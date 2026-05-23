Там всё пузатые небось, а секретарша понимает что такое зеркальная болезнь :)
20 забавных фото и историй о том, как ремонт обернулся поводом для улыбки
Когда мы начинаем ремонт, то невольно становимся участниками запутанного квеста с кучей сложностей и задач. Но порой среди них бывают такие нежданные и смешные повороты, после которых захочется улыбнуться и рассказать всем. Обычно все начинается с соседей, которые из-за простого гвоздя пробьют дыру в чужую квартиру или устроят потоп с загадочной краской. А бывает, что из-за покупки новой картины нам хочется переделать целую комнату. Героям нашей подборки точно не пришлось скучать из-за ремонтных работ, а их выдержка и выносливость удивляют и вызывают только светлые эмоции.
- Взяли заказ на декоративную штукатурку, утвердили фактуру и цвет с заказчиками, пожали руки и приступили к работе. Заказчики, довольные, расплатились. Через неделю звонят и с извинениями просят перекрасить в другой цвет — мол, дочка сказала «фи». Приехали, перекрасили, покрыли лаком. Зовут дочку. Заходит принцесса лет 14 и как скривит личико: «Да мне вообще все равно, это ваша комната». Ну, мы получили деньги еще раз и ушли.
- Пару лет назад фирма переехала в новый офис. Ремонт там плохой, все сами исправляли. Вдруг начальник попросил свою секретаршу повесить зеркало в мужской уборной. Она все сделала, шеф идет проверять. Затем он выходит и спокойно заявляет: «Мужчины, не забывайте о том, что ваша застегнутая ширинка намного важнее, чем ваше причесанное лицо!» Короче, начальник у нас под два метра ростом, а секретарша — всего метр пятьдесят. Поэтому зеркало она повесила так, что все мужчины видели лишь то, что ниже пояса!
- Мне лет десять было, когда сосед пробил в нашей кухне стену. Я была дома одна, слышу грохот из кухни. Страшно, но надо же посмотреть, что там. Крадусь. Заглядываю: на полу булыжники какие-то, но окна целые, не разбитые. Захожу на кухню и осматриваюсь. А в углу, ближе к потолку — идеально круглая дыра толщиной с руку. А в дыре — глаза, тоже идеально круглые от шока. Потом сосед слабым голосом пролепетал: «Я только гвоздь хотел забить...» Сосед потом дыру за свой счет заделал, очень извинялся, он совсем не ожидал такого. А я лично переживала больше, что мне попадет, что не уследила. Не знаю, за что именно, но вот чувствовала себя виноватой.
«Жена предложила отремонтировать ванную, поскольку нам обоим нужно больше места для полок»
- Соседи сверху сделали ремонт. Торжественно. С размахом. Теперь у них там всегда что-то скрипит. Скрипит так методично, что я уже знаю их расписание лучше своего. В семь утра — скрип, значит, кто-то встал. В час дня — другой скрип, обед, наверное. В районе одиннадцати вечера — долгий и протяжный. Это, возможно, отход ко сну. Муж смеется: «Может, это сигналы? Может, они нас так приветствуют?» Я не смеялась. Я месяц не высыпаюсь. Пошла к ним поговорить. Открыла такая милая женщина, говорит: «Ой, это, наверное, паркет, мы его только положили! Он разнашивается!» Месяц разнашивается. Я спросила, сколько еще. Она говорит: «Ну, месяц-другой, и все пройдет». Стою я у их двери и думаю, а может, начать сверлить что-нибудь ровно в шесть утра, пока он «разнашивается»?
