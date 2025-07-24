17 поездок в общественном транспорте, после которых еще два дня приходить в себя нужно

Истории
6 часов назад

В замкнутом пространстве общественного транспорта выплывают наружу все наши черты — и приятные, и не очень. Кто-то демонстрирует полное равнодушие к чувствам окружающим, кто-то проявляет неожиданную чуткость. Такая вот ежедневная лотерея — никогда не знаешь, повезет ли с соседями по салону сегодня.

  • Ехала на междугороднем автобусе, салон битком. Водитель остановился где-то в лесу, двери открыл. Никто не выходит. Он как закричит на весь автобус: «Вылазьте!» Все обалдели. И тут один мужчина спрашивает: «Все, что ли?» Оказывается, кто-то попросил на этой остановке, но вышел раньше. © Lily / Dzen
  • На учебу могу добираться двумя путями. Либо автобусом — быстро и удобно. Либо трамваем — медленно, трясет, вечно какие-то поломки. Но я все равно выбираю трамвай. А все потому, что там кондукторша — не женщина, а стендап ходячий. Ей лет под шестьдесят, она с яркой помадой, челкой как у школьницы и скрипучим голосом. Как она жжет! Ты только заходишь — и она уже с порога: «Проходи, красавец, не стесняйся. Места есть, но не для таких как ты. Тебе надо возле меня стоять, чтоб я глаз радовала, а то на водителя я уже не могу смотреть». И ты весь путь слушаешь анекдоты, байки, у кого чего случилось, кто кому изменил — она в курсе всего. И вот вроде стоишь, опаздываешь, не выспался, есть охота. А она как выдаст, и прямо легче становится. Как будто бы заряд энергии. И вообще, если ее уволят, я на учебу не поеду больше. Пешком пойду. Но не предам свою старую юмористку. © Не все поймут / VK
  • Подходит автобус. Тетка на остановке бросается вперед, отталкивает меня от двери и бежит быстрее занять лучшее место, победно на меня поглядывая. Ну ладно. Отъезжаем от остановки на разворот, и тут она c ужасом как заорет: «Сумки, мои сумки остались на остановке! Выпустите меня!» Водитель ругается, что не имеет права останавливаться где попало, за это штраф. А я наслаждаюсь бумерангом. © LisaLarisa / Dzen
Ольга Курпякова
6 часов назад

А история с тёткой, которая забыла на остановке сумки, повторяется два раза - для того, чтобы мы лучше запомнили эту историю?

