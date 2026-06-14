14 мастеров красоты, которые одним взмахом кисточки дарят клиентам солнечное настроение

Хорошо, что прислушалась к визажисту. Несколько лет назад на просторах интернета встретила фото выпускницы - белый бюстгальтер, белые трусики, белый пояс с прозрачными белыми чулками на резинках и белые туфли на высоком каблуке. Ещё - белый ободок на голове с перьями. Что сказать - думаю, что на девушках в борделе было больше одежды.