15+ историй о семейных путешествиях, после прочтения которых хочется снова собрать чемодан

Истории
01.10.2026
15+ историй о семейных путешествиях, после прочтения которых хочется снова собрать чемодан

Путешествия, особенно семейные, запоминаются не достопримечательностями, которые вы все вместе видели, а мелочами. Например, котлетами в фольге, которые мама доставала на первой же остановке. Или ощущением песка в сандалиях, когда идешь по пляжу. И, конечно, они запросто могут пойти не по плану. Но именно такие истории потом так здорово рассказывать друзьям и коллегам.

  • Прилетели в Турцию. Муж, который дома до обеда не встает, вдруг повадился уходить в 6 утра. Якобы бегать. Только возвращается почему-то всегда мокрый. Не выдержала, тихонечко пошла за ним. Смотрю, он идет к красотке в красном купальнике, она берет его за руку и ставит неподалеку от того места, где стояла. И начинает делать упражнение, а муж — повторять его. Смотрю, к ним другие люди подтягиваются. Оказалось, он на гимнастику ходил! Я ему потом призналась, что все видела и спросила, почему сразу не сказал. Он ответил, что неловко ему было, дескать, мужик и какую-то гимнастику для пенсионеров делает. Так я узнала, что этой красотке в красном больше 50 лет, и она делает китайскую гимнастику каждое утро. У меня аж челюсть отвисла. Конечно, на следующее утро мы на гимнастику вместе пошли.
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  • Собрались однажды мы на море, взяли с собой бабушку. Ей тогда хоть и было уже под семьдесят, но ее энергии можно было только позавидовать. В один из дней отдыха мы пошли в аквапарк повеселиться. Осмотрели все горки, и вдруг бабуля сообщает, что собирается прокатиться с самой высокой из них! Как могла, я попыталась ее отговорить, но куда там! Эта женщина ничего не боится. Встала в очередь, и когда она дошла до нее, бабуля с криком: «Учитесь, сынки!» сиганула вниз. А я внизу наблюдала, как она благополучно плюхнулась в воду, а за ней — ее вставная челюсть. Она ее достала и, даже бровью не поведя, пошла на второй круг.

«Когда боишься, что семья уедет в горы без тебя»

  • Грузия. 2016 год. Отпуск. Приехали на авто, первый вечер там. Ближайшая уличная кафешка. Задача: утолить голод с дороги и заодно заценить местные хинкали. Нас трое: муж, сын и я. Пацаны мои ушли мыть руки, я за старшую делаю заказ. Спрашиваю у официантки, сколько хинкалей надо, чтобы наесться. Первая моя ошибка, что не уточнила, какому числу людей. Она ответила, что штук 10-12 должно хватить, вероятно, имея в виду всех нас троих. Ну я считать-то умею. 10 умножить на 3. Заказываю 30 хинкалей. Официантка была невозмутима. Далее, я вспоминаю, что вообще-то мы покушать любим, и каких-то жалких 30 хинкалей может не хватить.Что делать? Правильно, надо каждому заказать по хачапури. Потом я еще попросила соусы. Себе любимый ткемали, а мужу и сыну что-то острое. Ну и спросила официантку, есть ли острый соус? Она, не меняясь в лице, уточнила: «Остри?» На что я усердно закивала. Короче, когда нам начали выносить еду, второй, тоже максимально невозмутимый официант молча пододвинул нам второй стол. Потому что 30 хинкалей — это 30 хинкалей, это гигантский поднос. Уже в этот момент я начала сползать под стол. А муж пока наивно радовался еде, не подозревая масштабов заказа. Затем нам принесли 3 хачапури. Каждый из них был размером с большую пиццу. И вишенкой на торте соус Остри. Кто ж знал, что это блюдо из мяса такое? Тазик соуса Остри. Муж на этом моменте прослезился и пообещал никогда больше не допускать, чтобы я в дороге голодала, а то потом вот такое вот случается.

