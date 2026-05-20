18 душевных историй, которые могли произойти только в автобусе или маршрутке

мои познакомились в институте, при чем мама была на 5 курсе, а папа только заканчивал 1-й. встречались до летних каникул, когда пришлось расстаться. и вот, лето. мама с бабушкой едут на море в Ялту, где их находит мой папа. знакомится с тёщей и постоянно гуляет с мамой. оказалось, что мои родители живут в разных городах одной области. после знакомства с дедушкой и маминым с папиными родителями они поженились осенью. а папа продолжил обучение в всесоюзном заочном институте в Москве.