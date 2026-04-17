20 человек, которые одной простой фразой перевернули чью-то жизнь
Иногда простые добрые слова поддерживают в трудную минуту лучше, чем долгие утешения, душевные разговоры или дружеские объятия. Кто-то получает порцию жизненной мудрости от незнакомцев, а с другими маленькими истинами делятся родные. Впрочем, зарядить бодростью могут и не слишком дружелюбные высказывания. В любом случае эти фразы отлично согревают, даже когда на сердце стужа, помогают встряхнуться и взглянуть на мир новыми глазами.
- Когда я учился в школе, тренер по легкой атлетике как-то нам сказал: «Ребята, вы тренируетесь по два раза в день шесть дней в неделю ради чего? Ради того, чтобы быть первыми. А сколько вас всего? Это же 20–30 человек на одну медаль. При этом вы жертвуете учебой. Сейчас ваше главное дело не спорт: лишь единицы из вас, может быть, станут спортсменами. Вам надо учиться и быть в этом лучшими!» Для меня это сработало. Из секции ушел и больше не тренировался. Школу закончил с приличными оценками и поступил на бюджет, а дальше все шло по накатанной.
учился Дзю-до, добрался до юношеского разряда, во мне 57 кг, в топы явно не гожусь. тренер сказал: занимайся для себя, будет вернее! теперь, ветеринарный врач, вирусолог, делаю вакцины. прав был покойный Робинзон Андреевич
- Когда меня люди спрашивают, почему я так спокойно отношусь к проблемам любого масштаба, я говорю эту фразу: «Если я могу решить проблему, то незачем переживать — ведь я ее решу. А если я не могу решить проблему, то опять же незачем переживать, ведь я все равно никак не могу на это повлиять». Не помню, где услышал эти слова, но они полностью поменяли мое отношение к трудностям. Теперь могу с холодной головой подходить к решению проблем и не тратить время на те вещи, которые мне не исправить.
Я раньше безумно волновалась, если на работе возникла проблема. А потом кто-то сказал, что даже если проблема не разрешится, это не самое страшное в жизни. Эти слова запали мне в душу и сильно изменили мой подход к работе. Мозг стал работать эффективнее, когда перестал отвлекаться на тревожные мысли. Проблемы решались быстрее. Научила этому пару своих коллег.
- В последний год в школе втрескалась в новенького Кирюху, который только к нам в класс перешел, а он меня просто не замечал. Нарядилась на выпускной в шикарное платье, чтобы сердце одноклассника покорить, а он с другой девчонкой пришел. Сижу, носом шмыгаю — тут подходит первая красотка класса, улыбается и говорит: «Не кисни! Ты через полгода об этом с улыбкой вспоминать будешь!» Тогда я обиделась, а спустя время поняла, что слова-то были разумными. Теперь в сложные моменты всегда себе это говорю.
- Когда-то лет 30 назад я ехал в поезде. На одной станции подсел мужчина. Было заметно, что он о чем-то переживает: весь напряженный, глаза блестят, руки трясутся. И всю дорогу он с чувством бормотал одно и то же: «Ничего, ничего, ничего!» Если бы вы знали, сколько раз по жизни эти слова мне помогли.
- Бывает так, что живешь по кругу: дом — работа — дом. Так было и у меня: я трудился на стройке, зарплата была достаточно хорошая, но денег в семье все равно не хватало. И вот на очередном дне рождения знакомая моей жены, посмотрев на меня снизу вверх, сказала какую-то фразу, которую я не могу вспомнить. Зато я помню свои ощущения после этой фразы. Это было как ушат холодной воды, вылитый тебе на голову. Расстраивался я долго, часа три. Потом начал крепко думать над своей жизнью и решил поменять работу. Устроился в айти, и пусть и не сразу, но у меня все наладилось. Так что спасибо огромное подруге жены за фразу, которую я даже не запомнил. Моя жизнь после этого сильно изменилась.
