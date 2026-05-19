На Родосе очень популярен тур в долину бабочек, которых там действительно великое множество, но... только один месяц в году. В остальные 11 месяцев туристам рассказывают, как прекрасны покрытые сплошным ковром бабочек скалы в тот самый единственный месяц 😂
19 живых историй о путешествиях, которые любителям ленивого пляжного отдыха и не снились
Некоторые люди нарочно ищут острых ощущений на отдыхе, не желая просто валяться на пляже и греть бока под теплым солнышком. А других приключения находят сами, даже если они того не желали! Так или иначе, и тем и другим есть что рассказать после отпуска и над чем посмеяться в кругу друзей и семьи.
- Я приехала поваляться на пляже, а подруга записала нас в тур с приключениями. Я купилась на красивые фото. Сначала пешком в гору целый день, ночевка, рассвет. И вот сидим мы в хижине на горе, идет дождь. А гид выдает: «Должен вам признаться, что солнце встает с другой стороны горы и нам его видно не будет. У нас в буклетах фото с другого подъема, но туда только подготовленных скалолазов берем».
- Папа всегда мечтал путешествовать, и вот его накрыл кризис среднего возраста. Уволился с работы, пришел домой и сказал: «Люблю вас, но уезжаю пожить в Индии». Мама не стала обижаться. Он уехал. А потом каждые две недели начали приходить открытки из разных городов. А вчера папа написал, что скучает и возвращается домой. Готовимся к его приезду, счастливые.
«Сходили с женой в ресторан со звездой Мишлен в Стокгольме. Это десерт — ириски, сделанные из свежего березового сока. Ветки есть не стал»
- Италия. Моя мама первый раз в Европе. Но наученная, все тяжелые сувениры и вещи в ручной клади, перевес на 8кг минимум, зато багаж с сырами тютелька в тютельку. Маман моя не палится, тащит «сумочку» на плече. И тут итальянец на стойке вдруг: «Синьора, давайте подержу вашу сумку, пока вы чемодан грузите».
Берет сумку и офигевает. По взгляду было понятно, что он все лишние килограммы спалил, но виду не подал. Сказал только: «Вы, женщины, не только красивые, но и сильные».
- Поехали на сафари в Танзанию, ночевали в палатках в саванне. Гид запретил выходить ночью. Сплю и вдруг слышу: кто-то огромный тяжело дышит и трется о брезент прямо над моим ухом. Я тормошу мужа, мы замираем, готовые ко всему. И тут снаружи раздается громкое, раскатистое «Му-у-у!». Оказалось, наша палатка стояла на пути выгула обычных деревенских коров, которых гнал местный пастух. А мы-то уже представили прайд голодных львов!
А могли и буйволы🐃 прийти. И там уже непонятно кто хуже- они или львы.
«Слетала бюджетно на Сейшелы. Все путешествие обошлось в 85 тысяч за 7 дней. Вот такой там серпантин повсюду, дух захватывает»
О, серпантин! Были мы с мужем на машине в Италии. Отпуск заканчивается пора домой. Смотрим на карту, выбираем путь домой. А зачем нам такой крюк по автобану делать, когда мы спокойно через горы коротким путём поехать можем?! Сказано - сделано. Поехали, а там начался серпантин, а впереди нас к тому же ещё ооооочень медленный грузовик, и дорога узкая - не обогнать. Так мы долго-долго ползли по серпантину, потратив на дорогу часа на два-три больше, чем потратили бы на автобане.
«Местные любят рождество и отсутствие снега — не повод отказаться от елки!»
Боже,ну купите искусственную. Не вянет, не сыпется. Когда захотел,тогда и поставил.
- Снимаю себя на видео, поставила штатив. Тут подходит дедуля-китаец и давай мне что-то втирать, понимаю только отдельные слова — что-то про волосы. Он ловит парнишку и заставляет его перевести мне на английский. Так оказалось, что он говорил, что если взять другой ракурс и чуть подождать, то солнце будет очень красиво отражаться от моих белых волос.
Смеюсь с китайских дедов, но даже немного хочу быть как они. 0% стеснения и 100% уверенности, что их участие необходимо во всем. Короче, я всем раскланялась, отказалась от помощи и сбежала. А в прошлый раз, когда я занималась с гантелями во дворе, толпа пенсионеров по очереди поднимала мою гантель и уважительно кивали. Но были менее напористы, хотя тоже пытались болтать со мной...
- Поехали с супругой на выходные в Ташкент. Поехали на такси, сую водителю чаевые местными деньгами, а он наотрез отказывается. Еле впихнул ему купюру. Захожу в кафе, смотрю на витрину и такой: «Стоп...» И тут до меня дошло, что чаевые таксисту я дал примерно в размере 4 рублей, если в пересчете. Пачка спичек дороже. Он мне навстречу пошел, я чуть с адресом промахнулся, довез эти 200 метров. А я ему эти деньги с таким пафосом всучил, как будто премию вручаю за вклад в искусство. А он, наверное, уехал и подумал: «Что это было?» Урок на будущее: в другой стране всегда сначала смотри курс, а потом делай вид, что щедрый.
