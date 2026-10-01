Полагаю, это будет хорошо смотреться только на стройных женщинах. На полных мелкие украшения просто "теряются"
7 способов освежить стиль, чтобы женщины элегантного возраста выглядели еще эффектнее
Стиль — это не всегда брюки со стрелкой и строгий пиджак. И да, для каждого возраста есть свои рекомендации. К чему стоит прислушаться дамам элегантного возраста «немного за» этой осенью да и вообще в жизни? Давайте вместе узнаем несколько стильных хитростей, благодаря которым каждый день можно выглядеть, как с обложки журнала.
1. Выбирайте утонченные украшения
Есть неподтвержденное мнение, что дамы с возрастом «плюс» должны носить только золото, да экстравагантнее и побольше. Но так ли это на самом деле? Куда больше элегантности и изящества вашему образу добавит тонкий теннисный браслет. Самое интересное, что, завидев женщину с таким аксессуаром, вы его даже не заметите — перед вами будет цельный образ красивой женщины, а не отдельные кричащие украшения. Причем, не обязательно покупать что-то дорогое с настоящими бриллиантами: обычные качественные заменители справятся не хуже. Теннисный браслет можно сочетать с часами и другими неброскими аксессуарами.
судя по всему, это фото от автора статьи. Как я догадалась? по качеству фото. Ну сейчас же ии на раз-два делают обработку (я не про изображение, а про качество). Ну не хочется смотреть на фото, которое будто на мыльницу сняли. Можно же подтянуть резкость, цвета, чтобы худо бедно норм смотрелось.
А еще многие женщины несправедливы к жемчугу — они просто избегают его, считая уделом своей прабабушки. Я, например, в 25 получила жемчужный комплект от бабули: ожерелье, серьги и браслет. Надела его только спустя 15 лет на корпоратив. Зажигаю гордая на танцполе, а ко мне подходит жена директора: «Девушка, ваш жемчуг слишком отвлекает внимание. Лучше носить что-то одно, а не все сразу — стильно и молодежно». И ведь действительно, браслет или сережки по отдельности не делают меня серьезной и зрелой дамой, а наоборот придают утонченности и легкости. А вот все украшения разом выглядят слишком громоздко. Поэтому примерьте свой жемчуг, решите, что вам нужно именно сегодня, а остальное оставьте в шкатулке.
2. Добавляйте яркие цвета в образ
А ничего, что на фото две разных женщины, при чём женщина справа явно намного моложе женщины слева? Я согласна, что в возрасте "+" не стоит носить слишком много тёмных, мрачных, невыразительных оттенков, но и кислотные "вырви глаз" тоже не история для этого возврата. Лучше уж чистые, нежные пастельные оттенки.
Мы сейчас не говорим о кислотных расцветках. Ярко-бордовый шарф, пурпурные туфли или оранжевая сумка — такой акцент в вашем образе создаст интригу. И нет, такие цвета не прибавят лет и не выглядят неуместно — наоборот. Розовый шарф у лица добавит вам румянца и подчеркнет глаза, оранжевый пиджак придаст уверенности и легкости. Начните с небольшой детали и посмотрите на свои ощущения — в следующий раз вы захотите позволить себе больше. На личном опыте могу сказать, что лучшее, что случалось со мной осенью, — это мое ультрамариновое пальто!
3. Замените черный шоколадными оттенками
Черный цвет коварен в любом возрасте: он может помочь создать гениальный утонченный образ или, наоборот, испортить все. Шоколадный оттенок мягче — он придает образу благородство, а кожу делает более сияющей и свежей. А в сочетании с молочным, бежевым, темно-синим, белым и оранжевым вы получите безупречный комплект.
Торчащие бретели в широком вырезе элегантности не добавляют, даже если это было задумано.
Еще один важный нюанс при выборе темной одежды для дам — если вы не можете отказать себе в черном, то постарайтесь хотя бы максимально отдалить его от лица. Пусть это будут брюки, юбка, кофты с вырезом. А если вы все же любите высокие вороты, то добавьте в качестве украшения светлый платок или светлое ожерелье.
максимально от лица что? ну по контексту понятно, конечно, но вычиткой бы не мешало озаботиться
4. Отдавайте предпочтение дорогим фактурам
Плотная шерсть безупречно держит форму. Даже походка в таком пальто будет по-особенному шикарной. А если вы выберете строгий брючный твидовый костюм и добавите к нему легкую и нежную шелковую рубашку, то все взгляды будут прикованы к вам.
А что делать тому большинству, которые на свою пенсию так шиковать не могут?
Стоит обратить внимание и на замшу. Признаюсь, я не очень люблю этот материал, но многие предметы гардероба выглядят действительно роскошно: куртки, сапоги, сумки и даже ремни — эти вещи прям кричат о том, что вы на стиле. Главное, подобрать качественный материал.
А разве стиль и кричащие вещи это не противоположности друг другу???
5. Носите юбки и платья миди
Мне почему то всегда нравилась длинная одежда, и в юности, и сейчас. И фигуру визуально вытягивает, и удобно, комфортно. При чём и физиологически, и психологически. От сезона к сезону меняются только ткани. Летом лёгкие и дышащие, продуваемые. В холодное время года наоборот, плотные, непродуваемые. И верхняя одежда так же, в длинном пальто я чувствую себя комфортно, мне везде тепло, а не только до колен/бёдер/пояса и т.д.
Женщина в любом возрасте хочет оставаться нежной и чувственной, но вот позволить себе мини могут не все. Так что выбрать дамам элегантных лет? Миди, конечно! Одежда такой длины отлично сочетается и с каблуками, и с обувью на плоской подошве. Главное тут — подобрать фасон, подходящий вашей фигуре. Рост здесь значения не имеет. А если грамотно стилизовать платье или юбку длины миди с помощью объемного пиджака, широкой рубашки или яркого шарфа, то образ получится сногсшибательным.
рост для миди значения не имеет?? нуну...
Миди одна из самый капризных длин и требует идеальной фигуры. Я сейчас про миди прямую или облегающую, как на фото. С пышной миди попроще, но все равно не для всех
6. Не забывайте о губах
Когда мне лень или некогда красится (в последние 7 месяцев почти всегда), я наношу на губы помаду либо нюдового оттенка, либо если хочется блеска блестящую и иногда румяна, что бы освежиться. И так иду на прогулку с дочкой. Чувствую себя великолепно. Помада не только освежает внешний вид и придаёт акцента во внешности, но и защищает губы от холода и ветра.
7. Всегда прокручивайте в голове готовые образы
Если у вас в гардеробе будет несколько готовых образов на разные случаи жизни, по утрам вы сможете сэкономить себе 20-30 минут на сон или чашку ароматного чая. А это ведь здорово, правда? Вы можете выбрать один день и устроить примерку гардероба, чтобы попробовать разные комплекты. Как только образ понравился, сфотографируйте себя в зеркале — так вы соберете галерею стильных нарядов на все случаи жизни.
Кстати, отличным решением будет парочку платьев или брюк сшить в ателье — поверьте, здесь не стоит на себе экономить, ведь нет ничего лучше, чем одежда, подходящая вашей фигуре.
Хорошо, если на это есть место в шкафу. У меня его тупо нет. Очень хочется поставить в квартире дополнительную гардеробную секцию, но некуда. Буду надеяться на удачный переезд.
Все эти советы, конечно, хороши. Но есть один самый главный — вам должно быть комфортно, а отражение в зеркале должно вас радовать. Именно при таком раскладе обеспечено хорошее настроение, улыбка на лице и легкость походки — и так все внимание будет приковано к вам.
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