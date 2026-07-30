Я работала вожатой в летнем детском лагере и знаю, из каких маленьких радостей строятся каникулы для детей

Лагерь вообще оказался удивительным местом, где люди раскрываются с самых неожиданных сторон. Эта работа научила меня всему. Из наивной студентки я превратилась в настоящего человека-оркестра: научилась за пять минут шить костюм Нептуна из старой простыни, успокаивать рыдающего из-за неразделенной любви подростка, организовывать концерт из ничего и по-настоящему любить детей, несмотря на бессонные ночи и севшие связки. Я ни на что не променяю этот опыт. Давно не работаю с детьми, но эти воспоминания о лете самые теплые.

А вы когда-нибудь ездили в летний лагерь? Может, у вас тоже есть смешные или трогательные истории из тех времен? А может вы сами работали вожатыми? Делитесь в комментариях!