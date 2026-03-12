15 историй о вторых половинках, с которыми даже через много лет легко, тепло, а главное — поржать можно

Говорят, что счастье кроется в мелочах: в тихом поцелуе перед уходом на работу или в принесенном с корпоратива контейнере с едой. Эти истории — о тех самых моментах, когда понимаешь: со своим человеком можно и палатку в зале поставить, и в 30 лет делать вид, что ты «давно не спишь». Ведь главное, что вам все еще есть о чем поговорить.