Ну не знаю, не знаю. Тут наличкой расплачивалась в такси, так такси несчастные 50 руб сдачей так отдавать не хотел
«Занесло меня случайным ветром в тихую египетскую деревню. Впервые увидел грузовик с бананами»
«Сверху жилое помещение, снизу хлев. Когда-нибудь хозяин достроит третий этаж, но 5 лет сооружение стоит без крыши. В Египте это повсеместно и считается нормой»
В Греции похожая картина: стоит множество недостроенных домов. Оказывается, у местных жителей это в порядке вещей. Начинают строить, когда какие-то деньги появляются. Деньги закончились, работы останавливаться. Хозяин ждёт, когда опять деньги появятся, чтобы продолжить строительство.
- Друг с компанией поехал в Индию на свадьбу к сокурснику-индийцу. Приехали за пару дней до торжества. Всем гостям подарили национальные наряды. И вот день свадьбы. Нарядились они в национальное, приходят на праздник. Так в итоге весь вечер на них глазели сотни гостей-индийцев в обычных строгих мужских костюмах и индианок в вечерних платьях. Оказалось, что наряды им выдали в качестве памятных подарков, а заявленным дресс-кодом свадьбы была обычная светская вечерняя одежда. А для западных гостей решили не уточнять — никто не ожидал, что их потянет на маскарад.
- Всю жизнь мечтала о поездке на океан. Сбылась мечта, я побывала в отпуске в Индии, в Гоа, в райском местечке. У моего молодого человека шикарный фотик, но руки растут явно не оттуда. Результат: он выложил кучу своих крутых фотографий, которые делала я: с акулой, с обезьянкой, на слоне, в водопаде, на параплане. А мои фотки из категории «Вот я сплю в аэропорту на чемоданах. А это я стою задом, потому что убежала обезьянка. А это моя шляпа. А это камни и во-о-он там вдалеке я среди них».
"Я запорол тебе рилс
Чтоб нужный был свет, встали мы в пять утра
На пляж самый дикий пришли
А там идиотов таких же толпа
Не видно красивую надпись Пхукет
Но видно, как рядом с ней писает дед
Подгадили все злоучастно
А ты прекрасна!"
«В Италии в фастфуде есть пармезан. Не в бургере, а просто кусок можно купить на перекус»
Ну и у нас есть такой кусочек в 40 грамм продается, почти в такой же упаковке
«Белье в Италии реально сушат между домами»
- Девчонки, ловите идею. Если хочешь быстро понять, что за парень с тобой — тащи его в горы, а не в кино. У меня есть подруга, которая проворачивала это в моих горных движухах: знакомилась в приложении и вела к нам в горный поход. Я наблюдал за этим со стороны, и это реально рабочая тема. На высоте у людей слетает любая шелуха. Сразу видно, кто нытик, кто злится на ровном месте, а кто реально в любой ситуации подает руку, когда у тебя ноги подкашиваются.
- Мы с парнем через полтора месяца после знакомства пошли на хайкинг. Он набрал полный рюкзак энергетических батончиков, воду, аптечку, ветровку и еще кучу вещей для нас обоих. По дороге собирал мне дикую малину и фоткал меня в водопаде. А по окончанию семичасового похода сделал мне массаж ног. Надо ли говорить, что мы уже 2 года вместе?
«Приехал как-то в порт в Норвегии. Обнаружил на пристани какой-то старинный деревянный баркас. Познакомился с командой — одни девушки»
«Разрешили зайти и поближе изучить посудину. Рассказали, что это судно было построено в 1994 году в рамках какого-то студенческого проекта — похоже, студенты решили воссоздать старинный рыбацкий баркас. Ничего современного, никакого электрооборудования на судне, никакой синтетики. Только дерево, деготь, парусина, льняное масло. Ни света, ни фонарей. Лишь небольшая панель солнечной батареи для подзарядки телефона.
Девчонки рассказали, что они так проводят отпуск. Они уже и раньше ходили по морю к берегам Исландии, Фарерских островов, были во Франции. То есть расстояния преодолевали нешуточные, волны до 6 метров высотой. Ни обогревателей там нет, ни печки-буржуйки. Спросил про обогрев, но девушки обыденно пожали плечами: „А мы, вообще-то, нередко рыбачим на нем зимой. Там бывает немножко холодно. А сейчас не холодно...“ Остался под впечатлением».
«А так выглядит „каюта“, где они умудряются спать вчетвером»
- Летела из Грузии, перевеса не было, но почему-то мне в качестве сувенира приспичило оттуда привезти тканый грузинский гамак. А это уже два предмета багажа. И чтобы не переплачивать, таможенники просто посоветовали примотать гамак к чемодану, и наклеить наклейки «хрупкое». В итоге мой маленький чемоданчик с примотанным огромным гамаком торжественно въезжал на ленту первым. Грузили его как хрустальную вазу.
