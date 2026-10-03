30+ историй и фото от творческих людей, чьи работы мигом поднимают настроение
Творческие люди умеют превратить в искусство что угодно — сшить сумку из остатков ткани, связать носочки с аппетитным узором, расписать сарай как картинную галерею или создать украшение всем на загляденье. Смотришь на их работы — и так и хочется взять в руки спицы или кисточку и попробовать самому.
«Я шила маме сумочку, вот что сделала из обрезков»
- Забери мои деньги! © sherlock_jr / Reddit
«Дочь уезжает учиться, мы хотели подарить ей подушки в форме наших собак, но такое стоит баснословных денег. Взяли дело в свои руки»
- Когда я учился в колледже в другой стране, моя младшая сестра — ей тогда было всего 8 — научилась вязать крючком. На Рождество семья собрала мне посылку: родители, подростки-братья и сёстры — все что-то купили. А она, конечно, не могла — маленькая ещё.
Но вместо этого она сделала мне подарок своими руками. Это был маленький вязаный пончик — с шоколадной глазурью и розовой посыпкой. Мы с ней часто ходили за пончиками вдвоём, когда я приезжал домой, и она, видимо, это запомнила. Я открыл коробку, достал этот пончик... и расплакался прямо перед своей девушкой (теперь уже женой). Прошло семь лет, а этот маленький вязаный пончик до сих пор стоит у нас на видном месте в гостиной.
«Мама сшила мне стеганое одеяло»
- Вашей маме сын не нужен? © not_a_moogle / Reddit
Суши-носочки
Для человека, который взялся за вязание только в феврале 2025 года, фото выше, без преувеличения, повод для гордости. Я как-то раз ела суши и вдруг задумалась — неужели никто никогда не придумывал по-настоящему милую схему носков в виде суши? Пересмотрела кучу вариантов, но ни один не совпал с тем, что рисовалось в голове. И тогда решила: если не существует — значит, пора сделать самой. В итоге получился вот такой классный дизайн.
«Украсила боковую стену новопостроенного сарая деревьями, сделанными из старых досок от забора»
- Когда мы много лет назад переехали в свой первый дом, устроили в начале декабря новоселье — сразу с рождественским настроением. И заранее попросили друзей: если захотите что-то подарить, не надо привычных вещей вроде декора для дома. Лучше принесите самодельное ёлочное украшение.
Это оказалось одним из самых тёплых решений, которые мы вообще принимали. Нам подарили макаронных ангелочков, выжженные по дереву подвески с трогательными надписями, вязаные игрушки — у каждой вещи была своя история и характер. Никакой магазинный подарок не сравнится с этим ощущением. С тех пор каждый Новый год мы украшаем ёлку этими игрушками — и будто снова проживаем тот вечер, полный смеха, уюта и заботы.
«Этот свитер случился внезапно»
А все потому что коллега принесла мне пряжу со словами: «Свяжи себе что-нибудь, у меня вообще времени нет, пропадает добро». Ну я и связала — вещь получилась оверсайз, но я так и задумывала. Показываю дома, муж смотрит с сомнением и спрашивает: «Это точно на тебя?» А я стою довольная и говорю: «Именно так».
«Кленовый листок, который я вырезал из орехового дерева»
- Давным-давно, когда я только начинала шить на заказ, была у меня одна потрясающая клиентка. Элегантная женщина, которая заказала себе на 80-летний юбилей юбку-полусолнце и блузку с рукавами-тюльпанами. Когда я принесла ей готовый комплект, она была в полном восторге. Всё померила, улыбнулась... а потом спокойно добавила: «Всё прекрасно, только правый рукав на полтора миллиметра длиннее левого». Я, конечно, замерла. А она с лёгкой улыбкой говорит: «Девочка, я хирург. Всю жизнь оперировала — там миллиметры многое решают. Но вы не переживайте: кроме меня, этого никто не заметит».
«Чем вдохновлялась и что получилось»
Эта сумка с логотипом службы доставки жила у меня пару лет, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что больше не хочу ходить как бесплатный билборд. Взяла и просто вышила что-то своё поверх слогана. Да, получилось не идеально, но теперь это уже не чужой бренд, а эксклюзивная вещь.
«Сшил кожаный рюкзак по выкройке под названием „Тосиро“, которую создал мой папа»
- Когда-то я продавала вязаные шапки на онлайн-площадке. И вот один мужчина заказал шапку строго по своим меркам. Связала, отправила — приходит ответ: «Мала, увеличьте на 1 сантиметр, ну или на 1 петлю». Я взяла ту же пряжу, связала всё заново и прибавила две петли — ведь в моём сантиметре их ровно две. Логично же? Он получает исправленный вариант и начинает возмущаться: «Я просил одну петлю прибавить!» Про то, что по размеру не хватало сантиметра, он, видимо, уже забыл. В итоге ещё и рейтинг мне снизил своим отзывом.
