17 светлых историй о дружбе, в которых искреннего тепла больше, чем в ясный июньский день

Что такое 200 км) моя близкая подруга живет очень далеко, и виделись мы в последний раз несколько лет назад. Она полетела с семьёй отдыхать в город 400 км от моего. У меня даже сомнений не было)) в пятницу после работы сели с мужем в машину и поехали. В воскресенье вернулись обратно. Это точно стоило двух вечеров и полутора дней рядом с одним из самых близких людей на свете.