Звучит красиво: мою жизнь поменяла фраза, которую я даже не помню)) и как в айти смог попасть не помню тоже)))
- Была у меня преподавательница, которая почему-то очень меня не любила. Все время повторяла одну фразу: «Тебя никто на работу не возьмет с такими идеями и предложениями!» Я уже начала терять веру в себя. Не знаю, как так случилось, но на работу меня все же взяли. А потом для нового проекта я решила предложить те старые работы, которые так не нравились преподавательнице. Как ни странно, их оценили и сказали, что мой уровень намного выше, чем они думали. Я не удержалась и тут же написала об этом своему главному критику. Кажется, ради этого момента я всю жизнь и жила.
У моей коллеги дочь в 10 классе готовила проект полгода, всю душу вложила, а преподаватель сказала: "Слабенько, как я и ожидала". А одноклассник ее выбрал тему про Нейросети, так училка заявила: "Неинтересная тема".
Это я к чему? Мой муж месяц назад летал в Грецию на конференцию крупнейшей телекоммуникационной компании Европы. И его очень просили выступить с докладом по нейросетям. То есть взрослым серьезным людям это интересно, а учительнице нет(
- Мама мне всегда говорила: «Если ты нашла только одну тапку, вторая должна быть где-то рядом!» До сих пор пользуюсь этой мудростью.
- Когда я училась на первом курсе, меня перевели в другую группу. Эта история меня очень расстроила. Сижу на лавочке, шмыгаю носом. Подходит незнакомый парень и спрашивает, что случилось. Я ему все рассказала, а молодой человек смотрит на меня и говорит: «А я вообще читать не умею!» И я как-то сразу успокоилась.
Сравнивать себя с худшими эт канеш утешает.
Комната в общаге? Посмотри на бомжа, у него и такого нет.
Зарплаты не хватает на нормальное питание? В Африке люди от голода умирают.
Зачем к чему то стремиться и чего то добиваться, всегда можно найти кого то хуже себя.
- Как-то вечером собиралась в командировку и никак не могла найти свой паспорт — весь дом перерыла. Время за полночь, пошла маму будить: она всегда могла найти любую потерянную вещь. Мягко трясу ее за плечо, спрашиваю про паспорт, а мама открывает глаза и шепчет загадку с подвохом: «Когда буквы и цифры сойдутся в ряд — все будет хорошо!» От такой информации я немного обалдела, а потом вспомнила, что маме как раз бухучет надо было сдавать. В общем, паспорт я нашла, а эта нелепая фраза потом меня частенько выручала в трудные времена. Если что-то идет не так, сразу себе говорю: «Вот буквы и цифры в ряд сойдутся — и все наладится!»
- Училась на психолога в медицинском вузе. Когда поступала в университет, мечтала помогать людям. Однажды от преподавателя услышала такую фразу: «Нельзя догнать и причинить добро». Я долго укладывала у себя в голове эту мысль и с годами начала понимать ее. Теперь осознаю, что не могу помочь человеку, если он сам этого не хочет и не просит о помощи. И никто не поможет мне, пока я об этом не попрошу. Если не скажу, что мне нужно или что мне нравится, то никто об этом не узнает, и ничего не изменится. Такая простая истина, но она перевернула мою жизнь.
Логично. Но довольно много людей, которым помощь нужна, а они не говорят об этом. По разным причинам не говорят, но помощь бывает очень нужна. А люди проходят мимо думая - раз не говорит, то помогать не надо...
- Очень переживал перед защитой, но мой научный руководитель здорово мне помог. Он просто сказал: «Ты знаешь эту тему лучше всех остальных присутствующих в комнате!» Я задумался и понял, что это действительно так. Я писал работу по довольно специфическому вопросу и стал в нем настоящим экспертом. Этот совет я теперь использую и в других ситуациях. Ведь никто не знает лучше меня, что происходит в моей жизни. Да, похожие ситуации бывают, но идентичных уж точно нет.
- У нас с подругой есть кодовая фраза, которую мы сами придумали. Когда нас пытаются вовлечь в какую-то историю, сплетни, мы всегда говорим себе: «Я в это не играю!» Работает мгновенно, и эффект отличный.
