15+ историй о семейных путешествиях, после прочтения которых хочется снова собрать чемодан

Путешествия, особенно семейные, запоминаются не достопримечательностями, которые вы все вместе видели, а мелочами. Например, котлетами в фольге, которые мама доставала на первой же остановке. Или ощущением песка в сандалиях, когда идешь по пляжу. И, конечно, они запросто могут пойти не по плану. Но именно такие истории потом так здорово рассказывать друзьям и коллегам.