12 книг с легким настроением, которые делают отпуск все ближе

Пару лет назад я заметила, что количество прочитанных книг за год можно пересчитать по пальцам. И тогда по совету подруги я поставила перед собой цель — 20 страниц чтения перед сном. Это немного, 10–15 минут, но главное — ежедневно. А еще так расслабляет, вы бы знали. Вот только мои 20 страниц очень скоро превратились в 40, а то и 60, а все из-за этой книги.

«Счастливую жизнь осиротевших носочков» я выбрала исключительно по забавному названию и милой обложке и не прогадала. Книга читается очень легко, несмотря на объем более 300 страниц, я осилила ее всего за одну неделю. Главная героиня находит для себя необычную работу — компания занимается разработкой приложения для поиска пары потерявшемуся носочку. Для педантичной, всегда поступающей по нормам и правилам Алисы эта работа кажется крайне странной, но выбирать не приходится. Двигаясь по сюжету книги, автор будет знакомить вас с разными героями, которые могут казаться странными, но вы все поймете позже! Неожиданную развязку я вам гарантирую.