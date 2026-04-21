Ой, у меня кот иногда, когда я его глажу, тоже так трясется. Я тоже собиралась к ветврачу с ним ехать, потому что как-то тревожно. Иногда мне кажется, что он меня вообще не любит, а просто терпит за то, что я его кормлю... Но если бы объяснение оказалось таким, как у этого мужчины с псом, я была бы тронута))
20+ душевных историй о питомцах, у которых можно поучиться доброте и состраданию
Владелицы домашних животных подтвердят, что с появлением кота или собаки в доме сразу становится светлее, уютней и теплей. Пока под боком сопит теплый пушистый комочек, аромат шерстки которого так и хочется постоянно вдыхать, все по плечу. А питомцы в ответ дарят любовь и заботу своим хозяевам и друг другу.
- Когда переезжали, увидели маленького пса возле подъезда. Он был худой, грязный, но с такими глазами, что пройти мимо было просто невозможно. Взяли его к себе, отмыли, накормили, назвали Бублик. Через пару недель я заметила, что когда прихожу домой, у него начинают дрожать уши. Мелко-мелко так, будто он вибрирует. Решила сводить его к ветеринару. А врач, посмотрев, только улыбнулся: «Вы просто слишком ему дороги. Он так вас любит, что не может сдерживать эмоции.» Честно? Я чуть не разревелась. Я тоже люблю тебя, мой Бублик. © Палата № 6 / VK
- Прожили с моей овчаркой вместе 17 лет. Когда-то, когда я был мелким карапузом, я шел, держась за нее. Падал и вставал, хватаясь за ее шерсть, а она стояла и терпеливо ждала, пока я поднимусь. А теперь, спустя годы, она с уже совсем седой мордой медленно ковыляет по улице. Время от времени ложится, чтоб передохнуть, а я помогаю ей подняться. Вообще, я единственный ребенок в семье, но я считаю, что сестра у меня в жизни все же была. © Палата № 6 / VK
А я как-то иду и вижу- идёт тётенька с такой же старой собачкой. На другой стороне улицы идёт девка и как крикнет тетеньке- что ты с ней возишься. Ну и была послана по известному адресу. Вот из-за таких особей и растёт число брошенных животных.
А давайте своих питомцев показывать! Покажу вам свое последнее приобретение: Резеду. Спасла ее из неблагополучной семьи. Выхаживала ее для своей знакомой, но та испугалась, что киса диковата и имеет некоторые проблемы с лотком. Оставила малышку себе
- У моих знакомых кошка появилась раньше, чем собака. Когда щенка притащили в дом, она, видимо, решила, что это ее котеночек. Когда «котеночек» вымахал в немецкого овчара, кошка удивилась, но материнский инстинкт ее не покинул. Так что она сопровождала пса на все прогулки и ретиво кидалась на чихуахуа и болонок, которые осмеливались гавкать на ее кровиночку. И кошка, и собака живут в загородном поселке, так что в доме кошку удержать сложно. Все поселковые собаки кошку очень опасались, потому что, если что, за нее и «котеночек» мог вписаться. © Подержите мой капучино / ADME
- Мы с семьей живем в частном доме. В прошлом году наш пес принес котенка. Он был совсем потрепанный и грязный. Пес тогда оставил его у будки и своим лаем нас зазывал к себе. Мы посмотрели на нашего нового друга, решили оставить. Выхаживали, отмывали, откармливали. Самое интересное то, что пес от кота ни на шаг не отходил. Всегда считал его своим другом, делился едой, вылизывал, намывал. Они не разлучались никогда, а сейчас, когда кот стал красавцем и подрос, так вообще. Играют каждый день! Пришлось даже двойную будку им построить. Такая вот у нас настоящая дружба. © Палата № 6 / VK
«У меня есть жена и дети, и я их очень люблю. Обычно я поздно возвращаюсь с работы, и они уже спят. Но в доме есть одно существо, которое неизменно встречает меня у двери, — это моя 9-месячная кошечка. Она пришла поздороваться и осталась со мной, пока я ужинал в одиночестве и сидел за компьютером перед сном. Все это время она смотрит на меня вот так, и мне кажется, что мое сердце вот-вот растает».
