18 добрых историй о питомцах, которые дали повод для улыбки
Коты, собаки, попугаи и даже мулы — те еще затейники! Одни придумывают, как обхитрить хозяина, другие учатся ездить на лифте. Их IQ растет на кухне и достигает максимума у холодильника. И все же, несмотря на все выкрутасы, мы любим наших питомцев, которые со временем становятся настоящими членами семьи. В трудную минуту они могут утешить и подбодрить. А нежное мурлыкание и теплая шерстка создают тот самый уют, без которого дом кажется пустым.
- Утро, сплю. Лежу на боку, сзади меня муж одной рукой обнимает и тихонько похрапывает в затылок. Идиллия! Звонит будильник, и тут открывается дверь и в комнату входит... муж! Я завизжала, оборачиваюсь, а там наш пес! Оказалось, что муж проснулся раньше меня и на цыпочках ушел на кухню, а наш собакен решил, что под одеялом ему будет теплее, чем в кресле.
- На даче завелись мыши. Взяли с собой кота. Муж сидит на крылечке и в шутку распекает Василия. «Вот ты, ленивая усатая морда, кормим тебя, лоток чистим. Хоть бы пользу принес!» Василий убежал. Ночь, я волнуюсь. И тут кот прибегает и бросает мужу рыбину! Карася. И, довольный, уходит. Ну, правильно, муж же не сказал «поймай мышь». Главное, правильно ставить ТЗ. Через пару дней выяснилось, что Васька спер карася у соседа-рыбака. Мы повинились, но сосед только посмеялся и похвалил добытчика.
«Я еще и вышивать могу, и на машинке тоже...»
- У меня было две собаки, разница в возрасте около 6 лет. Старшая забирала у младшей все игрушки, а потом уходила играть сама. Младшая в конце концов поняла, что если она хочет с чем-то поиграть, то сначала нужно взять игрушку, которая ей не нужна. Тогда старшая ее заберет, а младшая возьмет свою любимую. В итоге обе собаки получали то, что хотели.
- Бабушкины попугаи самые большие шкодники на свете. Они спрашивают собак, идеально имитируя голос бабушки: «Хочешь погулять?» А когда собаки злятся, попугаи начинают маниакально хихикать.
Хозяин застал кота вот за таким занятием. Есть идеи, что здесь происходит?
- У нас есть кошка Маруся, а еще мы взяли с улицы щенка. Я готовила на кухне и вдруг услышала шум. Решила, это щенок нашкодил и что-то уронил. Пошла в спальню. Но Маруся зашипела и стала толкать меня лапами в другую комнату, куда животным путь закрыт. Вошла и обомлела. Оказалось, пошел дождь, а ветер распахнул форточку. Ветер гулял внутри: развевал занавеску и заносил влагу в дом. А на подоконнике — рассада! Один огурец уже упал! Вот так кошка спасла рассаду. Получила свою порцию вкусняшек и наглаживаний.
- Мой пес обожает поездки на машине и катается, высунув голову из окна. Он понял, что если выскочит из дома, я всегда приеду за ним. Этот маленький проказник выяснил, сколько кварталов ему нужно пробежать, чтобы гарантированно прокатиться на машине. Теперь каждый раз, когда пес сбегает, он просто ждет в определенном месте. Хитрец просто сидит там с самодовольным выражением морды.
- Купили старый домик на даче. Отмыли, занавески повесили — красота! Приехала мама и привезла нашу старенькую кошку Дашу. Дашка вдруг стала выть и «подкапывать» пол под тяжелым комодом — мы его не отодвигали. А тут пришлось. Мама дорогая, да там крысиный лаз! Мышки мелкие, а этот раз прямо хорошо так, широко прогрызен был. Пришлось нанимать мужиков и лаз заделывать. Ну и принимать меры от грызунов.
Хозяйка включил пылесос буквально на 2 минуты, но Джек бдит
- Я приготовила бутерброд и поставила его на журнальный столик. Собака наблюдала за мной, а потом она начала лаять и побежала к входной двери. Я решила, что кто-то пришел, поэтому пошла к двери, а собака побежала обратно в гостиную. Я открыла дверь, но никого не было. Вернувшись в гостиную, я обнаружила, что бутерброда и след простыл, а собака притворяется спящей в своей лежанке. Она щурилась и закрывала глаза, когда я смотрела прямо на нее. Вот хитрюга!
- Притащили к нам в ветеринарку кота.
— Чего-то котику поплохело. Тошнить стало.
— Чем кормите котика?
— Ой, он у нас такой избалованный.
— Чем кормите кота?
— Ну, он избалованный такой.
— ЧЕМ. КОРМИТЕ. КОТА?
Дама вздыхает и признается:
— Ну, он такой избалованный у нас. Ест только креветочки и курочку-гриль. У меня кафе свое, я ему привожу.
И мы с коллегой стоим такие... Пу-пу-пу. С утра ни разу не присели, утренний чай так и остыл. А тут, понимаешь, кот, креветочки и курочка-гриль.
Возможно, у хозяйки кота и кафе на работе тоже нет времени присесть и чаю попить.
Кстати, никого это "пу-пу-пу" не раздражает? Уже приелось.
- Раньше у меня был амазонский попугай, и я очень по нему скучала. Взяла к себе в дом другого попугая. Однажды я эмоционально рассказывала другу про первую птицу, в этот момент мой новый питомец выдал: «Я тебя люблю!» Ни до, ни после он не говорил эту фразу.
Этот кот создает невыносимые условия труда своей хозяйке. Потому что вот как можно работать и не отвлекаться на эту милоту?
- У нас была карликовая курица, которую какое-то время держали в доме, а потом переселили на улицу к остальным птицам. Каждый раз, когда наступала зима и по ночам становилось холодно, она начинала кудахтать у двери дома, пока мы не впускали ее внутрь. Она устраивалась поудобнее в маленьком ящике наверху, где ее не могли беспокоить собаки, спокойно спала всю ночь, а утром просилась во двор. Остальные куры грелись друг о друга, но эта словно говорила: «Зачем мне это делать, если в доме тепло?» Она была очень умной.
- У нас дома есть лифт, потому что моим бабушке и дедушке довольно сложно пользоваться лестницей, но я только что обнаружила, что мой пес тоже умеет им пользоваться, понаблюдав за нами несколько раз. Он даже понял, какие кнопки ведут на какие этажи, ха-ха.
Морковка в этом году выросла большая-пребольшая, но какая-то сильно пушистая
- На конюшне, где я работал, был мул, который научился открывать ворота и защелки. По ночам он пробирался на склад корма. Ему не нравилось, что его за это ругают, поэтому он начал выпускать других лошадей. Этот хитрец наедался досыта, а к утру снова запирался в своем загоне, оставляя других лошадей гулять — мол, это они все съели, а я тут ни при чем.
Наш кот любил подкарауливать тех, кто шел через проходную комнату в темноте и цеплял их за пятки.
Ну и лежал на телевизоре (любил теплый ламповый звук), свешивая хвост поперек экрана 😻