19 историй о первой зарплате, которую мы тратили от души

Истории
23.05.2026
Говорят, первая зарплата нужна для того, чтобы купить нечто особенное и запомнить этот трогательный момент на всю жизнь. Для одних этот предмет олицетворяет бунт, для других — долгожданное воссоединение с чем-то непостижимым. В этой статье — душевные воспоминания 19 человек о том, как они распорядились своими первыми заработанными деньгами.

  • Студенческие времена. Мы с другом устроились на работу. Спустя месяц получили первую зарплату и решили «шикануть». Мы в то время обожали шаурму. Ели ее всегда после пар, знали все офигенные и секретные точки, где было вкуснее всего. А тогда нам в голову пришла глупая идея — купить по 7 штук и дома устроить дегустацию, еще и баллы записать каждой, чтобы понять, где вкуснее. Начиналось все неплохо, но закончилось «апокалипсисом». А шаурму до сих пор любим, просто выбираем места более внимательно.
Lisenok22
только что

По 7 штук на одного? Учитывая её размер, дегустацию можно устроить, попробовав по кусочку, а остальное? Но, как в оригинале: "Решили обожраться", ещё и в больницу попали. Только не уточняется, от переедания или отравления.🤦‍♀️🤷‍♀️

Ответить
  • Получила свою первую зарплату и бегом в магазин — исполнять свою заветную мечту! Накупить любых конфет, чего душа изволит... Но ценник на конфетки мечты в размере ₽ 700 и выше заставил призадуматься — ну ее, эту мечту! Пошла в мясную лавку и купила мясо: и дешевле, и сытнее. Сделала вывод, что мечты нужно пересматривать на более реалистичные.
Lisenok22
только что

Да, хорошие конфеты по стоимости, как мясо. Но если так хотелось именно конфет, можно же взять каждого вида по чуть-чуть. Я так в детстве делала, взяла для бабушки в подарок конфеты разных видов, потом всё в одну упаковку, примерно килограмм получился или немного больше. И выглядело красиво, и хватило надолго.

Ответить
  • Очень люблю ананасы. На свою первую зарплату в 16 лет я купил себе 27 баночек с ананасами и три в своем природном виде. Когда пришел домой, то первое, что я услышал от мамы, было: «Сынок, да ты не в своем уме!»
Lisenok22
только что

Видимо, не мог есть часто, вот и решил душу отвести. А консервы очень долго хранятся, так и наестся постепенно.

Ответить
  • В 11 лет первая зарплата в ₽ 21. Работали классом в лесхозе — садили малюсенькие елочки и прочие цветочки. Очень ответственная женщина старой закалки, наша классная руководительница, заставила всех нас отправить заработанное в Фонд мира. Отправили.
Lisenok22
только что

Я всегда поддерживаю благотворительность и уважаю тех, кто ей занимается. Если сразу было озвучено, что работа в целях благотворительности, как волонтёрство, то хорошо. Но если детей обманули и просто отобрали деньги в конце (смутило слово "заставила"), это уже нечестно.

Ответить
  • После школы я пошла работать в теплицы: пикировать помидоры. Уж очень хотелось новые шмотки к универу. Поэтому работала я быстро, план перевыполняла. Только женщины на меня смотрели косо. В конце недели я подхожу за деньгами, а мне выдают не просто с надбавкой, но еще и премию небольшую. Мол, пожалуйста, приводи подруг еще с собой. Потом на эти деньги я купила себе в общагу шторы, новый диван и холодильник.
ADME
  • Я подрабатывала репетитором в студенчестве. Два месяца откладывала деньги. Купила неудобные, но нереально красивые ботильоны (еще и маловатые, так как мой размер разобрали). Каждый раз после носки еще тратилась на пластыри и прочее. Что сказать, мне было 18!
marina_murzo
  • Как-то в школе я устроился к маме на подработку на лето, чисто «принеси-подай». Набирал тексты, ксерокопировал, бегал за чаем, кофе. И вот конец лета. Я на низком старте за долгожданным плеером. А мама показала мне мою зарплату и сказала, что на эти деньги мне купят все к школе. Это было хорошим уроком, что с родственниками не стоит работать.
  • В 7 классе занималась французским с соседской девочкой — она была в пятом и только начала его изучать. Я же была отличницей, а ее обеспеченная мама решила не тратиться на репетитора. Платили мне продуктами, которые моей семье были недоступны: шоколадки и конфеты из дьюти-фри, фрукты, сок. Это было в тяжелые времена. Мы питались нормально, но без изысков и вкусностей, поэтому тогда я радовалась оплате вкусняшками. А сейчас понимаю, что надо было деньгами брать. Самое смешное, что дома меня даже за эту «зарплату» отчитывали, так как мама и бабушка считали, что соседям надо бесплатно помогать.
Аnn
только что

Да, знакомая ситуация. Была отличницей, в 10 классе помогала соседу с подготовкой к экзаменам за 9й класс и в колледж. Мне заплатила его мама деньги, бабушка забрала у меня и побежала возвращать соседке, та не взяла обратно, но за следующие уроки платила продуктами.

