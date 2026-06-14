14 мастеров красоты, которые одним взмахом кисточки дарят клиентам солнечное настроение
Поход в салон красоты — это маленький праздник или просто приятный момент, который позволяет отвлечься от повседневных забот. Свежий маникюр, обновленный цвет волос или легкий макияж всегда поднимают настроение. Предлагаем почитать искренние и смешные истории из жизни мастеров, чьи будни наполнены ароматом свежего кофе, шумом фена и блеском фольги.
- У меня был заказ собрать невесту. Невеста не предупредила жениха, и, когда я пришла, она была в ванной и сушила волосы. Дверь открыл жених. Смотрит на меня, а я стою с чемоданом. Вот наш диалог:
— Вы к кому?
— К вам.
— С какой целью?
— Жить.
— Вообще-то у меня через три часа свадьба. Вы как себе это представляете?
— Нормально представляю. Меня все устраивает.
Он бледный, но тут выходит невеста и, радуясь, говорит: «Анечка, здравствуйте, проходите, я комнату подготовила». Жених, конечно, знатно удивился.
- Пришла на коррекцию ресниц. Мастер делает свое дело и вдруг задумчиво так говорит: «А у вас муж в автосервисе работает?» Я от неожиданности чуть не дернулась. В голове сразу пронесся ураган мыслей: «Откуда она знает?!» Набираю в легкие воздуха и осторожно отвечаю: «Да... А вы откуда знаете?» Мастер рассмеялась: «От вашей куртки повеяло профессиональным автомобильным кондиционером для кожи. У меня просто папа тридцать лет машинами занимается, я этот запах из тысячи узнаю».
- Моя парикмахер уволилась из салона и стала принимать на дому. Я без промедления пошла за ней. Прихожу на стрижку с окрашиванием, процесс идет, и тут она говорит мне такое, чего я никак не ожидала услышать: «Вы только не обижайтесь, но я не знаю вашего имени». Оказалось, все эти годы я в салоне проходила под кодовым названием «Блонд 25». Ну вот и познакомились. Татьяна, очень приятно.
- Пришла на сложное окрашивание в салон у дома. Мастер всю дорогу вздыхала и качала головой. Потом посмотрела на результат и говорит: «Должна признаться: вы у меня первая». Ну, думаю, привет, испорченные волосы! А она улыбнулась и добавила: «Первая за всю мою десятилетнюю практику, у кого этот капризный оттенок сразу получился таким, каким должен быть. Обычно по три раза перекрашиваем». Домой я шла, буквально светясь от счастья.
Верно,помню!!!!Это было 35 мартобря,1886 года.Еще отменили крепостное право!Идёт,такая и светится.
«В этом маникюрном салоне стоят игровые кресла вместо обычных»
- Записалась ко мне одна выпускница. За месяц до даты начинает кидать мне какие-то фотки. Личико у нее нежное, а она шлет основательные смоки, говорит, буду в двух платьях, бордовом и голубом, хочу смешать два тона, хочу яркие малиновые губы. Я попыталась объяснить, что это слишком, тем более на выпускной. Но апогеем ситуации стало видео прически, которое она скинула: башня из резиночек, закрученная вокруг валика с розовыми перьями. Договорились на 7 утра. Я настроила себя на нужный лад, будь что будет. В итоге все оказалось намного проще: в переписке она была дерзкая и категоричная, а пришла милая девочка, послушала советов. Мы сделали ей нежные бордовые смоки с вкраплением зеленоватой бирюзы, нюдовые матовые губы и пучок из локонов с ободком из камушков под платье.
Хорошо, что прислушалась к визажисту. Несколько лет назад на просторах интернета встретила фото выпускницы - белый бюстгальтер, белые трусики, белый пояс с прозрачными белыми чулками на резинках и белые туфли на высоком каблуке. Ещё - белый ободок на голове с перьями. Что сказать - думаю, что на девушках в борделе было больше одежды.
- Зашел в парикмахерскую, мастер по телефону разговаривает. Минуты через две мне кивает, мол, садись в кресло, а сам продолжает болтать. Разговаривая, надевает мне воротничок, покрывает сверху накидкой, берет в руки машинку. Тут я уже не выдержал и говорю: «Не ставлю под сомнение ваш профессионализм, но мне кажется, что из-за телефона вы можете ошибиться». Она фыркнула, сказала в трубку, что перезвонит, и подстригла. Как же хорошо у нее получилось! Я домой пришел, жена говорит: «Всегда стригись у нее». Недели через три я поехал в ту парикмахерскую, а этот мастер там больше не работает.
