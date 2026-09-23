18 примеров «до и после», которые надолго запомнились благодаря большой разнице

Интересное
23.09.2026
18 примеров «до и после», которые надолго запомнились благодаря большой разнице

Большая разница между «до» и «после» частенько вызывает подлинный восторг и глубокое удивление. Качественное преображение может затронуть буквально любую сферу жизни, демонстрируя колоссальный прогресс мастера или поразительный эффект от приложенных усилий. Настоящая красота, нетипичное перевоплощение предметов и наглядная разница между прошлым и настоящим дарят яркие впечатления, вдохновляя на собственные перемены.

Посмотрите, как преображается щенок маламута от состояния пушистой булочки до огромной собаки всего за один год. Красавец, да?

© miuchy / Pikabu

Девушка показала, как меняется ее лицо до и после макияжа. Всего 30 минут, а будто другой человек!

© jahidjoy22 / Reddit
Tatyana Anatolievna
только что

Прям представляю сколько времени ушло на эту красоту... Где взять столько времени?🤔

Ответить

Под пылью веков может прятаться нечто особенное

  • Купили за бесценок старинное зеркало в ржавой металлической раме. Оно выглядело как кусок мусора из подвала. Муж три дня отмывал его специальным раствором и шлифовал. Вечером звонит, мол, приходи в гараж срочно, что покажу! Я пришла и ахнула: там стояло великолепное зеркало, словно принесенное из королевского дворца. Оказалось, под толстым слоем копоти и ржавчины на раме скрывалась роскошная латунная вязь в виде листьев и виноградных лоз, которая сияла как чистое золото. Вот что значит смахнуть с вещи пыль веков!
ADME

Девушке надоела скучная кухня в съемной квартире, и она решила улучшить ее с помощью самоклеящихся обоев и декоративного скотча. Оцените разницу

© Reddit
Маловато будет
только что

ну, явно веселее, чем было. Девушка молодец! Если планируешь снимать долго, то хочется жить в красоте, а не "ой, ну как-нибудь привыкну"

Ответить

Посмотрите, как меняется образ до и после яркого окрашивания. Все же цвет сильно влияет на восприятие

© RandomRedditUser1337 / Reddit
Маловато будет
только что

сейчас очень красивые оттенки красок есть, прям вау: вот такой розовый, голубой, зеленый. Правда, говорят, смываются быстро. Но так можно ж подкрасить)

Ответить

Когда у вещи есть потенциал — это круто!

  • Купила я как-то простой деревянный комод. Хотела поразвлекаться декупажем, но все время некогда было им заняться. Стоял он, стоял полусобранный, да надоел. Выставила я его на известном сайте за скромную сумму. Покупатель нашелся сразу. Эта милая женщина в красках расписала, как она мечтает именно о деревянном комоде в детскую и какие она уже узоры придумала. Ну, придумала и придумала — устало подумалось мне. А когда покупательница пообещала потом прислать фото переделки, то я на это не сильно рассчитывала. Но то, что она с комодом сотворила, реально не поддается описанию. Я и правда не ожидала, что можно так преобразить вещь!

Раньше этот мужчина пользовался только гелем для душа, а потом подобрал качественный мужской уход и начал следить за собой. Вот результат за 9 месяцев

© No_Bandicoot_9493 / Reddit

Когда разница настолько велика, что близкие не узнают

  • Спустя 10 лет декрета и привычных серых худи я решилась на эксперимент и отдалась в руки стилиста. За три часа мы собрали гардероб в сочных изумрудных тонах, бахнули удлиненное каре и перекрасили русые волосы в огненно-рыжий цвет. Выхожу из салона, а навстречу идет муж с коляской. Я помахала ему рукой, а он смущенно отвел взгляд и прошел мимо! Пришлось догонять и окликать. Когда он понял, кто перед ним, только и смог выдать: «Ты как из журнала выпрыгнула!» Теперь шутит, что у него новая жена.
ADME

Рукодельница решила сравнить свой прогресс в творчестве за 6 лет. Слева — ее первый кулон, справа — одна из последних работ. Уровень мастерства поражает!

© Oduvantus / Pikabu
Конфуз
только что

Для первой работы и первый кулон шикарен.
н ониша крайне специфическая - такие огромные украшения

Ответить

Парень выложил в сеть фотографию своего деда и его лучшего друга до и после рабочего дня в угольных шахтах. Чтобы отмыть руки, дедушка тер их мылом с песком

Тепло и забота меняют мир к лучшему

  • Мои родители живут в частном секторе. Прибился к ним откуда-то рыжий кот, худой и растрепанный. Видно было, что скитался долго и очень проголодался. Кота было жалко до невозможности. Начали его кормить по чуть-чуть. Он приходил к дому каждый день. К рукам не шел, но всю еду сметал, как измельчитель ветки. За лето он немного отъелся, стал чувствовать себя лучше. Потом я не видел его несколько месяцев. А ближе к зиме приехал к родителям, а меня у крыльца встретил рыжий кот — нет, котище! Большой, красивый, холеный, шерсть блестит, морда довольная. Мама сказала, что рыжий обзавелся домом — соседи внизу улицы взяли его к себе. А как такого не взять? Потом меня весь день переполняло чувство радости, что кот теперь сытый и в тепле.

Шпиц до и после стрижки выглядит так, будто заросшее лесное чудище превратили в сладкого маминого пирожочка

© Reddit

Это фотографии одной и той же женщины, сделанные с разницей в 55 лет. Обратите внимание: рубашка на ней все та же. Как хорошо она сохранилась!

© strange_invader / Reddit
Конфуз
только что

Дама выглядит потрясающе.
И текстиль тоже. Сейчас такое не делают :( Быстрая мода и чтоб скорее в мусор, чтоб постоянно покупали новое...

Ответить

Женщине вместе с дачей достался старый холодильник, и она решила его отреставрировать и покрасить с помощью автомобильной эмали. Получилось ярко!

© Sally2904 / Pikabu

Когда умеешь видеть красоту даже в старом хламе

  • Нашли на дачном чердаке тумбу 1950-х годов: облупившийся лак, следы от чашек, отвалившаяся ножка — прямая дорога на помойку. Но муж уперся: «Сделаю из нее вещь!» Неделю шкурил в гараже, починил ножку, покрыл все изделие глубоким матовым маслом и заменил ручки на латунные. Когда показал мне результат, я даже не сразу ту тумбу узнала! Он превратил уродливый хлам из прошлого века в дизайнерский арт-объект, за который в магазине интерьера попросили бы немало денег. Теперь обновленная тумба стоит у нас в зале, и все, кто приходит к нам в гости, сразу же обращают на нее внимание, а я с гордостью рассказываю им эту историю о золотых руках моего мужа.
ADME

Слева — игрушка, которую обнимали 33 года подряд, справа — такая же новая. Посмотрите, как время и любовь меняют все вокруг

© Linthoughts / Reddit

Прикроватная тумбочка после реставрации заиграла новыми красками в прямом и переносном смысле. Нам кажется, что смотрится очень стильно. А вы что скажете?

© itsamedontchaknow / Reddit
Конфуз
только что

Мне нравится такой синий цвет и сочетание, но тчо-то не так. Не то.

Ответить

Эта обаятельная дама празднует свой вековой юбилей! Она полна вдохновения: пишет песни и играет на пианино

Если говорить о большой разнице, то уж где она сразу видна, так это после ремонта — как у героев недавней нашей статьи.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее