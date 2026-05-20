мои познакомились в институте, при чем мама была на 5 курсе, а папа только заканчивал 1-й. встречались до летних каникул, когда пришлось расстаться. и вот, лето. мама с бабушкой едут на море в Ялту, где их находит мой папа. знакомится с тёщей и постоянно гуляет с мамой. оказалось, что мои родители живут в разных городах одной области. после знакомства с дедушкой и маминым с папиными родителями они поженились осенью. а папа продолжил обучение в всесоюзном заочном институте в Москве.
18 душевных историй, которые могли произойти только в автобусе или маршрутке
Истории
20.05.2026
Очень часто поездки на автобусах и маршрутках превращаются в настоящее приключение. Пассажиры сами создают поводы для смешных, возмутительных, а иногда неожиданно милых и душевных историй. В нашей подборке — именно такие случайные встречи, которые подарили попутчикам впечатлений на годы вперед. Ведь тот, кто ищет приключений, найдет их даже в обычной маршрутке.
- Еду в автобусе. Зашли мама с сыном. Слышу, он что-то просит у нее на ушко, на что мама смущенно не разрешает и отговаривает. Пацан все равно на своем стоит и тогда мама сказала: «Ну, давай». Далее произошло то, чего не ожидал никто. Мальчик достает из своего рюкзака газетку, стелет ее на сидение, залезает сверху и начинает говорить: «Милые дамы, девушки, мамы, поздравляю вас с праздником» и рассказывает душераздирающий для всех женщин стих. Половина маршрутки умилялась, половина плакала.
- Папа учился заочно и параллельно работал водителем автобуса. Однажды, заступив на новый маршрут, увидел в салоне молоденькую студентку. Она проехала всего пару остановок в автобусе до выставки, вышла, перешла дорогу и встала ждать троллейбус. Девушка очень понравилась папе, но познакомиться он не успел. И тогда он высаживает всех пассажиров на этой же остановке, объявив, что автобус «сломался», разворачивается и подъезжает к девушке.
— Садись, — говорит, — довезу куда нужно.
Она, отказывается. Он торопит, уверяя, что если сейчас не уехать, примчится милиция и его арестуют за нарушение маршрута. Чтобы у парня не было неприятностей, согласилась. И так началась история моих родителей. Через 2 года они поженятся.
mimmihona
Ответить
- Час пик, давка в маршрутке. Вдруг чувствую — чья-то рука нагло лезет мне прямо в сумку. Оборачиваюсь и вижу молодого парня. Весь в татуировках, с модной прической. Я как давай на всю маршрутку кричать: «Попался, ворюга». А тот внезапно нагибается и как сказанет: «Вы просто красота. Решил необычно к вам подкатить». И сует мне телефон, мол, номер запиши. В итоге познакомились. Уже 3 года вместе.
ADME
«Водитель этой маршрутки не хочет кормить голодных пассажиров»
- Еду в автобусе после 3-х часовой тренировки. Заходит бабушка, лет 70. Никто и не подумал уступить ей место. В итоге я уступила. Мне пришлось несколько минут ехать стоя, потом мне уступил мальчик лет 4-х. Мама его возмутилась, мол, чего ты, девочка может и постоять. На что он ответил: «Должен же быть хотя бы один мужик в этом автобусе!» — и сел маме на коленки.
- Захожу в маршрутку, сажусь на свободное место. На остановке заходит бабуля, двери закрываются, автобус трогается. И тут резкий удар по тормозам, бабуля начинает падать, и в этот момент я успеваю схватить ее за локоть, подтянуть на себя, попутно роняя ее на свое место. Краем глаза замечаю, как заваливается в проход маленькая девочка. Я уже падая на какого-то мужика, бросаю навскидку свой тактический рюкзак в этот проход (у меня там был свитер и штаны рабочие), и ребенок аккурат падает на рюкзак. Я же на мужика. Секунды молчания, тишина в салоне, и просто вопрос от кондуктора: «Ты что, ниндзя?»
- Ехала в маршрутке, и на одной из остановок заходит женщина. На остановке остаются ее дочка и внучка, которые машут ей на прощание. Девочка возмущенно крикнула вдогонку бабушке:
— А поцеловаться?!
Немного растерянная бабушка из маршрутки отвечает:
— Завтра поцелуемся!
Тут неожиданно вмешивается водитель маршрутки и говорит этой бабушке:
— Ну идите, поцелуйтесь уже.
Вся маршрутка замирает. Бабушка торжественно выходит и целует внучку, пассажиры маршрутки млеют, и улыбки с лиц не сходят.
«А потом она лежала у него на плече, а он смотрел в окно. Кажется, сегодня я увидела, что такое настоящее счастье»
- Ситуация сегодня. Еду по делам в центр на автобусе, час пик, полный салон. Рядом со мной на сидении сидела бабушка, а у окна на сидении лежала ее сумка. Заходит беременная девушка. Видно, что ей тяжело, протискивается, оплачивает проезд и встает рядом. Смотрит на это место.
Я оборачиваюсь к бабушке:
— Поднимите, пожалуйста, сумку, девушка беременная, пусть сядет.