«Разрешу себе похвастаться»
Когда-то швейная машинка нас нехило выручала, а потом как-то стала не нужна и простояла без дела почти двадцать лет. И вот недавно мама решила сдуть с неё пыль и попробовать шить игрушки. И сегодня у неё купили первую — за 4 тысячи. По моему скромному мнению, это очень даже немало, и я безумно за неё рад!
«Слепила керамическую подставку для благовоний так, чтобы ароматическая палочка превращалась в смычок»
В последнее время я экспериментирую с небольшими керамическими объектами, которые остаются «скульптурными» даже тогда, когда их используют в быту. Этот предмет, например, задуман как подставка для благовоний, но так, чтобы сама палочка была частью формы.
- Когда была студенткой — лет 45 назад — на шитьё катастрофически не хватало времени, а похвастаться обновкой очень хотелось. Помню, сшила себе блузку из ацетатного шёлка, а манжеты доделать уже не успела. Но меня это не остановило: надела сверху шерстяную кофту с длинными рукавами и спокойно продефилировала в институт. Зато модный новый воротник всем показала.
Вязальщица с 20-летним стажем сделала себе очень практичную татуировку!
Я давно хотела сделать татуировку, которая была бы не просто красивой, но и полезной — чтобы можно было прямо на ходу измерять вязание. Я часто вяжу носки, шапки, снуды, и мне важно быстро понимать, когда пора переходить к следующей части схемы.
В итоге решилась — и теперь у меня на руке такая вот своеобразная «линейка». Красные точки идут сверху вниз с шагом в 7 дюймов, а между ними — отметки по одному дюйму: каждая красная точка и центр большого цветка как раз на расстоянии 1 дюйма друг от друга. Большой цветок — это 2 дюйма, маленькие — по 1 дюйму, крупные листья — примерно 1,5. Скорее всего, такими точными замерами я буду пользоваться не так уж часто, но мне нравится, что теперь они всегда со мной — на всякий случай.
«Рискну попросить вашего внимания»
Гранат — самый капризный элемент в моих украшениях. Сначала нужно налепить на основу сотни крошечных «зернышек», потом идеально замешать смолу — без пузырей и лишних вкраплений, а дальше начинается самая медитативная часть: заливать каждое зернышко по отдельности. Потом ждать. Потом шлифовать каждое. Потом красить. И снова ждать. Долго, муторно, местами хочется всё бросить... но когда видишь результат — понимаешь, что оно того стоило. Красотища невозможная.
Кошелёк—котик
Только что закончила делать вот такой кошелёк в виде котика. Обожаю наблюдать, как разные сочетания цветов полностью меняют характер этих малышей. Конкретно у этого ещё есть маленькая «фишка»: лапки отстёгиваются и открывают скрытый кармашек для карты. А основное отделение на молнии отлично подходит для мелочи, налички, наушников и всяких повседневных мелочей.
Теперь это не пуговки, а целая клумба!
- Как-то раз одна элегантная клиентка принесла мне роскошный итальянский шёлк в тонкую красно-чёрную полоску — с «небольшим дефектом», как она выразилась. Когда развернули ткань, оказалось, что этот «дефект» — это уголок, основательно пожёванный собакой: весь шестиметровый отрез был украшен двумя рядами крупных и мелких дырок. Долго думали, что с этим делать, и в итоге придумали макси-юбку в складку — складки аккуратно скрыли все швы и изъяны, а к ней сшили лёгкую чёрную блузку. Костюм получился просто шикарный. Клиентка была в восторге и сказала: «Именно в этом наряде я буду выгуливать эту собаку. И пусть завидует!»
«Моя девушка вяжет салфетки крючком и натягивает их на пяльцы, а я потом развешиваю их на стене. Вот такая у нас постепенно получилась композиция»
Мне, если честно, очень уж понравился сам процесс: подбирать, как всё это расположить, чтобы смотрелось гармонично. Да и стена эта много лет будто ждала, что её наконец-то украсят. Правда, из-за плотной учёбы девушка теперь вяжет гораздо реже, так что, возможно, в какой-то момент мы просто решим, что проект уже завершён.
