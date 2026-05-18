18 добрых историй о питомцах, которые дали повод для улыбки

Коты, собаки, попугаи и даже мулы — те еще затейники! Одни придумывают, как обхитрить хозяина, другие учатся ездить на лифте. Их IQ растет на кухне и достигает максимума у холодильника. И все же, несмотря на все выкрутасы, мы любим наших питомцев, которые со временем становятся настоящими членами семьи. В трудную минуту они могут утешить и подбодрить. А нежное мурлыкание и теплая шерстка создают тот самый уют, без которого дом кажется пустым.