20 подарков, которых не ждали, но за каждым стоит живая история — теплая или смешная

15.05.2026
Подарки есть классические — букет цветов, шоколад, сертификат на косметику, а есть ну очень нестандартные. Причем чем руководствуются дарители необычных предметов понятно только им. Ну а наша задача — как-то с этими подарками справляться, даже если они весьма необычные. Здесь подборка неочевидных презентов, память о которых осталась на долгие годы. Погнали смотреть?

  • Моя сестра однажды рассказала забавную историю о своей близкой приятельнице, которая постоянно дарила ей ужасные подарки. Работали они вместе, на подарки в коллективе скидывались, а вот выбирать всегда доверяли именно этой приятельнице. Сестра решила как-то ей отомстить и в следующий ее день рождения вызвалась купить подарок от всех. Она выбрала самые, по ее мнению, отвратительные духи. Думает, ну теперь-то я ей устрою! Но вот сюрприз — приятельница пришла в полный восторг от этого подарка! Когда духи закончились, она даже пошла и купила себе такие же. Так сестра и поняла, что дело было вовсе не в плохих подарках, а просто у приятельницы такой вкус.
  • Однажды к нам на работу пришел какой-то незнакомый мужик, вроде приличный на вид. Назвал меня по имени и вручил мне птичку оригами со словами «эта птичка принесет тебе удачу, Настя». И ушел. А через час меня уволили. Птичку храню до сих пор. С этого дня жизнь наладилась.
spbwyle_
  • История про «я сказала, он услышал»: 2002 год, мне 16 лет, на деревенской дискотеке (я была «городская») целовалась с парнем. А его так зацепило, влюбился, всем общим друзьям прожужжал уши, мне рассказывал, как у нас все будет классно. Я возьми и скажи: «Денис, подари мне золотую вилку, лапшу с ушей снимать». Он так заморочился, принес серебряную вилку с позолотой в знак предложения встречаться, со словами «золотую не нашел». Я в лицо ему рассмеялась, он обиделся.
khlv33

«У товарища дочка танцами занимается и фанатеет от танцоров DS Crew. Попросил меня нарисовать что—нибудь в тему, ей в подарок. Нарисовал! (Бумага,уголь)»

  • В один период времени жил в поселке и ходил часто в магазин за продуктами. Там работала девушка, и после обеда рядом всегда находилась ее дочь, видимо, после школы. Каждый раз покупал ей плитку шоколада и при этом всегда ломал плитку. Спустя какое-то время девушка говорит мне: «Я знаю, почему вы все время ломаете плитку. Это для того, чтобы я не могла вернуть на место и взять деньгами».
abakprodukt
  • Мне бойфренд лет на 25 подарил чемоданчик с инструментами для машины. Я ему этот чемоданчик чуть на голову не надела. Но, девочки, мне под 60, чемоданчик жив, и, когда мне нужна дома какая-нибудь отвертка или молоток, достаю я этот чемоданчик и ржу, что в результате неудачного подарка получилась память на всю оставшуюся жизнь.
belochka_2000
  • Один богатый итальянский ухажер (это важно для контекста) подарил мне набор украшений из пластмассы (в переходах метро такие продавались: серьги и колье) в подарочном пакете со Снегурочкой. К слову, этот чудо-презент был торжественно преподнесен после ресторана его охранником, сам горе-миллионер постеснялся держать такое. До сих пор не понимаю, что это было. Наверное, решил, что мы настолько бедные, что мне и это сойдет. Ржали с мамой весь вечер над этим роскошеством.
alexandrasenchuk
Лидия И.
Неприятный осадочек
Надо было ему в ответ в старом мятом пакете носки что ли подарить (как Дурсли) ))

«Я учительница, и один мой студент из Китая сделал в конце учебного года вот такой подарок»

  • Мне 25. Типа юбилей. Мы уже месяцев 8 были вместе. Ухаживал очень красиво. Подруги все спрашивали, что подарил (он и у них интересовался, что мне подарить, чтобы не прогадать). А я не знала, как ответить, что он подарил мне маленькую подушку. Подушку! Красную. С пайетками. С надписью LOVE. И три киндера. Все это в огромном красивом пакете.
mineralochka424
  • Мне однажды мой бойфренд из командировки из Новосибирска притащил ящик кукурузных палочек. Я их обожаю, а у нас в Магадане их не продавали, и было это в далеком 1985 году. Мне 16 было, ему 22. Анатоль! Спасибо тебе огромное! Мы их всей семьей и с подружками неделю ели!
lailique1
Ольга Бобрышева
Приятно читать историю с упоминанием моего любимого города, в котором родилась и живу всю жизнь. В 1985 году мне тоже было 22 года, как и вашему Анатолию. И имела я на тот момент уже двоих детей погодок. А, вот палочки кукурузные не ели в таком количестве,
В семидесятых, прошлого века, мы ребятня собирались толпой у соседского мальчика, смотрели сказки , через фильмоскоп. Папа этого мальчика работал на продуктовом складе, вот он коробками приносил кукурузные палочки, они были обильно вывалены сахарной пудрой. И , вот, пока мы смотрели и читали текст на плёнке, мама этого мальчика , нам,только успевала приносить полную чашку кукурузных палочек.
Прошло полвека, а, я помню вкус этих кукурузных палочек.