Ответить
  • Со своей первой зарплаты мои знакомые покупали себе что-то запоминающееся. Я же, имея старшего брата, должна была с ним всегда делиться, поэтому просто купила себе огромную пиццу и почти всю съела одна. Это был такой неописуемый момент счастья, даже спустя 7 лет я до сих пор помню тот день.
  • Мое детство пришлось на нелегкие годы. Мы жили скромно, детей в нашей семье не баловали. Моей несбыточной мечтой была всего лишь новогодняя гирлянда с огоньками. Как же меня завораживал этот новогодний атрибут! В 14 лет я получила свою первую зарплату, когда подрабатывала в саду. Первое, что я купила, была гирлянда на 200 ламп. Она горела у меня круглогодично. Как же тепло и уютно было на душе! Сейчас мне 27 и у меня свой магазин света. Наконец-то все мои детские заветные мечты исполнены.
  • 2010 год, лето после седьмого класса. Я месяц подрабатывала в школе. Клеила макеты в классе, помогала красить стулья, парты и подоконники. Почти всю зарплату потратила на хорошую электронную книгу, в которой еще и оказалось заранее скачанное собрание классики. С тех пор до окончания школы забыла, что такое таскать книги на уроки литературы.
  • На первую зарплату в 14 лет проставилась тортом. Бабушка было начала возмущаться: «Деньги родителям отдай, а когда тебе что-то будет нужно — они решат, нужно ли, и выдадут сумму». К счастью, мама с папой это не поддержали. А пока несла домой торт, купила себе большую шоколадку и там же на улице съела. Давно мечтала о собственной шоколадке.
  • Помню, как на зарплату за первый месяц преподавания в сентябре 1997 года я купил цветной телевизор. Я тогда еще жил со старым черно-белым телевизором, который достался мне от родителей.
Владимир Галченков
только что

Какие разные мечты . Эээх, ребятки .
Кому то и сапоги верх мечты , а кому то сделать добро своему ближнему
Эээх , молодость .

Ответить
  • Отлично помню, куда потратил больше половины от самой первой зарплаты. В 2001-м устроился в пожарную охрану. Даже по меркам того года зарплата была небольшая. Две трети полученных денег я отдал за свою первую бас-гитару. Счастлив был неописуемо!
  • Когда я поступила на первый курс на дневное, то устроилась на завод уборщицей. С утра отработала, и на пары. Если с утра не успевала, то вечером. Зарплату тогда задерживали на 6 месяцев, но можно было брать в ее счет продукты в буфете. Помню, как под первую зарплату взяла несколько рыбин. Эта горбуша была такая большая, что не вошла в морозилку. Пришлось положить на балконе. Кот это дело пронюхал и начал регулярно проситься на балкон «воздухом подышать». Короче, погрыз он хвост одной рыбине изрядно. Но все равно было очень вкусно. Горбушу до сих пор люблю больше, чем любую другую рыбу.
  • Свою первую настоящую зарплату я почти полностью потратил на суперкрутое кожаное пальто. Мой друг работал в магазине модной одежды и сказал, что выбил мне скидку в 50%. Не думаю, что это было правдой, тем более, что тогда все равно шли распродажи. Тем не менее, оно сидело на мне отлично. В чем мне точно помог друг — он спрятал это пальто в глубине зала, чтобы его никто другой не купил. В общем, оно досталось мне, и я ношу его до сих пор — а ведь прошло уже более 20 лет.
  • В 1968 году, когда мне было 16 лет, я устроился на работу в хозяйственный магазин. На первую зарплату купил своей девушке флакон духов Chanel № 5 и повел ее в пиццерию. После этого у меня осталось 39 центов.
  • Первая зарплата у меня была в 15 лет. Я отработала 2 месяца на фасовке в универсаме. Купила каких-то вкусняшек, остальное отдала маме. Первая и остальные стипендии ушли косметику и семечки. А вот первая взрослая зарплата была поводом вытащить мою матушку на рынок и приодеть. Вот реально себе ничего не купила, было в радость именно маму сделать красавицей.
  • Полгода назад переехала к любимому в другую страну. Работу найти не могла, соответственно, села ему на шею. А месяц назад нашла хорошую высокооплачиваемую работу. Сегодня получила первую зарплату и повела его в ресторан. Счастья полные штаны!

