам.
Комментарии
До сего возраста испытываю лёгкое недоумение, когда встречаю людей, которые устраивают истерику, из-за того, что кто-то просто спит. Или из-за поцелуя и пр.
Но, слава Богу, давно уже нет никаких негативных чувств. Особенно учитывая, что у их любимых, это поведение ещё и умиление вызывает.
Но, мне до сих пор интересно, какие мыслительные процессы и убеждения в головах этих людей.))