«Связала чехол для фонендоскопа в подарок нашему педиатру»
Надеюсь, этот жираф будет поднимать настроение на приёмах и вызывать улыбки у маленьких пациентов
«От юриста до художника декоративно-прикладного искусства»
Всё началось в 2015 году, когда я окончила юрфак. Лето было лёгким и беззаботным — отдых, подработки, поездки. И где-то ближе к осени меня накрыло: я вдруг поняла, что очень хочу научиться рисовать. В последние дни лета подала документы в местный колледж на декоративно-прикладное искусство — там, конечно, покрутили пальцем у виска, но всё-таки приняли. Дальше начался режим: утром учёба, днём работа, вечером — рисунки и задания. Я втянулась, начала участвовать в конкурсах, ездить на ярмарки — и неожиданно для себя поняла, что мне это по-настоящему нравится. А к концу второго курса уже окончательно отпустила юриспруденцию и с головой ушла в творчество.
«Дочка сделала мне подставку для колец — чтобы было куда их складывать, пока я мою посуду»
Это маленькая скульптура нашей собачки: она «копается» в грязи, как делает это и в реальной жизни. Мы вместе ходим на занятия по керамике для родителей и детей, и это недавнее творение — как раз оттуда.
«Вязалось, вязалось и связалось в итоге...»
Вязание для меня — это способ выдохнуть после рабочего дурдома. Да-да, у нас, мерзких кадровиков, тоже бывают такие дни. Дома все уже знают: если мама с крючком — значит, лучше не трогать. Ну, почти все... потому что коты, конечно, регулярно покушаются на клубки. К слову, на прошлой работе начальник даже поощрял это дело — мог отправить меня в угол вязать и «генерить креатив». В итоге вот такая куколка получилась — «Жадная зая». Связала её в подарок подруге дочери. У куколки всё двигается — глазки, ручки, ножки, голова. Судя по всему, подарок зашёл — периодически вижу эту зайку в сторис и у самой девочки, и у её мамы.
«Букет из бисера в подарок маме»
Я только что закончила свою первую работу из бисера — и мне очень хотелось, чтобы она получилась особенной. Это подарок для мамы. Она обожает утренние рассветы, а я всю жизнь дарю ей цветы — то живые, то сделанные своими руками, каждый раз по-новому. В этот раз мне захотелось собрать для неё самый красивый букет, какой только смогу. А то, как он выглядит на свету, когда на него попадают лучи утреннего солнца — просто волшебно!
Даже не сразу поймёшь, где шерстяная красавица, а где фетровая!
- Больше года брала пряжу на рынке у одной женщины: она то скидку сделает, то моток в подарок положит, а я в ответ то шоколадку принесу, то игрушку — почти подружились. И вот однажды прихожу, а она вместо приветствия губы поджимает и с ходу: «Извините, я вас больше обслуживать не буду». Я в ступоре, а она продолжает: «Мне с вами невыгодно работать, я посчитала — почти в убыток вам продаю», — и начинает перечислять все свои же скидки. Я даже слушать не стала, просто попрощалась и ушла. Скидок никогда не выпрашивала, брала ровно столько, сколько нужно, и её отношение воспринимала как обычную вежливость к клиенту. Приятно, конечно, когда делают уступки, но получать за это ещё и выговор — это уже перебор.
Искусство в камне
Я живу в маленьком городке и придумала себе странное хобби: собираю камни, расписываю их сюжетами известных произведений искусства и прячу по всему городу — в стенах, укромных уголках, среди камней. Получается такой крошечный секретный музей под открытым небом. Конечно, мои работы далеки от идеальных копий, но мне безумно нравится сам процесс. А больше всего радует, что дети в городе с азартом ищут эти камни.
«Я засушила букет, который муж подарил мне на день рождения, и решила превратить его в подарок к нашей годовщине»
Он простоял у нас почти две недели, и выбрасывать его совсем не хотелось, поэтому я начала искать идеи и остановилась на рамке-витрине. Выбрала самые красивые цветы, аккуратно обрезала, сбрызнула их клеем, чтобы сохранить форму, и оставила ненадолго подсохнуть на улице.
«Восемь месяцев назад я только осваивала швейную машинку. И вот гуляю по Версалю в собственноручно сшитом придворном платье»
Мы с подругой, у которой есть образование в сфере моды, однажды решились на авантюру — сшить robe de cour для Fêtes Galantes в Версале. Для первого опыта это звучало почти безумно: месяцы ушли на изучение моды XVIII века, новые техники давались не сразу, мы ошибались, распарывали швы и начинали заново. Но, пройдясь по Версалю в платье, которое сотворила своими руками с нуля, становится ясно: это стоит любых трудностей.
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