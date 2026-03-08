18 душевных историй и фото о том, что ремонт — это всегда тонна впечатлений

Навести красоту в жилище бывает непросто, но порой это может вылиться в крутую историю, которую можно из раза в раз рассказывать в кругу близких. Герои нашей подборки так и поступили. Мы бы на их месте тоже без утайки разболтали, если бы обнаружили в старинном доме капсулу времени или целый месяц тихонько делали ремонт, чтобы не беспокоить соседского пушистика.
Много лет назад, когда я занимался демонтажем старого дома, я нашел пару старых игрушечных машинок, спрятанных в стене. Понятия не имею, как они там оказались, но я отдал их мальчику, который там жил, и он был в восторге. Ну, еще бы! Эти машинки годами хранились в этой стене. Теперь, во время похода в супермаркет, и проходя по отделу игрушек, я беру несколько похожих машинок и бросаю их в бардачок своей машины. А потом, во время работы, я закидываю одну из них в полость стены или пола, прежде чем заделать лист гипсокартона или уложить покрытие. Надеюсь, что когда-нибудь кто-то найдет их и улыбнется. © ListenToZigfried / Reddit Мы купили старую дачу и решили содрать аляповатые обои в цветочек. Под пятью слоями бумаги, муж вдруг наткнулся на тайную нишу в стене. Я уже приготовилась найти там либо ценный клад, либо какой-то старый хлам, но за дверцей нас ждал настоящий сюрприз — целая коллекция винтажных журналов! Видимо какой-то ребенок собирал их годами. Такая ностальгия накатила! Мы аж пожалели их выбрасывать. «Сняли оранжевое ковровое покрытие с пола и обнаружили там красивущий линолеум 70-х годов» Как-то я ремонтировал деревенский дом, построенный в 1960-х годах. На чердаке я вытащил деревянную доску и увидел на ней надпись от руки: «Этот дом был построен в августе 1960 года мной, мастером по дереву Йованом. Если кто-нибудь когда-нибудь увидит эту записку, приходите ко мне и проверьте, жив ли я. Я живу неподалеку». И рядом был указан адрес. Конечно, я взял доску и после окончания смены поехал туда. Я позвонил в дверной звонок, и через 5-7 минут дверь открыл очень пожилой мужчина. Я отдал ему доску, он несколько секунд смотрел на нее, а потом заплакал и поблагодарил. Пригласил меня на чай. Я посидел и немного поболтал со стариком. Он сказал, что ему сейчас 91 год, и последние 5 лет, после того, как его жены не стало, он живет совсем один. © Elkidoo / Reddit Друг, когда делал ремонт, предварительно в чате согласовал с соседями время и дни для проведения шумных работ. Все были довольны. Однако нашлась женщина, которая жаловалась на постоянные стуки в его квартире, даже когда у рабочих были выходные она их мол слышала, постоянно названивала ему и жаловалась. Голова болит из-за них, говорила. Мой товарищ с ней встретился, чтобы все прояснить и она предложила ему оплатить ей путевку в Турцию на время ремонта. © Ilyalll / Pikabu «Ремонтировал несколько старых домов, но никогда не везло с находками в стенах. А сегодня, в коттедже, построенном в 1900 году, наткнулся на это»
Про оплату путевки в Турцию на время ремонта- а у нее извините морда не треснет?
Делали ремонт в старой квартире и первым делом решили убрать антресоль. Когда ломали перегородку, обнаружили странную пустоту в стене. Я думала, там просто дыра, но когда муж вытащил кирпич, то мы увидели небольшой сверток с детскими сокровищами: стеклянные шарики, марки, значки и даже фантики. Видимо, кто-то закинул их туда до лучших времен. Мои родители недавно решили полностью переделать свой дом 1940-х годов. Перед тем, как начать ремонт внутренних стен, родители устроили вечеринку и разрешили друзьям и родственникам писать на стенах записки строителям. Любые рисунки, стихи, шутки, пожелания и многое другое. Я слышал, что строители с удовольствием читали их во время работы, а потом оставили свои собственные записки на старых стенах, перед тем, как закрыть их. © ApproxKnowledgeCat / Reddit «Только что обнаружила потрясающие обои, спрятанные под лепниной!»
