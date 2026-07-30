Как я провела месяц на даче без интернета и наполнила свои будни домашним теплом и маленькими радостями

Соседка Ольга Ивановна, 82 лет от роду, пришла на утренний чай и принялась долго, но интересно рассказывать, как ухаживать за огородом, когда и как поливать помидоры, что делать, если нападут колорадские жуки. Я слушала внимательно, потому как подсмотреть в интернете, как мы все любим, возможности не было. Забегая вперед, могу сказать, что первые несколько дней было совсем туго: разговаривать по телефону все давно разучились, да и у друзей, что остались в городе, было полно дел. А я, как муха в янтаре, застряла в сверхмедленно текущем времени и чувствовала себя выпавшей из канвы событий. Это было очень непривычно.