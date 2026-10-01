7 способов освежить стиль, чтобы женщины элегантного возраста выглядели еще эффектнее

А еще многие женщины несправедливы к жемчугу — они просто избегают его, считая уделом своей прабабушки. Я, например, в 25 получила жемчужный комплект от бабули: ожерелье, серьги и браслет. Надела его только спустя 15 лет на корпоратив. Зажигаю гордая на танцполе, а ко мне подходит жена директора: «Девушка, ваш жемчуг слишком отвлекает внимание. Лучше носить что-то одно, а не все сразу — стильно и молодежно». И ведь действительно, браслет или сережки по отдельности не делают меня серьезной и зрелой дамой, а наоборот придают утонченности и легкости. А вот все украшения разом выглядят слишком громоздко. Поэтому примерьте свой жемчуг, решите, что вам нужно именно сегодня, а остальное оставьте в шкатулке.