Может он подумал, что на вывеске изображение хозяина ресторана Красти краб. Просто человек явно с интеллектом ребёнка раз пришёл туда, где у него может быть аллергическая реакция.
15 историй, когда вместо чаевых официанты мечтали о путевке на море и полной тишине
«Все профессии важны — все профессии нужны» — абсолютная истина. Но однозначно есть сфера деятельности, где можно за один день получить столько ярких впечатлений, что хватит на неделю минимум. Конечно, я говорю об официантах. Чего только не случается во время общения с гостями кафе и ресторанов. Об этом наша новая забавная статья. Кстати, в конце вас ждет приятный бонус в виде истории о смешном семейном случае.
- Работала в популярном ресторане морепродуктов, который у нас в городе все знают благодаря крабам. Запах морепродуктов стоит по всему залу. И вот приходит клиент, говорит, что у него аллергия на морепродукты и он не может найти ничего безопасного в меню. Я даже растерялась и не знала, как комментировать. Все-таки у нас ресторан именно морепродуктов, и даже на вывеске краб огромный нарисован.
- Вчера пришли гости, дала им меню, позвали, чтобы я взяла заказ.
— Девушка, а что такое «плов 1 кг»?
— 1 килограмм плова в лягане.
— Нет, а что такое именно плов и почему он так называется?
Если честно, я уже не знала, какие слова мне найти, и выражение моего лица было красноречивее любых слов.
Плов разный бывает- с разным мясом и специями. Насколько помню, бывает и без мяса, с курагой и изюмом.
Вполне нормальный вопрос.
- Разгар весны. После горячего предлагаю двум девушкам десерты. На что получаю ответ: «Девушка! Скоро лето! Давайте счет». Вместе со счетом выношу шоколадные конфеты (комплимент нашим гостям от заведения). Пока хожу за терминалом и возвращаюсь, вижу такую картину: та самая девушка, которая активно готовится к лету, запихивает в рот целиком эту немаленькую конфету с репликой: «А дайте нам еще по две!»
- Я работаю официантом в китайском ресторане. Вчера мне попался необычный клиент, мужчина лет 45. Он начал делать заказ на китайском, я стою, покраснел, не знаю, как реагировать, так как китайским не владею. А потом собрался, решил как-то выкручиваться и ответил ему примерно теми же звуками, что и он, делая вид, что его понимаю. А он дальше давай, будто и он меня понял. Эта сцена длилась еще примерно минут 5, а потом он не выдержал, рассмеялся и сказал, что это была шутка. Никакого китайского он не знает, решил просто повеселиться.
- Работаю официанткой в семейном ресторане. Идет бизнес-ланч, запара, как обычно, подхожу к столику рассчитать женщину, а та вдруг глаза закатывает и тычет в суп, мол, волос. Я извинилась и побежала к админу. Сели с ним смотреть по камерам, кто из поваров накосячил. И тут вдруг пригляделись и ахнули — на кухне и зоне вадачи все в порядке, а вот на записи из зала видно, что женщина сама достала что-то из сумочки и подкинула в тарелку с супом. Больше ее в наши заведения не пускаем.
- Работаю официантом. Вчера обслуживал столик: девушка и парень. Видимо, это было свидание. Эта девушка минут 15 на меня наезжала и чуть ли не орала. Все из-за того, что ее не предупредили о том, что вареники у нас подаются со сметаной — а ведь она веган, она сметану не ест! Да я бы принес ей другую порцию сразу и на этом все бы закончилось, но ее задел мой смешок — она сочла это за неуважение к ее образу жизни. А я просто не смог сдержать смех — до этого она заказала салат с майонезом, съела и глазом не моргнула. То ли девчонка вообще не в курсе, из чего майонез делается, то ли не такой уж она и веган.
- Моя мама невероятно редко бывает в каких-то заведениях, поэтому я решил ее вывести в люди. Сидим в шикарном заведении, подходит официант: «Добрый день, меня зовут Геннадий, и сегодня я ваш официант!» Начинает сервировать стол, раскладывать приборы, салфетки, застилает нам колени, после этого мама не выдерживает и говорит: «Слушай, Гоша, мы сами справимся. Иди, отдохни, ну или другим чем-то займись...» Я после этого понял, почему моя мама никогда не бывает в таких заведениях.
- Сидел в кафешке, услышал за спиной, как девушка начала настоятельно говорить: «Пойди разберись. Нет, пойди и разберись!» Мельком глянул: девушка сидела с парнем, все пыталась его куда-то отправить, а он не хотел идти. В итоге парень сдался. Встал, думаю, с чем же он сейчас разбираться будет. А он подходит к официанту и говорит: «Извините, вы можете, пожалуйста, больше к нашему столику не подходить и поставить нам другого официанта. Моей девушке не нравится ваша прическа...» — и идет на место.
Настоящий мужик перестриг бы официанта! А этот мямля... тоже мне... разобрался, называется...
