15+ мастеров, которые создают такие шедевры, что магазины отдыхают

Да, в магазинах можно найти массу красивых вещей. Но те люди, которые все делают своими руками, вкладывают в свою работу не только мастерство, но и душу. Героини нашей подборки решили самостоятельно себе сшить свадебные платья, плащи и многое другое. А нам остается только смотреть на эту красоту и восхищаться.

«Мне нужно было платье на свадьбу, и я нашла эту красоту. Было решено, что надо перекрасить. Это был мой первый такой опыт»

«Наконец-то доделала плащ»

«Сшила себе кофту из старого одеяла»

«Я сделала свое первое проволочное ожерелье. 7 часов на него потратила»

«Зеркала, деревянный паттерн, краска — и скучная тумба перевоплотилась. Я очень доволен результатом»

«Сделала эту полку из всяких обрезков. Подарила ее потом начальнику, когда подавала заявление об увольнении»

«Сшила себе свадебное платье и в конце решила добавить маленький штрих»

Вот это да! Теперь тоже хочу себе такое.

«У меня была старая столешница и куча карточек-образцов красок. Столешницу я перекрасила в черный, а цветные карточки прекратила в мозаику»

«Превратила дешевое платье в наряд принцессы»

«Сшил куртку из перьев для подруги»

Ох, как роскошно смотрится. Я бы не стеснялась носить такое на работу.

«Я наконец-то доделала этот домик Барби из пластиковой канвы и пряжи. Я потратила на него несколько лет»

«Жена приглядела детскую кроватку, как у одной звездной семьи, но она стоила, как крыло самолета. Поэтому я решил сделать ее сам»

Честно говоря, у вас получилась кроватка круче. © snoozingbird / Reddit

«Мне нужен был какой-то забавный топ, чтобы пойти на концерт, сшила вот такой»

«Сделала декор из дерева своими руками»

«Мама не любит современные украшения, поэтому я сделал для нее вот такие серьги в винтажном стиле»

«Пока сидел дома с травмой спины, придумал вот что сделать. Может, кому-то и кажется ужасным, а мне нравится»

«Моя любимая книга теперь висит у меня в рамке»

«Эта книга хранилась у меня больше 40 лет, и в детстве я была от нее без ума. Поэтому я решила вырезать из книги свои любимые иллюстрации и вставить их в рамку, чтобы любоваться ими каждый раз, когда ухожу из дома и возвращаюсь».