Чувак, кошка тебя безусловно любит, но ты не забывай, что это ночное животное. и для нее это самое время бодрствования, а жена с детьми весь день возилась и может спокойно поспать ночью. А то это звучит как-то так, будто кошка молодец, а жена нет
- Недавно в очередной раз убедилась в том, что собаки — одни из самых прекрасных созданий. В соседнем доме живет молодой человек с девушкой, у них есть пес. Молодой еще совсем, беспородный и неимоверно шебутной. Вполне себе ласковый, но когда парень выходит с ним гулять, то там поводок от напряжения трещит, потому что шерстяной скачет, как ненормальный. Несется сломя голову так, что задние лапы передние обгоняют. В общем, псина, на первый взгляд, вообще неуправляемая. Но днем с ним гуляет, видимо, отец кого-то из этой пары. И этот четвероногий превращается в самое мирное создание на свете. Идет чуть впереди старичка и постоянно оглядывается, проверяя, все ли с ним хорошо. Даже на кошек и птиц не смотрит. Старичок сидит на скамейке, пес рядом с ним или лежит в ногах. А вечером он снова, будучи в управлении молодого человека, превращается в ушастый вертолет. © Палата № 6 / VK
- Если я по каким-то причинам долго не ложусь спать, мой кот начинает путаться у меня под ногами, лезет на руки, мяукает, трется, чего обычно не делает. Происходит это строго в одно и то же время: так он укладывает меня спать. Если он это начал, то сопротивление бесполезно. И вот смотрю я на это в очередной раз и думаю, что обо мне кот больше заботится, чем некоторые люди друг о друге! © Не все поймут / VK
Аналогично! Мой Виля только что не пинками загоняет меня спать, ещё и телефон стремится отобрать.😁
«Моя маленькая пушинка только что уснула у меня на коленях. Благодаря ей я часто улыбаюсь».
- У нас был замечательный большой рыжий кот, любимец семьи. Потом мы взяли еще одного рыжика: котенка, который, судя по всему, пережил нелегкие времена. Он с большим трудом приспосабливался к жизни в доме с маленькими детьми, а мы не всегда давали ему достаточно свободного пространства. Но наш кот укладывал его, обнимал лапой и облизывал, как кошка-мама. Это был один из немногих моментов, когда котенок мог полностью расслабиться. © Vicimer / Reddit
Как вам повезло, ребята! Я тоже взяла котенка ко взрослому коту, и они не подружились, хотя взрослый кот был максимально добрый и неконфликтный. Но в нем никаких отцовских чувств не проснулось, а котенок наоборот оказался слишком задиристым... В общем, вам повезло, ребята, цените это!
- Сидела я ночью над горой конспектов, готовилась к сессии. Вдруг моя кошка запрыгнула на стол и положила прямо на тетрадь какой-то пожеванный клочок бумаги. Я уже хотела ее прогнать, но из любопытства развернула его. На обрывке было написано: «Не сдавайся, у тебя все получится!» Оказалось, кошка выудила из-под дивана старую рекламу фитнес-клуба. Но этот «знак свыше» так меня подбодрил, что я на одном дыхании доучила билеты.
«Это Марли, и он просто обожает котят. Я взяла на передержку троих, и у него появилась любимица. Ему очень понравилась полосатая серая кошечка, поэтому мы оставили ее себе. Назвали ее Бу-Бу».
- Наша собака никогда не была особо ласковой. Она обожала играть и отправляться в приключения, но не любила обниматься. Когда я переживала свой первый по-настоящему тяжелый разрыв отношений, она вдруг подошла, прижалась ко мне и стала слизывать мои слезы. Замечательная была девочка. © ShannonsParade / Reddit
- Нам подкинули котенка возрастом недели 3. Моя кошка, у которой 3 года не было котят, нянчилась с ним и он ее рассосал. Она его кормила молоком до 9 месяцев. Очень смешно было наблюдать, как здоровый котяра, который уже больше кошки, лапами мнет пузико и мурчит, как трактор. © Snake / ADME
Мне кажется, рассосать молоко, если его нет, невозможно - это же биологический физиологический процесс выделения молока... Но вот бывает же. что коты просто жамкают кофты или халаты и причмокивают - может, он так и делал?
«Крошечный пушистик, которого я приютила, теперь ни на шаг не отходит от своего огромного лучшего друга. Она ходит за ним по всему дому, да и он от нее без ума. Лучшие друзья теперь».
