17 туристических жемчужин, за которыми не нужно ехать за тридевять земель — ведь они свои, родные

Причем, это была не первая ее поездка сюда. «Хотя Тула и не входит в растиражированный маршрут Золотого кольца, она широко известна всем как мастеровая и пряничная столица. Поэтому многие, побывав в этом замечательном городе хоть раз, стремятся попасть в него снова и снова. Не исключением стала и я, посещавшая город несколько раз и влюбленная в его неповторимую старинную архитектуру», — рассказывает она.