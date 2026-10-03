30+ историй и фото от творческих людей, чьи работы мигом поднимают настроение

Я давно хотела сделать татуировку, которая была бы не просто красивой, но и полезной — чтобы можно было прямо на ходу измерять вязание. Я часто вяжу носки, шапки, снуды, и мне важно быстро понимать, когда пора переходить к следующей части схемы.

В итоге решилась — и теперь у меня на руке такая вот своеобразная «линейка». Красные точки идут сверху вниз с шагом в 7 дюймов, а между ними — отметки по одному дюйму: каждая красная точка и центр большого цветка как раз на расстоянии 1 дюйма друг от друга. Большой цветок — это 2 дюйма, маленькие — по 1 дюйму, крупные листья — примерно 1,5. Скорее всего, такими точными замерами я буду пользоваться не так уж часто, но мне нравится, что теперь они всегда со мной — на всякий случай.