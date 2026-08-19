Меня таким угощали, я только из вежливости пару глатков сделал, это не моё
17 туристических жемчужин, за которыми не нужно ехать за тридевять земель — ведь они свои, родные
Совсем необязательно отправляться в путешествие в Исландию за завораживающими пейзажами, в Турцию за ароматом вкусной еды или в Италию за древней архитектурой. Родные просторы тоже могут подарить туристу море маленьких радостей. Здесь и накормят, и покатают на лошадях, и свозят на экскурсию в места с многовековой историей. Эти приятные моменты наверняка надолго сохранятся в памяти и кое-куда даже захочется вернуться еще раз.
- Мой парень — знойный итальянец. Нигде дальше Милана не был. А я привезла его на Байкал. Зашли в бурятскую кафешку. Вкусно, сытно, он ест и нахваливает. А как из кружки хлебнул — аж глаза выпучил. Шепчет: «Что это?!» Я попробовала, а в стакане был знаменитый соленый чай. Смеюсь и говорю: «Скажи спасибо, что они туда масло не добавили». Такой чай называется «сливанчик», его раньше кочевники в этих краях пили.
Женщина привезла дочь в Тулу на мастер-класс по изготовлению знаменитых пряников
Ничего особенного в них нет. Сколько раз ездил в Москву, делали остановки в Туле, каждый раз покупал разные виды тульских пряников, ничего особенного. Под кофеек норм
Причем, это была не первая ее поездка сюда. «Хотя Тула и не входит в растиражированный маршрут Золотого кольца, она широко известна всем как мастеровая и пряничная столица. Поэтому многие, побывав в этом замечательном городе хоть раз, стремятся попасть в него снова и снова. Не исключением стала и я, посещавшая город несколько раз и влюбленная в его неповторимую старинную архитектуру», — рассказывает она.
Автор этого фото считает, что на Самару нужно обязательно посмотреть с Волги
Женщина отправилась с дочерью в небольшое водное путешествие, а затем поделилась красивыми фотографиями с видами Самары.
- Сняли мы с мужем номер в гостевом доме на Алтае. Рядом компания девиц отдыхала. Утром гляжу — мужа нет. Выхожу на террасу за завтраком — вот же его майка. И он еще какой-то красотке чай подливает. Я на весь лес: «И что мы делаем?» Девица подпрыгивает, а он поворачивается и удивленно смотрит на меня. И тут я понимаю, что это просто похожий мужчина в такой же светлой майке, как и у моего мужа. А мой благоверный с утра за горными цветами для меня убежал, я его совсем чуть-чуть не дождалась. Как же он хохотал потом над моими приключениями.
И при чем тут туристические жемчужины? Какая нейронка собирает посты для этой статьи?
Женщина с дочкой отправились в Кострому, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями и узнать, почему этот город называют «сырной столицей»
«Кстати, посетить Кострому летом стоит еще потому, что с майских каникул на лосеферме в Сумароково, где нам ну очень понравилось, можно попробовать вкусное лосиное молоко. Зимой такой возможности у туристов нет», — рассказывает путешественница.
Мужчина сфотографировал белочек в Петергофе
Петергоф моя любовь. Каждый раз как в первый раз. Обожаю! И да, белочек там очень много.
Он улыбается: «Эти белочки требуют орехи от туристов. А вообще, они ручные все и такие милые».
- Свекровь съездила в Калининград и привезла оттуда обалденные янтарные бусы. Всем подружкам хвасталась, мол, 5 тысяч за них отдала. А одна подруга: «Галя, дай-ка я поближе посмотрю». Пригляделась, потерла о рукав и расхохоталась. Еле отдышалась и говорит: «У тебя бусы не янтарные, а пластиковые. С рук, что ли, брала?» Оказалось, что лучше покупать украшения в магазинах, а перед покупкой можно устроить янтарю простую «проверку», потерев его о шерстяную ткань или волосы: настоящие бусины наэлектризуются, а пластиковая подделка — нет.
Парень с девушкой познакомились с путешественником из Индии, который поехал посмотреть на северное сияние
«Больше всего ему понравились Суздаль и Выборг. А за 12 дней путешествия он еще успел долететь до Мурманска, побывать в Териберке и увидеть северное сияние, о котором мечтал. Был удивлен, что сияние в действительности почти белое, а на фотографиях выглядит зеленым», — рассказывают авторы поста.
Туриста развеселило название придорожного кафе по пути на Байкал
тут из названия ток первая буква -У..., так какое название то, у ашота, у бабы агафьи?
