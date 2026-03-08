18 душевных историй и фото о том, что ремонт — это всегда тонна впечатлений

Навести красоту в жилище бывает непросто, но порой это может вылиться в крутую историю, которую можно из раза в раз рассказывать в кругу близких. Герои нашей подборки так и поступили. Мы бы на их месте тоже без утайки разболтали, если бы обнаружили в старинном доме капсулу времени или целый месяц тихонько делали ремонт, чтобы не беспокоить соседского пушистика.