- Поехали на дачу, кота взяли с собой. Работы было много, поэтому только к вечеру заметили, что усатый даже поесть не приходил. Позвали его, он вышел из сарая весь какой-то взволнованный и обратно убежал. Муж пошел за ним и начал смеяться. Залетаю в сарай, а там в коробке с тряпками кошка лежит, которая вот только-только котят родила. А наш Сема лежит рядом и их охраняет. Мы, конечно, не собирались новыми питомцами обзаводиться, но что поделаешь. Кошку мы потом в дом с котятами переместили, Дашей назвали. Семен от нее вообще не отходил и даже котят воспитывать помогал.
- Кот приходил петь, когда мы с мамой играли дуэтом: она на фортепиано, а я на скрипке. Он садился около моих ног и пел, причем иногда даже попадал в тон. Мы ставили запись, и ни одну не могли довести до победного конца. Сначала начинал дрожать смычок, потом мама начинала спотыкаться на клавишах, а потом начинался хохот. Котя еще выпевал пару нот и уходил спать, довольный нашим концертом. Таец, звали его Тоша, Тошенька. © Augustina / ADME
У меня в детстве была кошка Дымка. А я училась играть на фортепиано. Если она была дома, то садилась мне на колени и начинала слегка покусывать за горло. Мне было очень щекотно и смешно. Так она выражала свои эмоции по поводу моих бесконечных этюдов и гамм 😂
«Моя собака заглядывает ко мне каждые два часа, чтобы проверить, как у меня дела».
- У нас в деревне был пес, который пытался с нами разговаривать и не любил, когда ругаются. Однажды я резким тоном позвала дочь учить уроки. Джой начал недовольно на меня тявкать. Я ему говорю: «Скажи ей, чтобы шла делать домашку!» И он поворачивается к дочери и начинает недовольно, но тихо тявкать уже на нее. Она говорит: «Все, я поняла, иду домой». © Яна / ADME
У меня кот Пуша периодически орет дурниной, просто так, от избытка чувств. Иногда меня это раздражает, иногда - нет. Так вот, когда бесит и я кричу Пуше, чтобы он замолчал, второй кот Барсик всякий раз на него нападает) Если не кричу - ничего не делает. Такой умненький, защитник тишины)
- У меня была кошка. Рысью назвали за окрас и абсолютно дикий характер. На руки брать нельзя, гладить нельзя. И вдруг муж на помойке нашел крохотного одноухого котенка. Рысь пару дней на него фыркала, потом стала равнодушна. Через неделю она его усыновила. Этот малыш мыться совершенно не умел, она его всем премудростям обучила. Спали вместе, играли тоже вместе. Он уже огромным стал, а она все равно о нем как о малыше заботилась, хотя сама совсем молоденькая кошечка была. © Аминат Имбаева / ADME
Божечки, какая дружба! Мне от таких фотографий грустно становится, что моя кошка одна живёт.
«Пришлось брать их обоих, чтобы не разлучать».
- Когда мне грустно, моя чудненькая кошка начинает приносить мне носки. И если это не срабатывает — хотя обычно срабатывает, потому что вид крошечной кошки, тащащей в зубах огромный носок и при этом мяукающей, моментально заставляет смеяться — она запрыгивает на меня, мурчит и мнет лапками, пока мне не станет легче. А потом смотрит на меня взглядом в духе: «Ну все, соберись уже» и уходит. Обожаю свою малышку. © occasional_mooing / Reddit
- Совсем недавно у нас родилась дочь. Когда она начинает плакать, к ней сразу же бежит наш рыжий кот. Он бросается в ноги к малышке, начинает мяукать, тереться об них, беспокойно топтаться на месте. Как только мы идем к дочери, кот сразу же просыпается и бежит с нами, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Видно, что вместе с нами устает. Муж сегодня подходит ко мне и говорит: «Такое чувство, что вместе со мной папой стал и наш котяра!» © Мамдаринка / VK
У меня чайник со свистком, если я сразу не реагирую, кошка забегает в комнату и начинает призывно мяукать
Какой хитрюга! У меня кот любил монетки под ковер загонять, у него там своя заначка была. А еще у меня однажды деньги в конверте лежали, я их пересчитывала, сидя на полу. Пересчитала, положила в конверт и вдруг откуда ни возьмись подлетает кот и выхватывает конверт зубами и тащит его к своей заначке)))) Такой он странный малец
«Этот хулиган притащил мне мои же 5 долларов и пытается выдать их за подарок».
