20+ рукодельниц и рукодельников, чьи вязаные вещи хранят уют и тепло человеческих рук

Масс-маркеты ломятся от доступных вещей. Казалось бы, вот тут-то искусству вязания и наступит конец. Как бы ни так! Ведь это не только про создание удобной одежды. Тут и нежность в каждом узелке, и бездна креативности в идее, и теплое послание для родных и близких. Конечно, можно купить племяшкам обычные сумочки, но ведь можно и сделать своими руками. Усовершенствовать платье, чтобы оно не сползало, связать крутейших осьминогов или придумать гениальную носочную схему. И это именно то, ради чего искусство и творчество жило, живет и будет жить.

«Связала цветочки. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле у них внутри сюрприз»

В современном мире нас всех не так-то просто удивить. Не знаю как вас, а меня тут удивить получилось. Так и хочется взять в руки один из этих цветочков и вертеть во все стороны, наблюдая, как творится волшебство преображения.

«Предчувствую, что моя племяшка будет в восторге»

Естественно, она будет в восторге. А кто бы не был? Вот я, женщина за 30, уже в восторге. Мои плюшевые слоны заревновали, но тоже поняли всю прелесть розовых котов.

«Вот такая сумочка получилась. Никаких инструкций, только воображение»

Ну что же, сумка получилась заМУУУУчательной. Все, кто привык таскать с собой кроссовок, пакет с золотой рыбкой, проводной телефон со шнуром-пружинкой, 10 томов собрания сочинений Марка Твена и 14 килограммов картошки с рынка — предлагаю ради такой очаровательной коровы ограничить свои запасы.

«Делать эту луну было настоящим кошмаром. Но как же я горжусь собой и результатом!»

Тут же написали, что это было сложно, Анжелика, что же ты делаешь? А делаю я вот что. После написания этой статьи я пошла в магазин и купила нитки для макраме. Вот сижу и пытаюсь что-то из них связать.

«На сегодняшний день это мое любимое изделие»

Очень голодная гусеница — это уже классика. А свитер правда прекрасен, действительно, все лучшее — детям. И это фото разблокировало воспоминание, что я в детстве носила вязанный свитер с крокодилом, мамино творение.

«Я увидела ИИ маски в технике макраме. И вместо того, чтобы сказать: „Это не возможно“, я пожертвовала 4 дня жизни и нервные клетки, чтобы доказать, что это не так»

«Я связала для своей подруги „голубиный“ свитер»

Я терпеть не могу голубей. На самом деле это потому, что находясь рядом со стаей, я дважды получала крылом по лицу, когда они резко взлетали. Может в подобном свитере я бы сошла за свою?

«Я обожаю вязать спицами, крючком, вышивать. И вот, что получается, когда в одном изделии смешиваются все хобби»

Кажется, автор забыла дописать, что еще и котов обожает. Между прочим, такое смешение техник как раз показывает, почему ручному вязанию не угрожает наплыв дешевых вещей на полках магазинов. Такую уникальную вещь можно создать только вложив душу.

«У моего брата свадьба и мне доверили оформить арку. На работу ушел целый месяц, но жених и невеста в восторге, так что оно того стоило»

«В самом начале моего пути вязальщицей я увидела схемы для таких носков и загорелась идеей подарить их мужу. На это ушел целый год, но вот он — лучший подарок»

Факт. Это лучший подарок. А может мне кто-нибудь подарить целую коллекцию таких носков? Это же идеальный способ объединить любовь к уютным вязанным носочкам и пасторальным пейзажам.

«Я сделала эту птичку, но напрочь забыла про дикого хищника, который тоже живет у меня дома»

«Сделал такие сумочки для подруги моей жены и ее дочки. И что? Теперь моя дочка хочет такую же, но фиолетовую»

Естественно, дочка захочет себе такую же! Я тоже хочу. Мне, пожалуйста, песочного цвета. Можем все здесь устроить переклички кому какой цвет подойдет. Это ни на что не повлияет, но мы будем знать.

«Моих маленьких осьминогов уже все любят, так что я решила связать и гиганстких»

Я уже упоминала, что у меня дома есть плюшевые слоны. Теперь мне захотелось к ним добавить компанию — вязанных осьминогов. Я думаю, они бы подружились.

«Вот вам крошечная шапочка для получения докторской степени. Если я должна надеть глупый наряд, то и она тоже!»

Все справедливо. Хозяйка получает докторскую степень в своих каких-то человеческих делах, а питомец — докторскую степень ящеричных наук. Очень мило предоставить ей мантию и шапочку для этого ответственного дела.

«Я купила в комиссионке какую-то непонятную пряжу и решила связать из нее гамак. Вообще я по приколу его сюда повесила, но оно так органично смотрится, что будет тут»

«Я мечтала о крутом летнем платье, но никогда не надевала — боялась, что оно сползет в самый неподходящий момент. Так что я его переделала»

«Как вам такие летние сумочки для моих племяшек?»

Кто нибудь еще ощутил эти отпускные вайбы? Мне срочно нужна такая сумочка, отпуск и билет в далекие теплые страны, где белый песок, бирюзовые волны и напитки подают в половинках кокосов, только что упавших с пальмы.

«Я увидела онлайн крутой свитер с ужасными отзывами. Так что решила связать своими руками его версию в виде жилетки»

А вот это, кстати, серьезная заявка на то, чтобы научиться круто вязать. Ну ведь все, наверное, видели на маркетплейсах прекрасные вязанные штуки, потом заглядывали в отзывы, а там их ждало разочарование.

«Впервые работала с этой пряжей, она такая пушистая. Так что вот, у меня получился вязанный щенок»

«Носки с томатами! Я впервые сама разрабатывала схему для вязания с рисунком»

Помните эти приколы про тех, кто хочет завести двух одинаковых котов, назвать их Моне и Мане и презирать тех, кто их не отличает? Я выхожу на новый уровень. Дайте мне такие носки, один я назову «Томэйто», второй — «Томато».

«Мой новый любимый комплимент от не вязальщицы: „Я в восторге от твоего свитера для шеи“. Теперь только так это и буду называть»

«Я больше не вяжу носки по парам. Я вижу целое носочное семейство. И все они одновременно похожи и не похожи друг на друга»