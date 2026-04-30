Знаете, какой тогда был кирпич? И как его клали? На бывшей моей работе была послевоенная трансформаторная будка из красного кирпича ( уже и черепушку «не-влезай-убьет» на табличке было не различить)) . Так вот, даже такое строение было добротное и с фигурной кладкой ( на фото выше тоже заметно). Да и в здании этого года постройки было гораздо теплее зимой ( и прохладнее летом), чем в «пришитой» современной части.
16 уютных преображений старых дач, где теперь снова пахнет домашними пирогами
У каждой старенькой дачи есть своя душа, которая просто прячется под слоем облупившейся краски: детский смех, теплые вечера за чашкой чая, запах малинового варенья и свежих оладушек... Немного краски, яркий текстиль и свежий взгляд способны сотворить чудо. Глядя на такие преображения, понимаешь: уют не покупается в магазине, а создается из любви к деталям и желания подарить старым домам и вещам новую, счастливую главу.
«Надо мной потешались, когда я в качестве дачи купил бывший магазин-сельпо 1956 года постройки»
«Он простоял 10 лет в качестве заброшки. Отсутствовала вода, электроэнергия, канализация, газ. В общем, не было ничего»
«Ну а это — спустя 5 лет работы по выходным. Фасады по-прежнему напоминают заброшку, но внутри ситуация немного лучше»
«Раньше тут был торговый зал. Теперь спальня-гостиная. Потолок, полы и окна остались прежние»
«В этом году пристроили веранду»
«Потихоньку ковыряемся с женой в свое удовольствие. Что-то красивое покупаем, что-то восстанавливаем. Все стараемся делать бюджетно».
«Нашел стол от Зингера на помойке, отвез на дачу, а там сварил мангал — надоело жарить шашлык на одноразовых. На все расходники ушло 3000 рублей»
«Преображение дачного участка»
«2018 год, мы строим дом взамен дачного домика. Участок перед домом выглядит примерно так. Было решено, что никаких грядок нам не надо. А нужны травка, цветочки, детская площадка и банька.
Но кунг — наше наследие. Выкинуть его никак нельзя. Это, во-первых, память. Во-вторых, ценное имущество, в котором можно хранить другое имущество, необходимое для дачи — лопаты, вилы, инструменты, косилку и т.д.
Решено было передвинуть этот „Домик Элли“, и заработала в голове инженерная мысль. Если нельзя перенести, значит можно перевезти. Организовали подобие железной дороги, двигали вдвоем — муж и его товарищ».
«Сейчас это немного заросший домик в конце участка, используется для хранения всякого садового инструмента»
«Сам домик немного облагородили — вместо шифера на крышу положили металлочерепицу. Перекрасили стены в коричневый цвет. На боковую сторону установили деревянную решетку и пустили по ней девичий виноград. А у дверей посадили лимонник»
«Дачная кухня: до и после»
«Сначала я убрала весь хлам, отшлифовала пол, покрыла его морилкой и льняным маслом. Сделала столешницу из мебельного щита, покрыла его маслом — не стоило делать этого без перчаток. Шторку сделала из ткани, которую моя мама покупала еще когда меня не было — настоящий винтаж. Потом провели воду, электричество, я натащила хламишка всякого. Например, лампа из штуки для вентилятора и висюлек от старой люстры, которые я тут нашла в подвале. Комод играет роль кухонного шкафа, на нем левее еще плитка стоит».
«В прошлом году буря повалила старую сосну. Отпилили у нее самые корявые ветки, обработали и пришпандорили на дверь в ванной. Красота-то какая!»
«Решили заменить на даче брутальные бетонные плиты на изящную двухцветную плитку»
«Плиточники были нарасхват: кто-то уехал, а те, кто остались, имели заказов на месяц вперед и цены просто ломили. В общем, мы подумали, что это перебор за дачную дорожку. Мы дачу любим, но не настолько. Поэтому сделали все своими силами. Не за один день. И не за два. Но сами».