- Отец позвал помочь ему перекрыть балкон, чтобы сэкономить на ремонте. Намесили бетона, заливаем раствор между гипсокартонными листами. От тяжести раствора лист лопается со стороны улицы, и все это льется с десятого этажа на припаркованную машину. Хозяин вышел из автомобиля, разозлился сильно, предупредил, что он сейчас поднимется и разберется с нами. Амбал огромный. Батя бесстрастен — холодный лед. Открывает амбалу дверь, и словесная перепалка перерастает в смех. Амбал обнимает моего батю, как будто они старые друзья! Амбала зовут Миха, он и объяснил мне ситуацию: «В школе с твоим батей дружили, давно это было...» Дальше батя остановил Миху, и подробностей я не узнал. Зато понял, что далеко не все знаю о своем папе. И да, мы все-таки вызвали ремонтников, и они нормально перекрыли балкон.
«Отремонтировали водопроводную трубу и решили украсить ее по-праздничному»
- Мы с женой делаем ремонт в ванной, и я решил сэкономить — купил плитку подешевле. Мастер приходит укладывать и говорит: «Слушай, тут геометрия кривая, давай другую». А я ему: «Да нормально все, клади». Три дня он на меня дулся и работал, но результат — огонь! Когда я спросил, почему так классно вышло, он ответил: «Я 15 лет работаю. Да я из чего угодно шедевр сделаю, но больше так не экономь».
- Мои соседи сверху сейчас делают ремонт, несколько раз на прошлой неделе они перекрывали воду. Помыться невозможно, да еще и потом, когда они включают воду, она течет слабо, а еще и ржавая. Домой приезжаю поздно, лень каждый раз менять фильтр после этого... Поэтому я вспомнил о том, что давно хотел походить в новую тренажерку возле дома, а там как раз душевые есть классные. Пару раз побывал там, позанимался, мне все понравилось. Так что, надеюсь, ремонт у соседей затянется еще на год хотя бы — может, в форму себя приведу за это время.
- Пару недель назад делаем ремонт в квартире. Заказчик пишет в чат: «Сосед снизу говорит, что мы его топим!» Прораб срывается на объект. Приезжает, заходит в квартиру, а там... нас топит сосед сверху. Поднимаемся этажом выше. Стучим. Никого нет. Быстро перекрыли радиаторы в коллекторной и остановили воду. За ночь потопа за окном вымахали сосульки размером с небольшое дерево. Оказывается, сосед в мороз не закрыл окно, батарею разорвало, и вода хлестала вовсю! А у заказчиков стены мокрые. Если просто оставить — через неделю будет плесень, и все, пиши пропало. Завезли тепловые пушки, осушители. Нагнали температуру, вытягиваем влагу. Квартира превратилась в хамам — парилка та еще. Две недели сушили. Сейчас еще остаточную влагу добиваем. Стены отдают воду постепенно, по мере того как фасад отогревается. Ситуация под контролем.
«Вернулся с работы и заметил в подвале мокрый бетон после ремонта... Потому решил воспользоваться моментом и оставил в нем свой „отпечаток“»
- Было время, мы с другом совершенно случайно и не сговариваясь купили квартиры в соседних подъездах. И так получилось, что я помогал другу делать ремонт в ванной. И вот проходит полгода, друг зазывает меня в гости и далее как заправский хозяин начинает передо мной хвастать, какую трубу и как он проложил, где какая плитка и прочее. Я его внимательно выслушал и говорю: «Женя! Евгений! Мы ж вместе тебе ремонт делали! Ты забыл, что ли?»
- Я как-то делала ремонт. Началось все с покупки картины на выставке. Она в жемчужно-бежевых тонах. Под нее весь ремонт и затеяла: обои, мебель, ковер, занавески... По итогу картину повесила в другую комнату.
«Помощник по домашнему ремонту»
- Сосед сверху затеял ремонт. Все тихо и спокойно делал. Внезапно на следующий день у меня с потолка стала капать какая-то голубая жижа. Я на нервах иду к соседу разбираться. Открывает сосед: весь в голубой краске, с ошарашенным видом. Оказалось, он решил сделать «умную» систему гидроизоляции и залить специальный состав, который «сам находит микротрещины и герметизирует их». Состав действительно нашел трещину — прямо в перекрытии ко мне. Но в итоге выяснилось, что сосед перепутал канистры и залил в пол 20 литров концентрата ополаскивателя для белья с ароматом «Альпийская свежесть». Моя ванная пахла альпийскими лугами еще два месяца, а у соседа теперь самый мягкий бетон в районе.