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  • Встретила на днях бывшую соседку. Та переехала не так давно в село, туда ходят автобусы. И стала замечать, что один из водителей не берет у нее плату за проезд. И вот в очередной раз она ему деньги сует — тот ни в какую! В итоге оказалось, что много лет назад она помогала его маме, одной поднимавшей четверых детей, когда бесплатно давала овощи и фрукты из своего отдела. Он, старший в семье, был подростком и приезжал из села за продуктами с матерью. Она и не помнит эту семью. Говорит, наверное, то, что могло испортиться со дня на день, отдавала. А ребенок запомнил. © RabiGaGa / Pikabu
  • Работаю за городом, на работу езжу всегда одним и тем же междугородним автобусом, с одним и тем же водителем, в одно и то же время. Отличительная черта автобуса — он ярко-желтого цвета. Поэтому я его пропустить не боюсь и спокойно слушаю музыку в наушниках на остановке, зная, что что-то желтое вот-вот мелькнет. Ну и сегодня как обычно стою на остановке, слушаю музыку... Вдруг сквозь наушники слышу очень громкий автомобильный сигнал. Смотрю, стоит какой-то автобус, открывается дверь, а там мой водитель кричит: «Желтый сломался! Садись, а то на работу опоздаешь!» © bubbletree / Pikabu
  • Я моложавая ухоженная женщина. С виду мне больше 35 не дают. Две взрослые дочки живут своими семьями. Еду недавно в переполненном автобусе. Давка. Дедушка очень старенький сидит, рядом парень. Дед велел ему уступить мне место. Я запротестовала, но раз парнишка встал, то села на его место. Дедушка говорит мне: «Да не выпендривайся, привыкай. Все равно бабкой станешь скоро. Будешь внуков нянчить». Через неделю дочь сообщила мне, что беременна. Мы все очень рады! Но как дед-то узнал?! © Подслушано / VK
  • В маршрутку зашла тетка, дала за проезд крупную купюру. Водитель такой: «Вы серьезно? Помельче что ли, нет?» Тетка говорит: «Нет, всю мелочь в магазине отдала». Водитель стал отсчитывать сдачу. От каждого нового звона монеты у тетки глаза округлялись больше и больше. Когда водила начал отдавать ей сдачу мелочью, тетя заголосила: «Ой, возьмите купюру поменьше чтобы вам мелочь не тратить!» А водила такой: «Нет уж, берите!» Всучил ей три горсти монет, она ворчала, плюхнулась на сиденье и распихивала все по карманам.© Подслушано / VK
  • Когда была беременной, то часто приходилось кататься на общественном транспорте. Помню, поехала как-то за продуктами на трамвае. Захожу, а мест свободных нет. Водитель стоял минут пять, трамвай заполнялся и заполнялся. Пассажиры начали возмущаться, мол, почему не едем. А водитель как заорет на весь салон. Кричит, что не поедет никуда, пока беременная женщина стоит! Мне настолько было приятно, даже немного неловко. © Палата № 6 / VK
  • Ехала в маршрутке. На остановке зашли мама с сыном лет одиннадцати. Мама ушла вглубь салона, а парниша остался сидеть у двери. Всю дорогу он открывал перед девушками дверь, закрывал за ними ее же, добровольно передавал мелочь и просил водителя подождать бегущих к маршрутке людей, держа для них дверь. Мне хотелось поклониться его маме за то, что так хорошо воспитывает ребенка, а когда выходила — сказала мальчугану «Спасибо!»
    © Мамдаринка / VK
  • Забыла в маршрутке сумку. Маленький клатч, в нем кошелек с мелочью и маленькая машинка сына. Я всегда телефон и ключи в кармане ношу. Потеряла и потеряла, даже не думала, что найду, но в таксопарк, где маршрутки останавливаются, сходила и у водителя спросила. Он не знал. Спустя месяц звонок в дверь, девушка с моим клатчем пришла. Пьем чай. Она рассказывает, что заметила сумку на следующей остановке, забрала себе, хотела меня догнать, но не нашла. А затем она с сыном начали гулять в нашем районе, говорит, всех бабушек расспросила, пока одна женщина ей не дала мой адрес, наша соседка. Ни деньги, ни карточки, ни даже игрушка сына не пропали. «Я свою миссию выполнила», — сказала она. А наши сыновья сразу подружились, теперь прогулки веселей. © Мамдаринка / VK
  • Еду с подругой в автобусе, болтаем о своем. На остановке заходит милый парень. Мне по барабану, а вот подружка на него сразу глаз положила. И так перед ним, и так, и ножку выставила, и грудь вперед. А он на нее ноль внимания, уставился в телефон свой и сидит. Она типа в вещах копается: и так станет, и так нагнется, и так повеpнется — нифига, мyжик себе что-то клацает там. Подруга уже сдалась и говорит мне: «Вот мужики пошли! Из камня, что ли?» И тут он ей отвечает: «Вовсе нет, просто жена с ребенком дома ждут». © Карамель / VK
  • Сели недавно с мужем в ранний утренний автобус из области в город. Все сидячие места заняты, но ехать надо. На одном из сдвоенных мест сидит юнец, соседнее место занял своим рюкзаком. Подходят люди, спрашивают у него, мол, можно? А он говорит, что тут занято. Люди вздыхают и отходят. Подхожу я, говорю ему: «Уберите рюкзак, молодой человек». Он снова говорит, что занято. Я спрашиваю:
    — Билетик второй покажете?
    — В смысле?
    — Ну вы же заплатили за второе место, да?
    — Нет, я для друга занял.
    — Что же, у меня плохие новости, вы можете занимать столько мест, сколько оплатили, так что уберите рюкзак.
    Скривился, но убрал.
    Больше всего удивило то, что юнец и его подсевший спустя остановки 2-3 друг на меня не смотрели столь неодобрительно, как те люди, которые хотели занять это место до меня. © Anastomus / ADME
  • Мне предстояла долгая дорога на автобусе к родителям. Ехать нужно сидя, часов 20 точно, но мне повезло, рядом со мной никто не сидел. Было весьма неплохо, я даже смогла прилечь на двух сиденьях. Но в один момент меня жутко начал бесить храп человека напротив. Поэтому я легонько начала толкать сиденье, на котором мужик сидел. Он проснулся, повернулся и внезапно оказалось, что это был мопс. Я даже не подозревала, что собаки могут так храпеть. © Карамель / VK
  • Сижу в маршрутке, водитель собирает деньги за проезд. У меня и у парня напротив по купюре. Водитель на сдаче выдает мне горсть мелочи. На автомате кладу ее в кошелек. Парень смотрит на меня с недоумением, кивает и улыбается. Я улыбаюсь в ответ, думая: «Хоть день и хреновый выдался, но хоть симпатичный парень мне улыбнулся». Едем. И только дома до меня доходит, что водитель дал мне сдачу за двоих! Никогда мне еще не было так стыдно. © ПОЗОР / VK
  • Однажды сидела с тортом в троллейбусе у окна и впервые не уступила место. Приехала в родной город, остановилась у мамы. Знакомые пригласили в гости, а живут они довольно далеко, рядом тогда был всего один продуктовый магазин и я понятия не имела, есть ли торты. Купила угощение в начале долгой поездки по городу. В троллейбус зашла женщина с ребенком и окружающие потребовали, чтобы именно я встала. Я извинилась и сказала, что сейчас не могу.
    — Только потому, что у вас торт?
    — Потому, что торт и потому, что есть еще кого попросить.
    В двух шагах от меня на местах для детей и инвалидов весело общались парни студенческого возраста. © Несплюшка / ADME
  • У меня есть забавная привычка — во время разговора по телефону не знаю, куда девать руки. Как-то в метро ехала и болтала по мобильному. Даже не думала о том, что делаю. И только минуты через две поняла, что машинально убираю шерсть, пушинки и волоски с пальто мужчины, который ко всему этому стоял ко мне лицом и за всеми этими моими манипуляциями внимательно наблюдал. Пару секунд пока я все осознала, затем еще несколько секунд неловкого молчания. Я улыбнулась, а он поблагодарил... © Палата № 6 / VK
  • Историю рассказала моя одногруппница. Была зима, ужасно холодно. Она ехала в автобусе на заднем сидении. Кроме нее ехало еще 2-3 человека, то есть свободных мест было много. На одной остановке зашла бабка, подошла к ней и говорит: «Что за культура?! Сидит она! Место уступи!» Моя одногруппница отказала, сказав, чтобы садилась на любое свободное место. И знаете, что услышала в ответ? «Но ты же его нагрела!» © Палата № 6 / VK

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