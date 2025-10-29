15 историй из такси, которые закончились самым непредсказуемыми поворотами
49 минут назад
Одно дело — попасть в пробку. И совсем другое — когда твой таксист «забывает», что ты сидишь у него на заднем сиденье. Или когда пассажир вдруг кричит водителю фразу, которую тот всю жизнь мечтал услышать: «Давай! За той машиной!» Мы собрали 15 историй поездок на такси, которые пошли совсем не по плану.
- Были с мужем в отпуске в Китае. Решили поехать на озеро. Взяли такси, погуляли. Пора обратно, а нам цену в 3 раза больше называют. Муж согласился. На улице жара, а я глубоко беременная. Я встала в позу и решила, что надо торговаться, таксист много не хотел скидывать. Ну тогда я развернулась и демонстративно пошла пешком. С пузом, по жаре! Муж за мной — а что делать?! Пару минут мы шли, любуясь окрестными пейзажами, после чего таксист нас догнал и предложил вместо 500 за 150 увезти, не выдержал зрелища, как его деньги пешком уходят. Вот так беременная я пережадничала бедного таксиста. © Мамдаринка / VK
- Вызываю такси домой. Еду молча. Читаю книгу. Вдруг у водителя звонит телефон, и он спрашивает у меня разрешения ответить. Мне-то что? Пусть разговаривает. Мне это никак не мешает. Едем дальше. В общем, до дома недалеко. Ехать должны примерно минут 10, но по моим ощущениям едем гораздо дольше. Смотрю в окно и понимаю, что завез он меня куда-то вообще не туда. Становится не по себе и сразу миллион мыслей в голове, не самых лучших. Пока я себя накручивала, водитель, как ни в чем не бывало, весело болтает по телефону. Я стучу его по плечу и спрашиваю, мол, где мы? И тут он как начнет дико и перепуганно орать... Роняет телефон, резко сворачивает на обочину и тормозит. Поворачивается ко мне и с напуганными глазами начинает извиняться, что заболтался по телефону и забыл про меня. И смех и грех, ей-богу. В итоге отвез меня домой и денег не взял. © hanna_phaam_
- Сажусь с годовалым ребенком в такси, водитель глухонемой, улыбчивый. В пути поняла, что указала не тот адрес, исправила в приложении, цена тоже изменилась. Объясняю таксисту, он вроде кивает, а потом берет и привозит не в то место, просит выйти. Объясняю повторно, пишу на экране смартфона ему сообщение. Но он отказывается вникать, отказывается читать. Начинает злиться, пишет мне на своем смартфоне что-то вроде: «Куда вам надо?»
Объясняю, что район незнакомый, по карте показываю — вот сюда, он не смотрит, просто отказывается взаимодействовать со мной! В итоге он еще больше разозлился, сделал круг по кварталу и высадил нас по первоначальному адресу. Я взяла ребенка в охапку, вышла с ватными ногами, села на ближайшую лавочку в каком-то тенечке и разрыдалась. © Анастасия Шум / ADME
- Дело было за полночь, с подругой решили поздравить с днем рождения нашу общую подругу. Она надула шары и уже вышла на улицу, заранее вызвав такси. Я уже подошла к ней. Приезжает такси. Подруга передает мне шары, сама садится спереди. Я снаружи пытаюсь их протолкнуть в салон. Выходило неважно, но все же получилось. От радости захлопываю дверь, только хотела обойти машину с другой стороны, как они уезжают. Я, конечно, в шоке была, но потом хохотала. © free_zhan
- Вызывала такси, чтобы с работы уехать домой, адрес указала до мельчайших подробностей, поточу что навигатор часто путает. Ждала машину минут 40, хотя время подачи было указано 10 минут, машина так и не подъехала, а в приложении таксист указал, что он меня отвез. © Татьяна Кувикина / ADME
- Выполнив заказ, решил слегка перекусить. Только начал есть, прилетает заказ. Садится миниатюрная девушка, называет адрес, едем. Через пару перекрестков я останавливаюсь у палатки с фруктами и овощам. И тут моя пассажирка, зажмурив глаза, томно произносит: «Жрать-то как охота... Целый день ничего не ела. Вот сейчас смотрю на арбуз, а он мне аж беляшом пахнет...» Ситуацию прояснил, что у меня в бардачке недоеденный чебурек, который я перед заказом съесть не успел. Вместе посмеялись и поехали покупать чебуреки. © Regenwurm / Pikabu
- Сегодня все шло как обычно. Села в такси, в одной руке пакеты с продуктами, а в другой сотовый телефон с онлайн-собранием с командой. Мое обычное выражение лица в такси — «я не хочу разговаривать». Однако чувствую, что водитель пытается поймать мой взгляд и что-то сказать. Тем не менее, мы едем домой в тишине. И вдруг, почти подъезжая к дому, водитель поворачивается ко мне и говорит: «Извините, я не могу с вами не поделиться, у вас очень легкая дорога! Когда я выехал к вам, мне позвонили из роддома. У меня родились девочки-близняшки! Я так счастлив!» © jacqueline_gk