«Отдыхали с женой на Ямайке, полны теперь потрясающих впечатлений»

  • Всей семьей отдыхали в Турции. Познакомились там с одной женщиной. Она, узнав, что мы из Казахстана, просто поразилась и спросила, как мы сюда добрались-то вообще. Ну, мама ей и выдала: «Неделю на верблюдах до Екатеринбурга, а там уж на самолет пересели». Женщина в ответ: «Неделю? Ох, как долго!»
iliyas_omarov
  • Полетели всей семьей к маминой сестре на юг. Мама, как обычно, взяла с собой кучу гостинцев, в том числе двухлитровую банку малинового варенья. Я ей сразу сказала, что ее надо в багаж сдавать, но мама наотрез отказалась. На досмотре банку, конечно, попросили достать. Сотрудник вежливо объяснил, что больше 100 мл жидкости с собой на борт брать нельзя. Мама возмущается: «Какая же это жидкость, это варенье, оно густое!» Сотрудник ей опять повторяет, что нельзя. Тогда она открывает крышку, показывает варенье сотруднику и говорит: «Смотрите, оно густое! Давайте я вам ложку дам, попробуете?» Очередь за нами замерла, сотрудник еле сдерживает смех. Варенье, конечно, все равно не пропустили, пришлось доплачивать за багаж. Мама все вздыхала, что варенье теперь золотое. Но на этом история не закончилась. Когда мы добрались до родственников и мама гордо вручила варенье сестре, та начала смеяться. А потом повела нас к кладовке и показала 12 банок малинового варенья. Сказала, что в этом году у них небывалый урожай был.
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«Семейный отдых»

  • Отдыхали на море с семьей дикарями: палатки, костер, еда из котелков. Наша дочка подружилась с мальчишкой из лагеря по соседству, лет двенадцать ему было. Однажды он пришел к нам на обед. У нас тогда все из консервов было: суп с говядиной и макароны со свининой. Мы все поели, а он добавки просит. Я предложил ему угоститься арбузом, а он нос воротит. Просит оба котла доскрести. Доскреб и ушел счастливый.
vania_datsky
  • Поехали семьей на выходные в глемпинг в Карелию. А уже на подъезде машина вдруг заглохла, а связи в лесу нет. Муж копается под капотом, дети канючат. Думали, придется оставшиеся километры топать пешком. И тут кусты на обочине зашуршали и оттуда вышел дедушка с корзиной и говорит: «Что, застряли? Пироги будете?» Оказалось, тут недалеко его дача. Он не только помог починить мотор, но и накормил нас бесподобными пирогами с брусникой.
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«Чудесно проводим время в отпуске с дочерью»

  • Дело было в семидесятых годах прошлого столетия. Мои родители с нами, двумя детьми, отдыхали у родственников в Анапе. И благополучно опоздали на свой теплоход, который должен был доставить нас до Туапсе. В морпорту мы увидели, что наш теплоход отчалил от берега, но еще не вышел из акватории порта. Родители наняли катер, и мы начали догонять теплоход. Догнали! Нам с теплохода спустили какую-то лестницу и подняли на борт. В процессе загрузки были утеряны туфли. Но матросы выловили и их.
Хома Сапиенс / Dzen
  • Мы на машине по Турции путешествовали, что-то искали. Интернета нет, навигатор накрылся, понятное дело, мы заблудились. В глухой деревушке увидели деда, он просто чай сидел пил под навесом, мы остановились дорогу спросить. Ни мы ни слова по-турецки, ни он ни слова по-английски. Вышла бабуся, они помахали друг на друга руками на повышенных тонах, и через 3 минуты на столе были закуски, горячие лепешки и чай. Мы с удовольствием поели да и поехали дальше.
mnogolala

«Последние лет 10 привожу маме из своих поездок магнитики, в основном человечков или зверушек»

«Магнитики мама любит, но еще она любит свою белую кухню без лишних предметов. Поэтому магнитики она хранит в шкафу, но перед каждым моим редким приездом в отчий дом достает их и бережно развешивает на холодильнике. Завтра снова снимет и спрячет до следующих праздников. Такая вот у нас традиция».

