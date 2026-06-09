19 задорных заметок о том, что дети — неиссякаемый источник веселья и смеха

Ощущение, что любой ребенок может в два счета развеселить даже царевну Несмеяну. А еще дети обладают умением регулярно попадать в курьезные ситуации и делать забавные выводы из самых обычных вещей. Что делать взрослым? Хватать блокнот и записывать, чтобы лет через двадцать от души хохотать над этими заметками уже вместе с подросшими сыновьями и дочками.