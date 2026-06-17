17 светлых историй о дружбе, в которых искреннего тепла больше, чем в ясный июньский день
Говорят, что друзья — это семья, которую мы выбираем себе сами. Дружба проверяется годами, совместными приключениями и возможностью подставить плечо в непростой момент. Мы собрали 17 историй о людях, которым посчастливилось найти родную душу в этом огромном мире.
- Пару лет назад я переживала разрыв 12-летних отношений. Моя подруга в этот период сажала меня в машину, и я просто молча каталась рядом с ней по ее делам. А еще она привозила борщ и кормила меня чуть ли не с ложки. Сегодня приезжала другая моя подруга, которая переживает в своей жизни лютый треш, и первое, что я сделала, — приготовила нормальную еду и сказала: «Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь». В такие минуты я чувствую, будто одна энергия благодарности и сопереживания перетекает из человека в человека. Иметь друзей, рядом с которыми ты можешь и развалиться, и которых ты можешь подхватить в сложные минуты, — это большая ценность.
- Моя лучшая подруга Анька осталась одна с годовалым сыном — муж усвистал к другой. Я крутилась как белка в колесе между своим домом и ее. Анька этого никогда не забывала. На мое 40-летие она вручает мне конверт. Открываю, а там фото замечательного бревенчатого домика посреди сада. Анька накопила денег и купила его для нас, как мы когда-то мечтали, записав на обеих, чтобы мы могли туда приезжать вместе с детьми в любое время, устраивать семейные праздники, шашлыки и просто чтобы побыть в тишине.
- Я думаю, что у каждого в жизни есть такие поступки, которые они никогда не смогут забыть. Для меня таким является поступок моих друзей, с которыми я часто тусил в юности. Совсем молодые тогда были, лет по 17. Однажды мы были с друзьями у меня дома, в беседке во дворе сидели, болтали, бабушка нам тогда ужин приготовила. Мы вместе сидели, ели, общались, и бабушка рассказала о том, что мечтает последний раз побывать на море. Я еще совсем юнец, подрабатывал, но денег много не было, не смог бы сам исполнить мечту бабули. А вот друзья у меня золотые. Они все лето откладывали небольшие суммы, чтобы в конце августа дать деньги мне. Бабушка рыдала, когда узнала, что мы вместе подарили ей путевку на море. Еле-еле уговорили ее поехать с подругой тогда на море. Спустя полгода ее не стало, но каждый день до этого говорила, что мы не просто подарили ей поездку на море, мы исполнили мечту всей ее жизни!
«Устроила мужу вечеринку-сюрприз, и к нему приехали все друзья детства. Они до трех ночи сидели и травили байки. Теперь это моя самая любимая его фотка!»
- Подруга попросила помочь с переездом. «Там немного, пару коробок», — говорит. Я приехала — а там 22 коробки, три зеркала, разобранный шкаф-купе и кот в переноске, который орет не переставая всю дорогу. Мы грузили это четыре часа. Потом она говорит: «Пойдем кофе выпьем, я угощаю». Мы идем в кафе, садимся, она смотрит в меню и говорит: «Ой, у меня карта не работает, займешь до среды?» Я заняла. Я выпила кофе. Счетчик моего терпения после таких кофейных пауз обнуляется, но все равно люблю ее.
Если это история о дружбе, хотелось бы услышать, что та подруга делает дня автора, иначе это игра в одни ворота.
- Во время сессии моя подруга всегда очень спокойна, хотя я обычно дико переживаю. Спросила у нее, в чем ее секрет. Оказалось, что он действительно есть: когда она очень нервничает перед экзаменами, то просто идет в какой-нибудь шумный спорт-паб к футбольным болельщикам, заказывает что-то и делает вид, что болеет за их команду. Смысл в том, чтобы делать это очень эмоционально — выплескивать туда все накопившиеся эмоции. По моей просьбе несколько раз этой зимой она взяла меня с собой. Что могу сказать — сессию я сдала в этот раз спокойнее, чем когда-либо!
- Если у вас есть такая подруга, вам реально повезло в жизни. Пошла как-то на свидание в парк, скинула ей геолокацию на всякий случай. Но телефон завис, и я оказалась не на связи. Через час у парня звонит мобильный, и он удивленно говорит: «Это тебя». Беру трубку, а там подруга: «У тебя пропала геолокация, ты не отвечаешь. Мне пришлось вычислить того, с кем ты гуляешь. С тобой все хорошо? Проверь телефон и гуляй дальше!» Моя подруга работает лучше любого сыщика, а с парнем мы больше не встречались.
«Встречаем Новый год в той же компании уже больше 50 лет!»
- Звонит друг, просит помочь в субботу утром отбуксировать его авто из соседнего города за 60 километров. Поехал к теще и там заглох. И вот тут проснулся мой эгоизм. Сразу начал думать, как отбрехаться. Потому что лень в субботу утром. Потому что у меня машина на автомате и уже прошла 300 тысяч с лишним. А потом я вспомнил, что минимум последние два раза он меня буксировал. И его авто прошло 400 тысяч с лишним. А еще он научил меня когда-то параллельной парковке и езде на механической КП. И еще в профессию привел, в которой успешно тружусь уже 14 лет и счастлив. Это с ним мы плакали обнявшись, когда у него родилась долгожданная дочь. Пришлось ехать.
