18 фото и историй об огородах на балконах, которые стали источником маленьких радостей

В летние городские будни запросто можно добавить маленькие радости и светлые моменты, даже если у вас нет дачи или домика в деревне. Ведь устроить уютный зеленый уголок или целый огород можно и на балконе. Для многих уход за растениями — это и хобби, и возможность отдохнуть душой и почувствовать единение с природой, находясь на залитой солнцем лоджии среди горшков с фикусами и рассадой помидоров и огурцов.

Эти фото показывают, что совсем необязательно иметь дачу. Ведь овощи можно посадить даже на балконе

Автор этого фото превратила сад на балконе в свое хобби. Это результат ее кропотливого труда, ведь многие растения она выращивала из семян

А на этом городском огороде растут и цветы, и овощи, и даже фрукты

Когда устроил переполох и не зря

Мама уехала отдыхать и оставила мне своего кота. А он сразу проявил интерес к моему саду на балконе. То горшки скинет, то землю раскопает, причем именно в одном и том же месте. А потом вообще сел и стал мяукать на тот угол. Полезла я туда и остолбенела: там, за ящиком лежало мамино серебряное колечко, которое она мне поносить дала, а я его где-то потеряла. Так вот оно где было! Коту я выдала внеочередное лакомство. ADME Iosi Merson только что А он в знак благодарности закончил уничтожение моего садика! Вечная ему память...🤣🤣🤣 Ответить

А на этом балконе выращивают ингредиенты для свежих летних салатов! А что, отличное место для отдыха и неплохая замена даче

На этой потрясающей лоджии с кучей растений так здорово отвлекаться от всего и просто отдыхать

Автор этого фото всегда хотела иметь сад на балконе и наконец-то его сделала. Она начала понимать людей, которые обожают копаться на даче в земле

Красота объединяет

Решила на балконе сад устроить. Насажала цветов, красотища — глаз не оторвать, да и аромат на всю квартиру. Почти все время я проводила на балконе. А сегодня смотрю: мужчина из дома напротив настойчиво привлекает мое внимание, а потом берет и вытаскивает плакат, на котором нарисован желтый цветок и написано: «Как он называется?» Не сразу, но до меня дошло, что он про мои цветы спрашивает. Нашла лист бумаги побольше и по слогам написала: «Купальница». Он в ответ написал: «Спасибо!» Через какое-то время увидела, что он весь свой балкон этими цветами уставил. ADME Iosi Merson только что А вы говорите смс!!! 🤣🤣🤣 Ответить

Вот такие огуречные джунгли устроил автор этого фото

Вот как может выглядеть балкон, если выкинуть с него весь хлам и просто добавить цветы

Этому огороду 2 года. Здесь выращивают и овощи, и травы, и цветы для привлечения насекомых-опылителей

Знакомство, которое подарило новое увлечение

Никогда не интересовалась цветами. Но недавно стала встречаться с замечательным мужчиной, мама которого обожает выращивать и декоративные растения, и овощи. На балконе у нее практически огород, она там даже как-то картошку выращивала. Посмотрела я на все это и тоже захотелось на балконе сад сделать. Начала с проращивания семян болгарского перца, потом подсолнухи посадила, огурцы. Втянулась так, что подумываю теперь утеплять балкон и даже зимой продолжать выращивать всякое. ADME Iosi Merson только что Так Вы с кем вообще знакомились то ??? С мамой того чувака???🤣🤣🤣 Ответить

Автор этого фото находит истинное вдохновение в том, чтобы спасать увядающие цветы. Это чудесное хобби, не правда ли? А еще она практически все, кроме роз, вырастила из семян

© Consistent-Job6472 / Reddit Патрикеевна только что У нас на работе такая женщина 👍. Не пройдет даже мимо выброшенного букета роз.. Подобрала, нарезала на черенки и посадила! Такая красота! У неё всё растет, сказка какая то🤗 Идешь с обеда, а она все сажает, поливает... Ответить

Потрясающий уголок здесь обустроили, правда?

А здесь на балконе выращивают кукурузу

Вот она, сила вдохновения!

Листала я соцсети и попалась мне подборка фото, где люди сидят на уютных красивых балконах, залитых солнечным светом. Вспомнила свой: весь заваленный вещами, даже заходить на него не хочется. И поняла я, что пора это прекращать. Расчистила его за день, на следующий поехала в магазин хозтоваров, накупила земли, желтых и зеленых горшков, растений, плетеное кресло и желтый коврик. Когда я все обустроила, балкон было просто не узнать. До чего же приятно стало на нем находиться! Растений у меня становилось все больше и больше, в этом году хочу там еще и небольшой огород устроить. ADME Iosi Merson только что Кто там писал, что соцсети оказывают плохое влияние??? Подавитесь !!!🤣🤣🤣 Ответить

Хотя на этом балкончике маловато места, здесь устроили потрясающее место для отдыха. Отличное хобби: выращивать и кабачки со сладким перцем, и декоративные растения