- Едем себе спокойно по Китаю на поезде. И тут классика: «Кажется, я оставила телефон...» Спойлер: не кажется. Телефон остался на вокзале. А мы уже мчим в поезде. Без вариантов вернуться. Первые 5 минут: отрицание. Следующие 5 минут: паника. Дальше: «Ну все, покупаем новый».
Но тут включается режим «спасаем ситуацию». Говорим об этом проводнице — она супер-спокойно звонит на вокзал. Мы включаем «Найти iPhone», телефон начинает орать и... его реально находят!
А дальше вообще, как в фильме: «Дайте адрес, мы отправим». Мы такие: «В смысле, отправите?» Они такие: «Ну да». Деньги? Не берут. Вообще. Самое смешное — доставка стоила всего 20 юаней. Это дешевле, чем кофе в Шанхае, на секундочку. И через 2 дня телефон просто лежит на ресепшене. Как будто никуда не уходил.
Ну и да... теперь мы проверяем телефон каждые 10 минут.
«Где самые харизматичные гиды? Угадали, на Кубе!»
- Вспомнила, как с мужем пошли в гору погулять. Мы не знали, что и как, взяли с собой только литр воды. На улице +30. Это было то еще приключение. Он идет, вымотанный весь, жажда мучает. Три часа уже гуляем. Выдает: «Слушай, пойдем назад, а? Мне жалко людей, которые будут нести меня обратно по этой маленькой тропинке с такой высоты и по такой жаре».
Мы смеемся до сих пор, вспоминая, как искали воду, спустившись с горы. Муж еще кедами натер мозоли на ступнях. Прикол в том, что прошел день и ему стало скучно на пляже. Говорит: «Слушай, а пойдем снова завтра на Чалыш. Я нашел правильную дорогу! Мы быстро дойдем до вершины».
- Мы снимаем дом во Вьетнаме. И почти каждый раз, когда риэлтор заезжает за деньгами, он приезжает не один, а с женой и детьми. И жена при каждой нашей встрече начинает фотоохоту. Раньше я думала, что она снимает дом для хозяйки. Мол, мадам, все в порядке. Но нет, она целенаправленно ловит меня в кадр и пихает туда своих детей. Я не знаю зачем ей столько фоток случайной женщины. Есть идеи?
Потому что иностранка с необычной внешностью (в глазах вьетнамцев), скорее всего. Читала истории про Азию, когда местные просят иностранцев сфотографироваться с ними.
«Корейское кафе-буфет: это когда за фиксированную сумму ешь столько, сколько влезет. А так выглядит весь стол — набрал мяса и закусок и жаришь сам»
Часто вижу в дорамах такие столы в заведениях, а герои сами жарят мясо или тушат что-то.
«И вот так вот мясо употребляется. Заворачивается в лист салата с кусочком кимчи»
- Позавчера ходили на хайкинг. Муж отошел ненадолго, а я села на камень возле шлагбаума. Подошла группа местных и озадаченно встала около меня. Отец семейства начал доставать бумажник и глазами искать расценки на вход. И тут пришел муж и не дал побыть Бендером у провала.
- Живу сейчас на базе на Алтае. Несколько дней назад приехал парень с женой, привез с собой двух своих бабушек. Одной из бабушек 85 лет, вторая помладше. Собственно, это и есть цель поездки молодых людей — показать бабушкам Алтай. Бабушки на такую авантюру согласились не сразу, но поездкой довольны. По утрам бабушкам сервируют завтрак, потом везут их осматривать местные достопримечательности, вечером всей семьей сидят на веранде, беседуют о всяком. Бабушки восторгаются красотами и свежим горным воздухом. Утверждают, что даже спина здесь не болит. Рады, что согласились приехать. Такая вот милота.
«Лифт в подъезде много путешествующих людей»
- Мой друг сейчас работает начальником отдела дизайна. Постоянно искал перспективных и способных сотрудников. Была у него в отделе одна девушка. Способная, быстро училась. Приходит она на работу и рассказывает, что бабушка оставила ей в наследство трехкомнатную квартиру в центре Питера. Друг в шутку сказал, что он бы в такой ситуации сдавал бы хату, а сам рванул бы в Азию, путешествовал бы там и жил потихоньку на прибыль с квартирантов. Поговорили и забыли. Приходит в понедельник на работу, а на столе лежит заявление от той девушки. Сама рядом стоит — в руках билет в Индию. Отпустил ее без отработок.
Быстро она... И квартирантов нашла и сумму подходящую с них сдернула (за год вперед?)
- Как-то пошел с компанией ребят на вершину одной горы в Таиланде. Выход в 4 утра, чтобы там встретить рассвет. Дорога несложная, просто в гору через джунгли. И шел рядом со мной незнакомый парень какой-то. Разговорились. Он сказал, что уже полгода питается только фруктами. Спросил, что ему это дает. Он ответил, что появилось огромное количество энергии, он стал супер-выносливым. Через полчаса он спросил, не могу ли я понести его рюкзак. Рюкзак, в котором лежала бутылка воды и арбуз. Я поржал и отказался.
Сам пошёл в гору с арбузом, но хотел, чтобы тащил другой? Энергия направлена не в то русло. 🤭