«Положились исключительно на здравый смысл. Сделали так: грунт, на него песок, щебень, снова песок и наконец — плитка. Электрический кабель проложили в ПНД-трубе диаметром 32 мм к мангальной зоне. Кабель проходит под слоем песка».
«Дано: маленькая дачка в южном регионе, в которой не было ремонта 17 лет»
«Из ресурсов — физическая сила моих пожилых родителей и моя дистанционная методическая и финансовая помощь с проектом. Так себе начало, но мы справились. В принципе, с дачей нам повезло: стены довольно толстые, держат прохладу летом, потолки (особенно для дач) достаточно высокие, много окон — 5 штук на два помещения».
«Общая площадь первого этажа — 21 м², из них кухня/прихожая — 8 м², комната — 13 м²»
«Готовиться начали зимой, чтобы успеть все сделать за летний сезон. Родители сняли все замеры, я загрузила их в программу, чтобы подвигать мебель. Потом сделала визуализацию проекта — раскидали все по цветам и материалам.
Позвали электрика, чтобы разобраться с розетками и источниками света. Начали потихоньку закупать краску, освещение, декор. Была задача сделать все максимально бюджетно.
Дальше практически все делалось руками моих пожилых родителей, и я ими очень горжусь. Отец постелил линолеум и покрасил стены и потолок. Мама красила окна, плинтусы, мебель и шила текстиль. Ближе к осени еще покрасили дачу снаружи».
Спальня: до и после
«Было: старый расходящийся линолеум, короткие шторы, зеленое все, лампочка под потолком.
Стало: постелили свежий, не самый тонкий линолеум, повесили люстру, поменяли текстиль на кровати, сшили новые шторы и тюль».
«Было: серые плинтусы, телек где-то вдали, темный потолок.
Стало: вешалку для одежды покрасили в цвет стен, чтобы не бросалась в глаза, пластиковые плинтусы покрасили в белый. Сервант не успели покрасить».
Кухня: до и после
«Было: темный ковролин на полу, разномастная мебель.
Стало: сопряжение потолка и стен кривое, поэтому отступили от потолка, наклеили копеечный молдинг и стены красили до него — визуально все ровно. Входная группа не бросается в глаза. Грязь и песок удерживает ЭВА-коврик у входа. На окнах жалюзи и рольштора»
«Было: старый пластиково-металлический стол, раскладные стулья.
Стало: стол заменили на деревянный, накрыли скатертью, на кресло мама сшила подушки, я обтянула абажур, папа научился паять линолеум и уложил его без порога».
«На фартук положили недорогой кафель по 20 рублей за штуку, мебель покрасили, под стол и на полку сшили шторку, повесили на гибкий карниз. Над столом повесили простую лампочку — раньше света здесь не было»
Фасад: до и после
«Было: когда-то дачу красили в желтый, но она выгорела до бледно-бежевого. Коричневые рамы давно не освежали.
Стало: все строения на участке покрасили в зеленый, рамы — в белый»
«Весь проект обошелся нам в 90 тысяч, из них 50 — это сам ремонт и материалы, остальное ушло на декор, текстиль, чуть мебели».
- Получился домик как из сказки! © srjhyuvfdmg / Pikabu
«Соорудил себе верстак на даче. А вот и первое изделие, сделанное на нем!»
«Субботнее утро, я крепко спал. Ко мне подползает моя женщина и нежно шепчет на ухо: „Хочу ремонт на даче“. Пришлось делать»
«Переклеили и покрасили обои, покрасили окна, пол и потолок, сделали светильник и рамку для зеркала, собрали и перекрасили шкаф и кровать, покрасили карнизы и добавили декор. На все потратили $275, все работы делали сами.
Всю последовательность мы перепутали. Красили потолок после пола, обои клеили поверх старых — поскольку на стенах цементная штукатурка, и на нее тяжело поклеить обои. Но все же мы добились желаемого результата и облагородили комнату, в которой теперь будем отдыхать летом»
«„Вот счастье-то привалило!“ — подумали мы в 2013, когда нам на голову свалилось 15 заросших соток и старый домик»
«И потом как-то: ну не пропадать же добру. Давай траву покосим, давай вырубим кусты... Дальше все как в тумане: новая веранда, новая крыша, новые окна, новый забор. Но никакого огорода, картошки — гамак, бадминтон, грибы (у нас на участке своя грибная полянка)».
