19 внушительных котов и кошек, которые согреют ваше сердце своими большими мягкими лапами

Даже если котик весит под 10 кило, у него все равно мягкие лапки и тонкая душевная организация. Любить таких пушистиков нужно ничуть не меньше, чем малюсеньких котяток размером с ладошку. Ведь если ваши мяукающие домашние животные довольны и чувствуют себя счастливыми, то жизнь сама собой превращается в ежедневные маленькие радости: верный друг под боком, уйма фотогеничных мосек и, конечно, смешные моменты. В общем, в этой подборке пойдет речь о котах и кошках, которые уверены — размер имеет значение.

Хозяин этой парочки не упускает возможности похвастаться фотографиями своих котов. Разница в размерах существенная. Ну а выражение мордочки гиганта говорит само за себя: он в курсе, что большой и ему все можно

Рост этого мужчины 183 см. Удивлены? Мы тоже, ведь на фоне своего кота он кажется гораздо миниатюрнее

Котик по имени Атлас весит почти 8 кило. Это не мешает его хозяйке носить своего пушистого друга на руках

Некоторые коты со своими габаритами вполне себе могут сойти за сторожевых

Федор Котеевич — умнейший кот, очень ласковый и общительный, просто хороший друг. Однажды в летнюю жаркую ночь, когда все двери в доме были открыты, он, как обычно, прилег у меня в ногах и звонко мурлыкал. А я крепко спал под его урчание. Посреди ночи я проснулся от дикого крика и шума! Подорвавшись с кровати, пошел на звук и увидел, как на кухне мой пушистый брат отчаянно выгоняет из дома енота! Последний через мгновение подался в бегство. Федор Котеевич с чувством выполненного долга вернулся ко мне в комнату, умылся и продолжил свои кошачьи серенады. © Ram1988 / Pikabu

Кроме своей умопомрачительной длины, эта кошка славится чудесным характером. Хозяйка уверяет, что ей очень повезло привести домой такую ласковую кису

В свои лучшие времена этот красавец весил больше 12 килограммов. Взгляд у него такой же увесистый

Сочные летние арбузы, как правило, большие и тяжелые — чуть домой такой принесешь. Но после этой фотографии вы измените свое мнение

Когда тебе неожиданно подселяют соседа в номер

Как-то моему папе пришлось заночевать в мотеле. Поужинал, снял номер, закрылся, взбил подушку и спать улегся. Провалился в сон... И вдруг посреди ночи — БАХ! — что-то свалилось ему на ноги! Папа метнулся к двери. Думал, приснилось. Но тут что-то грохнуло в районе кровати... Отец кое-как нащупал выключатель и включил свет. На ватных ногах подкрался к кровати и по закону триллеров решил заглянуть под нее. А там сидел здоровенный мейн-кун! Самое интересное, что все было закрыто: как кот попал в номер — неизвестно. Сдавая ключи, папа пересказал администратору свои приключения. Ответ был такой: «А, это котик наш, любит у гостей в ногах спать». © VicZhou / Pikabu

Длинноногая Жози не на шутку озадачила свою хозяйку: кошка стоит, лежит или сидит? У вас есть предположения?

Судя по лапкам, этот мохнатый котик что-то затевает

На даче, как известно, к тебе в гости всегда заходят соседи. Вот и эту семью частенько посещает очаровательный кот-слонопотам, как они сами его ласково называют

Даже у большого котика могут быть мягкие лапки и доброе сердце

Наш Барсик весит 10 кило. Приехали на дачу, а там новые соседи. Хозяйка увидала нашего кота и сразу: «Ваш громила все потопчет и сломает. Не пускайте к нам на участок». Вечером слышим крик, шум, мяуканье. Прибежали к соседям и обомлели: хозяйка эта стоит с веником, рядом Барсик сидит и скромно лапой пододвигает соседке свою игрушечную мышь. Женщина подумала, что он ей настоящего грызуна принес! А котик просто хотел подружиться. В принципе, ему это удалось. Марья Степановна, так звать новую соседку, теперь с Барсиком здоровается и угощает его паштетом. ADME

Все познается в сравнении. Вполне обычная кошка Ася и ее друг побольше Степан наглядно это показывают

Этого котогиганта зовут Гарфилд. Как говорит его хозяин, он смотрит на нас всех осуждающе. А мы смотрим на его лапки с восхищением

Иногда фотограф выбирает не самый удачный ракурс. Вот тут ощущение, что один котик совсем малыш. А на самом деле на этом снимке два очаровательных вполне себе крупненьких котика

Вне зависимости от размера, коты те еще гурманы

Я хозяйка прекрасного кота — громадины мейн-куна. Он очень добрый, нежный и игривый котик. А еще любит блины. Как-то вечером я нажарила приличную стопку блинов. И забыла их спрятать на ночь в холодильник. Утром проснулась, зашла на кухню и просто застыла. Кот превратил все блины в мельчайшее конфетти, которое было разбросано по всей кухне. А сам вальяжно улегся в центре своего творения. © Не все поймут / VK

Этот чудесный снимок котику Шопену сделали, чтобы он скорее нашел своего человека и дом. Согласитесь, устоять перед этими округлыми щечками трудно

Каждое шерстяное облачко, даже если оно крупное, любит, когда ему чешут пузико