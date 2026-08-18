15+ историй о мамах, в теплые объятья которых хочется зарыться с головой
Наверное, в мире нет ничего сильнее любви и поддержки, которые отдает мама своим детям. Ее безграничная доброта способна отодвинуть любые тучи. Быть может, они не носят плащей супергероев, но каждая мать точно обладает какой-то уникальной силой. Она точно знает, как успокоить, согреть вовремя поданной чашкой чая и поверить в нас тогда, когда опускаются руки. Ведь счастье собственных детей для каждой мамы — это и есть один из самых главных смыслов в жизни.
- Сегодня в метро рядом со мной сидела пожилая женщина. У нее в руках был пакет и маленькая коробка конфет. На одной из станций вошел мужчина и сразу подошел к ней: «Мам, ну зачем ты сама поехала?» Она начала оправдываться, мол, тут же недалеко. Он забрал у нее пакет с коробкой конфет, а она ему: «Это тебе». Мужчина рассмеялся и говорит: «Мне уже пятьдесят два». А она лишь ответила: «Для меня ты все равно мой мальчик». На это он уже не придумал, что сказать и просто поцеловал ее в лоб.
- Меня сократили, искала работу. Вакансий много, но требования ого-го, а ЗП мизерные. Пожаловалась жениху, а он такой: «Ну и что? Потерпи, сейчас всем сложно». Вдруг утром звонит мама: «Настя, срочно приезжай!» Мчусь через весь город, прилетаю — сидит она спокойно, а на столе — свежий чай и гора моих любимых сладостей. Мама сажает меня за стол и выдает: «Значит, так. Скажи своему Игорьку, что ты устроилась на работу. А сама каждое утро собирайся и приезжай ко мне. Будем вместе время проводить, готовить что-нибудь вкусное, отдыхать. Я папе уже все рассказала, он деньгами поможет, пока ты нормальное место не отыщешь. Свою дочку я в беде не оставлю!»
В итоге на такую «секретную работу» к маме я ходила всего неделю — потом подвернулся отличный вариант. Но, боже мой, как я благодарна родителям за эту чуткость. В тот момент, когда самый близкий человек просто отмахнулся, мама создала для меня целый мир безопасности и тепла.
Ну жених то вроде тоже не требовал от вас немедленного трудоустройства.Но родители просто чудесные. Поддержали и морально и материально. Надежный тыл.
«Думала, что поужинаю сегодня в кафешке, но мамочка устроила мне настоящий сюрприз»
- Моя мама — швея. Помню, когда я ходила в садик, ее попросили сшить валики и подушки для спортивных занятий группы. О-о-о, как меня переполняла гордость на физкультуре, когда мы использовали этот инвентарь! Ведь это моя мама их сшила! Моя!
- Перед моим днем рождения родители решили разъехаться. Почти все деньги мама отдала, чтобы снять нам жилье. Тогда я мечтала о Барби, но все понимала и сказала, что в этом году обойдусь без подарков. Утром мамочка привела меня на кухню, и я обомлела: вместо куклы меня ждал домик для Барби, а потом пришел папа и подарил мне еще и куклу, о которой я мечтала. Этот день был прекрасным, ведь я была ребенком, который любит обоих родителей. Лишь много лет спустя я узнала, что накануне праздника мама, пересилив себя и свой упертый характер, поехала к отцу и, несмотря на разногласия, смогла его уговорить хотя бы на день забыть обо всех распрях и подарить мне этот праздник.
«У моей дочери есть родимое пятно на колене в виде сердечка — каждый раз я говорю ей, что это отпечаталась моя любовь к ней, а теперь моя любовь еще и на одежде»
- Был мой десятый день рождения. Я отдыхала в детском лагере, и на этот день как раз пришелся родительский. Сколько счастья было, ведь я проведу это время с мамой! А потом вдруг объявили, что автобус с родителями отменили. Я расстроилась: сотовых не было, машины тоже. А когда мне сказали: «К тебе мама приехала», я подумала — розыгрыш. Бегу к воротам, смотрю: стоит, улыбается. Вся красная, упарившаяся, с огромными сумками, набитыми сладостями и фруктами, она топала 10 км по жаре от ближайшей автобусной станции. День мы провели на речке, поедая сладости и обнимаясь. Прошло 18 лет, много всего было, но когда меня спрашивают о самом счастливом моменте в жизни, я вспоминаю именно тот, когда увидела ее, такую долгожданную и в то же время неожиданную.
Помню, что когда в лагере был родительский день, объявляли из радиорубки имя и фамилию ребёнка, к которому приехали родители. Все прислушивались, и счатливчики бежали к воротам, бросая все дела. Я тоже летела со всех ног к маме с папой. Они всегда привозили арбуз, и вкусняшки. Так здорово было!
- В садик все приносили все новое. В основном все было похожее, одинаковое. Так, однажды несколько человек пришли вот с похожими собачками. Эта игрушка разбиралась и состояла из нескольких деталек. У кого-то были прямо несуразные цвета, типа зеленого и розового. Но мне тогда показалось, что я просто умираю от зависти — так сильно я ее хотел. Весь день в детском саду я только о ней и думал. Ну и о том, что, как только мама придет меня забирать, я непременно попрошу ее купить мне такую же.