- Как-то на одном из занятий преподаватель дал нам на редкость нелепое задание: этакие «ладушки». Тебя хлопают ладонью, а ты должен шлепнуть кого-то в ответ. Выглядело это все довольно глупо. А в конце учитель попросил поднять руку тех, кто был уверен, что шлепать хлопнувшего нельзя. Тут же вырос лес рук, а он продолжил: «Но я же такого не говорил. Вы сами придумали правило, которое здорово усложнило вам жизнь!» Это занятие было много лет назад, но оно здорово повлияло на меня. До сих пор частенько задумываюсь: «Я сама себе это правило придумала? А это точно разумно?» И знаете, благодаря этой фразе я стала меньше переживать по пустякам.
- В школьные годы я была той еще хулиганкой. В вуз поступила скорее чудом, и в общежитии меня поселили с тихой девушкой из хорошей семьи. Однажды ее родители пригласили нас к себе на чай. После того чаепития все переменилось. Ее батя мне доверительно сообщил: «Ты можешь быть лучше!» Эти слова меня почему-то задели. Мы проговорили пару часов, и что-то внутри меня щелкнуло. Я стала учиться, порвала с прежним окружением. Многие не верили, что я это всерьез, а зря. Девушка вскоре перевелась учиться за границу, и с тех пор мы не виделись. Но я до сих пор благодарна за тот чай и разговор, который изменил мою жизнь.
- У моей бабушки есть любимая фраза, которую она мне всегда говорила: «Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало, два важных правила запомни для начала: ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало!» Раньше я не понимала смысл этой цитаты. Но со временем убедилась в ее правоте и поняла, насколько это мудро и правильно сказано.
- Мне сын сказал: «Папа, ты можешь зарабатывать больше!» Из уст коучей слова «ты достоин большего» звучат как манипуляция, а тут ребенок заявил это искренне (он и не знал, сколько я денег получаю), и меня прямо проняло. Я как раз был в серьезных раздумьях: менять работу или нет. И после этого вопрос разрешился. Причем сам сын этой фразы и не помнит.
- Дело было давно, перед Новым годом: я ждала поезд в метро (он был практически последним). Сижу на лавке, рядом присаживается дедушка. Разговорились о том о сем: как дела и прочее. И вдруг дедушка меня спрашивает: «С кем Новый год отмечать будете?» Отвечаю, что с мужем. А дедушка продолжает: «А дети?» Сказала, что пока нет. И тут мужчина выдает: «Вы знаете, я волшебник, и следующий год будете отмечать втроем!» Не обманул — дочке 15 лет.
Обычно дедушки в возрасте так поздно не гуляют- до последнего поезда ночью, особенно зимой.
- Мне однажды подруга на вопрос, все ли у нее хорошо, ответила: «Нет, но будет!» Теперь, если что-то у меня идет не так, мне грустно или появляются какие-то проблемы, я так себе и говорю: «Сейчас не слишком хорошо, но обязательно будет!»
- У меня на работе был полный караул — дел невпроворот. Сестра увидела мое состояние и сказала: «Не стоит так перенапрягаться! Слишком увлеченные работники в награду получают только еще больше заданий». Теперь я делаю только то, что должна, и стараюсь не перенапрягаться. Самое удивительное — даже отношения с коллегами у меня наладились. Какая же у меня сестра умница!
- Мы только что окончили школу и обсуждали с одноклассниками, кто в какой вуз собирается поступать. Я сразу сказал, что ни на что приличное не претендую. Говорю: «Я, конечно, умный парень, но оценки у меня не очень». И тут один товарищ заявил: «Приятель, ты не умный, ты просто способный. Будь ты действительно умным, получал бы нормальные баллы!» Это полностью поменяло мои взгляды на жизнь. Я стал внимательнее относиться к оценкам и тщательнее обдумывать свои решения.
А вот еще несколько теплых подборок историй, которые поднимут настроение даже в пасмурный день:
Лет 15 назад где-то попалась фраза "О белых и пушистых приятно ноги вытирать" Людям в помощи в общем-то не отказываю, особенно коллегам. Но делаю это так чтобы они сами учились делать что-то, чтобы я потом не переделывала, или моя помощь не становилась "само собой разумеющееся".
"Тяжелее всех в колхозе работала лошадь. Но председателем она так и не стала" (с)