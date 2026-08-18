15+ историй о мамах, в теплые объятья которых хочется зарыться с головой

Наверное, в мире нет ничего сильнее любви и поддержки, которые отдает мама своим детям. Ее безграничная доброта способна отодвинуть любые тучи. Быть может, они не носят плащей супергероев, но каждая мать точно обладает какой-то уникальной силой. Она точно знает, как успокоить, согреть вовремя поданной чашкой чая и поверить в нас тогда, когда опускаются руки. Ведь счастье собственных детей для каждой мамы — это и есть один из самых главных смыслов в жизни.