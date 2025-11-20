Платье- "ночнушка"? Это дело вкуса, обувь какую к нему, лифчик-трусики ещё подбирать, нет
15+ мастеров, которые создают такие шедевры, что магазины отдыхают
Народное творчество
5 часов назад
Да, в магазинах можно найти массу красивых вещей. Но те люди, которые все делают своими руками, вкладывают в свою работу не только мастерство, но и душу. Героини нашей подборки решили самостоятельно себе сшить свадебные платья, плащи и многое другое. А нам остается только смотреть на эту красоту и восхищаться.
«Мне нужно было платье на свадьбу, и я нашла эту красоту. Было решено, что надо перекрасить. Это был мой первый такой опыт»
«Наконец-то доделала плащ»
- Умоляю, научи меня также! © HoneydewHalo25 / Reddit
«Сшила себе кофту из старого одеяла»
«Я сделала свое первое проволочное ожерелье. 7 часов на него потратила»
«Зеркала, деревянный паттерн, краска — и скучная тумба перевоплотилась. Я очень доволен результатом»
«Сделала эту полку из всяких обрезков. Подарила ее потом начальнику, когда подавала заявление об увольнении»
«Сшила себе свадебное платье и в конце решила добавить маленький штрих»
Оригинально! А аот "перья" на лифе мне не нравятся. Они делают силуэт рпзмытым, нечётким.
-
-
Ответить
- Вот это да! Теперь тоже хочу себе такое.
«У меня была старая столешница и куча карточек-образцов красок. Столешницу я перекрасила в черный, а цветные карточки прекратила в мозаику»
«Превратила дешевое платье в наряд принцессы»
«Сшил куртку из перьев для подруги»
- Ох, как роскошно смотрится. Я бы не стеснялась носить такое на работу.
«Я наконец-то доделала этот домик Барби из пластиковой канвы и пряжи. Я потратила на него несколько лет»
«Жена приглядела детскую кроватку, как у одной звездной семьи, но она стоила, как крыло самолета. Поэтому я решил сделать ее сам»
- Честно говоря, у вас получилась кроватка круче. © snoozingbird / Reddit
«Мне нужен был какой-то забавный топ, чтобы пойти на концерт, сшила вот такой»
«Сделала декор из дерева своими руками»
«Мама не любит современные украшения, поэтому я сделал для нее вот такие серьги в винтажном стиле»
«Пока сидел дома с травмой спины, придумал вот что сделать. Может, кому-то и кажется ужасным, а мне нравится»
«Моя любимая книга теперь висит у меня в рамке»
«Эта книга хранилась у меня больше 40 лет, и в детстве я была от нее без ума. Поэтому я решила вырезать из книги свои любимые иллюстрации и вставить их в рамку, чтобы любоваться ими каждый раз, когда ухожу из дома и возвращаюсь».
А здесь люди нашли такие классные вещи в комиссионке, что вышли оттуда с улыбкой во все лицо
Фото на превью romeroj / Reddit
