13 согревающих историй о женской дружбе, где всегда найдется место и поддержке, и юмору

Говорят, лучшая подруга — это та, кто придет на помощь в три часа ночи. Но никто не предупреждал, что она притащит вам вместе с ключами мешок продуктов или устроит вам «неделю детокса». Но главное, что нет сомнений в одном — рядом с лучшей подружкой всегда становится спокойно и тепло.