- Когда я был на работе, соседи, делая ремонт в своей квартире, попали перфоратором в магистральную трубу и за 10 минут залили мою квартиру. С работы я бежал, подгоняемый криками жены о начале всемирного потопа и конце света. Залетая в квартиру, я увидел следующую сцену: с потолка капали остатки воды, а под ними носился 4-летний сын с маминым зонтиком, периодически высовываясь из-под него и с кем-то разговаривая по трубке стационарного домашнего телефона. Прислушавшись, я услышал, что сын общается со своим другом-мальчишкой из соседнего подъезда. Сильно поразила финальная фраза сына, который разъяснил другу: «Гулять не выйду, хочу запустить новый катер, как раз вчера батарейки купили!»
- Когда мы делали ремонт в своей квартире, то, выводя вытяжку, нечаянно врезались в вентиляцию соседей снизу. Решили оставить так. Через наш воздуховод было прекрасно слышно, что творится у соседей, и им, соответственно, так же. Живут там мужик, его жена (вполне приличная женщина) и кошка. Про общую вытяжку мы тайно умолчали. В один прекрасный день сижу на кухне и слышу, как сосед заходит, начинает греметь посудой. Тут, по всей видимости, зашла к нему кошка. Жена была тогда на работе. На что мужик сказал: «Привет, кошара». Я, недолго думая, четко и громко в вытяжку: «Привет!» У соседей воцарилось пятиминутное молчание, сменившееся диким воплем, после чего я ушла. Вечером заглядываю на кухню и слышу, как жена сильно кричит на своего супруга, на что он ей чуть ли не в слезах орет: «Свет, да она реально разговаривала!»
«Когда вы делаете ремонт с помощью дремеля и под рукой нет защитной маски»
- Делал подвесной потолок из гипсокартона. Работу закончил, все идеально. Через неделю лежу на диване, смотрю любимый фильм. Вдруг слышу: цок-цок-цок... Я в непонятках. Полтергейст, что ли? Прислушиваюсь, а звук из-под шкафа идет. Заглядываю, а там вижу такую картину: во время ремонта один из лишних саморезов закатился под шкаф и примагнитился к роботу-пылесосу, который в этот момент дремал там на зарядке. Саморез прилип к корпусу, и теперь при каждом выезде робота он работал как смычок, стуча по ножкам мебели и издавая то самое цоканье. Я после этого уже сам боялся что-то ремонтировать, чтобы таких «ужастиков» не происходило!
- Года три назад, когда мои родители закончили ремонт в квартире и построили крыльцо на даче, я у них спросила, когда же они полностью завершат строительные работы. Они сказали, что осталось только балкон дома сделать и все — больше они ничего трогать не будут. В итоге они в два раза увеличили кухню, расширили крыльцо, сделали патио, сарай, бахнули ремонт на всех трех этажах дачи, выложили плиткой все вокруг дома, обновили интерьер в новой квартире и сейчас разломали старый сарай — будут строить баню. А тот балкон так и не сделали.
Для персонажей наших историй ремонт стал еще тем испытанием, о котором лучше не вспоминать или, наоборот, захочется рассказать с улыбкой. Но, как бы там ни было, у них все равно нашлись силы закончить начатое и подарить нам неординарные сюжеты, пропитанные юмором и позитивом.
Какие еще необычные ситуации случались во время ремонтных работ, вы можете узнать в других подборках:
Комментарии
"Отпечаточек" явно делал интеллигентный человек, я долго его рассматривала, поверить не могла, что там улыбающееся лицо, а не задница