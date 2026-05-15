20+ историй о людях с необычными фамилиями, которые подарили окружающим маленькую радость

У самой забавная девичья фамилия. Не буду уточнять какая именно.

Но гогда папу на 2м свидании с мамой окликнул одногруппник, маман выдала: "Ну и кличка у тебя, за что ж они так?" 😂 ну и в ответ она получила, что у нее такая же кличка будет. 😂У

И, да, мама взяла папину фамилию. Хотя имела красивую девичью.

А я всегда надеялась, что выйду замуж и сменю фамилию на что то более простое уху.

Угу.

Вышла.

Не сразу даже сменила, если честно, 2 или 3 года спустя только согласилась. И то, просто пофиг было, что так, что сяк - один фиг не понятно.