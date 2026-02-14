15+ мастеров рукоделия, которые из подручных материалов создали вещи с характером и душой
Иногда творчество принимает очень странные формы: например, лампу из старых снимков МРТ или маску в стиле «Безумного Макса» для домашнего кота. Герои нашей статьи явно не знают слова «скука» — они превращают цветочные горшки в стадо динозавров, а джинсовую ткань — в удивительных китов. Мы подготовили 15+ фото работ от людей, чья фантазия работает на запредельных оборотах. Внимание: после просмотра вам тоже может захотеться сшить бегемота или сделать панно в виде жареного сыра.
«Я работала 3 месяца, каждый день часов по 8. Но я все-таки сделала гиперреалистичный свадебный букет из глины»
«Я делаю текстурные кольца из керамики!»
«Мне в руки попала книга „Маленькие женщины“, изданная аж в 1911 году. Я решила расшить обложку в стиле этой истории»
«Бабуля захотела необычное украшение. Ну а я ж ювелир, вот и сварганил»
«Я сделал вот такую маску для нашего кота Нимбуса. Кажется, он не в восторге»
«Нашла в комиссионке кучу старых снимков МРТ и решила соорудить крутую лампу. Только взгляните на ее основание!»
«Для местного магазинчика я нарисовала целый мурал мелом»
«У меня было просто несколько цветочных горшков, а теперь целое стадо динозавров»
«Я сделала Фалькора, дракона удачи из „Бесконечной истории“»
«Я сваляла из шерсти лису и слона. Мне кажется, им не хватает еще каких-нибудь аксессуаров»
«Ухватил на распродаже террариум и превратил его в настольный ботанический сад»
«Вот такая накидка у меня получилась»
«Я сделала настенное панно в виде жаренного сыра»
«Несколько месяцев я расшивала эту джинсовку»
А помните я всё болтал, что тоже так сделаю? Так вот я не сделал) но родилась ещё идея, хочу связать квадратную салфетку большую и пришить на спине)
«Это мой самый сложный проект — я сплела корзинку из сосновых иголок»
«Я сделала парочку новых друзей. Красного зовут Фрэнки, а синего — Руперт»
«Последние несколько месяцев я посвятил этому арт-проекту»
«Сшила для новорожденной племянницы такого бегемотика»
Чем-то похож на слона, которого я сшила для своего пса Чарли.
«Вот такой странный и удивительный кит у меня получился из джинсовой ткани»
Ну и как всегда, показывайте в комментариях, что вы чудесного сделали?
Было много остатков ниток от свекрови - у неё Альцгеймер и, когда болезнь начала прогрессировать, она просто резала эти нитки (как для вышивки, в которой она была спец) и заталкивала в пакет (вот механизм болезни - помнит, что с нитками что-то делала, а как - уже нет). Я разобрала большую часть и связала коврик. У меня небольшое неврологическое нарушение, из-за которого затягиваю изделие (прямоугольник становится трапецией). Коврику пришила подкладку и он потом немного выровнялся. Подруга говорит, что спицами будет легче вязать
У кого-то кит, у кого-то сыр... а у меня недавно вылепилась зимняя Рыба-Пряник)
А я тоже делала игрушки для новорожденных))) ну не для племянника, конечно, для кузина (крокодильчика) и кузины (принцессу лягушку, но фотку лягушки прикрепить не могу, тут вроде лимит в одно фото)
Мой Чарли. Слева моя картина, справа - кукла Чарли, которую сделала мне в подарок моя знакомая.