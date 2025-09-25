ну не знаю, мы с мужем поклеили обои и даже ни разу не поругались
15 историй о ремонте, ставшем настоящей проверкой нервов и терпения
Истории
57 минут назад
В мире есть только несколько вещей, на которые можно смотреть бесконечно — как горит огонь, как течет вода и как кто-то делает ремонт. Герои нашей сегодняшней статьи на себе убедились: если ваши отношения пережили поклейку обоев и укладку плитки, то их уже ничто не разрушит.
- Обои разрушают любые отношения. Мы с сестрой начали клеить их, пока мой муж был на работе. Через час мы друг друга тихо ненавидели, я уже не говорю о ругани, которую слышали все соседи. Сестра — учитель начальных классов, я — психолог, специализируюсь на семейных конфликтах. © Подслушано / Ideer
- Задумала ремонт. Планировала заменить обои и плинтуса. Сняла обои, а там грибок. Начала его устранять, дошла до плинтуса, а он прогнил. Потом выяснилось, что еще и кирпичная кладка поехала. Специалисты сказали, что надо укреплять фундамент и обшивать лицевую часть дома. Сумма за ремонт набегает космическая, но назад пути нет. Сменила, называется, обои! © Подслушано / Ideer
- У невесты друга была однушка в другом городе. И она предложила сделать там ремонт и сдать ее. Друг нашел рабочих, наскреб денег и отдал ей. Потом рабочие говорят: «Девушка ваша работу принимала с мужиком». Друг звонит ей, а она: «Ой, так это же мой бывший. Просто помог, подвез, посоветовал, как лучше».
Проходит месяц. Девушка должна была уже вернуться. Друг ждал ее с нетерпением. Но за два дня до приезда она пишет, что я нее на работе форс-мажор и она приедет через неделю. Уже после той истории с бывшим, который «случайно подвозил» ее до квартиры, любой человек хотя бы немного задумался бы. Но мой друг не такой. Встреча все откладывалась, отмазки становились интереснее. Проходит еще месяц, и она пишет сообщение, что передумала выходить за него замуж и вернулась к бывшему. © maksim.kovalek
-
-
Ответить
- Через 2 года после ремонта вновь начали течь трубы под ванной. Вызвал сантехника. Тот пришел, залез под ванну, поглядел и выдал уже классическую фразу: «Ну и какой криворукий мастер вам это делал?». Максимально спрятав улыбку, отвечаю: «Так вы мне и делали 2 года назад». «А... Это многое объясняет», — грустно изрек сантехник и уже молча начал исправлять свои огрехи. © Sythet / Pikabu
- Муж установил новое бра в спальню. С этих самых пор кот часто сидел и смотрел на него, а если включали, то фыркал и шипел. Мы не понимали почему, пока не затеяли в спальне ремонт. Пришлось переносить проводку. Тогда-то рабочие и выяснили, что при установке бра муж саморезом повредил изоляцию и там в любой момент могло возникнуть короткое замыкание. А котейка нас, видимо, предупреждал. © Мамдаринка / VK
- Я хочу постелить линолеум на пол. Поделилась с подругой, а та завела песню: «Фу, бабкин ремонт. Сейчас все ламинат кладут». Говорю, что босиком дома хожу, мне лично линолеум тактильно приятнее. И тут подруга выдает железный аргумент: «Да какая разница, что ногам приятнее, ламинат выглядит дороже и красивее, а линолеум превратит дом в бабушкину избу». Так и не смогла объяснить, что сейчас не те времена, когда линолеум был одного вида и неважного качества. Сейчас есть реально плотный, с покрытием, защищающим от истирания. И расцветок — глаза разбегутся. И такой есть, что с виду от того же ламината не отличишь. Нет, не положено и все тут, стели «приличный пол». © Anastomus / ADME
- Бабушка друга оставила ему свою квартиру. Друг заселился, сделал легкий ремонт, но на балкон денег не хватило. Все было ржавым, шаталось, доски сгнили, но он не обращал на это внимания ровно до того момента, пока однажды просто не провалился и не полетел вместе с досками вниз. Остался цел, только пару заноз загнал, но ремонтом заниматься все равно не спешил. Но вот однажды он забыл закрыть дверь на балкон и туда вышел его кот — друг сразу же выскочил, забрал его и поехал в строительный магазин. Через неделю балкон выглядел, как новенький! © Карамель / VK
- Когда делали ремонт, я не могла объяснить, какой я хочу цвет стен. Для примера принесла свою шелковую дорогущую блузку на плечиках. Повесила в отдельной комнате и велела смешать краску такого же оттенка. Прихожу назавтра, а они цвет смешали да и помыли моей блузкой пол... © vika.chazova
- Делаем с парнем ремонт, купили грунтовку для стен. Парень принялся за дело, а я чувствую: вонь пошла на всю квартиру. Начали искать источник зловония. Оказалось, продали нам просроченную грунтовку, теперь от стен ужасно пахнет. Пойду и отнесу обратно в магазин эту тухлятину, пусть сами нюхают, чтобы неповадно было. © Подслушано / Ideer
Есть специальные люди, занимающиеся подбором краски, есть специальные таблицы, в которых соседние тона не различит даже опытная женщина. Нет, надо блузку.
