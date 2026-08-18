17 человек, которым для счастья не нужны дальние берега, достаточно деревенской колонки да грядки спелой клубники

Летом порой хочется простого и понятного счастья: варить картошку на печке, неспешно собирать вишню, отдыхать у ближайшей речушки. Именно дача дарит нам возможность сбежать от городской суеты и как следует расслабиться. Здесь тихие радости ждут нас почти на каждом шагу, будь то запах цветов, шум стрекоз или долгие чаепития на веранде до первых звезд. Мы собрали истории от людей, чей отдых на даче не всегда шел по плану, но оставил добрые воспоминания.