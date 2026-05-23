12 книг с легким настроением, которые делают отпуск все ближе
Яркий солнечный свет, шум воды и новая книга в руках — прекрасное отпускное комбо, не правда ли? И если жаркая погода уже сейчас радует многих, то теплое море может быть еще не так близко. А вот новая книга с отпускным настроением уже здесь!
«Счастливая жизнь для осиротевших носочков» Мари Варей
Пару лет назад я заметила, что количество прочитанных книг за год можно пересчитать по пальцам. И тогда по совету подруги я поставила перед собой цель — 20 страниц чтения перед сном. Это немного, 10–15 минут, но главное — ежедневно. А еще так расслабляет, вы бы знали. Вот только мои 20 страниц очень скоро превратились в 40, а то и 60, а все из-за этой книги.
«Счастливую жизнь осиротевших носочков» я выбрала исключительно по забавному названию и милой обложке и не прогадала. Книга читается очень легко, несмотря на объем более 300 страниц, я осилила ее всего за одну неделю. Главная героиня находит для себя необычную работу — компания занимается разработкой приложения для поиска пары потерявшемуся носочку. Для педантичной, всегда поступающей по нормам и правилам Алисы эта работа кажется крайне странной, но выбирать не приходится. Двигаясь по сюжету книги, автор будет знакомить вас с разными героями, которые могут казаться странными, но вы все поймете позже! Неожиданную развязку я вам гарантирую.
«У счастья нет морщин» Анн-Гаэль Юон
Купила книгу для отпуска, но в итоге она так меня цепанула, что я «проглотила» ее за пару дней. А после даже наладила связь с мамой и отпустила все обиды. Настолько она душевная! Называется «У счастья нет морщин». Автор будто со стороны описывает жизнь старушки, которая понимает, что век ее близится к концу, а провести его она хочет шикарно. Именно поэтому Полетта разработала великолепный план, и, разумеется, он пошел не так, как она рассчитывала. Помимо истории главной героини, автор будто случайно описывает жизнь тех, кто оказывается рядом с Полеттой. А далее сюжет закручивается так быстро, что вы даже не заметите, как придете к концу.
«Фрекен Мод задумала что-то недоброе», «Фрекен Мод просила ее не беспокоить» Хелена Турстен
Если вы тоже любитель ироничных детективов, то эти книги вам понравятся. «Фрекен Мод задумала что-то недоброе» — первая часть. Честно говоря, я закинула ее в багаж уже на полпути в аэропорт. Никаких особых надежд не возлагала, но что-то в аннотации книги меня зацепило. И не зря! Речь тут идет о старушке — божьем одуванчике, которая случайно обнаружила в своей квартире нечто зловещее. И вот с этой самой минуты мы наблюдаем за ней и понимаем, что все вообще не так просто, как может казаться.
Вторую часть книги пришлось срочно искать онлайн, так как престарелая дамочка меня сильно зацепила и мне срочно хотелось узнать, что будет дальше. Кстати, как ни странно, именно в этой серии книг вторая часть не кажется мне продолжением первой. Я бы назвала ее еще одной историей из жизни старушки, которая изначально объясняет характер и мотивы Фрекен Мод.
«Под розами» Оливье Адан
Забежала в кофейню после работы, завалилась в любимое набивное кресло с книжкой и все... Очнулась, а передо мной хохочет бариста и просит поднять ноги. Я не поняла, вылупилась на него, а у парнишки в руках швабра, все гости уже ушли, заведение закрыто, персонал убирается, а он уже раз 5 попросил меня прерваться и хотя бы пересесть, чтоб не мешать. Вот настолько я перенеслась в мир персонажей, что не заметила, как прошло почти 3 часа!
Книга рассказывает нам историю семьи от лица Антуана, Клер и Поля — все они приехали на 3 дня в родной дом, когда отца не стало. Как и положено любой семейной драме, у каждого члена семьи имеются накопленные обиды и грустные истории, но благодаря всему этому случается рефлексия каждого героя.
«Да — тогда и сейчас» Мэри Бэт Кин
Если вы любите околодетективные сериалы о жизни вроде бы обычных людей в пригороде, где за фасадами домов скрываются страшные тайны, то, скорее всего, вам понравится и эта книга. Здесь мы узнаем истории двух семей, которые не смогли найти общий язык, однако их дети не пошли на поводу у родителей и начинают дружить. Все это продолжается до тех пор, пока стремительно развивающиеся отношения подростков не приводят к трагедии. С этого момента мы наблюдаем, как развивается судьба героев в последующие года, как они справляются с произошедшим и учатся жить, понимать и прощать.
