15+ историй о семейных путешествиях, после прочтения которых хочется снова собрать чемодан

15 светлых семейных фото, за каждым из которых прячется добрая история
Ностальгия
31.08.2026
Путешествия, особенно семейные, запоминаются не достопримечательностями, которые вы все вместе видели, а мелочами. Например, котлетами в фольге, которые мама доставала на первой же остановке. Или ощущением песка в сандалиях, когда идешь по пляжу. И, конечно, они запросто могут пойти не по плану. Но именно такие истории потом так здорово рассказывать друзьям и коллегам.
«Магнитики мама любит, но еще она любит свою белую кухню без лишних предметов. Поэтому магнитики она хранит в шкафу, но перед каждым моим редким приездом в отчий дом достает их и бережно развешивает на холодильнике. Завтра снова снимет и спрячет до следующих праздников. Такая вот у нас традиция».
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