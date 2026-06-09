19 задорных заметок о том, что дети — неиссякаемый источник веселья и смеха

Ощущение, что любой ребенок может в два счета развеселить даже царевну Несмеяну. А еще дети обладают умением регулярно попадать в курьезные ситуации и делать забавные выводы из самых обычных вещей. Что делать взрослым? Хватать блокнот и записывать, чтобы лет через двадцать от души хохотать над этими заметками уже вместе с подросшими сыновьями и дочками.
- Водила сыночка футболом заниматься. На свежем воздухе, прямо полезно-преполезно. Мамы сидят, зубами постукивают. После тренировки говорю тренеру: «Холодно у вас, в следующий раз папа пусть привозит». А мой мальчик громко так говорит: «Никаких папов, Михаил Сергеич хочет только мамов!»
«Моей дочке нравится, когда ее укладывают спать именно так»
- Нашему сыну три года. Пользуясь советами психологов, о том что ребенку необходимо давать право выбора, мы зачастую ему это предоставляем. Например, не хочет идти в сад, а мы ему говорим: «В чем ты хочешь идти в садик? В футболке с акулой или с динозавром?» Или спрашиваем, какую кашу он будет есть — рисовую или гречневую, ну и так далее. Сегодня проходим мимо магазина, а сынок выдает: «Что мне купим в магазине? Мороженое или мармеладки?»
- Мой во время теста у логопеда в 6 лет выдал очень умильную уменьшительную форму. Его спрашивают: «Вот здесь утка, а ласково как сказать?» Отвечает: «Уточка!» Логопед: «Молодец. А вот ты — сын. А ласково как скажем?» Ребенок после паузы, слегка неуверенно: «Зайка?» Ну да, я же его ласково так и называла.
Кажется, эту страницу дневника не просто сохранят, а потом будут еще внукам показывать
- Когда сыну 3-4 года было, его повели на прием к психологу. Там ему показывали картинки, а ребенок должен был отвечать, кто на них нарисован. Психолог показывает собаку с щенком и сын называет их верно — собака и щенок. Дальше следует картинка с курицей и цыпленком. Психолог показывает на взрослую птицу, сын говорит: «Курица». Дальше ему показывают на цыпленка, и тут мой выдает: «Курек». Правильно: собака — щенок, курица — курек.
- Был у меня тоже случай. Племянница поступала в первый класс в лицей. Во время комиссии по приему у нее спросили: «Кем работает твоя мама?» Ребенок, не задумываясь, сообщил: «Она турист». Если что, сестра — юрист.
- Едем в машине всей семьей на дачу. Встали в пробке, трехлетний сын переживает и хочет поскорее добраться до места. Рядом с дорогой рабочие разравнивают гору песка. Чтобы как-то отвлечь внука, бабушка говорит ему: «Ой, смотри, там справа такой классный трактор». Мама подключается: «Ой, да! Смотри, какой красивый желтенький экскаватор». Сын пристально смотрит на окружающих, а потом сообщает им: «Это бульдозер!» Специалист растет.
- Детские перлы — это так здорово. Я маму постоянно просила перечитывать мне, что я в детстве отчебучивала. Например:
— Мам, а что бы мы стали делать, если бы пришли домой, а там все до потолка золотом завалено?
— Ну, наверное, радоваться, доченька.
— Неправильно! Рыть проход!
«Работал я в ночную смену. И тут прилетает сообщение от десятилетней дочери. И вот что отвечать? Я же тогда просто пришел на свидание»
- Учу дочку жарить картошку. Это была ее инициатива, мол, папа, хочу готовить как ты, с румяной корочкой. Ну папа и рад стараться — объясняю пошагово, подробно. Смотрю, что-то ребенок загрустил. Спрашиваю: «Доча, что случилось, что нос повесила?» А она берет и признается: «Пап, ты так все мне подробно объясняешь, мне кажется, что дальше картошку в нашей семье только я буду жарить. А ты не будешь, ты же мне передал все свои знания».
- Традиционная рубрика «Перлы моей дочери». Саша увидела на улице девочек-близняшек, познакомилась, очень захотела узнать, сколько им лет. Слышу, за них ответила их мама, сами девчонки — еще малышки, застеснялись. И вот дочка бежит ко мне и кричит: «Мам, я узнала — одной два, а другой восемь!» Мама близнецов начинает хохотать, я понимаю, что она сказала «2 и 8». Самые необычные близнецы в истории — одной 2 года, другой 8 лет.
«Сегодня вечером мой сын закончил собирать „Титаник“. Корабль вышел почти такой же длины, как и он сам»
- Мой шестилетний сын сегодня мне говорит: «Мама, мы с папой рисовали красками и взяли твою колбасу из ваты, чтобы убирать лишнее». Знаете, что такое колбаса из ваты? Это ватные диски. Я вообще не сразу поняла.
- Сижу на площадке, наблюдаю за сыном, как он лезет по какой-то лестнице, а сама параллельно слушаю разговор двух пацанов рядом. Мелкие такие, лет по 6 максимум. Сидят в песке, палками ковыряются. И тут один вдруг поворачивается к другому и с таким важным видом говорит: «Женя, а ты знал, что ты, когда вырастешь, станешь Евгением?» Я краем глаза смотрю — у Жени лицо вытянулось, глаза круглые. Он спрашивает шепотом: «Ты уверен?» Второй отвечает: «Сто пудов, у меня у папы такое было».
«Дочка сказала, что в этом году составит список подарков на Рождество. Кажется, мне придется попросить ее приложить к этому списку аудиофайл»
- Как-то муж приходит домой, а наш пятилетний Илюша радостно так: «Папа, у нас дядя был!» Папа слегка напрягся. А ребенок тараторит: «Они с мамой на кухне сидели, а мама все время говорила: „Наконец-то!“» К счастью, через секунду сын уточнил: «Теперь вода больше не капает». Я аж услышала, как муж выдохнул. Хотя сначала, кажется, успел представить себе совсем другую историю. А это у нас просто кран с утра потек, ну я и вызвала сантехника по объявлению.
- Обычно что-то смешное выдают маленькие дети. Но у нас тут двенадцатилетний лоб отмочил. Мы собираемся в поездку, а он сказал, что никуда не поедет. Хлопнул дверью и ушел в комнату. Через какое-то время приходит, ест с нами. Опять что-то не понравилось, и он выдает любимое: «Тогда я с вами никуда не поеду». И тут же осекается: «Хотя... я и так уже никуда не еду». Мы с мужем просто валялись от смеха. Сам себя переиграл, получается.
А вот вам еще целая подборка с уютными историями о семейных буднях, которые моментально вызывают улыбку.