В дружбе главное - не подхватить амнезию на полученные , благодаря другу, ништяки от жизни.
- Подруга пошла увидеться с парнем, чтобы расставить все точки. Я об этом не знала. Звонит ее мама в панике, так как подруга трубку не берет. Я нашла номер того парня. Каково же было его удивление, когда ему позвонила мама моей подруги!
- Есть у меня друг Серега. Работал он вахтовым методом на курорте в 400–600 км от нашего города. И когда он возвращался с вахты, у него сломалась машина. К тому же он подобрал попутчика. Звонит мне, мол, так и так, я говорю: «Обозначь координаты, через 1 час закончу работать — еду навстречу», а это 200 км примерно. Для нас дело стандартное, а вот пассажир обалдел, типа: «Че, реально приедет?» Серега даже удивился вопросу. Я приехал затемно, починили, заехали в шашлычную перекусить. Попутчик все удивлялся, а для нас это норма. Серега супругу мою беременную возил в консультацию, когда я работал и не мог сам отвезти. Когда у меня не было своей машины, без вопросов давал свою. Когда купил квартиру, мне понадобился кухонный гарнитур. Серега занимается мебелью, и кухня встала мне в стоимость материалов. Равно как если что-то с его машиной, работа бесплатна, и так у нас во всем — бескорыстная помощь. Живем в домах, которые друг напротив друга, — так сами решили, чтобы чаще видеться.
Что такое 200 км) моя близкая подруга живет очень далеко, и виделись мы в последний раз несколько лет назад. Она полетела с семьёй отдыхать в город 400 км от моего. У меня даже сомнений не было)) в пятницу после работы сели с мужем в машину и поехали. В воскресенье вернулись обратно. Это точно стоило двух вечеров и полутора дней рядом с одним из самых близких людей на свете.
«Мы с лучшей подругой в наш самый первый и самый последний день в старшей школе!»
- На выходных побывала на тусовке у друга, которая проходила на даче. Шашлык на природе, рядом озеро, солнышко светит, много незнакомых мне людей. Одними из незнакомцев была странная парочка. Дама начала просить своего мужчину запеченной рыбки, а тот, как настоящий добытчик, решил ее словить голыми руками... Часа два он плавал и пытался что-то там выловить, возвращаться без улова не хотел, поэтому его лучший друг поехал в магазин, купил живую рыбу, подсунул ее ему, пока его девушка не видела, и таким образом спас беднягу! Это та самая настоящая мужская дружба?
Это та самая капризная сумасбродка или просто женщина в интересном положении.
- Я тут запустила онлайн-курсы по рукоделию. И знаете что? У меня появился один постоянный гость. И пусть неделя за неделей мы созваниваемся только вдвоем, он правда ценит это и всегда старается прийти. А если вдруг не получается, он всегда предупреждает заранее, а не просто игнорирует. Когда я недавно сорвала спину и не могла нормально сидеть, чтобы вязать, он все равно подключился к звонку и просто болтал со мной, чтобы поддержать. Он постоянно пишет мне в соцсетях среди недели: скидывает треки, которые сейчас слушает, рассказывает, как сходил на свидание. Я нашла друга. Настоящего, понимаете? Своего первого искреннего друга, которому я реально интересна, который может сам написать первым и который целиком и полностью понимает меня. Я так счастлива, у меня просто слов нет!
- Мама всегда ставила в пример подругу Таню. Это раздражало. Как-то заметила: Таня тайно названивает моей маме. Подслушала их уговор о встрече без меня, и все закипело! Примчалась раньше, затаилась. А спустя 10 минут наблюдала, как Таня заталкивает огромные шары в квартиру. А потом она достала из рюкзака кучу гирлянд и тихо сказала моей маме: «Ну все, гостей на завтра пригласили, ресторан забронирован. Спасибо, что помогли! Без вас я бы юбилей Ленки провалила!» Я сползла по стенке от стыда и облегчения. Таня просто знала, как сильно я устала на работе, и решила вместе с мамой устроить мне грандиозный праздник-сюрприз.
«Фото, которое подарила моей маме ее лучшая подруга!»
На обороте написано от руки:
«Когда-нибудь среди бумаг,
Под толстым слоем пыли,
Ты фотографию найдешь
И вспомнишь, как дружили»
- Пересеклись на вечеринке с девчонкой. Раньше толком не общались, так, просто знакомые. Под конец тусовка превратилась в чисто женский афтерпати. И представляете, она целый час сидела и ждала меня, настаивая, что мы поедем на такси вместе — просто чтобы убедиться, что я добралась домой в безопасности. После этого мы сразу нашли общий язык и быстро стали очень близки. Подруги, которые заботятся друг о друге, — ну мега-зеленый флаг!
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