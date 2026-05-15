20 подарков, которых не ждали, но за каждым стоит живая история — теплая или смешная
Подарки есть классические — букет цветов, шоколад, сертификат на косметику, а есть ну очень нестандартные. Причем чем руководствуются дарители необычных предметов понятно только им. Ну а наша задача — как-то с этими подарками справляться, даже если они весьма необычные. Здесь подборка неочевидных презентов, память о которых осталась на долгие годы. Погнали смотреть?
- Моя сестра однажды рассказала забавную историю о своей близкой приятельнице, которая постоянно дарила ей ужасные подарки. Работали они вместе, на подарки в коллективе скидывались, а вот выбирать всегда доверяли именно этой приятельнице. Сестра решила как-то ей отомстить и в следующий ее день рождения вызвалась купить подарок от всех. Она выбрала самые, по ее мнению, отвратительные духи. Думает, ну теперь-то я ей устрою! Но вот сюрприз — приятельница пришла в полный восторг от этого подарка! Когда духи закончились, она даже пошла и купила себе такие же. Так сестра и поняла, что дело было вовсе не в плохих подарках, а просто у приятельницы такой вкус.
- Однажды к нам на работу пришел какой-то незнакомый мужик, вроде приличный на вид. Назвал меня по имени и вручил мне птичку оригами со словами «эта птичка принесет тебе удачу, Настя». И ушел. А через час меня уволили. Птичку храню до сих пор. С этого дня жизнь наладилась.
- История про «я сказала, он услышал»: 2002 год, мне 16 лет, на деревенской дискотеке (я была «городская») целовалась с парнем. А его так зацепило, влюбился, всем общим друзьям прожужжал уши, мне рассказывал, как у нас все будет классно. Я возьми и скажи: «Денис, подари мне золотую вилку, лапшу с ушей снимать». Он так заморочился, принес серебряную вилку с позолотой в знак предложения встречаться, со словами «золотую не нашел». Я в лицо ему рассмеялась, он обиделся.
«У товарища дочка танцами занимается и фанатеет от танцоров DS Crew. Попросил меня нарисовать что—нибудь в тему, ей в подарок. Нарисовал! (Бумага,уголь)»
- В один период времени жил в поселке и ходил часто в магазин за продуктами. Там работала девушка, и после обеда рядом всегда находилась ее дочь, видимо, после школы. Каждый раз покупал ей плитку шоколада и при этом всегда ломал плитку. Спустя какое-то время девушка говорит мне: «Я знаю, почему вы все время ломаете плитку. Это для того, чтобы я не могла вернуть на место и взять деньгами».
- Мне бойфренд лет на 25 подарил чемоданчик с инструментами для машины. Я ему этот чемоданчик чуть на голову не надела. Но, девочки, мне под 60, чемоданчик жив, и, когда мне нужна дома какая-нибудь отвертка или молоток, достаю я этот чемоданчик и ржу, что в результате неудачного подарка получилась память на всю оставшуюся жизнь.
- Один богатый итальянский ухажер (это важно для контекста) подарил мне набор украшений из пластмассы (в переходах метро такие продавались: серьги и колье) в подарочном пакете со Снегурочкой. К слову, этот чудо-презент был торжественно преподнесен после ресторана его охранником, сам горе-миллионер постеснялся держать такое. До сих пор не понимаю, что это было. Наверное, решил, что мы настолько бедные, что мне и это сойдет. Ржали с мамой весь вечер над этим роскошеством.
Неприятный осадочек
Надо было ему в ответ в старом мятом пакете носки что ли подарить (как Дурсли) ))
«Я учительница, и один мой студент из Китая сделал в конце учебного года вот такой подарок»
- Мне 25. Типа юбилей. Мы уже месяцев 8 были вместе. Ухаживал очень красиво. Подруги все спрашивали, что подарил (он и у них интересовался, что мне подарить, чтобы не прогадать). А я не знала, как ответить, что он подарил мне маленькую подушку. Подушку! Красную. С пайетками. С надписью LOVE. И три киндера. Все это в огромном красивом пакете.
- Мне однажды мой бойфренд из командировки из Новосибирска притащил ящик кукурузных палочек. Я их обожаю, а у нас в Магадане их не продавали, и было это в далеком 1985 году. Мне 16 было, ему 22. Анатоль! Спасибо тебе огромное! Мы их всей семьей и с подружками неделю ели!
Приятно читать историю с упоминанием моего любимого города, в котором родилась и живу всю жизнь. В 1985 году мне тоже было 22 года, как и вашему Анатолию. И имела я на тот момент уже двоих детей погодок. А, вот палочки кукурузные не ели в таком количестве,
В семидесятых, прошлого века, мы ребятня собирались толпой у соседского мальчика, смотрели сказки , через фильмоскоп. Папа этого мальчика работал на продуктовом складе, вот он коробками приносил кукурузные палочки, они были обильно вывалены сахарной пудрой. И , вот, пока мы смотрели и читали текст на плёнке, мама этого мальчика , нам,только успевала приносить полную чашку кукурузных палочек.
Прошло полвека, а, я помню вкус этих кукурузных палочек.