-
-
Ответить
- Все знакомые мастера оказались заняты, когда я собрался делать ремонт. Решил обратиться в фирму, которая настойчиво себя рекламировала в соцсетях. Пришел сметчик-обаяшка. Быстро посчитал стоимость ремонта, все устраивало. Составили договор, приступили к делу. И тут пошли срывы сроков и стало видно ужасное качество работ. Звоню в фирму, жалуюсь. А этот обаяшка мне: «Вы договор подписывали не с компанией, а с частным предпринимателем, с ним и разбирайтесь». Фирма оказалась посредником. Теперь урок на всю жизнь. © Олег Малыкин / ADME
- Я усвоила важный урок: нельзя приглашать ремонтников, просто потому, что их контакты оказались на рекламной листовке, прикрепленной к доске объявлений. Именно так я на свою голову наняла двух электриков, чтобы они установили светильник под кухонным шкафом и подключили проводку через смежную стену. Двое мужчин, отец и сын, во время работы постоянно препирались друг с другом и язвили без остановки. У них не было нужных инструментов, поэтому мне пришлось бегать и искать им отвертку, плоскогубцы, инструмент для зачистки проводов и рулетку.
Они работали с 7 вечера до 8:15 вечера, а затем взяли с меня плату за два полных часа и ушли, оставив торчащие из стены провода. Я тогда была еще слишком молода и постеснялась ругаться с ними. Спасибо, что они хотя бы не присвоили мои инструменты. © Pog Moth / Quora
- Рабочие, которые снимали плитку со стены в ванной, захотели открыть окошко для проветривания. Они встали на сиденье унитаза и сломали его. Потом вся ванна осталась полностью заваленной битой плиткой. Я снял ковер на лестнице, чтобы его не затоптали грязной обувью, но забыл про коврик на лестничной площадке. Рабочие быстро заляпали его краской и заявили: «Да ладно, вы же все равно будете менять ковер». А еще они не стеснялись складывать свои инструменты на моей кровати. У кого-нибудь еще были такие проблемы или это только у меня получилось так вляпаться? © Kelz Moonlight / Quora
что-то с договором не понятно. в договоре указано, что такой-то предоставляет такие-то услуги. через каких посредников он их поставляет - его проблемы. ответственный всё равно он
-
-
Ответить
- Делали ремонт. Я на работе, мама днем дежурила в квартире, присматривала за рабочими. Когда они косячили, то сбегали пораньше, не дожидаясь меня. Мол, я рявкаю и заставляю переделывать. И тут звонит мне мама и с хохотом сообщает: «Ребята ушли пораньше, так что я тебя тут жду, походим, посмотрим». К их чести надо сказать, что в итоге ремонт сделали хорошо, только маме жаловались: «Дочка строгая у вас, а с виду и не скажешь». © nezabudka / ADME
- Сосед моей 90-летней бабушки делает ремонт. Грохот ужасный. Она решила позвать его в гости, мол, попросить потише. Так они реально подружились! Он к ней ходит кофе пить, гостинцы носит. Но сегодня бабушка заявила: «Дала ему чашку, банку кофе и отправила восвояси. Оказывается, в моем возрасте гости хуже ремонта за стенкой! Я лучше беруши куплю!»
- Осталось у меня после ремонта ведерко краски. Дай, думаю, покрашу стены в тамбуре. С соседями еще толком не знаком — пошел узнать их предпочтения по цвету, ну, и познакомиться заодно. С первыми без труда договорились. Пошел ко вторым. Открыл дверь мужичок, я изложил суть вопроса. Он позвал жену, и они начали обсуждение. Долго спорили, потом перешли на крики, а в итоге мужик мне говорит:
— Иди-ка ты на отсюда лучше со своей краской, — и закрывает дверь. © Wizit / Pikabu
Еще больше веселых (и возмутительных) историй о людях, переживших ремонт, можно прочитать в других наших материалах:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 работ, в которых трудно угадать, художник ли это или нейросеть
Художники
6 дней назад
16 офисных баек, читая которые, можно и кофе на себя пролить
16 историй о моментах, когда вселенная словно подмигнула и сказала: «Все будет хорошо»
12 исторических фигур, которые в реальной жизни выглядели не так, как мы привыкли их видеть в кино
Интересное
1 месяц назад
17 обычаев, которые кажутся выдумкой, но до сих пор практикуются в разных уголках планеты
Культура
1 месяц назад
15 человек, которые на себе прочувствовали все нюансы дружбы между мужчиной и женщиной
Истории
1 неделя назад
16 жизненных историй о семейном отдыхе, который люди еще весь год вспоминать будут
16 уморительных провалов, которые случились просто на ровном месте
15 случаев, когда работа в сфере обслуживания превратилась в трагикомедию
15+ историй, которые до боли знакомы каждому дачнику
17 кондукторов, которые были настолько колоритными, что про них впору снимать отдельное кино
15 знакомств, которые были сдобрены щепоткой неожиданностей
Истории
1 неделя назад