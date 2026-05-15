Лев, остриженный как пудель,
С'ел беднягу словно пудинг,
И со всем инвентарем!
Песня про брадобрея)
20+ историй о людях с необычными фамилиями, которые подарили окружающим маленькую радость
Возможно, у вас была одноклассница по фамилии Борода, которая вышла замуж и стала Усик. Или в универе вам попадался ироничный профессор Блоха. Может, у вас в отделе трудятся Радостная, Душевная и Простая? А если вы работаете в отделе кадров на большом предприятии, то такими вещами вас не проймешь. В этой статье речь пойдет у людях с примечательными фамилиями и теплыми историями вокруг них.
- Работала на почте. Пришел парень пополнить телефон. Номера были и в базе, и без. Этот оказался в базе. Ввожу номер и спрашиваю фамилию. Он смотрит на меня и говорит: «Можете смеяться» и стоит, улыбается. Я смотрю в монитор и вижу — фамилия Тупица. Я хоть и молодая была,но мне не смешно совсем было.Смутилась...А парень приятный очень был.
- 1-е сентября. Декан всех первокурсников торжественно на сцену по фамилии вызывал, чтобы студенческий вручить. Когда до однокурсника очередь дошла, декан долго медлил, вспотел, пытался ударение на первую У поставить, но все тщетно. Из зала раздалось веселое: «Да, я, это, я. ПолузАдов!» и это было очень эпично.
- У меня была одна коллега. Никак не могла понять, почему ее то Ольгой, то Надеждой называют. Потом решила, что это имя типа Мария-Мирабелла — из двух. Оказалось, Надежда — это фамилия! Ольга Надежда.
- Фамилия Лысый.
А имя Лев.
Было забавно.
Лев, остриженный как пудель,
- В фирме, где я работал, была девушка Кащеева и парень Бессмертнов. Мы мечтали, чтобы они поженились, но, увы, не срослось.
- Работала вожатой в детском лагере. Каких только фамилий не насмотрелась! Друзья по фамилии Мальчик и Пацан. А еще Лысойван, Безфамильный и Жуйвода. Ну и была девочка по фамилии Гуманоид.
- А как вам фамилия Дядя у женщин? Дядя Галя и Дядя Люда.
- Организовывала мероприятие за городом для клиентов, вся группа отъезжала на автобусе от офиса, а пару человек нужно было захватить по дороге где-то на остановке. У одной из них была фамилия примечательная — Блох. Я сообщаю руководителю без всякого умысла: «Можем ехать, группа в сборе, только Блох по дороге захватим». Она: «Шутки у вас какие-то странные или жаргон, не пойму». Посмеялись, когда она поняла, что это фамилия.
- Был препод по начертательной геометрии в БПИ — Блох Семен Абрамович. Любил говаривать: «Спешка нужна при ловле меня во время сессии!»
Сентябрь, первая лекция по матану. Заходит препод и глворит: Моя фамилия Кошмак, но ближе к сессии превращается в Кошмар)
- Мечтала, что выйду замуж и сменю фамилию. Моя — Борода. И вот, познакомилась с парнем, как бы в шутку спрашиваю его фамилию — Усик. Общение я свернула. Следующий кавалер — Подъяблонский. В итоге вышла за Ковалева. Прожив с мужем год, я вдруг узнала, что его батя в ЗАГСе взял фамилию жены. Иначе я была бы Драль.
- На прошлой работе в одном отделе трудились двое коллег с фамилиями Приставка и Подставка.
Фамилия так важна ? 🤔
Завязать общение из-за фамилии ... Мне тоже может моя фамилия не нравиться, но живу как-то 😼
- Со мной в параллеле училась Елена Затуливетер. Одноклассник — Володя Поцелуйко.
- Звонили нам в один день клиенты:
Голубь
Филин
Дрозд.
И, вишенка на торте, на утро следующего дня позвонил Удод. Видимо, стая какая-то прилетела.
Мне однажды на латвийско-эстонской границе пришлось пообщаться с дежурной сменой пограничников. Пока они разбирались с моими документами, я изучала их бейджики с фамилиями. Одна пограничница - девушка по фамилии Liepiņa (Липка, если перевести дословно), другая - Bērziņa (Берёзка), а их начальник - серьёзный мужик по фамилии Mežulis (Лесовик). 🙄😂
- Я после школы поступил учится. Пришла зачетная неделя. Философия — Ежова. Литература — Козлова. Пришел сдавать физкультуру. А там препод Баранов. Говорит, мол, ну и зоопарк у тебя в зачетке.
- Работал сторожем в поликлинике. Там была врач по фамилии Единархова. Хорошая женщина, но глуховатые бабушки в регистратуре иногда почему-то начинали скандалить, услышав фамилию врача.
- Жук — у коллеги женского пола.
Лизунов — у товарища мужа.
Червяк-Воронич у одноклассницы.
- Работала в центре документов в Питере, тогда «Игра Престолов» была на пике популярности. К моей коллеге девушка пришла подаваться на визу, она по паспорту была Таргариен Дейнерис и какое-то отчество типа Рафиковна.
Вы о чем? Пик популярности и имя спустя 18 лет? Хватит врать, вы уже выбесили. Из-за вас здоровые люди страдают
- Лет 15 назад жили в другом месте, и был у нас сосед, фамилию которого я запомнить не могла. Всегда в разговоре называла его Приозерный. Фамилия соседа — Бережной.
- Тоже не могла запомнить фамилию одного человека, помнила, что что-то «тюремное». Оказалось — Владимирцев.
- Был у меня один знакомый, который все предлагал мне стать голубем. Думала, что он так шутит, посмеивалась, но не придавала этому никакого значения. Буквально на днях узнаю, что у него фамилия Голубь. Это были самые смешные подкаты в моей жизни.
- Вспомнилась история про женщину по фамилии Лось, которая работала в гостинице «Космос». Когда она звонила в различные организации, представлялась так: «Здравствуйте, вам звонит Лось из Космоса».
Да все уже читали про лося, очень смешно, но только первые десять раз....
Какие необычные фамилии вы знаете?
Комментарии
У самой забавная девичья фамилия. Не буду уточнять какая именно.
Но гогда папу на 2м свидании с мамой окликнул одногруппник, маман выдала: "Ну и кличка у тебя, за что ж они так?" 😂 ну и в ответ она получила, что у нее такая же кличка будет. 😂У
И, да, мама взяла папину фамилию. Хотя имела красивую девичью.
А я всегда надеялась, что выйду замуж и сменю фамилию на что то более простое уху.
Угу.
Вышла.
Не сразу даже сменила, если честно, 2 или 3 года спустя только согласилась. И то, просто пофиг было, что так, что сяк - один фиг не понятно.
В одном глянцевом журнале тексты пишет Скукина . Нормально, кстати, фамилия не говорящая :)
У нас в классе парнишка был , у него была фамилия - Чёрный. Весь класс прикалывался что если бы он назвал своего будущего сына Плащом , то когда бы его сын пошёл в школу ... "Чёрный Плащ , к доске!" 😂
Реально , было смешно )
Думаю это вошло в золотой список анекдотов нашей школы 😂