- 10 лет назад на работе мужчины подарили нам по маленькому кактусу, к ним еще были приклеены цветки сухие то ли на клей ПВА, то ли на клеевой пистолет. В общем, странный подарок был. Причем одни кактусы были мохнатые и мягонькие, а другие колючие. Мне достался колючий. И вот прошло 10 лет, он вымахал уже почти под метр (а был меньше 10 см), я дала ему имя Степан. Он жутко колючий, ни разу не цвел, стоит на подоконнике на кухне, рядом балконная дверь, и мужественно переносит морозы, когда дверь на балкон зимой открываю на проветривание, сквозняки, жару, засуху. Иногда недели по 2 забываю полить, иногда наоборот заливаю. Любит колеусы, рядом с ними у него на макушке появляется «прическа» в виде пушка. В общем, подарков много в жизни было, а вот Степан — самый лучший. Несколько раз переезжали, другие цветы появлялись и исчезали, а он всегда с нами. От души подарок ребята нам тогда сделали, зря мы ворчали. Я уже в той организации не работаю, кое-кого из бывших коллег-мужчин в живых уже нет, а память осталась.
- Сначала думала, что страннее, чем две шкатулки (не как у Якубовича, а подряд, одну при встрече после долгой разлуки, вторую на день рождения) подарков от бывшего не было, но вспомнила, что он же подарил мне на восьмое марта собственные фотографии с баяном. Это было 20 с лишним лет назад, и он прислал мне их с очень толстым письмом. Нам, конечно, было по 17-18 лет, вроде простительно, но кринжанула я знатно, особенно с его крайне одухотворенного лица на фото.
- Когда я был маленьким, моя сестра встречалась с парнем через дорогу. Каждую пятницу они смотрели кино в нашей гостиной, но меня не пускали — фильмы были слишком страшными или «не для детей». Однажды я тайком пробрался посмотреть хоть краешком глаза. Этот фильм напугал меня до чертиков, а когда меня обнаружили — выставили вон. Название они мне так и не сказали. Никогда. С тех пор я пересказывал увиденные сцены всем подряд, кому только мог (это было еще до эпохи гугла), но никто не мог помочь. Классическое «вертится на языке». Последний раз я попробовал описать тот фильм своей девушке в старшей школе — мы тогда только начали встречаться, я учился на втором курсе. Снова ничего. Ну и ладно. И тут на мое восемнадцатилетие она дарит мне DVD. Она сама провела расследование и нашла ответ. Для меня это значило очень много — пожалуй, лучший подарок в моей жизни. Фильм оказался «Врата» — до сих пор крутая вещь. Диск у меня до сих пор хранится!
- Моя подруга выиграла эту жизнь: на днях ей исполнилось 25 лет, пару месяцев назад она начала встречаться с новым молодым человеком, который души в ней не чает и буквально на ручках носит. Так вот на день рождения он подарил ей вместо подарка 25 подарков. «Потому что пропустил все предыдущие». Однозначно, роскошный максимум.
Лично для меня фраза "выиграла жизнь" - это узнать о том, что вышел на устойчивую ремиссию после 3 лет борьбы с раком, а никак не 25 подарочков на днюху.
- Подруга на день рождения подарила мне свитер — такой невзрачный, оверсайз, будто с рынка. Я даже расстроилась: дружим десять лет, а она принесла это чудовище. Убрала и забыла. А как батареи отключили, полезла за ним. Достала, встряхнула, а из кармана на пол выпадает цепочка с кулоном. Золотая. Она специально выбрала самый бесформенный свитер с карманом, чтобы спрятать внутри.
- Короче, мы с мужем дружили 5 месяцев, потом начались отношения и он на первые же наши общие выходные повез меня на аэродром и оплатил увеселительный полет на легком самолете, а на Новый Год подарил телескоп. Мне тогда одна знакомая сказала, что это, мол, плохой знак, это лавбомбинг. Но на самом деле оказалось, он просто классный и щедрый человек.
«Такое одеяло сделала на первый день рождения племянника»
- Моя свекровь, для которой еда — это язык любви, однажды подарила мне на день рождения папку с рецептами. Дело в том, что у нее нет ни компьютера, ни смартфона. Она не просила кого-то сделать ксерокопии. Она переписала их все для меня от руки. Некоторые с небольшими записками о рецептах. Это сокровище.
- Мне приснился сон очень интересный. Наутро я рассказала парню про него, все в деталях, и сказала, как мне жаль, что сны нельзя записать и пересматривать. Прошло какое-то время, и на день рождения он подарил мне книгу, которую написал сам. И там был сюжет моего сна, но еще в миллион раз круче, чем мой сон.
- Я всегда была огромной поклонницей Курта Воннегута. Однажды летом мы с тогдашним бойфрендом, а ныне мужем, зашли в книжный магазин, и я увидела в витрине за стеклом книгу с его подписью — она стоила что-то около пятисот долларов. Я как бы между прочим сказала: «Вот разбогатею когда-нибудь — куплю». На то Рождество мы уже жили вместе, и когда утром я открыла подарок — сразу расплакалась. Это была та самая книга с автографом. Дело было даже не в книге как таковой — просто в тот момент я впервые по-настоящему без всяких сомнений почувствовала, что меня любят.
интересно, а что за книга была, "Мать Тьма" или "Колыбельная для кошки"?
Конверт с деньгами — это, конечно, безопасно. Но некоторые люди в качестве подарка выбирают серебряную вилку, ящик кукурузных палочек или кактус — и именно эти подарки почему-то переживают все переезды. Вполне может быть потому, что в них больше личности, чем в любом «правильном» презенте. А может, просто рука не поднимается выбросить.
Какой подарок запомнился вам больше всего, а от какого вы поспешили избавиться?
И если вам охота еще полюбопытствовать — добро пожаловать сюда:
Комментарии
Я все же думаю, что лучший подарок на ДР - это конверт с деньгами) Ну и букет цветов к нему)) Потому что духи - очень индивидуально, еда - я не все ем, ну и так далее. А деньги они деньги и есть)