  • 10 лет назад на работе мужчины подарили нам по маленькому кактусу, к ним еще были приклеены цветки сухие то ли на клей ПВА, то ли на клеевой пистолет. В общем, странный подарок был. Причем одни кактусы были мохнатые и мягонькие, а другие колючие. Мне достался колючий. И вот прошло 10 лет, он вымахал уже почти под метр (а был меньше 10 см), я дала ему имя Степан. Он жутко колючий, ни разу не цвел, стоит на подоконнике на кухне, рядом балконная дверь, и мужественно переносит морозы, когда дверь на балкон зимой открываю на проветривание, сквозняки, жару, засуху. Иногда недели по 2 забываю полить, иногда наоборот заливаю. Любит колеусы, рядом с ними у него на макушке появляется «прическа» в виде пушка. В общем, подарков много в жизни было, а вот Степан — самый лучший. Несколько раз переезжали, другие цветы появлялись и исчезали, а он всегда с нами. От души подарок ребята нам тогда сделали, зря мы ворчали. Я уже в той организации не работаю, кое-кого из бывших коллег-мужчин в живых уже нет, а память осталась.
  • Сначала думала, что страннее, чем две шкатулки (не как у Якубовича, а подряд, одну при встрече после долгой разлуки, вторую на день рождения) подарков от бывшего не было, но вспомнила, что он же подарил мне на восьмое марта собственные фотографии с баяном. Это было 20 с лишним лет назад, и он прислал мне их с очень толстым письмом. Нам, конечно, было по 17-18 лет, вроде простительно, но кринжанула я знатно, особенно с его крайне одухотворенного лица на фото.
dian_an_cas
  • Когда я был маленьким, моя сестра встречалась с парнем через дорогу. Каждую пятницу они смотрели кино в нашей гостиной, но меня не пускали — фильмы были слишком страшными или «не для детей». Однажды я тайком пробрался посмотреть хоть краешком глаза. Этот фильм напугал меня до чертиков, а когда меня обнаружили — выставили вон. Название они мне так и не сказали. Никогда. С тех пор я пересказывал увиденные сцены всем подряд, кому только мог (это было еще до эпохи гугла), но никто не мог помочь. Классическое «вертится на языке». Последний раз я попробовал описать тот фильм своей девушке в старшей школе — мы тогда только начали встречаться, я учился на втором курсе. Снова ничего. Ну и ладно. И тут на мое восемнадцатилетие она дарит мне DVD. Она сама провела расследование и нашла ответ. Для меня это значило очень много — пожалуй, лучший подарок в моей жизни. Фильм оказался «Врата» — до сих пор крутая вещь. Диск у меня до сих пор хранится!
  • Моя подруга выиграла эту жизнь: на днях ей исполнилось 25 лет, пару месяцев назад она начала встречаться с новым молодым человеком, который души в ней не чает и буквально на ручках носит. Так вот на день рождения он подарил ей вместо подарка 25 подарков. «Потому что пропустил все предыдущие». Однозначно, роскошный максимум.
imshakirov
Кошачья прислуга
Лично для меня фраза "выиграла жизнь" - это узнать о том, что вышел на устойчивую ремиссию после 3 лет борьбы с раком, а никак не 25 подарочков на днюху.

  • Подруга на день рождения подарила мне свитер — такой невзрачный, оверсайз, будто с рынка. Я даже расстроилась: дружим десять лет, а она принесла это чудовище. Убрала и забыла. А как батареи отключили, полезла за ним. Достала, встряхнула, а из кармана на пол выпадает цепочка с кулоном. Золотая. Она специально выбрала самый бесформенный свитер с карманом, чтобы спрятать внутри.
ADME
Ya
Специально купить дерьмо, чтоб в нем спрятать золото. Не вижу логики

  • Короче, мы с мужем дружили 5 месяцев, потом начались отношения и он на первые же наши общие выходные повез меня на аэродром и оплатил увеселительный полет на легком самолете, а на Новый Год подарил телескоп. Мне тогда одна знакомая сказала, что это, мол, плохой знак, это лавбомбинг. Но на самом деле оказалось, он просто классный и щедрый человек.
flan4eg

«Такое одеяло сделала на первый день рождения племянника»

  • Моя свекровь, для которой еда — это язык любви, однажды подарила мне на день рождения папку с рецептами. Дело в том, что у нее нет ни компьютера, ни смартфона. Она не просила кого-то сделать ксерокопии. Она переписала их все для меня от руки. Некоторые с небольшими записками о рецептах. Это сокровище.
  • Мне приснился сон очень интересный. Наутро я рассказала парню про него, все в деталях, и сказала, как мне жаль, что сны нельзя записать и пересматривать. Прошло какое-то время, и на день рождения он подарил мне книгу, которую написал сам. И там был сюжет моего сна, но еще в миллион раз круче, чем мой сон.
tacherry_s
  • Я всегда была огромной поклонницей Курта Воннегута. Однажды летом мы с тогдашним бойфрендом, а ныне мужем, зашли в книжный магазин, и я увидела в витрине за стеклом книгу с его подписью — она стоила что-то около пятисот долларов. Я как бы между прочим сказала: «Вот разбогатею когда-нибудь — куплю». На то Рождество мы уже жили вместе, и когда утром я открыла подарок — сразу расплакалась. Это была та самая книга с автографом. Дело было даже не в книге как таковой — просто в тот момент я впервые по-настоящему без всяких сомнений почувствовала, что меня любят.

Конверт с деньгами — это, конечно, безопасно. Но некоторые люди в качестве подарка выбирают серебряную вилку, ящик кукурузных палочек или кактус — и именно эти подарки почему-то переживают все переезды. Вполне может быть потому, что в них больше личности, чем в любом «правильном» презенте. А может, просто рука не поднимается выбросить.

Какой подарок запомнился вам больше всего, а от какого вы поспешили избавиться?

Natasha
очень интересно, особенно мне понравилось 25 подарков

Лидия И.
Я все же думаю, что лучший подарок на ДР - это конверт с деньгами) Ну и букет цветов к нему)) Потому что духи - очень индивидуально, еда - я не все ем, ну и так далее. А деньги они деньги и есть)

