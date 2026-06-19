18 историй о детском садике, где каждое утро начинается с квеста, а вечер заканчивается семейной комедией

Истории
19.06.2026
18 историй о детском садике, где каждое утро начинается с квеста, а вечер заканчивается семейной комедией

В этой подборке нет выдуманных анекдотов — только чистая, концентрированная детская непосредственность, перед которой пасуют и строгие правила, и опытные педагоги. Воспитатели каждый день лавируют между детской непосредственностью и родительскими фантазиями, собирая целые коллекции забавных перлов. Перед вами 12 историй, от которых так легко улыбнуться и вспомнить собственные казусы, ведь эти простые и невероятно смешные моменты — лучшие вдохновляющие напоминания о том, как непредсказуемо и прекрасно наше детство.

  • В саду воспитательница рассказывает нам о животных: дикие и домашние. Задает вопрос: «Детки, у кого дома есть животные?» Кто-то что-то отвечает. Доходит очередь до меня, и я с грустным вздохом: «А у нас никого нет, одни тараканы!»
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  • Детям в старших группах обычно дают тему по костюмам на утренник. В этот раз была нечистая сила, например, Баба-яга, кикимора, домовой, леший и т.д. Наряды у детей все разные, красивые. А в тот год у нас был настоящий дед Мороз — актер из драматического театра. Обычно актеров сложно поставить в тупик, но дети могут все. По сценарию Кощей украл подарки и посох деда Мороза, но сам Кощей появляется в конце. И тут дед Мороз спрашивает: «А где мой посох?». Ему один из персонажей по сценарию отвечает: «Это все Кощей подстроил!». Дальше картина маслом: дети показывают на мальчика в костюме Кощея бессмертного: «Это он!» Мальчик: «Это не я!» Дед Мороз, следуя сценарию: «А ну подать мне этого Кощея!» Дети выталкивают мальчика в центр зала. Дед Мороз аж растерялся, но потом, сдерживая смех сказал: «Да, действительно не тот, мелковат что-то». Дальше уже все шло по сценарию, вышел правильный Кощей, мальчик реабилитирован.
  • Вчера у моей дочери был первый день в детском саду. Когда я забирал ее, решил узнать, как все прошло. Воспитательница рассказала, что в группе был один мальчик, который очень расстроился, когда его родители ушли, а моя дочь взяла села рядом с ним и предложила поиграть. А потом, когда она пошла играть с другими детьми, она позвала и его. Горжусь ей!

«Работаю учителем физкультуры в детском саду. Развлекали детей на масленицу. Я Масленица»

  • Дочку как-то в детском саду спросили про родителей. У всех — как обычно. А моя сказала, что у нее три папы. Дома оказалось, что она имела в виду родного, отчима и крестного. Представляю, что там воспитатели нафантазировали.
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  • Моя младшая дочь к логопеду не ходила, потому что рычать она научилась к полутора годам. Если у тебя два старших брата, которые знают, как это делать, то выбора у тебя нет: хочешь не хочешь, а зарычишь. Мальчишки играли в свои машинки, а младшая сестренка всегда рядышком, со своими куклами и погремушками. В итоге Тася очень быстро научилась заводить мотор и шипеть, потрепанной к тому времени, змеей. В детском саду воспитатель чуть в обморок не упала от неожиданности, когда эта маленькая шпингалетка важно сказала:
    — Здрррратуйте, Атана Адимировна (Светлана Владимировна)
    И потом еще стишок не спеша прочла:
    — В огороде тети Доры
    Собираю помидоры
    Вдруг я вижу: две овцы
    Собирают огурцы.
    На нее приходил посмотреть весь детский сад. Старшие братья — это лучшие педагоги в жизни младшей сестры.
  • Мой сын ходит в детский сад, и чтение дается ему нелегко. И вот недавно он начал усердно учил все слова, чтобы получить вознаграждение из сундука с сокровищами. Каждый вечер он тренировался и рассказывал, что в пятницу принесет приз. Наступает пятница, и он действительно получил маленького пластикового единорога, но не для себя, а для своей младшей сестры, потому что она обожает единорогов. Он так гордился тем, что подарил ей подарок сам.

«Год 1994. Новогодний утренник в детском саду. Мама сама мне сшила костюм»

  • Пришла за сыном в садик. Воспитательница хвалит его, мол на кукольном спектакле один мальчик испугался Бабы-яги, заплакал, а наш, значит, его утешал и уговорил досмотреть. Она ему говорит: «Молодец, Миша, не испугался!» И тут мой сын выдал: «Да у меня мама сама такая!» Лицо женщины надо было видеть.
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  • Я в детстве очень хотела кататься на автобусе, но меня водили в сад около бабушкиного дома, чтобы бабушке было удобно забирать, а сами мы жили далеко. Поэтому меня либо возили на машине, либо водили пешочком через дорогу, а я мечтала об автобусе. Как-то оставили меня с дедом, так я потом всей семье припоминала, что меня только дедушка на автобусе и катает!
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  • Моя мама — воспитательница в детском саду. Несколько месяцев назад на подготовительных занятиях они изучали трехмерные фигуры — конусы, кубы и т.д. Она особо подчеркнула необходимость использования «взрослых слов» в школе, например, круглые фигуры — это сферы. И вот она показывает баскетбольный мяч и спрашивает: «Что это за трехмерная фигура?» Девочка отвечает: «Это баскетбольный мяч!» Мальчик рядом с ней, не задумываясь, поправляет: «Нет, это баскетбольная сфера».

«Сон застает в самом неподходящем месте»

  • Моя дочка рассказала, что ела в садике «суп сухой». Я аж остановилась:
    — Какой суп?
    — Сухой!
    — А что в нем было?
    — Водичка, рыбка, картошка..
    Оказалось, это была уха.
  • Сегодня я вел дочку в детский сад и спросил, как она относится к тому, чтобы летом отправиться в детский лагерь вместо того, чтобы оставаться в садике. А она в ответ:
    — А сколько стоит детский лагерь?
    Ответил честно.
    — А садик?
    — Он бесплатный.
    — Тогда давай я лучше буду ходить в садик и каждый день получать мороженое.
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  • Недавно я получила свое первое в жизни предложение руки и сердца. Малыш из детского сада посмотрел на меня и сказал: «Когда я вырасту, я на тебе женюсь».

«Тут под вечер дочка выдала, мол, завтра в садик нужно поделку про насекомых. Дочь спать, а я на улицу за камушком. Вот, что получилось через полтора часа»

  • Прибегаю в сад за дочкой. Воспитательница отводит меня в сторону и шепчет: «Вы, главное, не ругайте ее, ладно? Девочка у вас творческая просто». У меня сердце в пятки: ну все, думаю, что-то испортила. Оказалось, во время прогулки дочка внимательно осмотрела девочек из своей группы и заявила: «Девочки, ну это же прошлый сезон! Кто сейчас носит шапки с помпонами?» После чего они все дружно пошли и размотали помпоны на шапочках, сделав из них конские хвосты. Выглядели они очень потешно, мамочки даже расстраиваться не стали, просто посмеялись.
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  • Мелкой в саду стало жалко улиточек, замерзнут они. Она собрала их в ведерко, занесла в группу, заботливо спрятала в шкафчик. Вскрылось все с утра, когда воспитательница оттирала всю группу от слизней. Танюшу дома спросили: «А ты перестала улиток в группу приносить?» А она выдала в ответ: «Ну да. Меня же обыскивают. Я их теперь Вике в карманы складываю, а она заносит».
  • Прихожу за сыном в сад. Воспитательница с порога заявляет: «Вы знаете, Матвей сегодня сорвал нам тихий час». Я уже в голове начала перебрать все, что он мог натворить. Но воспитательница не дала мне дофантазировать: «Да вы не переживайте так! Просто ваш сын принес из дома стопку рекламных буклетов автосалона. Он разложил их на ковре, объявил себя директором и тридцать минут на полном серьезе „продавал“ ребятам машины». Дома пришлось провести с «бизнесменом» серьезную беседу о вреде работы в неурочное время.
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«Обратились ко мне с довольно интересным заказом: на выпускной в детском саду сшить куколки талисманы по фото. Вот, какие милые они получились»

  • Вчера дети в детском саду кричали от радости: «Это самый лучший садик!» Объясняю, почему. У нас в Алматы есть такая традиция: мы все не готовы к снегу, дождю и концертам, потому что в эти дни пробки 12 баллов. Естественно, родители стоят в пробках и не успевают забрать детей. Так вот, у меня осталось двое детей, и мы должны были с ними пробыть еще часа полтора. Так как это пятничный вечер, я предложила детям: «Давайте блины поедим с чаем и посмотрим мультик на проекторе!» Детскому счастью не было предела. Уходить домой они не хотели и расстроились, что их так скоро забрали.
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  • Моя бабушка начала рано учить меня читать. Когда меня отдали в садик, я, конечно, еще не могла прочитать книгу, но некоторые буквы уже знала и что существуют слоги и слова. И в один из первых своих дней в саду я села читать детям сказку. Я складно вещала про «тараканище», деловито переворачивая страницы. Дети верили, что я умею читать, а вот взрослые сразу поняли, что нет. Меня выдала книга, перевернутая вверх ногами. Я просто наизусть рассказывала сказку, которую знала.
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  • В детстве мама мне подарила искусственную розочку, посыпанную блестками и сбрызнутую мамиными духами. Я была в восторге и взяла ее с собой в садик. Одна девочка попросила посмотреть. Я дала, а она... Нет, не украла и не испортила. Она подошла к воспитательнице и сказала: «Смотрите, что она вам подарила». Воспитательница была тронута почти до слез, она тут же поставила розочку в карандашницу у себя на столе и мне сказала: «Солнышко, спасибо! Мне так приятно! Какая красивая розочка!» Такая она счастливая была. Но у меня язык не повернулся сказать, что я ей на самом деле ничего не дарю. Как же я эту розочку дома оплакивала! До сих пор не понимаю, зачем та девочка так поступила.

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