— Я место заняла, для знакомой, она тоже пенсионер. Молодые — постоят.
Я на секунду просто завис. Девушка смотрит, улыбается. Стоим. Едем. Сумка на месте. Беременная стоит. Проходит несколько остановок — и в салон вваливается вторая бабуля. И тут момент истины: первая бабка резко оживает, хватает сумку и освобождает место для подруги. Как только она встала с сумкой, я залетел на сиденье и потянул за руку девушку, пропустил ее к окну. И вот тут у них начался концерт на весь автобус. А девушка просто надела наушники и снова улыбнулась. Я тоже включил шумоподавление и сделал музыку громче.
- Сажусь в воскресенье в маршрутку. Выходной, все толпятся и толкаются. Проезд стоит 50 рублей. Передо мной на входе женщина возится со сторублевой купюрой. Ей то ли сдачу не могут дать, то ли она сама хочет набрать монетками ровно 50. Возится, в общем.
Я ей и говорю:
— Извините, давайте я вам свою 50-рублевую купюру дам, а вы заплатите 100 за нас двоих.
В ответ она смотрит круглыми глазами:
— В каком таком смысле я должна заплатить за двоих?! Сама за себя плати, ишь чего удумала.
— Ну так ведь я вам 50 рублей дам.
— Не надо мне ничего, я буду платить только за себя. Обнаглели совсем, молодежь.
Маршрутка в пути, смотрю в окно, слушаю музыку. Вдруг трогают за плечо. Смотрю — стоит та самая женщина со сторублевой купюрой. Я ожидала чего угодно, но только не того, что она сказала.
— Девушка, извините, пожалуйста. Я только сейчас поняла, что вы такое предлагали. Неделя тяжелая была, на выходных не отдохнула, вот и затупила. Простите.
- Ехал на работу в маршрутке, услышал диалог маленькой девочки с мамой:
— Мам, а сколько еще ехать?
— Долго.
— Две остановки?
— Нет, я не могу даже посчитать, сколько остановок.
— Килограмм?!
— Ну да, примерно килограмм.
«Благодаря мне люди доезжают на работу вовремя. Почти всегда»
- В середине 2000-х к нам на стажировку в Кемерово приезжает голландский студент Мариус. Представьте: настоящий голландец в сибирской глубинке в те годы. Поначалу для окружающих он был кем-то вроде пришельца с другой планеты. И вот в один из морозных дней стоим мы на остановке, ожидаем автобус. Неспешно из-за поворота появляется старый добрый Volvo. Загружаем туда нашего голландского гостя, садимся, едем. И вдруг Мариус подскакивает, словно ужаленный, и с криками на голландском бежит к началу автобуса. Что происходит? Бежим за ним, а он, бедолага, тычет в маршрутную карту и продолжает что-то горячо объяснять на голландском. Оказалось, это был его школьный автобус, на котором он каждое утро ездил в школу, а на информационном стенде в салоне даже был обозначен его старый школьный маршрут.
- Мне было лет десять. Мы с отцом везли в автобусе потолочную кисть для ремонта в квартире. В высоту на задней площадке кисть не помещалась, поэтому отец поставил ее ниже — на ступеньку у задней двери. Практически все, кто входил, хватались за нее как за поручень. Было смешно. Отец стоял невозмутимо. Ближе к концу нашего маршрута вошел мужчина и также схватился за кисть. Отец любил пошутить. Он на полном серьезе сказал мужчине:
— Вы последний, ваша очередь держать.
И отпустил свою руку. Мужчина ничего не ответил и так и остался держать нашу кисть. Через остановку папа сказал мужчине:
— Ну все. Спасибо. Мы выходим.
Отец по дороге мне ничего не стал про это говорить. Спокойно с серьезным видом нес кисть, как будто так и надо было...
Владимир Л
- История моего знакомого. Ему по работе нужно было попасть в небольшой городок. Покупает билет на первый рейс. Садится. Автобус телепался как черепаха. Знакомый набрался смелости и подошел к водителю.
— Товарищ водитель, у меня стыковочный рейс. Боюсь, не успеем по расписанию. Можно чуть-чуть быстрее?
— Тише едешь — дальше будешь. Не переживай, успеешь.
Через некоторое время автобус остановился рядом с придорожным кафе.
— Остановка — двадцать минут! — объявил водитель и пошел есть шашлык.
Знакомый не вытерпел, подошел к водителю за столиком в кафе еще раз и сказал:
— Извините, мы не укладываемся в расписание. По моим подсчетам опоздание на сорок минут. Я не успею на стыковочный рейс.
— Выпейте чаю, уважаемый! Успеете!
Автобус опоздал на сорок пять минут. Расстроенный знакомый побежал к кассам, и случилось чудо: в кассах ему продали билет и сказали, что посадка еще продолжается. Он быстро добежал до места отправления и сильно удивился — на его новом рейсе стоял тот же самый автобус. За рулем сидел тот же водитель.
— Я же сказал, что успеете! Туда, куда вы едете — мой дом! Как я могу опоздать?
