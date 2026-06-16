19 внушительных котов и кошек, которые согреют ваше сердце своими большими мягкими лапами
Даже если котик весит под 10 кило, у него все равно мягкие лапки и тонкая душевная организация. Любить таких пушистиков нужно ничуть не меньше, чем малюсеньких котяток размером с ладошку. Ведь если ваши мяукающие домашние животные довольны и чувствуют себя счастливыми, то жизнь сама собой превращается в ежедневные маленькие радости: верный друг под боком, уйма фотогеничных мосек и, конечно, смешные моменты. В общем, в этой подборке пойдет речь о котах и кошках, которые уверены — размер имеет значение.
Хозяин этой парочки не упускает возможности похвастаться фотографиями своих котов. Разница в размерах существенная. Ну а выражение мордочки гиганта говорит само за себя: он в курсе, что большой и ему все можно
Рост этого мужчины 183 см. Удивлены? Мы тоже, ведь на фоне своего кота он кажется гораздо миниатюрнее
Котик по имени Атлас весит почти 8 кило. Это не мешает его хозяйке носить своего пушистого друга на руках
Некоторые коты со своими габаритами вполне себе могут сойти за сторожевых
- Федор Котеевич — умнейший кот, очень ласковый и общительный, просто хороший друг. Однажды в летнюю жаркую ночь, когда все двери в доме были открыты, он, как обычно, прилег у меня в ногах и звонко мурлыкал. А я крепко спал под его урчание. Посреди ночи я проснулся от дикого крика и шума! Подорвавшись с кровати, пошел на звук и увидел, как на кухне мой пушистый брат отчаянно выгоняет из дома енота! Последний через мгновение подался в бегство. Федор Котеевич с чувством выполненного долга вернулся ко мне в комнату, умылся и продолжил свои кошачьи серенады.
Кроме своей умопомрачительной длины, эта кошка славится чудесным характером. Хозяйка уверяет, что ей очень повезло привести домой такую ласковую кису
В свои лучшие времена этот красавец весил больше 12 килограммов. Взгляд у него такой же увесистый
Сочные летние арбузы, как правило, большие и тяжелые — чуть домой такой принесешь. Но после этой фотографии вы измените свое мнение
Когда тебе неожиданно подселяют соседа в номер
- Как-то моему папе пришлось заночевать в мотеле. Поужинал, снял номер, закрылся, взбил подушку и спать улегся. Провалился в сон... И вдруг посреди ночи — БАХ! — что-то свалилось ему на ноги! Папа метнулся к двери. Думал, приснилось. Но тут что-то грохнуло в районе кровати... Отец кое-как нащупал выключатель и включил свет. На ватных ногах подкрался к кровати и по закону триллеров решил заглянуть под нее. А там сидел здоровенный мейн-кун! Самое интересное, что все было закрыто: как кот попал в номер — неизвестно. Сдавая ключи, папа пересказал администратору свои приключения. Ответ был такой: «А, это котик наш, любит у гостей в ногах спать».
Длинноногая Жози не на шутку озадачила свою хозяйку: кошка стоит, лежит или сидит? У вас есть предположения?
Судя по лапкам, этот мохнатый котик что-то затевает
На даче, как известно, к тебе в гости всегда заходят соседи. Вот и эту семью частенько посещает очаровательный кот-слонопотам, как они сами его ласково называют
Даже у большого котика могут быть мягкие лапки и доброе сердце
- Наш Барсик весит 10 кило. Приехали на дачу, а там новые соседи. Хозяйка увидала нашего кота и сразу: «Ваш громила все потопчет и сломает. Не пускайте к нам на участок». Вечером слышим крик, шум, мяуканье. Прибежали к соседям и обомлели: хозяйка эта стоит с веником, рядом Барсик сидит и скромно лапой пододвигает соседке свою игрушечную мышь. Женщина подумала, что он ей настоящего грызуна принес! А котик просто хотел подружиться. В принципе, ему это удалось. Марья Степановна, так звать новую соседку, теперь с Барсиком здоровается и угощает его паштетом.
Все познается в сравнении. Вполне обычная кошка Ася и ее друг побольше Степан наглядно это показывают
Этого котогиганта зовут Гарфилд. Как говорит его хозяин, он смотрит на нас всех осуждающе. А мы смотрим на его лапки с восхищением
Иногда фотограф выбирает не самый удачный ракурс. Вот тут ощущение, что один котик совсем малыш. А на самом деле на этом снимке два очаровательных вполне себе крупненьких котика
Вне зависимости от размера, коты те еще гурманы
- Я хозяйка прекрасного кота — громадины мейн-куна. Он очень добрый, нежный и игривый котик. А еще любит блины. Как-то вечером я нажарила приличную стопку блинов. И забыла их спрятать на ночь в холодильник. Утром проснулась, зашла на кухню и просто застыла. Кот превратил все блины в мельчайшее конфетти, которое было разбросано по всей кухне. А сам вальяжно улегся в центре своего творения.
Этот чудесный снимок котику Шопену сделали, чтобы он скорее нашел своего человека и дом. Согласитесь, устоять перед этими округлыми щечками трудно
Каждое шерстяное облачко, даже если оно крупное, любит, когда ему чешут пузико
Это рыжее чудо зовут Луи. Выглядит он милым пушистиком, но хозяйка предупреждает — это самый большой проказник на свете
Неважно, сколько весит ваш любимый питомец. Он в любом случае самый лучший на свете и достоин любви, заботы и влажного корма. Разница лишь в том, сколько роликов для одежды вы используете в месяц.
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