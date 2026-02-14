15+ мастеров рукоделия, которые из подручных материалов создали вещи с характером и душой

1 час назад
15+ мастеров рукоделия, которые из подручных материалов создали вещи с характером и душой

Иногда творчество принимает очень странные формы: например, лампу из старых снимков МРТ или маску в стиле «Безумного Макса» для домашнего кота. Герои нашей статьи явно не знают слова «скука» — они превращают цветочные горшки в стадо динозавров, а джинсовую ткань — в удивительных китов. Мы подготовили 15+ фото работ от людей, чья фантазия работает на запредельных оборотах. Внимание: после просмотра вам тоже может захотеться сшить бегемота или сделать панно в виде жареного сыра.

«Я работала 3 месяца, каждый день часов по 8. Но я все-таки сделала гиперреалистичный свадебный букет из глины»

«Я делаю текстурные кольца из керамики!»

«Мне в руки попала книга „Маленькие женщины“, изданная аж в 1911 году. Я решила расшить обложку в стиле этой истории»

«Бабуля захотела необычное украшение. Ну а я ж ювелир, вот и сварганил»

«Я сделал вот такую маску для нашего кота Нимбуса. Кажется, он не в восторге»

«Нашла в комиссионке кучу старых снимков МРТ и решила соорудить крутую лампу. Только взгляните на ее основание!»

«Для местного магазинчика я нарисовала целый мурал мелом»

«У меня было просто несколько цветочных горшков, а теперь целое стадо динозавров»

«Я сделала Фалькора, дракона удачи из „Бесконечной истории“»

«Я сваляла из шерсти лису и слона. Мне кажется, им не хватает еще каких-нибудь аксессуаров»

«Ухватил на распродаже террариум и превратил его в настольный ботанический сад»

«Вот такая накидка у меня получилась»

«Я сделала настенное панно в виде жаренного сыра»

«Несколько месяцев я расшивала эту джинсовку»

«Это мой самый сложный проект — я сплела корзинку из сосновых иголок»

«Я сделала парочку новых друзей. Красного зовут Фрэнки, а синего — Руперт»

«Последние несколько месяцев я посвятил этому арт-проекту»

«Сшила для новорожденной племянницы такого бегемотика»

«Вот такой странный и удивительный кит у меня получился из джинсовой ткани»

Фото на превью RealLifeSquidwardd / Reddit

Vrodekot Savsk
1 день назад

Было много остатков ниток от свекрови - у неё Альцгеймер и, когда болезнь начала прогрессировать, она просто резала эти нитки (как для вышивки, в которой она была спец) и заталкивала в пакет (вот механизм болезни - помнит, что с нитками что-то делала, а как - уже нет). Я разобрала большую часть и связала коврик. У меня небольшое неврологическое нарушение, из-за которого затягиваю изделие (прямоугольник становится трапецией). Коврику пришила подкладку и он потом немного выровнялся. Подруга говорит, что спицами будет легче вязать

Adelaide Mortem
3 часа назад

А я тоже делала игрушки для новорожденных))) ну не для племянника, конечно, для кузина (крокодильчика) и кузины (принцессу лягушку, но фотку лягушки прикрепить не могу, тут вроде лимит в одно фото)

Olga Dubrowski
23 минуты назад

Мой Чарли. Слева моя картина, справа - кукла Чарли, которую сделала мне в подарок моя знакомая.