Потрясающие? У меня в комнате до сих пор такие
Делаю ремонт на кухне. Начала шпаклевать потолок, и тут приходит бывший муж. Смотрит и говорит: «Неправильно делаешь, смотри, как надо». Хрясь-хрясь — и все зашпаклевал красиво. Я говорю: «Класс! А финишкой я сама пройдусь». Бывший глядит на меня и такой: «Я же тебе говорю, ты плохо шпаклюешь. Я сам все сделаю». Мне было очень тяжело изобразить печаль по поводу своей несостоятельности в этом деле, но я справилась. Какая я молодец! © gaukhar_w Перед продажей нашего дома, я угодила в ремонт. Это, как известно, мужская сфера. Ремонт был таких масштабов, что понадобился прораб. У нас быстро сложились доверительные производственные отношения. Когда ремонт закончился, этот прораб решил перевести их в романтические. Так как ничего плохого он не сделал, я притворилась, что не замечаю. Через месяц намеков, он написал мне длинное письмо, суть которого сводилась к тому, что он не намерен ждать меня всю жизнь! © elena_pulkkinen «Недавно купили дом 1810 года постройки и нашли там множество сокровищ. Помимо книг, мебели, картин и скульптур, мы также обнаружили китайские монеты, возраст которых неизвестен» Одна из любимых историй про моих родителей, которые 25 лет в браке. Как-то за ужином сидели и обсуждали ремонт кухни. Папа пошел гулять с собакой, а мама за полчаса содрала все обои. Когда папа вернулся, он обалдел, конечно, но сказал: «Я не знал, что срочно так надо». И потом они громко смеялись. Что это, если не любовь? © galinapugovkinaa Как-то я дала добро дочери покрасить в своей комнате стену в серый, а сама укатила куда-то отдыхать. А дочь решила покрасить не одну стену, а две. И не в серый, а в темно-серый. Нанесла на стены что-то типа декоративной штукатурки и забацала серебристый а-ля дизайн. Когда я вернулась, то чуть челюсть не уронила. Ну хорошо, подумала я, хоть ребенок счастлив. Но ребенок через пару недель укатил жить в другой город, и я осталась один на один с этим серо-серебристым шедевром на фоне коричневых дверей и дивана цвета морской волны. © nadezhda_mys «Прокладывая кабель в подвале старинного дома, я нашел там спрятанный мешок с одеждой, а в нем корсет, сильно заштопанные носки, детскую одежду и кружева» До того, как я купила квартиру, у меня были ухажеры. Но они испарились, когда я начала делать ремонт. Зато за время всего ремонта столько подруг предложили помощь! Кто-то возил по магазинам, кто-то красил стены, кто-то помогал все таскать...После того, как я показала, какой у меня вышел классный ремонт, ухажеры снова объявились со своим: «О, а когда на новоселье позовешь?» © gizatova_g Переехал в новую квартиру, естественно, первым делом начались ремонты. На второй день моего стучания-прибивания на пороге появилась соседка сверху с просьбой не стучать в обед, мол, у меня дочка спит. Я все понял и старался не шуметь. Спустя месяц, когда с ремонтами было покончено, я наконец-то забрал у родителей своего кота. Стою возле подъезда, в переноске кот, с соседом беседу веду, и тут выходит на прогулку эта соседка сверху, видит у меня кошачью переноску и выдает: «Ой, а это котик у вас? А он гулять во дворе будет? Да? Как здорово, будет моей Доченьке не скучно», — и уходит. Только тогда я узнал от соседа, что целый месяц я берег сон ее кошки с гордым именем Дочка! © Не все поймут / VK «Мы с женой нашли это в доме, построенном в 1954 году. Есть какие-нибудь предположения, что это такое?» Это усилитель для встроенной стереосистемы. Вероятно, когда-то по всей комнате были колонки, а также встроенная полка, на которой стоял проигрыватель виниловых пластинок. © Mayhem6676 / Reddit
