15 историй из такси, которые закончились самым непредсказуемыми поворотами

Одно дело — попасть в пробку. И совсем другое — когда твой таксист «забывает», что ты сидишь у него на заднем сиденье. Или когда пассажир вдруг кричит водителю фразу, которую тот всю жизнь мечтал услышать: «Давай! За той машиной!» Мы собрали 15 историй поездок на такси, которые пошли совсем не по плану.