И вот заходит мама, я бегу к ней, и она протягивает мне такую же собачку! Цвет у нее был другой, более подходящий настоящему псу: в черно-серо-белой гамме. И я тогда подумал: как мама узнала, что я хочу такую? Я ее спрашивал потом, а она шутила, говорила, что мамы все знают! Это было волшебство и чувство безграничного счастья. Такое случалось еще пару-тройку раз за всю жизнь.
«Мама испекла для меня торт на мой день рождения»
Я живу в городе Томск, сибирский город, стоит на берегу Томи, а какие другие города у нас здесь, интересно бы знать!
- В начальных классах мои лыжи куда-то запропастились, а на уроках физкультуры обязательно нужно было иметь свои. Мама помогла выкрутиться из ситуации. На балконе среди всякого хлама лежали еще одни лыжи, но разные по цвету, так мамуля придумала покрасить их в черный цвет гуашью! Правда, как только я поехала, гуашь предательски слезла, и стало видно, что одна — красная, а другая — желтая.
Мама, может быть, и изобретательная, но о свойствах гуаши, похоже, мало что знала...
- Когда я была беременна, заказывала все для новорожденного. Жила тогда у своих родителей и показывала им, что купила. У мамы было странное выражение лица. А потом она спросила: «А себе что купила?»
А я — ничего. Тогда мама купила мне сандалии, которые я ей показала за пару дней до этого, и сказала: «Мама должна сделать счастливую маму!»
«Мамочка сделала для меня вот такой потрясающий свадебный подарок»
- Вчера ко мне на помощь приезжала мама, так как муж в командировке уже продолжительное время, а я уже, мягко говоря, подустала. Она помогла мне по дому, начистила молодой картошечки. Пока я занималась ужином, мама доделывала то, что меня очень тревожило и что не успел сделать муж в силу своего отсутствия.
Мы поужинали с мамой. И я ела не за 5 секунд, а под заботливое: «Покушай спокойно, доченька». Я сходила помыться без своего несменного компаньона и с ласковым напутствием: «Сходи спокойно в душ». В тот момент я не была взрослой, ответственной — не была мамой. Я смогла побыть наедине с собой. И я так отдохнула! Как же прекрасно не всегда быть взрослой, а оставаться той маленькой доченькой.
- В детстве и юности жили не лучше и не хуже других — все необходимое у меня было. Но никогда не забуду, как в 15 лет в будний день зашла в комнату, а на моей кровати красовалась коробка с бантом и записка от мамы: «Носи на счастье!» В коробке были красивые туфли на каблуке. После этого получала много хороших подарков, но ту неожиданную радость помню до сих пор. В тех туфлях, кстати, встретила свою первую любовь.
Девушка разбирала вещи в своем шкафу и отыскала свитер, который когда-то для нее связала ее заботливая мама
- Решила, что пока я кормлю младшего малыша, буду коротать время за вязанием. И вот, в начале осени, я решила связать кардиган для своей 6-летней дочки. Честно говоря, пока вязала, в голове все время вертелось, что я зря столько времени трачу на детскую кофту, дочь из нее быстро вырастет, ну или вообще, упрется и носить не станет. Но она меня удивила — даже спать в нем ложится! Еще и приговаривает: «Как будто мамочка обнимает!»
«Моей маме уже 89 лет и она по-прежнему великолепно готовит. Вот мой воскресный обед от нее»
- Когда я была маленькой, был у меня любимый рыжий мишка, и когда его переворачивали, он издавал рык. Мама рассказала, как его купила: была зима, и она отложила денег себе на зимние сапоги, но когда увидела медведя за эти же деньги, то купила его. Она всегда, когда покупала нам вкусняшки, говорила, что свое съела по дороге. Сейчас я сама мама. Бывают разные времена, но я готова на все ради дочери. Очень благодарна маме за те семейные ценности, которые она мне привила.
Такого медведя мне подарили в полтора года, он стал моей любимой игрушкой. Я помню, когда и как это было, хотя говорят, что в этом возрасте еще нет долговременной памяти. Но я помню!
- В 16 лет мама сказала мне одну простую вещь, которая до сих пор держит меня на плаву. Она сказала: «Что бы ни случилось — мои двери для тебя всегда открыты». Тогда это прозвучало просто, без пафоса. Но с тех пор в любой жесткой ситуации, когда все летит в тартарары, я вспоминаю эти слова. И становится чуть легче — потому что я точно знаю, что есть место, где меня не осудят, не будут спрашивать: «А я не говорила?», а просто обнимут и нальют чая с чем-то вкусным. Я буду говорить это своим детям. Чтобы они тоже знали — у них всегда есть дом, где их любят.
«Для родителей мы всегда остаемся детьми»
- Мы с мужем живем далеко от наших мам, поэтому пару раз в год они отправляют нам
посылки. В этот раз моя отправила нам ящик всякого. Звонит мне и хохочет, говорит, мол, я удивлюсь, когда распакую. Я получила, открываю коробку и ржу. На меня оттуда смотрит целое семейство гусей. Но не настоящих, а в виде варежек. Мама где-то в интернете увидела схему и связала их мне, мужу и нашим двум дочкам. Так что ждем теперь зиму, чтобы выгулять этот смешной и теплый подарок.
Если наушники вдруг испортились и потрескались, то на помощь всегда придет мама и ее талант
Так странно выглядит, если честно 😁 Вчера наткнулась на статью в другом месте, где были связаны чехлы набочку с водой, смотришь, и кажется что следующий шаг - это чехол на ТВ, чехол на крышку унитаза...От этих наушников такие же ощущения😁