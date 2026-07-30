Как я провела месяц на даче без интернета и наполнила свои будни домашним теплом и маленькими радостями
Я живу в простой городской квартире со всеми вытекающими. Город не миллионник, но достаточно большой, чтобы ощутить на себе все прелести его суеты и нахвататься впечатлений. А остальная семья живет в деревне на даче. Однажды летом я решила устроить себе отпуск и отдохнуть от телефона. Расскажу, что из этого вышло.
У меня две работы, кстати, обе завязаны на интернете. И да, времени на что-то, кроме этого — очень мало. Считаем: проснуться, умыться, собраться, добраться, поработать. А после работы купить продуктов, что-то приготовить, снова помыться, покормить котов и уснуть. Вот тебе и неделя рабочая. На выходных для справедливости не хватает хотя бы еще одного дня. В экран телефона я смотрю чаще, чем на небо, это утомляет, но что делать.
Как-то душным и жарким летним днем, когда от поиска новостей в интернете в голове была полная каша, мне позвонила мама и сказала, что они с папой уезжают в отпуск аж на целый месяц. А на меня падает ответственность за кормление котов, полив растений, присмотр за домом, в общем, все те дела, которыми они занимаются сами. А я что? Отказаться от этого предложения вариантов не было. Собрала нехитрые вещички — ноутбук, купальник, сарафан, тапочки — и поехала в деревню.
Не, ну если удалёнка, то нормально. С если человек работает?
Ещё бы узнать фронт работы по поводу полить: а то некоторые поливают по старинке: лейками. Я таким даже за деньги заниматься не буду.
Утро первого дня застало меня по-прежнему с телефоном в руке. Как же, привычка скроллить ленту сильнее, чем привычка делать зарядку по утрам, каюсь. Да только выяснилось, что покрытия сети, то есть интернета, в деревне на даче нет. Вообще. Телефон в моих руках превратился в булыжник, разве что поиграть на нем было можно в «три в ряд». О ноги терлись родительские коты в количестве трех штук, где-то вдалеке надрывно орал петух, солнышко уже припекало макушку, а я судорожно думала, как же так и что же теперь делать.
Мне рассказывали как дети современные поехали отдыхать в лагерь где-то в лесу, у них не было телефонов и первые 2 дня они просто ходили по лесу и нажимали на воображаемые экраны у себя на ладони
Соседка Ольга Ивановна, 82 лет от роду, пришла на утренний чай и принялась долго, но интересно рассказывать, как ухаживать за огородом, когда и как поливать помидоры, что делать, если нападут колорадские жуки. Я слушала внимательно, потому как подсмотреть в интернете, как мы все любим, возможности не было. Забегая вперед, могу сказать, что первые несколько дней было совсем туго: разговаривать по телефону все давно разучились, да и у друзей, что остались в городе, было полно дел. А я, как муха в янтаре, застряла в сверхмедленно текущем времени и чувствовала себя выпавшей из канвы событий. Это было очень непривычно.
Но в очередное раннее утро я поняла: бежать некуда. Надо научиться наслаждаться тем, что есть. Тем более что соседи, видя меня через забор, срочно принялись угощать меня всем тем, за что мы любим деревню: кто-то принес домашних яиц, сосед Антон Сергеевич обещал помочь с копанием картошки и заодно занес бутылек парного молока, а кто-то просто интересовался, как эта городская девчонка — а по мне прям сильно понятно, что я от деревни далека — будет справляться с простым и в то же время непростым сельским бытом.
В огороде я трудилась с утра и до полудня, потом готовила нехитрый обед: вареная молодая картошка, помидоры, нагревшиеся на солнышке, свежие огурчики только с грядки, душистая зелень и стакан парного молока. Потом дневной сон, который с удовольствием разделяли со мной коты, и, когда солнце переставало быть таким лютым, — снова в огород. Правду говорят: в деревне всегда есть что делать. Что-то надо полить, что-то подвязать, поклевать черешни, собрать ежевику, засыпать сахаром вишню, которую только-только собрала с дерева. Купаться я ходила на речку, благо она в 15 минутах ходьбы от дачи, а еще папа построил летний душ, который прогревается за считанные часы. Говорят, что привычка образуется, равно как и исчезает, за 21 день, но страдать без интернета я перестала на пятый.
Вот этот раритетная лейка 👍у меня была такая в детстве примерно 35 лет назад
Решила копнуть картошки с дальнего края огорода. Копнула, и тут лопата об что-то звякнула. Думаю, клад, не иначе! Там коробка из жести. Соседка через забор увидела находку и вприпрыжку по грядкам ко мне, мол, дай сюда. Я шустро снимаю крышку, а там стопочками сложены открытки и календарики 30-летней давности. Некоторые были подписаны, какие-то были совсем новыми. Видимо, ребенок прежних хозяев спрятал в огороде свой клад когда-то, да так и забылось. А я вот нашла!
Вечера в деревне — чистое удовольствие, хоть за целый день и успеваешь знатно замотаться. Телефон покрылся пылью на пару с ноутбуком, а я покрылась равномерным загаром. Бормотания радиоточки днем и телека ночью хватало с головой. А как солнышко садилось — я заваривала себе чай на веранде, насыпала в тарелку пряники, глядела на закат, слушала цикад и читала книжку. Свежий воздух, никакого городского шума, небо звездное, какое бывает только летом. Котик мурчит, свернулся в клубочек на коленях и кажется, что вот она — настоящая жизнь. И пусть от маникюра осталось одно воспоминание, а прическа — это смешная гулька на макушке, внутри разливалось ощущение настоящего счастья.
Месяц отпуска пролетел быстро. Я так привыкла жить в деревне, что в город возвращаться вообще не хотелось, честное слово. Разве что соскучилась по родным и друзьям. А так вся эта суета, бесконечные уведомления, звонки, жара и пыль мне вообще не улыбалась. Но пришло время ехать домой, и делать было нечего. Родители приехали отдохнувшие и довольные, я даже почти ничего не испортила, коты потолстели и еще больше обленились, и в целом такая жизнь этим летом пришлась мне по вкусу.
О, я тоже когда-то делала такой бассейн из цемента, ракушек и детских сокровищ👍
Провела месяц в деревне без интернета. Вернулась, сидим в кафе с коллегой. Она жарко делится: «Прикинь, начальника уволили, а Юлю понизили!» Я молча пью чай. Коллега долго глядела и как выдала на все кафе: «Оля, ты в порядке? От тебя веет такой подозрительной уверенностью! Признайся, это ты заняла его место?» Я чуть со стула не грохнулась. На самом деле я просто впервые за три года выспалась и разучилась куда-то спешить.
Постепенно я привыкла к родному городу. Снова. С накопившимися уведомлениями я тоже разобралась, правда, на это ушло несколько дней. И жизнь вернулась в привычный ритм: созвоны, рабочие чаты, планы и дедлайны. Но одно я знаю точно: это лето я не забуду, и время от времени буду возвращаться к родителям в деревню, просто чтобы передохнуть, дать себе немного тишины и перезагрузиться. И вам советую.
Комментарии
Эх, сейчас бы в деревню к бабушке, да с книжкой Конан Дойля на диване лежать
А у нас пару недель отпуска в основном. Иногда на выходные отключаю телефон.