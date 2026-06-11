15+ теплых историй и фото о том, что животные помнят добро и умеют дружить

Наблюдать за взаимодействием животных бывает очень приятно. Так, вороны любят играть с собаками, а пушистики, в свою очередь, берут под опеку свинок. Но дело не только в играх: и пушистые, и пернатые питомцы испытывают чувство глубокой привязанности и друг к другу, и к человеку. От этого на душе становится по-настоящему тепло и уютно, а жизнь наполняется маленькими радостями.