- Ситуация сегодня в моей студии. Пришел парень на удлиненную стрижку. Постригли, высушили, уложили. Клиент поблагодарил мастера, оплатил работу, вышел из салона. Возвращается через пару минут и просит подойти к зеркалу, чтобы уложить волосы по-своему. Затем достает из рюкзака полотенце, расческу, гель, просит фен и укладывает на свой вкус. Уходит счастливый. При этом ни слова в адрес мастера. Все было очень вежливо и мило.
Да, помню в молодости, вернувшись из парикмахерской, сразу же мыла голову и укладывала стрижку или причёску на свой лад. Как-то никогда не нравилась укладка в парикмахерской, да ещё и залитая толстым слоем лака.
«У ее отца есть парикмахерская, говорила она. Он обучил ее этой профессии, говорила она»
- Клиентка: «Я никому не доверяю. Я вообще не крашусь. Когда меня красят, то вечно портят. Но вы делайте все на ваш вкус». Через полтора часа в восторге: «Ой, как чудесно! Так нежно, очень красиво! Вы профессионал! Мне, конечно, без макияжа намного лучше». Проходит несколько дней, она опять благодарит, мол, такие фотки красивые получились, макияж, то, что нужно было. И под конец заявляет: «Я, конечно, понимаю теперь, что макияж — это вот вообще не мое!»
- Клиентка под конец сеанса заявила, что контур губ неровный получился. Смотрю: все ровно. Честно признаюсь:
— Не вижу, покажите, где?
Тычет пальцем, а я опять глазомер настроила. Смотрю — все хорошо. Она причитает:
— Ну вот же, вот.
Беру карандаш, веду ровно по тому месту, где и был контур, ничего не исправляю, то есть делаю вид, что что-то подрисовала.
И слышу:
— Ну вот, совсем другое дело!
Прощаемся. Все довольны.
«Вот почему я люблю макияж»
- Недавно делала маникюр. Мастер спрашивает, какой дизайн я хочу. Отвечаю, что красный и блестки сверху, но не на всю поверхность и не на все пальцы. Она все никак не могла согласиться и утверждала, что так не делают. Тогда я сказала: «А кто придумал правила?» Мы посмеялись, и потом, когда другую руку она сделала немного не так, я ей прямо об этом сказала. Она мне вернула мою фразу: «А кто придумал правила?» Мы снова посмеялись, и она в итоге сделала все, как я хотела.
Меня от маникюра в салоне останавливает качество обработки инструментов. Ибо знаю это изнутри. Салон должен быть ооочень хороший. Иначе есть риск подцепить что-то.
Либо свой, личный инструмент. Как бы странно не звучало.
«Маникюрный салон в Азии»
- Прихожу в парикмахерскую, хочу прическу ко дню рождения сделать красивую. Меня взялся обслуживать красивый молодой парень. Спрашивает: «Как вас стричь?» Я ему отвечаю такой же стандартной фразой: «Чтобы я красивая была». Он покружился вокруг меня с минуту и ответил: «Тогда я не смогу вам помочь. Все и так идеально». Я покраснела, как помидор. Сижу довольная, улыбаюсь как школьница. Буду теперь к нему всегда ходить. Милаха.
- Родители — шатены, а я от природы ярко-рыжая и зеленоглазая, в школе была конопатой. Сегодня в салоне красоты делала маникюр, слышу, одна мажористая дама говорит: «Хочу волосы, как у той девушки». Парикмахер не нашла такую краску, в итоге попросила у меня разрешения сфотографировать, чтобы заказать именно такой оттенок. Я начинаю чувствовать себя красивой и уникальной, это удивительно.
- Так получилось, что я еще ни разу вовремя не приезжала к моему мастеру. Всегда от 5 до 15 минут опоздания. Тут записалась на 10 утра, пораньше выехала, старалась успеть. Забегаю в салон: «О, я впервые вовремя!» Смотрю, у администратора и у мастера лица растерянные. Оказывается, я записана на завтра.
Ладно раньше, но сейчас, когда можно и даже нужно тонну напоминалок поставить на телефон, так как ритм жизни в принципе поменялся и везде надо успевать.
«Дверь в салоне была открыта, и прилетел этот красавец»
- Сижу в кресле, парикмахер меня стрижет, все как всегда. В какой-то момент спрашивает: «Тебе весело?» И тут я напрягся. Но что мне было еще ответить, кроме как «да»? И тогда я в зеркале заметил удивленный взгляд парикмахера и ухмылку. Думаю, ну ладно, а потом поворачиваю голову немного левее и вижу дочь того самого мужчины, что стрижет меня, которая сидит и рисует. Кажется, не у меня спрашивали, весело ли мне.
О том, с какими курьезами сталкиваются работники сферы питания, мы писали здесь: