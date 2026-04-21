20+ душевных историй о питомцах, у которых можно поучиться доброте и состраданию

«У меня есть жена и дети, и я их очень люблю. Обычно я поздно возвращаюсь с работы, и они уже спят. Но в доме есть одно существо, которое неизменно встречает меня у двери, — это моя 9-месячная кошечка. Она пришла поздороваться и осталась со мной, пока я ужинал в одиночестве и сидел за компьютером перед сном. Все это время она смотрит на меня вот так, и мне кажется, что мое сердце вот-вот растает».