- Ждал в центре заказа, как вдруг, очень внезапно, ко мне сел мужчина, на вид солидный, в костюме, с чемоданом. Он сразу начал кричать: «Давай! За той машиной черной. Держи дистанцию, не теряй!» Я испугался, чуть занервничал, но поехал. Через пять минут преследования все же рискнул спросить, зачем мы едем за ним. Тут мужик заржал и сказал: «Да это мой начальник. Так взбесил меня! А я с детства хотел так в такси запрыгнуть, повеселиться. Вот и решил после тяжелого рабочего дня немного остудить пыл». Мужик попался хороший, разговорились с ним, поболтали, я довез его домой, а он мне еще и на чай достаточно оставил. Поблагодарил за исполнение мечты детства. © Палата № 6 VK
- Еду в такси домой из гостей. Звоню мужу, говорю, что уже еду, встречай. Таксист едет очень медленно, пытается завести разговор, делает комплименты. Я вежливо благодарю и прошу поспешить, так как меня ждет муж. Таксист интересуется планами на завтра. Говорю: «Годовщину свадьбы с мужем будем отмечать». Он: «А послезавтра? Давай встретимся?» Я в шоке была от такой наглости. Около дома дал визитку: «Если надумаешь, звони». Отдала ему обратно и вышла. Пикапер, тоже мне. © Подслушано / VK
- Приехал в село к родителям, у автостанции стоят таксисты, сел к одному. Едем. Таксист протягивает мне визитку и говорит:
— Вот, возьмите визитку. Если забьете номер в свой телефон прям сейчас — сделаю 10% скидку.
Забираю «визитку»: на принтере напечатаны цифры и крупными буквами имя: АБИК. Переписал в телефон, сохранил, как «Абик Такси». И тут он говорит:
— Знаешь, а меня вообще Юра зовут.
— А тут написано Абик.
— Так это я сам придумал. Вот надо тебе такси, открываешь адресную книгу и какое там первое имя? Правильно, Абик! А и Б, понимаешь? А то пока до Юрия доберутся — кого-то другого вызовут. © Rliethnam / Pikabu
- Ехала из магазина, вызвала такси. Вот вижу зад машины с нужным номером. Телефон показывает, что он меня ждет, а машина сама пропала. Уже идет платное ожидание.
Звоню водителю:
— Ты где?
— Я у гостиницы!
— Какой?
— У Астории!
А мы далеко от нее. Я начинаю возмущаться, он, мол, все как написано.
Отменила заказ, вызвала другое такси, приехало быстро. Накатала на первого жалобу, все приняли и деньги мне вернули на следующий день. И пусть возврат был небольшой, лентяев и нахалов кормить не буду. © Конфуз / ADME
- Беру заявку, приезжаю на адрес, из подъезда просто выбегает пассажирка лет 40-50. «Так. Давай быстрей, я опаздываю!» Выезжаю из двора, сворачиваю налево в сторону заказанного адреса. «Ты куда поехал!? Города не знаешь?» Спрашиваю, в ту ли машину она села. Говорит, что в ту. Тыкаю пальцем в заказ: «У вас назначена черная КИА, а это белая Гранта. Ответ фантастический: «Да какая разница?!»
- Задержалась на работе, вызвала такси. Звонит муж, говорит, захвати по дороге. Ок. Едем домой уже вместе. А у меня настроение ужасное, а он еще со своим кофе пристал. Говорит: «Любимая, ты устала, я тебе кофе купил». Я на ровном месте начинаю злиться, на работе довели, какой там кофе. Следующий день. Еду в такси. Говорю, мол, сейчас муж выйдет и заплатит. Таксист в ответ: «Вот у вас какой хороший муж! Встретит, заплатит за такси, а я вот вчера такую истеричку вез. Он ей кофе, а она истерику ему устроила». © Подслушано / VK
- Ловила я такси, а в то время руку можно было поднять и любая машина остановится. Поймала, пока ехали, разговорились с водителем. О себе я сообщила только свое имя, и что работаю в банке. Приятно пообщались, и я забыла про этот случай, пока однажды на работе мне не позвонила охрана с фойе, сказали, что ко мне посетитель. Я спускаюсь, а там этот парень из такси с букетом цветов стоит! Оказывается, он тогда затупил спросить мой номер телефона и несколько дней искал меня по всем банкам просто по имени, а оно у меня было относительно редким для того времени. Например, в то время я единственная была на весь банк. И вот, наконец, нашел меня. Я была в восторге, и от осознания какой он проделал путь, и оттого, что он пришел не с пустыми руками. Да и в целом он был очень приятный сам по себе. Но я была вынуждена отказать ему в дальнейших отношениях, так как уже была почти невестой. До сих пор помню его мгновенно грустнеющее лицо. © dariyasview
