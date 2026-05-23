14 раз, когда костюмеры решили не заморачиваться с достоверностью
Исторические костюмированные фильмы мы любим за их почти магическую способность переносить нас в прошлое — в светлый мир балов, придворных интриг и ставших уже практически родными эпох. Эти картины создают особую, уютную атмосферу, где хочется забыть о современности и с головой нырнуть в старые-добрые времена. Но иногда создатели настолько увлекаются красивой картинкой, что реальность начинает трещать по швам.
«Грозовой перевал» (2026)
Годы жизни Кэтрин Эрншо пришлись на вторую половину XVIII века, но ее наряды в свежей экранизации вдохновлены разными эпохами: героиня носит и викторианские кринолины, и костюмы в духе Марии Антуанетты, и платья с линией декольте, характерной для ХVII века, и даже вполне авангардные ночнушки.
Правда, сама художница по костюмам Жаклин Дюрран отмечала: «Это не совсем костюмы той эпохи, это воображаемая версия костюма той эпохи».
«Искупление» (2006)
Знаменитое зеленое платье героини фильма определенно вдохновлено модой 1930-х, но не соответствует тем платьям, которые носили в действительности: очень тонкие лямки и высокий разрез на бедре выглядели бы слишком откровенно для того времени. То же самое касается и перфорации вокруг декольте. Тем не менее, трудно не восхищаться этим образом.
«Королева Марго» (1994)
Бюджет на костюмы фильма был скудным. Так что дорогие шелка там решено было заменить на хлопок. Отделки и кружев оставили по минимуму. Да и рюши крахмалили слабовато для тех времен, из-за чего они существенно теряли форму.
«Белоснежка: Месть гномов» (2012)
Если взять на вооружение версию о том, что прототипом Белоснежки могла быть реальная историческая личность, жившая в XVI веке, то Белоснежка, вероятно, одевалась бы совсем иначе.
«Джейн Эйр» (2011)
На протяжении 1840-х годов мода на корсеты существенно поменялась. Некоторые корсеты главной героини в фильме «Джейн Эйр», в том числе тот, что зритель видит в сцене после свадьбы, соответствуют более старому стилю. Чаще встречались более изогнутые корсеты, с ремнями и едва заметными косточками.
«Титаник» (1997)
Костюмы в «Титанике» славятся своей исторической достоверностью в деталях, материалах и цветах. Однако создатели сознательно пошли на некоторые допущения ради художественных задач.
Яркий тому пример — сцена, где мать зашнуровывает Роуз в корсет. Хотя к 1912 году корсеты уже эволюционировали в сторону более мягких и удобных форм, в фильме был выбран более архаичный и жесткий вариант. Это решение служит двум целям: эстетическому эффекту и символическому противопоставлению старых викторианских порядков новым, свободным веяниям эпохи.
Тем не менее, даже в рамках моды того времени корсет Роуз является скорее художественной метафорой, чем точной реконструкцией. Реалии 1912 года — это более длинные корсеты, которые мягко ниспадали на бедра и формировали «голубиный» силуэт, а не агрессивно приподнимали грудь.
Судя по всему, костюмеры просто выбрали узнаваемый «викторианский» образ, который был максимально понятен зрителю. Это был осознанный компромисс: пожертвовать исторической точностью ради мощного визуального образа, который выигрышно смотрелся в кадре.
«Гладиатор» (2000)
В оскароносном фильме Луцилла и Максимус носят отороченные мехом плащи в сценах, действие которых происходит в лесах Германии. И вроде бы логика понятна — в тех краях банально должно быть холоднее, чем на римской родине. Однако в античном мире все было несколько иначе.
Ношение меха тогда считалось прерогативой именно неотесанных варваров, с которыми так боролись римляне. Так что крайне маловероятно, что дочь императора или высокопоставленный римский полководец могли бы когда-либо напялить на себя нечто подобное.
«Клеопатра» (1963)
Профессор из Йельского университета Диана Кляйнер в своей книге под названием «Клеопатра и Рим» отмечает, что исторические предметы, включая статуи, монеты и другие изображения царицы, как правило, демонстрируют одну из трех причесок. Первая описывается как волосы, разделенные на локоны и собранные в пучок на затылке, вторая — сложная прическа, «напоминающая дыню», и третья — знаменитый королевский египетский головной убор из металла, изображающий кобру. В фильме 1963 года «Клеопатра» героиня Элизабет Тейлор предстает в сложных головных уборах, демонстрирующих власть правительницы через ее стиль. Однако такие образы не являются исторически достоверными.
«Разум и чувства» (1995)
Фильм был основан на одноименном романе Джейн Остин 1811 года. И да, несомненно, и в начале XIX века уже существовали подгузники. Только сделаны они были из ткани и полотенец. В фильме же режиссер и костюмеры решили, что это не столь уж значимая деталь, и использовали вполне себе современные материалы.
«Юлий Цезарь» (1953)
Первый современный бюстгальтер был создан во Франции Эрмини Кадоль в 1889 году. С годами его форма эволюционировала, но в 50-е годы была распространена именно «заостренная» версия. Вот как раз один из таких мы и наблюдаем на девушках в фильме.
С самим бюстгальтером проблем нет. Проблема лишь в том, что действие фильма разворачивается в 44 году до нашей эры — за 1900 лет до изобретения современных бюстгальтеров.
«Гордость и предубеждение» (2005)
Классический роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» был опубликован в 1813 году. В голливудской экранизации Лиззи носит резиновые сапоги-веллингтоны. И все бы ничего, только их стали выпускать 40 годами позже.
«Амадей» (1984)
Во многих нарядах на протяжении всего фильма то тут, то там появляются молнии. Очень удобное приспособление. Вот только сами застежки были изобретены лишь через 120 лет после смерти великого композитора.
«Война и мир» (2016)
Как думаете, встречаются ли платья с открытой спиной во времена Наташи Ростовой? Режиссер и костюмеры нашумевшего сериала считают, что да. И, к сожалению, этим дело не ограничилось. Они оголили плечи многих героинь и создали асимметричные платья, которые скорее более свойственны современным веяниям, нежели моде XIX века.
«Великолепный век» (2011)
Героини в сериале носят платья с невероятно глубокими декольте и французскими корсетами, что характерно скорее для европейского двора, чем для Османской империи XVI века.