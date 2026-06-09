15 историй, когда вместо чаевых официанты мечтали о путевке на море и полной тишине

Насчёт двух историй.

Автосалон подарил официантке машину??? Что за бред? интересно, как бы они провели этот подарок по бухгалтерии? или это автосалон ржавых подержанных колымаг, которые и так никому не нужны?

И вторая история, про официантку, которая в восторге от чаевых, в виде монет евро и евроцентов. Милая девушка, согласно указанию ЦБ РФ, на территории Российской федерации металлическая монета любых государств к обмену на российские рубли не принимается! Так что, ваш "роскошный" кавалер просто отдает вам ненужные железки, под видом царской щедрости. Конечно, можете хранить ,до скончания веков, эти 3-5 евро, которые он накидает, по итогу. 😂😂😂😂😂😂😂😂😊