Путешественник заметил эту вывеску на въезде в Ольхонский район. «Кстати, позы там вкусные были», — говорит он.
Туристка предложила оценить масштабы урочища Чокпартас на Алтае
Путешественница выложила в интернете фотоотчет о своей поездке. «Очень крутые фото», — оценил эти кадры один из пользователей.
- Недавно выбралась в Казань и Екатеринбург. Добиралась на поезде, жила в хостеле, еду себе покупала и готовила. К чему я это? А к тому, что как только окружающие узнали, что я собиралась в такое небольшое путешествие, то сообщили мне про «пустую трату времени и денег». А я что? Я получила массу позитивных эмоций, новые знакомства и маленькие радости. Не жалею ни о копейке, хоть лишних денег у меня и правда нет. Но лучше я буду копить воспоминания, чем вещи!
Пользователь показал, какие чебуреки делают в одном из ресторанов Владивостока
В комментариях к этому фото сразу выяснилось, что кое-кто тоже заказывал подобные чебуреки. Правда, с доставкой. Поэтому они оказались плоскими, ведь эту выпечку «надувают» только в ресторане.
Женщина побывала на Камчатке и полюбовалась на Тихий океан
Ее ждала встреча с местными обитателями и море эмоций. «Это край впечатлений и восторга», — говорит путешественница.
Семья отправилась в путешествие из Петербурга в столицу на велосипедах
Они ехали и по шоссе, и по лесным дорогам. Путешественники выкладывали в интернете дорожные посты и делились с подписчиками впечатлениями о своей поездке.
- Мне очень хотелось поехать на Горный Алтай. В конный поход. За полгода до этого девушка из турфирмы рассказывала, как там будет хорошо. Нас ожидают конные прогулки по горным тропам, уют палаточного лагеря и ароматно булькающий над костром котелок.
И вот мы в походе. Знаете, вообще-то я ожидал сразу оказаться на горной тропе, чтобы ветер овевал мое мужественное лицо. В этот момент конь Скачок задумчиво обошел лужу и протащил меня сквозь пыльный придорожный куст.
А через три часа мы свернули в лес и начались уже настоящие аттракционы. Проблема была одна — там повсюду росли деревья. Когда лошадь проходит мимо дерева, она рассчитывает только на собственную ширину и не думает про седока с его пожитками. Наверное, чуть более опытный ездок не испытывает таких сложностей, но пока что я не управлял Скачком, а просто сидел на нем.
До перевала шли по тайге. К середине дня мы поднялись почти до хребта и остановились на короткий привал. В прогалинах белел снег и смотреть на это было странно — конец июля, а тут вдруг снег. Я слепил снежок, помедлил и откусил кусочек. Снег был вкусный — такой бывает вода, когда очень хочется пить, только еще вкуснее.
Автор этого снимка поехал с семьей в Карелию и обнаружил там поезд Деда Мороза
«Не все знают, но именно возле городка Сортавала проводит свои летние каникулы поезд Деда Мороза. Тот самый, на котором он зимой путешествует по стране. И пока он там, можно сходить посмотреть на настоящий паровоз Деда Мороза! У детей это вызывает еще больше восторга, чем Рускеальский экспресс», — рассказывает путешественник.
Мужчина показал, какие необычные муралы есть в Южно-Сахалинске
Увидевшие это фото пользователи оценили фантазию создателей рисунка и заодно показали свои любимые муралы Южно-Сахалинска.
Бонус: необычный «сувенир» с Алтая
- Что обычно привозят из поездки по Горному Алтаю? Воспоминания, фотографии или сувениры. А мы пошли дальше и волей случая привезли котенка. На третий день нашего путешествия, когда мы поехали из Чемала в Акташ, через несколько километров после моста через Катунь, мы остановились на лесной обочине. И вдруг ко мне выбежал маленький котенок и начал громко мяукать. Он сел мне ногу и обнял ее лапками. Думать по поводу того, забирать его или нет, не пришлось от слова «совсем», напомню, что вокруг был глухой лес. И с этого момента в нашей поездке нас стало на одного больше.
А вот еще 23 человека, которые просто выбрали внутренний туризм и довольны, как слоны.
Комментарии
Кровь из глаз от этих подписей "женщина съездила", "мужчина привёз", "автор увидел".. Изначально дергали с реддита и был такой явно иишный перевод, а теперь и сами так статьи лепить начали(( очень коряво и бездушно 😵💫