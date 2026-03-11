Странный розыгрыш, где подруга плеснула на другую водой, но разве платье может от воды испортиться? Из чего оно, из бумаги?
13 согревающих историй о женской дружбе, где всегда найдется место и поддержке, и юмору
Говорят, лучшая подруга — это та, кто придет на помощь в три часа ночи. Но никто не предупреждал, что она притащит вам вместе с ключами мешок продуктов или устроит вам «неделю детокса». Но главное, что нет сомнений в одном — рядом с лучшей подружкой всегда становится спокойно и тепло.
- Позвала подругу познакомиться с парнем, а она зачем-то притащила с собой огромный баул. Мы весь вечер гадали, что внутри, пока она хитро улыбалась. Наконец подруга не выдержала, расстегнула молнию и выложила все прямо на стол. Мы с удивлением смотрим на сломанный блендер, старый утюг и заклинивший фен. Оказалось, я слишком расхвалила «золотые руки» любимого, и она решила совместить знакомство с бесплатным ремонтом всей своей техники.
- Моя подруга Катя объявила «неделю детокса». Никакого сахара, мучного и радости в глазах. Я обещала держаться вместе с ней. На третью ночь не выдержала. На цыпочках прокралась на кухню, чтобы заточить колбаски. Внезапно дверь холодильника открылась, и свет озарил Катю. Она стояла около дверки и вдохновенно доедала мой заначенный эклер. Мы замерли, глядя друг на друга, а потом расхохотались.
- Лучшая подруга приехала сегодня ко мне на учебу через весь Берлин, чтобы передать ключи. Вместе с ключами достала из сумки: запеченную цветную капусту, бабагануш, бильтонг без сахара. © ana.practice
- Подруга подарила на Новый год цветок, но он не обыкновенный, а плотоядный! Его нужно кормить насекомыми. Купила я этому цветку опарышей в рыболовном магазине — подали их в двух герметично закрытых мешочках. Цветок необходимо кормить раз в 10 дней. © Подслушано / Ideer
- Мы учились в одном городе, поэтому всегда ездили на одном поезде. Однажды утром окна запотели, и она начала рисовать на стекле пингвина. Мы решили составить хронологию жизни пингвинов. В тот же день она перерисовала их на компе. Она моя лучшая подруга уже 12 лет. Кажется, этот рисунок до сих пор где-то лежит у меня на старом жестком диске. © Unknown author / Reddit
- Я не знаю, как так получается, но у меня куча друзей. Муж постоянно смеется: «Ты всегда найдешь подружек себе!» Однажды во время свадебного путешествия по Европе. Мы с мужем спускаемся на эскалаторе в Лувре, и я слышу, как кто-то меня зовет с обратной его стороны. Кричит на весь музей сквозь шум и гам: «Алиса! Привет!» Оказалось, подружка по универу. Муж тогда просто обалдел: «Тебя даже в Париже окликают». © Подслушано / Ideer
- Когда мне было лет пять, моя лучшая подруга позвонила и позвала поиграть. Она жила прямо через дорогу, так что мне было легко забежать к ней. У нее был детский домик на заднем дворе, который был нашим любимым местом. Я сразу побежала туда, открыла дверь. А подруга взяла и плеснула в меня водой. Я поняла, что она решила меня разыграть, но испортила мое совершенно новое платье. © MiniRipperton / Reddit
- Моя подруга разошлась с парнем. Он оставил ей кота. Но на содержание кота уходит много денег, спецкорм и т.д. Так она потребовала платить ей алименты на кота! И бывший платит. © shaganel
- Мне нужно было зайти на страницу к человеку, который добавил меня в черный список. Моя подруга не придумала ничего лучше как создать новую страницу, но не про ноготочки или реснички, а общество поддержки сорок. Она еще и вела страничку. © _plkvv
- Есть у меня лучшая подруга, с которой мы вместе с детства. Так совпало, что забеременели одновременно и родили двух сыновей почти синхронно. Недавно отмечали годовщину дружбы, у нас традиция дарить друг другу какие-нибудь подарочки. И в этот раз мы, не сговариваясь, выбрали один и тот же подарок — набор кастрюль, причем абсолютно одинаковый. И вроде бы смешно и мило, что мысли сошлись, а с другой стороны нам по двадцать лет, а радость от новой посуды уже максимальная. © Мамдаринка / VK
- Подруга была на седьмом небе от счастья: она нашла в бардачке машины парня маленькую бархатную коробочку. Весь вечер мы обсуждали, как она грациозно скажет: «Да». На следующий день сижу, жду звонка с фото кольца. Звонок раздается, но Ленка молчит. Не выдержала спрашиваю: «Ну что? Карат? Два? Платина?» Она отвечает: «Почти. Это запасной переходник для видеорегистратора. А коробочку он просто у кого-то на работе одолжил, чтобы не потерять деталь».
Такое ощущение, что от девушек в ожидании маленькой бархатной коробочки последние "зайчатки разума" сбегают)
- Моя подруга на днях стала мамой в третий раз, так что в вопросах родов ее уже можно смело считать очень опытной. Малыш решил появиться на свет внезапно: воды отошли прямо дома, в тот момент, когда она стояла у плиты и готовила праздничный ужин. Ни паники, ни суеты — она спокойно вызвала скорую, умудрилась сложить грязную посуду в раковину и собрать сумку. Самое забавное, что помимо заранее приготовленного пакета с вещами, подруга прихватила еще и курицу с картошкой и по дороге угостила фельдшера, медсестру и водителя скорой помощи. Вот что значит — опыт решает. © Мамдаринка / VK
- Моя мама работала учительницей в моей школе и познакомила меня с одной из своих учениц, которая любила ту же музыку, что и я, и увлекалась теми же хобби. Теперь она считает это своей ошибкой. © FlippingOffFrogs7482 / Reddit
Комментарии
Ага, ехали, значит, с рожающей мадам на скорой водитель, фельдшер, медсестра и картоху с курями наяривали🐔🐔🐔 стопарь там за молодую мать не осушили, случаем?