- Подруга пошла на свидание с мужчиной 30+. Ей 22. В ожидании заказа ведут стандартную для первого свидания беседу — интересы, универ, семья, профессия. Всплыл и вопрос о прошлых отношениях. И как раз подошел официант с заказом. И тут, узнав о наличии бывшего, мужчина прям меняется в лице и говорит: «Я бы хотел, конечно, девушку без прошлого». На что у официанта вырвалось ироничное: «Это как? С амнезией, что ли?» Подруга начала так хохотать. Мужик закатил скандал (ну, формально-то он был даже прав — нарушение этики налицо). Но что в этом проку, если подруга теперь встречается с тем официантом?
Бестактное поведение обслуживающего персонала, да и сам ухажер не большого ума- мог заранее выяснить.
- Работала когда-то официантом в провинциальном городке в кафешке. За один день выходило чаевых от 200 до 700 максимум. Очень редко когда тысяча выходила. Зарплата, естественно, тоже маленькая. Из-за этого и решила я уволиться. И вот работаю я последний день «на отвали» — заказы приношу долго, посетителям грублю, а они мне оставляют на чай почти все. В конце смены насчитала более 2000 рублей чаевых. Почему именно в последний день моей работы это все произошло?!
- Помню свой первый день в качестве официантки: меня знакомят с командой, дают меню для изучения, короче, все стандартно. Кроме того, что вечером одна из официанток решилась уволиться одним днем. Катя в этот день обслуживала деловой ужин одного крупного автосалона. И так они хорошо посидели и, видимо, завершили сделку, что на радостях оставили ей на чай не деньги, а машину! Как вы понимаете, мотивации мне этот случай прибавил точно.
- Работаю официантом в ресторане. Приходит семья — четверо взрослых и девчушка лет шести. Обычно прекрасно лажу с детьми, начала спрашивать, как ее зовут, показать ли ей, где находится детская комната. Она начинает беспокоиться, отворачивается от меня и лезет на ручки к маме. Мама извиняется и просит по возможности принести этой малышке еду. Приношу, она начинает кушать. Через несколько минут я подхожу к их столу, эта кроха продолжает кушать, но, увидев меня, говорит: «Пожалуйста, простите меня!» Ты не ты, когда голоден. Когда покушала, стала милейшей девочкой.
- Не люблю пиццу, но люблю корочки от пиццы. Недавно обедали в кафе с парнем, и, наверное, нам попался очень эмпатичный официант. Потому что он практически со слезами на глазах смотрел, как мой парень уплетает пиццу, а я доедаю за ним корочки. Когда мы уходили, принес мне пирожное за счет заведения, с собой. Злобно посмотрел на парня и ушел на кухню. Так неловко я себя, наверное, никогда не чувствовала.
- Пять лет назад у меня было назначено свидание. Парень, с которым я собиралась встретиться, тогда так и не пришел. Я целый час просидела одна, сдерживая себя, чтобы не заплакать, замечая на себе жалостливые взгляды окружающих. Официант, обслуживающий меня, очень мило улыбался и все время пытался меня подбодрить. Какого же было мое удивление, когда этот же самый официант, но уже в повседневной одежде, подсел ко мне и сказал: «У меня закончилась смена. Теперь можем и свидание провести». Удивительно, но то свидание — лучшее из всех, что у меня были, а официант — самый удивительный человек, которого я встречала в своей жизни. Уже четвертый год нашего брака я убеждаюсь в этом все больше и больше.
- Никогда не была за границей, работаю официантом и получаю более чем предостаточно. Недавно поняла, что пора что-то менять, и начала откладывать на поездку. Спустя пару дней один из гостей помимо стандартных чаевых в рублях оставляет мне несколько монет евро и евроцент. Не придала значения. Сегодня история повторилась, и монет стало больше. Видимо, вселенная решила поддержать мои планы.
Бонус: история о том, чем может закончиться веселый вечер в кафе
- Сидим с женой и дочкой в кафе-караоке. Кушаем, и кто-то начинает петь: «О Боже, какой мужчина!» А это любимая песня нашей пятилетней дочери. Так она вскакивает со стула и начинает бегать по кафе и очень смешно танцевать. Ржали все, а мы с женой даже решили ее не останавливать. А потом к нам подошел официант, думали, попросит ее утихомирить, а он вот что выдает: «У вас такая талантливая девочка. Можете не платить за ужин. За счет заведения».
А с вами случались подобные истории в заведениях? Делитесь своим опытом в комментариях.
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Комментарии
Насчёт двух историй.
Автосалон подарил официантке машину??? Что за бред? интересно, как бы они провели этот подарок по бухгалтерии? или это автосалон ржавых подержанных колымаг, которые и так никому не нужны?
И вторая история, про официантку, которая в восторге от чаевых, в виде монет евро и евроцентов. Милая девушка, согласно указанию ЦБ РФ, на территории Российской федерации металлическая монета любых государств к обмену на российские рубли не принимается! Так что, ваш "роскошный" кавалер просто отдает вам ненужные железки, под видом царской щедрости. Конечно, можете хранить ,до скончания веков, эти 3-5 евро, которые он накидает, по итогу. 😂😂😂😂😂😂😂😂😊
Про оставленную на чай машину -феерический бред для особо доверчивых.
Как оформили, как сняли с баланса фирмы, имеет ли официантка права- все осталось за кадром.
Похоже, что владелец просто оставил машину на парковке ресторана, т.к. принял на грудь по случаю удачной сделки и попросил присмотреть за отдельную плату.🫢