«В один момент так увлеклись процессом, что купили другой участок, для постоянного проживания, и там дом построили. Как доделаем в нем ремонт — будем расставаться с дачей».
«А жаль, у нее есть свои плюсы: рядом лес, много всяких птичек, место грибное и ягодное, все растет на самом участке. Вот так внезапный подарок сделал из нас сельских жителей».
«Декоративный пруд на даче»
«Лет 10 назад достался мне даром кусок бутилкаучука. Поскольку настоящие садоводы от таких предложений не отказываются, все было утащено на дачу и ждало своего часа. И час настал, когда мой муж расположился в качалке вечерком после вкусного ужина. Я рассказала, как прекрасно будет сидеть вечером, смотреть как к пруду прилетают птички и стрекозки. И тут расслабленный муж совершил роковую ошибку и согласился. И понеслась...»
А как насчет личинок комаров, которые замечательно размножатся в прудике?
«Подруга решила отремонтировать комнату сына на даче. Ну как комнату... Это была берлога над летней кухней. Маленькая, темная, захламленная».
«Для подростка эта берлога была в самый раз. Там вполне комфортно было тусоваться с приятелями, болтать до рассвета. Но для возмужавшего молодого человека это уже не подходило — девушку в такое не приведешь».
«Подруга договорилась со строителями. Они долго обещали, тянули и в итоге пропали. И она обратилась за помощью ко мне. Я совсем не строитель, я ювелир, опыт минимальный.
Сначала я ободрал и порушил то, что было. На этом этапе почти потерял веру в свои силы и даже начал думать о том, как бы включить задний ход — но взял себя в руки и продолжил. Утеплителя в стенах не оказалось, все тепло держалось на старых обоях».
«Поднял потолок повыше, утеплил, зашил фанерой. Решил делать декор в стиле фахверкового домика. Ниши отвел под хранение, врезал тумбочки и сделал шкафчики с брутальными дверями».
«Балки, имитирующие фахверк, помогли спрятать неровности и кривые швы между фанерными щитами. Полы сделал из ламината. И вот что в итоге получилось».
«Отремонтировал веранду на даче: заменил окно, покрасил стены и сделал декор плиткой под камень»
«Достался нам с дачей старый холодильник Арагац. Спустя 6 лет нашли ему приличную замену, а этому древнему агрегату решили дать новую жизнь»
«Теперь он живет на дачной веранде в качестве мини-холодильника под соки и минералку на жаркие летние дни. И выглядит не как досадное недоразумение, а кайфовая фишка нашей дачи. Все, кто его видел вживую, говорили, что тоже хотели бы такой».
«Кашпо для садовых растений из 5-литровых банок»
«Из модельного пластилина слепила незамысловатую рожицу, потом из простого строительного силикона сделала молд. И уже на его основе заливала гипсом банки. Делается все просто и быстро: в молд заливается гипсовый раствор, одновременно в оставшемся растворе пропитывается любая старая тряпка. Минут 5-10 на схватывание раствора в молде и можно вынимать и обматывать гипсовой тряпкой на банке. Для разнообразия можно в гипсе пропитать хвою, шишки или что под руку попадется и этим украсить голову».
«Есть у меня на участке насос. Для защиты от непогоды закрывали его металлическим ящиком. Ящик некрасивый, так еще и торчит на самом видном месте!»
«Думаю, сделаю что-то типа избушки маленькой, и понеслась... А не сделать ли крыльцо со ступеньками? А дверь, чтобы открывалась? А окна застеклить? Вроде ничего получилось, вот, хвастаюсь».
Ничего не буду хаять, потому что однозначно сделать что-нибудь своими руками, это как минимум заслуживает похвалы.