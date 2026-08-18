17 человек, которым для счастья не нужны дальние берега, достаточно деревенской колонки да грядки спелой клубники
Летом порой хочется простого и понятного счастья: варить картошку на печке, неспешно собирать вишню, отдыхать у ближайшей речушки. Именно дача дарит нам возможность сбежать от городской суеты и как следует расслабиться. Здесь тихие радости ждут нас почти на каждом шагу, будь то запах цветов, шум стрекоз или долгие чаепития на веранде до первых звезд. Мы собрали истории от людей, чей отдых на даче не всегда шел по плану, но оставил добрые воспоминания.
- Сестра привезла на дачу жениха-шведа Ларса. На ужин — картошечка с укропом. Ларс пробует одну, вторую, замирает и сурово смотрит на бабушку, медленно откладывая вилку. В комнате тишина, сестра побледнела, а Ларс на полном серьезе спрашивает: «Вы добавили туда какой-то секретный ингредиент? Почему я не могу остановиться?!» После этого подвинул к себе кастрюлю и за раз умял всю картошку.
- Решили разобрать на даче старый сарай. В углу стояло ведро вверх дном, а рядом записка, написанная рукой деда: «Не трогать». Через пару дней начали выносить хлам и подняли ведро. Под ним оказался дедов тайник! Открыли, а там целый погреб с банками солений. Правда, дед потом признался, что сам про него забыл.
- У меня не было деревни и дачи, я росла в городе, привыкла к квартире и дом не рассматривала. Но вот мне стукнуло 30 лет, и мы с мужем купили дачу. Скоро 35, и уже пошли грядки в ход, в 40 лет, чувствую, закрутки на зиму пойдут. Раньше бы кто мне сказал, что я буду ковыряться в грядках, я бы у виска покрутила. И ведь реально расслабляют уединение с природой и закатки вкусные.
Меня не расслабляет, для меня как в 18 лет для меня было каторгой, так и сейчас в 45, поэтому своего огорода и нет, но иногда приходится помогать другим
Какая же дача без шашлыка?
- Поехала я с дочкой на дачу на общественном транспорте (автобус, метро, электричка). Я несла всего одну сумку и думала о том, как я себя неважно чувствую: руки отваливаются, ноги еле тащу за собой, и зачем я просидела ночь в интернете? Когда, наконец, уселись в электричку, я обнаружила в сумке тяжеленный пакет с гравием. Это дочь набрала на даче красивых камешков, привезла их домой в папиной машине, а потом решила вернуть камни на родину...
О, было! Только с моря в самолёт)) вечером уложили чемоданы, взвесили, чтобы перевеса не было. Утром в аэропорту в одном перевес 2 кг. Как так? Открываем - в углу мешок с камнями)). Сын тихонько своё " богатство" пристроил
- Приезжали к нам на дачу родственники, в том числе два племянника. Оба довольно ленивые, апатичные, много сидят в интернете. Я показал им свой усовершенствованный спортивный уголок. Сделал раз десять подъем с переворотом. Через какое-то время они попросили у меня гантели. Меня гордость прямо распирает: я — супер-педагог! Через 10 минут захожу на веранду и вижу: сидят и смотрят в ноут. А гантели подложили под него, просто шнура до розетки не хватало.
Что, двуногий, тоже яблок захотелось?
- Купили дачу и первым делом взялись за ремонт домика. Сосед заметил, что мы собираемся покрасить забор, и воскликнул: «Только самую старую доску не трогайте!» Мы его не послушали, стали менять доски. Оторвали ту самую старую и за ней обнаружили гнездо с четырьмя птенцами! Доску, конечно, поставили на место. Теперь шутим, что купили дачу вместе с пернатыми квартирантами.
- Много лет назад отец от завода участок под дачу получил вместе с другими заводчанами. Стали обустраиваться, домики, заборы ставить. Отец с соседом, дядей Вовой, между участками начали забор делать, да и не доделали. То ли досок тогда не хватило, то ли времени, но осталось метров пять «неозаборено», прямо посередине. И так и осталось на все десятилетия. Мы к ним свободно ходили, они к нам. Никому потом и в голову не приходило забор достраивать.
