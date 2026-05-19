19 живых историй о путешествиях, которые любителям ленивого пляжного отдыха и не снились

«Разрешили зайти и поближе изучить посудину. Рассказали, что это судно было построено в 1994 году в рамках какого-то студенческого проекта — похоже, студенты решили воссоздать старинный рыбацкий баркас. Ничего современного, никакого электрооборудования на судне, никакой синтетики. Только дерево, деготь, парусина, льняное масло. Ни света, ни фонарей. Лишь небольшая панель солнечной батареи для подзарядки телефона.

Девчонки рассказали, что они так проводят отпуск. Они уже и раньше ходили по морю к берегам Исландии, Фарерских островов, были во Франции. То есть расстояния преодолевали нешуточные, волны до 6 метров высотой. Ни обогревателей там нет, ни печки-буржуйки. Спросил про обогрев, но девушки обыденно пожали плечами: „А мы, вообще-то, нередко рыбачим на нем зимой. Там бывает немножко холодно. А сейчас не холодно...“ Остался под впечатлением».