«Вкус. Кулинарные мемуары» Стэнли Туччи
Поехали мы с подружкой в отпуск в Турцию. Утро на море, день под зонтом у бассейна и так по кругу. Смотрю: она постоянно таскает с собой какую-то книжку. По названию — как будто сборник кулинарных рецептов! Спрашиваю: «Зачем в отпуске такое читать?» Она протягивает ее мне, мол, попробуй в свободное время.
И вот вечером я начинаю читать и в итоге засиживаюсь и не сплю почти до 6 утра, меня так затянуло! Мы потом чуть ли не спорили, чья сейчас очередь читать. В итоге из-за этой книжки у меня весь отпуск обострились рецепторы — я просто зациклилась на вкусе любой еды и кайфовала от каждого блюда! А книжка, между прочим, о любви к жизни, называется «Вкус. Кулинарные мемуары», Стэнли Туччи. Идеально для отпуска!
«Не хочу взрослеть. Моя жизнь в комиксах Сары Андерсен»
А бывают же такие отпуска, когда вроде и хочется что-то прочесть, но не так, чтобы окунуться в мир героев произведения по уши. У меня для вас есть отличный вариант — комиксы! Нет-нет, я не говорю сейчас о супергероях, речь идет о «Не хочу взрослеть. Моя жизнь в комиксах Сары Андерсен». Думаю, периодически иллюстрации из нее встречались вам в мемах соцсетей. Книга чудесная, напоминает нам о разных моментах жизни, в которых хочется вести себя как ребенок, и представляет, какая бы забавная тогда была жизнь.
«Задверье» Нил Гейман
Это буквально моя любимая книга, которую я рекомендовала всем подругам. Так вот одна из них рассказывает: взяла в отпуск книгу, лежу на пляже, читаю. Чувствую — вокруг какой-то кипиш, но не обращаю внимания. Проходит несколько минут, и тут турок у меня над ухом как выпалит: «Принцесс! Принцесс!» Я аж отпрянула. А он возьми и спроси, все ли со мной в порядке. Смотрю, а рядом лукум лежит, яблочный чай стоит. Выяснилось, он познакомиться пытался, а я ничего не замечала из-за книги.
А книга и правда шикарная, такая настоящая взрослая сказка. Там и положительные герои с важной миссией, и злодеи, которые несмотря ни на что пытаются помешать случиться неизбежному, и справедливый финал. Нил Гейман умеет завлечь читателя в свой волшебный мир и не отпускать внимание до самого конца.
«Не суди по оперению» Зои Брисби
Легкая, веселая и ироничная книга о том, как жизнь может перевернуться с ног на голову просто от одного случайного знакомства. Главная героиня — экстравагантная дама Максин, которой через пару лет стукнет 100! А вот ее новому другу всего 25. Волей судьбы два абсолютно непохожих человека становятся попутчиками, но их путешествие принимает неожиданный поворот. Веселое и очень уютное чтение.
«Опасная игра Бабули. Руководство по раскрытию собственного убийства» Кристен Перрин
В прошлом году я взяла с собой в отпуск эту книгу и не прогадала. Думаю, любители детективов в стиле Агаты Кристи меня поймут. Интересный сюжет, характерные герои, постепенное погружение в контекст и совершенно неожиданная разгадка. Сюжет, кстати, совсем нетипичен: когда-то Фрэнсис Адамс предсказали, что ее убьют, и всю свою жизнь женщина пыталась расследовать собственное убийство, которого еще не было. Шестьдесят лет спустя пророчество сбылось, и вот теперь уже Энни Адамс, внучатая племянница Фрэнсис, должна расследовать убийство.
Кстати, пока печатала эту статью, обнаружила, что у книги появилась вторая часть — «Подстава от бабули. Руководство по раскрытию собственного убийства», завтра пойду в книжный за ней!
«Месть носит Prada» Лорен Вайсбергер
А вы уже смотрели нашумевшее продолжение культового фильма 2000-х «Дьявол носит Prada»? Если да, но вам показалось, что чего-то в фильме не хватает, то советую захватить в будущий отпуск вариант, который изначально предполагала создательница бестселлера — «Месть носит Prada» Лорен Вайсбергер. Несмотря на знакомый сюжет и узнаваемость героев, от книги просто невозможно оторваться. Здесь можно по-новому увидеть любимых персонажей, узнать другие их стороны и будто пройти в закулисье этого модного мира. Однозначно рекомендую.
А что бы вы посоветовали почитать? Делитесь вашими рекомендациями в комментариях.
