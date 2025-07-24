17 поездок в общественном транспорте, после которых еще два дня приходить в себя нужно

А история с тёткой, которая забыла на остановке сумки, повторяется два раза - для того, чтобы мы лучше запомнили эту историю?
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В замкнутом пространстве общественного транспорта выплывают наружу все наши черты — и приятные, и не очень. Кто-то демонстрирует полное равнодушие к чувствам окружающим, кто-то проявляет неожиданную чуткость. Такая вот ежедневная лотерея — никогда не знаешь, повезет ли с соседями по салону сегодня.
А история с тёткой, которая забыла на остановке сумки, повторяется два раза - для того, чтобы мы лучше запомнили эту историю?
Я, конечно, не по теме, но уж очень аппетитный торт на фото, так и хочется его съесть!
Жизнь может подкинуть неожиданностей и внезапно перестать быть пресной буквально в самых обыденных декорациях! Об этом — наши подборки: