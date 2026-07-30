Я работала вожатой в летнем детском лагере и знаю, из каких маленьких радостей строятся каникулы для детей
Знаете это ежегодное родительское развлечение под названием «успеть собрать ребенка к смене за три дня»? Горы вещей посреди комнаты, бесконечные созвоны. В разгар этого хаоса ко мне заглянула Машка. Она спокойно пила чай, наблюдая за сбором чемодана, и вдруг рассмеялась: «Расслабься. Для ребенка каникулы — это всегда весело! Стоило волноваться, если бы ты сама решила провести лето, работая вожатой. Раньше я думала, что летний детский лагерь — это прогулки за ручку и вечерние костры. Ага, как же! На деле это круглосуточный марафон, к вечеру язык на плечо ложится». В тот вечер Лена расщедрилась на уютные и теплые воспоминания, и я напрочь забыла про свои сборы. Ее байки из юности оказались настолько душевные, что я просто обязана пересказать их вам.
- На первом курсе института решила я подзаработать денег. Вакансий для студентов без опыта было немного, и тут на глаза мне попалось объявление о наборе в школу вожатых. Я часто присматривала за младшей сестрой, опыт кое-какой присмотра за детьми имеется. Записалась на курсы, прихватив с собой подружку со словами: «Да ничего сложного там нет! Солнце, свежий воздух, природа, да знай себе играй с детишками в мяч». Какая же я была наивная! Вместо теплого моря, реальность окатила меня ледяной водой в первый же день.
Мне достался отряд из почти тридцати десятилеток. К вечеру первого дня я окончательно сорвала голос, пытаясь их построить, двое потеряли зубные щетки, а одна девочка плакала, потому что хотела домой. Спать я легла часа в три ночи, а в восемь утра уже нужно было бодро будить отряд на зарядку. Тогда я всерьез подумывала собрать вещи и уехать на ближайшей электричке. Но гордость и знакомство с симпатичным физруком из спортивного отряда не позволили.
Через пару дней я втянулась, и лагерная жизнь заиграла новыми красками. Выяснилось, что вожатые — это тоже большая и дружная тусовка со своими страстями и романтикой. Первой вожатской любовью стал тренер спортивного отряда. Все девчонки из педсостава сохли по нему. На одной из дискотек он подошел ко мне и пригласил на медляк. Я уже представляла, как мы назовем наших детей. Но вдруг он наклонился к моему уху и заговорщически прошептал: «Слушай, ты так безумно похожа на свою старшую сестру Наташу! Мы с ней в школе вместе учились. Скинь мне ее номер». Мои романтические иллюзии разбились вдребезги под вожатский аккомпанемент, зато сестра потом долго подкалывала меня этой историей. Бывали в лагере и другие курьезы на почве симпатий, но уже у моих подопечных.
Заметила, что одна девочка сидит грустная около корпуса. Решила узнать, что случилось, ну она и выдала, что познакомилась с мальчиком. Весь день они гуляли, играли, а сейчас на танцах нос от нее воротит. Утешала, как могла. Утром смотрю, а он к ней с шоколадкой. Оказалось, что диджеем у нас на танцах работает какой-то старший парень из его компании, и он всегда младших подкалывает. Паренек решил, что его новая подруга еще не готова к шуткам друга, и не придумал ничего лучше, чем сделать вид, что знать ее не знает. Да, иногда детская логика ставила меня в тупик, но есть и истории, в которых их находчивость меня просто восхищала.
Хоть дети и приезжают в лагерь отдыхать, у нас все равно есть уборки корпусов, дежурства в столовой и актовом зале. И далеко не все дети готовы помогать. Одна девочка так вообще полсмены не ходила на дежурства: то плохо себя чувствует, то срочно надо готовиться к мероприятию, а однажды заявила, что у нее вообще-то день рождения. Мы переполошились, подумали, что забыли, потому что мы обычно такие даты отмечаем и для каждого именинника по традиции готовим специальное поздравление. Для нее пришлось все сочинять на скорую руку, даже раздобыли праздничный кекс. А на родительском дне я узнала от ее мамы, что у нее день рождения зимой, и девочка нас просто обвела вокруг пальца. И так почти в каждой смене находился особый кадр, которого невозможно было забыть.
Однажды в отряде был парнишка, который все время донимал вожатых. Я решила, что он просто вредный. Прошли годы, и тут он мне пишет и спрашивает: «А ты знаешь, почему я тебя постоянно задирал?» Я подумала, что в любви признается, у нас разница в возрасте небольшая, а он так свою сестру защищал. Она была младше и слабее, поэтому он нарочно строил из себя крутого перца, чтобы ее оставили в покое. На свидание мы кстати тоже сходили. Неожиданно оказалось, что из самого раздражающего мальчишки лагеря вырос очень приятный молодой человек. К слову, его смена стала самой дождливой за все время моей работы, и поэтому самой сложной.
Целыми днями приходилось сидеть в корпусе, а детей надо было постоянно как-то развлекать. Мы с моей напарницей уже все знакомые нам игры перебрали, нарисовали с отрядом стен-газету, даже устроили мини-концерт и конкурс талантов. И вот в один из дней уже совсем замаявшись, говорю: «Ну, давайте снова в крокодила». Все играли без особого энтузиазма и тут очередь дошла до одного пацана. Он встает, начинает изображать рэпера. Ребята наперебой выкрикивать имена всех модных исполнителей. И тут одна девочка подняла с пола листочек с фантом и говорит: «Слушайте, тут вообще-то загадан Вольфганг Амадей Моцарт». Мы лежали со смеху всей комнатой. И так родилась игра в нашем отряде: «Придумай новую профессию знаменитости». Сочиняли, кто мог бы кем работать, голосовали и даже рейтинг составили.
Я считаю, что вожатый — одна из самых творческих профессий. Каждый день нужно что-то придумывать, креативить, сочинять, рисовать. Историй из актового зала и с репетиций детских номеров у меня вагон и маленькая тележка, но одни ребята смогли меня по-настоящему удивить. Как-то перед полдником я зашла в актовый зал и обомлела: нашу деревянную декорацию разломали. Виновников, разумеется, и след простыл. Выхожу вся в слезах и иду к воспитателю объяснять, что наш ночной труд испорчен. Через 10 минут заходим в зал уже вдвоем, а там пацаны из старшего отряда прибивают декорации обратно. Они увидели, что я вышла вся в слезах, решили глянуть, что там в зале. Быстро нашли инструменты в хозблоке: клей, молоток, гвозди. За час так ювелирно починили и укрепили конструкцию, что она стала прочнее прежней.
Мои родные никогда не понимали, почему после первого лета в лагере я больше никогда не брала по две смены подряд. Тетя даже однажды заявила: «Работа вожатого — это сплошной затянувшийся курорт за чужой счет. Что ты там делаешь целыми днями? Загораешь, ешь запеканку и с детьми играешь, а могла бы побольше смен взять и матери помочь». На самом же деле за красивой картинкой скрывается колоссальная ответственность. Ты отвечаешь за тридцать человек в режиме 24/7. У тебя нет возможности просто закрыть дверь комнаты и забыть о них или уйти домой после шести вечера — ты на посту всегда, даже когда спишь вполглаза, прислушиваясь, не топает ли кто-то по коридору. К концу своей первой смены я разбиралась в людях лучше, чем дипломированный HR с десятилетним стажем. К слову, непослушными могут быть не только дети.
А какие стратегические многоходовочки придумывали дети постоянно — это отдельная история. К Максиму из шестого отряда приехали родственники и привезли любимых домашних пирожков. Гляжу, а к нему то один парниша подойдет угоститься, то второй. Максимке это явно не нравилось, и он придумал хитрый план. Мы потом всем лагерем хохотали, когда его пирожки достались всеми любимому сторожевому псу. Как так получилось? А он решил закопать коробку за корпусом, чтобы забрать ночью. Аромат свежей выпечки привлек пса. Виновник торжества чуть не плакал от досады под подколы всего отряда.
Лагерь вообще оказался удивительным местом, где люди раскрываются с самых неожиданных сторон. Эта работа научила меня всему. Из наивной студентки я превратилась в настоящего человека-оркестра: научилась за пять минут шить костюм Нептуна из старой простыни, успокаивать рыдающего из-за неразделенной любви подростка, организовывать концерт из ничего и по-настоящему любить детей, несмотря на бессонные ночи и севшие связки. Я ни на что не променяю этот опыт. Давно не работаю с детьми, но эти воспоминания о лете самые теплые.
А вы когда-нибудь ездили в летний лагерь? Может, у вас тоже есть смешные или трогательные истории из тех времен? А может вы сами работали вожатыми? Делитесь в комментариях!
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