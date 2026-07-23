16 историй про наследство, в которых прячутся маленькие радости, пропитанные запахом старых книг

Когда мы вспоминаем о прошлом, на ум приходят вовсе не квадратные метры. Куда чаще нам достаются в наследство самые простые вещи: бабушкин пуховый платок или дедушкина коллекция фотографий. Такие мелочи хранят в себе светлые и жизненные истории, которым нет цены. Именно такие маленькие радости в виде обычных вещей и становятся уютными мостиками между поколениями.