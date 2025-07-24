17 поездок в общественном транспорте, после которых еще два дня приходить в себя нужно

В замкнутом пространстве общественного транспорта выплывают наружу все наши черты — и приятные, и не очень. Кто-то демонстрирует полное равнодушие к чувствам окружающим, кто-то проявляет неожиданную чуткость. Такая вот ежедневная лотерея — никогда не знаешь, повезет ли с соседями по салону сегодня.