  • Лет семь назад поехали с друзьями, которые побогаче нас, отдыхать в Испанию. Дорога была долгая, наконец добрались до отеля. У нас с мужем был стандартный номер, а у их семьи — двухэтажный пентхаус. Потом мы все такие счастливые пошли к ним в гости, но уже на пороге почувствовали неприятный запах. Хозяева отмахнулись, мол, уже принюхались к нему. Но мой муж не мог это просто так оставить, ему во что бы то ни стало нужно было найти источник этого «благоухания». И вот через 2 недели, в день отъезда мой Андрей опять пошел к ним в пентхаус. Перерыл все, а потом кричит из самой дальней комнаты. Прибегаю и вижу, что на верхней полке шкафа, между двумя теплыми одеялами лежит курица в фольге. Видимо, те кто жил здесь раньше, оставили ее тут, чтобы не остыла. Мы потом узнали, что последний раз здесь гости проживали месяц назад! Представляете, какой аромат от курицы стоял?
  • Коллега рассказывал, как они семейством на нескольких машинах ездили на Байкал отдыхать дикарями в палатках лет 15 назад. На обратном пути его дядька, который очень хорошо зарабатывал и смог себе позволить купить новый BMW, попал в яму и испортил заднее колесо, диск и стойку. И уже при замене понял, что машина сильно перегружена. Оказалось, что в багажнике заботливо прикрыты пакетами симпатичненькие камни, которых натаскала с пляжа бабуля, чтоб украсить альпийскую горку на даче. Очень дорогая горка получилась. А самый прикол в том, что одна из машин семейства — ГАЗель, на которой эти 200-250 кг без проблем можно было бы перевезти. Просто бабуля ехала туда и обратно на «бэхе» пассажиром и решила сложить камни с собой. Прикрыла, чтоб не выкинули.

«Наконец-то отправился в отпуск, показать в первый раз сыну море»

  • Стоим с сестрой у кромки воды, прикидываем, стоит ли в нее заходить. Накануне штормило, на берег вынесло много всякого добра. Вдруг чувствую, что по моей ноге что-то ползет. Смотрю — а там какая-то многощетинковое существо, длинное. Я завизжала. Весь пляж притих: умолкли дети, стихли волны, чайки зависли в воздухе. Потом эту тварь увидела моя сестра и тоже завизжала. Спасатель ринулся к нам, но споткнулся и часть пути скакал на четвереньках. Как только он добежал до нас, я взлетела ему на плечи. Сестра в это время дрыгала ногами, тапки разлетелись в разные стороны. Спасатель наконец увидел то существо и поскакал. До вышки галопом меня и домчал. Думаю, все на пляже нас надолго запомнили.
kronakrosch
  • Катались по Вьетнаму на байке и решили перекусить. Видим симпатичное местечко, за стойкой мужчина стоит. Просим меню, а он молча усадил нас за стол и ушел. А минут через 30 вынес нам лапшу с морепродуктами. Мы сидим переглядываемся, удивляемся, что нас даже не спросили, что мы заказать хотим. Попросили потом что-нибудь попить, мужик кивнул, сходил в магазин и купил нам колу. Мы опять удивляемся, что нас ни о чем не спрашивают и даже обычную воду не подают. А потом мы попросили счет, и оказалось, что это никакое не кафе, а частный дом вот этого мужчины. Мы потом всегда спрашивали, кафе это или нет и только потом заходили.
varvariss

«Съездили всей семьей на выходные в Суздаль. Уезжать вообще не хотелось»

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  • Помню, как-то с мужем поехали отдохнуть за границу. Распланировали себе программу, выбрали классный отель. Отдых планировался насыщенным, не хотели просто лежать у бассейна. Поэтому в первый день приезда решили наперед заказать экскурсии. Я хотела взять их у нашего гида, но муж сказал, что это нерационально и есть точки гораздо дешевле. Подошли к ларьку у пляжа, на английском объяснили, какие экскурсии нам нужны, и оплатили сразу 4. Действительно, вышло дешевле. Через пару дней пришли к автобусной станции, приехал наш транспорт, показали билет экскурсионный, сели. Нас сразу смутило, что никто не говорит на английском, ни экскурсовод, ни водитель. А когда программу начали вещать на испанском, поняли, в чем дело. Мы оплатили все экскурсии на местном языке. Почти ничего не понимали, смотрели информацию о достопримечательностях в интернете. Зато мы выучили много испанских слов. Были из всей группы самые тихие, не переспрашивали, потому что ничего не понимали.

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