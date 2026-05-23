По 7 штук на одного? Учитывая её размер, дегустацию можно устроить, попробовав по кусочку, а остальное? Но, как в оригинале: "Решили обожраться", ещё и в больницу попали. Только не уточняется, от переедания или отравления.🤦♀️🤷♀️
19 историй о первой зарплате, которую мы тратили от души
Говорят, первая зарплата нужна для того, чтобы купить нечто особенное и запомнить этот трогательный момент на всю жизнь. Для одних этот предмет олицетворяет бунт, для других — долгожданное воссоединение с чем-то непостижимым. В этой статье — душевные воспоминания 19 человек о том, как они распорядились своими первыми заработанными деньгами.
- Студенческие времена. Мы с другом устроились на работу. Спустя месяц получили первую зарплату и решили «шикануть». Мы в то время обожали шаурму. Ели ее всегда после пар, знали все офигенные и секретные точки, где было вкуснее всего. А тогда нам в голову пришла глупая идея — купить по 7 штук и дома устроить дегустацию, еще и баллы записать каждой, чтобы понять, где вкуснее. Начиналось все неплохо, но закончилось «апокалипсисом». А шаурму до сих пор любим, просто выбираем места более внимательно.
- Получила свою первую зарплату и бегом в магазин — исполнять свою заветную мечту! Накупить любых конфет, чего душа изволит... Но ценник на конфетки мечты в размере ₽ 700 и выше заставил призадуматься — ну ее, эту мечту! Пошла в мясную лавку и купила мясо: и дешевле, и сытнее. Сделала вывод, что мечты нужно пересматривать на более реалистичные.
Да, хорошие конфеты по стоимости, как мясо. Но если так хотелось именно конфет, можно же взять каждого вида по чуть-чуть. Я так в детстве делала, взяла для бабушки в подарок конфеты разных видов, потом всё в одну упаковку, примерно килограмм получился или немного больше. И выглядело красиво, и хватило надолго.
- Очень люблю ананасы. На свою первую зарплату в 16 лет я купил себе 27 баночек с ананасами и три в своем природном виде. Когда пришел домой, то первое, что я услышал от мамы, было: «Сынок, да ты не в своем уме!»
Видимо, не мог есть часто, вот и решил душу отвести. А консервы очень долго хранятся, так и наестся постепенно.
- В 11 лет первая зарплата в ₽ 21. Работали классом в лесхозе — садили малюсенькие елочки и прочие цветочки. Очень ответственная женщина старой закалки, наша классная руководительница, заставила всех нас отправить заработанное в Фонд мира. Отправили.
Я всегда поддерживаю благотворительность и уважаю тех, кто ей занимается. Если сразу было озвучено, что работа в целях благотворительности, как волонтёрство, то хорошо. Но если детей обманули и просто отобрали деньги в конце (смутило слово "заставила"), это уже нечестно.
- После школы я пошла работать в теплицы: пикировать помидоры. Уж очень хотелось новые шмотки к универу. Поэтому работала я быстро, план перевыполняла. Только женщины на меня смотрели косо. В конце недели я подхожу за деньгами, а мне выдают не просто с надбавкой, но еще и премию небольшую. Мол, пожалуйста, приводи подруг еще с собой. Потом на эти деньги я купила себе в общагу шторы, новый диван и холодильник.
- Я подрабатывала репетитором в студенчестве. Два месяца откладывала деньги. Купила неудобные, но нереально красивые ботильоны (еще и маловатые, так как мой размер разобрали). Каждый раз после носки еще тратилась на пластыри и прочее. Что сказать, мне было 18!
- Как-то в школе я устроился к маме на подработку на лето, чисто «принеси-подай». Набирал тексты, ксерокопировал, бегал за чаем, кофе. И вот конец лета. Я на низком старте за долгожданным плеером. А мама показала мне мою зарплату и сказала, что на эти деньги мне купят все к школе. Это было хорошим уроком, что с родственниками не стоит работать.
- В 7 классе занималась французским с соседской девочкой — она была в пятом и только начала его изучать. Я же была отличницей, а ее обеспеченная мама решила не тратиться на репетитора. Платили мне продуктами, которые моей семье были недоступны: шоколадки и конфеты из дьюти-фри, фрукты, сок. Это было в тяжелые времена. Мы питались нормально, но без изысков и вкусностей, поэтому тогда я радовалась оплате вкусняшками. А сейчас понимаю, что надо было деньгами брать. Самое смешное, что дома меня даже за эту «зарплату» отчитывали, так как мама и бабушка считали, что соседям надо бесплатно помогать.
