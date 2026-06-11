15+ теплых историй и фото о том, что животные помнят добро и умеют дружить
Народное творчество
11.06.2026
Наблюдать за взаимодействием животных бывает очень приятно. Так, вороны любят играть с собаками, а пушистики, в свою очередь, берут под опеку свинок. Но дело не только в играх: и пушистые, и пернатые питомцы испытывают чувство глубокой привязанности и друг к другу, и к человеку. От этого на душе становится по-настоящему тепло и уютно, а жизнь наполняется маленькими радостями.
- Мы с собакой занимались на собачьей площадке. За команды собака получала кусочек сыра. Ворона следила за этим процессом, а потом спустилась с забора и сама стала играть с нами в мячик. Клювом подталкивала и прыгала с ним. Мы награждали ее сыром. А потом иду и раз — мне под ноги что-то шмякнулось. Смотрю, мамочки, а это ключи от квартиры! С красивым блестящим брелком. Не от моей, конечно: чей-то школьник потерял. Это выяснилось, когда я через местный паблик подала объявление о находке. Ну, владельцы в благодарность подарили мне тортик, так что, можно сказать, тортик от вороны через вторые руки до меня дошел.
- История соседа по даче. Ворона таскала еду у его собаки. А собака вроде как и не против, вроде, подружились они. И тут ворона подлетает к миске, хватает кусок и смотрит на соседа. Он ничего не понял, ушел в дом, так та как давай каркать во всю глотку! Сосед снова вышел, а ворона с куском вприпрыжку в сторону леса. Сосед решил проследить. Ворона завела его в овраг, а там упавшее дерево. Он аж обомлел, когда увидел, как ворона относит корм его собаке: у той лапка застряла в дереве, и собака не могла выбраться. Сосед-то думал, что собака загуляла, день ее дома не было. А поди ж ты!
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- У соседей хаски, уже достаточно возрастная. Моя собака, которой 2 года, дружит с ней и они часто играют на улице, «старушка » и молодая прекрасно нашли общий язык. Однажды я находилась глубоко в лесу, далеко от дома. И вдруг вижу: навстречу волк, так мне от страха показалось сначала, а это оказалась та самая Лайма — соседская собака. Я удивилась, что мы встретились. Ждала, что придет хозяин. А оказалось, она одна пришла за нами. Она вела себя странно, как будто показывала, куда идти нам. Оборачивалась, лаяла. И бежала к дому. Видимо, каким-то образом почуяла, что мы ушли далеко от дома и можем заблудиться. И нашла же нас. Хозяин потом рассказал, что вышел из подъезда и она сразу убежала. Моему удивлению не было предела. После этой истории для Лаймы вкусняхи всегда лежат у меня в кармане.
Пса зовут Финн, и он устраивает настоящую драму, когда его хозяин выходит из дома. Вот тут хозяин даже не на работу пошел, а решил почистить машину, находясь в 3-х метрах от двери
- Гуляя с собакой, увидела, что за другой старенькой собачкой идет ворона. То приближается, то отстает, причем, не взлетая, а прыгая по земле. Хозяйка шла впереди и не видела агрессивной птицы. Мы догнали женщину и я предупредила ее о вороне. Женщина засмеялась и рассказала, что год назад спасла ворону от кошек. У птицы было повреждено крыло. Она посадила ее на куст, повыше, как смогла. Потом принесла что-то поесть. Потом еще. В один из дней вороны не оказалось на кусте. Женщина шла на работу и кто-то обратил внимание, что ворона следует за ней. Короче, ворона стала сопровождать эту добрую женщина везде. Менялись времена года, она меняла одежду, а птица узнавала ее всегда. Наверное, поселилась где-то рядом. История из Санкт-Петербурга, с проспекта Стачек.
Этот котик считает, что нет ничего лучше, чем сон в хозяйской кроватке. Устроился с максимальным комфортом
- У меня была алабаюшка — волкодав. Она очень любила младшего сына. На летние каникулы сын уехал к бабушке. Гюленька наша стала грустная, на пороге легла, лицом к двери и все. От еды отказалась. Села к ней, глажу и говорю ей: «Ну что ж ты? Вот Сева только уехал, а ты не ешь». И как только я назвала имя сына, она встепенулась и такая боль в глазах. Вот тут до меня и дошло: она тоскует по сыну. Стала ей рассказывать, что он приедет, побудет в гостях и приедет, говорю, он любит тебя. И что вы думаете, она все поняла! Так горько вздохнула, встала и пошла к мисочке покушать. Я просто расплакалась. Не ожидала, что так будет тосковать. Вот такие они, наши любимочки.
По глазам видно, что это лучшие друзья навеки
- У моего мужа есть подруга ворона. Зовут Кара. Она его издали узнает и летит к нему, а он всегда для нее угощение носит. Если ее поблизости не видно, он ее зовет: «Кара! Кара!» Она отзывается: каркает в ответ и летит к нему. И дружат уже года три.
Девушка забыла, что у нее помада и поцеловала кота. Взгляд пушистика выражает все, что он думает по поводу кожаных мешков
- У меня в детстве в семье был такой случай. Отец поддался уговорам родственника и отдал ему собаку, пса звали Артур. Отвезли Артура в новый дом, за 200 км от нас. Где-то через 4 дня родственник сообщил, что Артур порвал цепь и убежал. Прошло две недели и пес чудесным образом нашел дорогу домой. Мы с отцом были на улице, я взглянул на поле и узнал Артура издалека. Отец прослезился и попросил прощения у Артура. Так он с нами и прожил до глубокой старости.
Мурчащий пушистик создает уют
«Я так рада, что у меня есть такая подруга, как она. Она самая лучшая! Взяли нашу крошку из приюта, ее зовут Лилу»
- У нас в семье живут пес и кошка. Они вместе выросли и друг друга обожают. Вместе спят, вместе играют, вместе пакостят. Поэтому для моего собакена любой представитель семейства кошачьих — потенциальный друг, которого надо немедленно обнюхать и облизать. И, встретив на улице кота, пес немедленно рвется к нему с самыми благодушными намерениями. Правда, уличные коты не в курсе высоких порывов собачей души, поэтому реагируют самым банальным образом, удаляясь в закат с предельно возможной скоростью. А песель удивленно глядит им вслед и разочарованно вздыхает.
В день свадьбы эта собака ни на шаг не отходила от хозяйки
- Друг поехал в деревню на лето в гости и взял с собой пса. И тут у друга стали пропадать носки. Обычно пес их под кровать засовывал, но не в этот раз. Под кроватью кроме пыли ничего не оказалось. Однако друг за собакой проследил и выяснил, что пушистый негодник и правда брал его носки — и через лаз в заборе относил своему другу, который живет в будке.
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Такое ощущение, что кошка справа подговаривает свою подружку отвлечь хозяйку, чтобы в этот момент стащить колбасу со стола
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