«О выходе сообщать заранее»
- Еду в автобусе, и женщина, которая только зашла, сразу начала ругаться с другими из-за места. И тут автобус резко тормозит, и, как назло, я наступаю ей на ногу. Она и так злая, аж пар из ушей идет. Я из-за этого так переволновался, что вместо «Извините» сказал ей: «Ничего страшного». Вы бы видели ее лицо.
mnldrv
- Встретила на днях бывшую соседку. Та переехала не так давно в село, туда ходят автобусы. И стала замечать, что один из водителей не берет у нее плату за проезд. И вот в очередной раз она ему деньги сует — тот ни в какую! В итоге оказалось, что много лет назад она помогала его маме, одной поднимавшей четверых детей, когда бесплатно давала овощи и фрукты из своего отдела. Он, старший в семье, был подростком и приезжал из села за продуктами с матерью. Она и не помнит эту семью. Говорит, наверное, то, что могло испортиться со дня на день, отдавала. А ребенок запомнил.
- Работаю водителем маршрутки. Отъезжаю от остановки. На последних секундах заскакивает девушка. Спрашивает: «До Музея едете?» Отвечаю: «Еду, но медленно». Девушка смотрит вопросительно. Поясняю: «Вон пробка какая, по-другому никак». Ответ девицы сразил наповал: «А, ну ладно, я тогда на другой маршрутке поеду».
«Когда наконец нашлось время на любимые игры»
- Опять автобус. Больше половины народа мне давно знакомы. С сентября ездит одна «парочка». На самом деле, они не пара. Еще. Девушка садится в автобус раньше, парень — на моей остановке. Она всегда ждет его, всегда ищет его глазами, смотря в окно. Он входит, садится либо стоит. Она подходит ближе, смотрит на него, чуть улыбается изредка и издалека. Видно, что он очень ей нравится. Сегодня, зайдя в автобус, опять ее увидел. Когда автобус уже собирался отъехать, увидел парня, бегущего к автобусу. Он явно не успевал. Автобус медленно начал набирать ход. Девчонка метнулась к водителю:
— Подождите, пожалуйста! Вон человек бежит...
Водитель остановил автобус, открыл дверь. Парень с ходу забежал, сел, уставился в окно, даже не зная о своей «спасительнице». Следующая остановка моя, мне выходить.
Проходя мимо парня, шепнул:
— Видя, что ты не успеваешь, девушка в сером пальто подбежала к водителю и попросила тебя подождать...
Он посмотрел на нее, поймал ее взгляд, улыбнулся. Мне кажется, что он ее... увидел.
как в джазовом стандарте "Девушка из Ипанимы", только наоборот. там девушка не замечала парня, смотрящего на неё с улыбкой.
Ответить
- Жара, маршрутка. Наблюдаю картину: женщина закрывает все, до чего может дотянуться. Кроме одного окошка. Там девушка отказалась его закрывать. Тетка повозмущалась, а потом просто взяла и надела на себя пакет.
- Еду в маршрутке. Напротив меня парень в наушниках громко отчитывается своей девушке:
— Я еду в автобусе. Вот смотри!
И в круговом обзоре разворачивает экран на пассажиров. Пассажиры съеживаются. Я улыбаюсь, даже рефлекторно машу рукой.
Тут парень спохватывается:
— Она не со мной!
А потом обращает ко мне погасший экран:
— Она мне теперь никогда не поверит, что я ехал в этом автобусе не с вами.
А вот еще статьи про незабываемые и веселые поездки на общественном транспорте:
- 16 историй из маршруток и метро, которые доказывают, что общественный транспорт — это филиал цирка
- 20 случаев, когда поездка на транспорте обернулась историей для рассказа на семейном ужине
- 18 историй из маршруток и автобусов, где за 15 минут успеваешь познакомиться, посмеяться и влюбиться в людей
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 историй с обеденных перерывов, после которых возвращаться к рабочим задачам было максимально сложно
Истории
16.04.2026
15 пар, чья любовь — это вечный двигатель, не знающий скуки
Истории
05.04.2026
16 забавных школьных историй, от которых хочется смеяться как на последней парте
Истории
17.04.2026
16 историй о возвращении домой, где скрип половиц звучит как добрая сказка
Истории
15.04.2026
19 душевных историй о свекровях и тещах, чью находчивость и характер видно за версту
Истории
12.04.2026
18 арендаторов, превративших сдачу квартир в историю, которую нарочно не придумаешь
Истории
06.05.2026
17 встреч с людьми из прошлого, которые превратили день в калейдоскоп впечатлений
Истории
25.03.2026
15 воспоминаний о первом питомце, от которых сердце и сейчас трепещет — 16.03.26
Истории
16.03.2026
20+ добрых историй о свекровях, которые стали вторыми мамами
Истории
20.03.2026
16 мужчин, которые умеют добавить в день щепотку перца. А все благодаря своей логике — 20.03.2026
Истории
20.03.2026
19 историй из кафе и ресторанов, где гости и персонал подарили друг другу впечатлений на год вперед
Истории
02.05.2026
20+ комичных историй о том, как люди попадали в переплет при свидетелях
Истории
01.04.2026