Да, знакомая ситуация. Была отличницей, в 10 классе помогала соседу с подготовкой к экзаменам за 9й класс и в колледж. Мне заплатила его мама деньги, бабушка забрала у меня и побежала возвращать соседке, та не взяла обратно, но за следующие уроки платила продуктами.
- Со своей первой зарплаты мои знакомые покупали себе что-то запоминающееся. Я же, имея старшего брата, должна была с ним всегда делиться, поэтому просто купила себе огромную пиццу и почти всю съела одна. Это был такой неописуемый момент счастья, даже спустя 7 лет я до сих пор помню тот день.
- Мое детство пришлось на нелегкие годы. Мы жили скромно, детей в нашей семье не баловали. Моей несбыточной мечтой была всего лишь новогодняя гирлянда с огоньками. Как же меня завораживал этот новогодний атрибут! В 14 лет я получила свою первую зарплату, когда подрабатывала в саду. Первое, что я купила, была гирлянда на 200 ламп. Она горела у меня круглогодично. Как же тепло и уютно было на душе! Сейчас мне 27 и у меня свой магазин света. Наконец-то все мои детские заветные мечты исполнены.
- 2010 год, лето после седьмого класса. Я месяц подрабатывала в школе. Клеила макеты в классе, помогала красить стулья, парты и подоконники. Почти всю зарплату потратила на хорошую электронную книгу, в которой еще и оказалось заранее скачанное собрание классики. С тех пор до окончания школы забыла, что такое таскать книги на уроки литературы.
- На первую зарплату в 14 лет проставилась тортом. Бабушка было начала возмущаться: «Деньги родителям отдай, а когда тебе что-то будет нужно — они решат, нужно ли, и выдадут сумму». К счастью, мама с папой это не поддержали. А пока несла домой торт, купила себе большую шоколадку и там же на улице съела. Давно мечтала о собственной шоколадке.
- Помню, как на зарплату за первый месяц преподавания в сентябре 1997 года я купил цветной телевизор. Я тогда еще жил со старым черно-белым телевизором, который достался мне от родителей.
Какие разные мечты . Эээх, ребятки .
Кому то и сапоги верх мечты , а кому то сделать добро своему ближнему
Эээх , молодость .
- Отлично помню, куда потратил больше половины от самой первой зарплаты. В 2001-м устроился в пожарную охрану. Даже по меркам того года зарплата была небольшая. Две трети полученных денег я отдал за свою первую бас-гитару. Счастлив был неописуемо!
- Когда я поступила на первый курс на дневное, то устроилась на завод уборщицей. С утра отработала, и на пары. Если с утра не успевала, то вечером. Зарплату тогда задерживали на 6 месяцев, но можно было брать в ее счет продукты в буфете. Помню, как под первую зарплату взяла несколько рыбин. Эта горбуша была такая большая, что не вошла в морозилку. Пришлось положить на балконе. Кот это дело пронюхал и начал регулярно проситься на балкон «воздухом подышать». Короче, погрыз он хвост одной рыбине изрядно. Но все равно было очень вкусно. Горбушу до сих пор люблю больше, чем любую другую рыбу.
- Свою первую настоящую зарплату я почти полностью потратил на суперкрутое кожаное пальто. Мой друг работал в магазине модной одежды и сказал, что выбил мне скидку в 50%. Не думаю, что это было правдой, тем более, что тогда все равно шли распродажи. Тем не менее, оно сидело на мне отлично. В чем мне точно помог друг — он спрятал это пальто в глубине зала, чтобы его никто другой не купил. В общем, оно досталось мне, и я ношу его до сих пор — а ведь прошло уже более 20 лет.
- В 1968 году, когда мне было 16 лет, я устроился на работу в хозяйственный магазин. На первую зарплату купил своей девушке флакон духов Chanel № 5 и повел ее в пиццерию. После этого у меня осталось 39 центов.
- Первая зарплата у меня была в 15 лет. Я отработала 2 месяца на фасовке в универсаме. Купила каких-то вкусняшек, остальное отдала маме. Первая и остальные стипендии ушли косметику и семечки. А вот первая взрослая зарплата была поводом вытащить мою матушку на рынок и приодеть. Вот реально себе ничего не купила, было в радость именно маму сделать красавицей.
- Полгода назад переехала к любимому в другую страну. Работу найти не могла, соответственно, села ему на шею. А месяц назад нашла хорошую высокооплачиваемую работу. Сегодня получила первую зарплату и повела его в ресторан. Счастья полные штаны!