Дача в Алма-Ате (сейчас Алматы) с 1958 года. Никаких заборов не было до примерно 1993 года: по границам арычки.Правда, в предгорьях никто не садил овощи:они созревали примерно на месяц позже, чем внизу, в городе. Только фруктовые деревья и ягодные кустарники, цветы. В семье с 1972 года и не помню, случаев воровства
«Уютно, как в детстве»
- Привезли на дачу Оливера, британского коллегу брата. Вечером пошли в баню. Он с подозрением смотрел на крапивный веник, а когда брат собрался попарить его, Оливер отскочил в угол, выставил перед собой банный ковш и выдал: «Нет! Крапива же жжется!» Мы объяснили, что горячая вода давно убрала всю жгучесть. Едва дядя пару раз прошелся веником по его плечам, как Оливер растянулся на полке и замурчал, словно кот. Выйдя в предбанник, он потребовал повторить эту фитотерапию еще хотя бы разок.
Оливер ещё просто не знает, что после крапивы его ждёт погружение в бочку с холодной водой и квас от бабушки :)) Бабушки - они такие.
«Дача тетушки супруга»
Мммм, моя прелесть! Обожаю рукколу! Только эта немного переросла, жестковата будет...
- Во время студенческих каникул поехал на дачу, а родители в отпуске были. Увидел там какой-то неказистый колючий куст. Решил помочь благоустроить участок, полдня с ним пропотел, но выкорчевал! Отвез на свалку и выкинул. Родители приехали на дачу в тот же день и спрашивают, мол, а где куст редкой облепихи, которую мы в питомнике купили? Пришлось ехать на свалку, находить куст и сажать его обратно. Вот такой я специалист по ягодам.
Соседка сейчас так же хочет избавиться от куста барбариса. Кто-то купил, воткнул маленьким, сейчас ухаживает она за землёй, и очень зла на эту колючую красоту.
- Знакомая дала племяннице рассаду астр: посади, к школе как раз чудесный букет получится. Надо сказать, что в то время многие дети носили на линейку букеты с дач либо покупали у бабушек у дороги. Цветочные киоски были, но школьникам на линейку оттуда цветы как-то не покупали. Посадили, поливали... А потом оказалось, что это не астры, а обычная капуста!
Когда лето богато на ягоды
- Дача, вечер, на улице темно, луны нет, ничего не видно. Еще и коты голодные под ногами крутятся. Выношу им миску с едой: «Кис-кис-кис». Сигнализируют: «Мяу!» По чавканью и хлюпанью определяю, что к еде приступили. Наклоняюсь, чтобы пересчитать, все ли пришли. Считаю наощупь — ничего не видно. «Одна голова, вторая, третья.. Ой! А это кто такой!? А-а, собака тоже здесь... Ой... шшш... Это кто с такими колючками? Ежик, ты время ужина никогда не пропускаешь!» Если что, ежик был диким, но усиленно притворялся домашним.
- У меня на работе коллега рассказывал, что его на даче одолели кроты. Кто-то из его друзей подогнал ему корабельную сирену. Поместив сирену в ящик, он закопал ее метра на полтора, протянул от нее в дом провод. Перед тем как уехать, включил. Когда вернулся на следующие выходные, сосед ему стал рассказывать, что в поселке что-то непонятное творится. То, что кроты, мыши и крысы разбежались не только от него, но и от ближайших соседей, это еще полдела. Расползлись червяки, и куры в поселке перестали нестись.
А вот эти люди провели отпуск далеко от дома и вернулись с уловом и интересными историями:
Комментарии
К нам все лето на дачу ежик приходил, причем каждый вечер в одно и то же время - это было удивительно. По нему можно было часы сверять. Подкармливали его кошачьим кормом и мясным фаршем.
Да-да, ежики те еще мясоеды. Это только на картинках они на колючках тащут грибочек или яблочко.