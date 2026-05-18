Пагадити, а что если автор изначально параметры своей квартиры таким "жадным" втюхивал, а потом, мол: руки у вас из попы растут, рулеткой пользоваться не умеете.
15+ человек решили сэкономить, а получили сюжет для комедии
Кто из нас не мечтает о разумной экономии? Купить подешевле, сделать своими руками, обойтись без лишних трат — звучит как идеальный план! Вот только жизнь, как известно, любит подкидывать сюрпризы. Иногда стремление сберечь каждую копейку оборачивается натуральным анекдотом. Мы собрали истории людей, которые хотели сберечь бюджет, а в итоге подарили себе и окружающим повод посмеяться от души.
- Работаю на изготовление мебели под заказ. Только устроившись сюда, я осознал, как сильно люблю жадных людей. А дело вот в чем: вызов мастеров для замера на дом у нас стоит, небольших, но денег. Ребята своей оплаты стоят сполна, измеряют в точности до миллиметра, к тому же потом еще на фабрике следят, чтобы те не схалтурили ни на миллиметр. Но иногда появляются у нас клиенты, которые во что бы то ни стало хотят сэкономить и, не слушая все мои уговоры, измеряют все сами. А надо сказать, работаем мы только по полной предоплате — кому потом нужна кухня по чужим меркам. Вот на таких экономистах, которые потом не могут эту мебель подогнать под свои габариты, я обставил себе трехкомнатную квартиру новой мебелью. Ну не пропадать же добру, да и начальник только «за», что мы сами «утилизируем» ненужное.
- Решил я как-то сэкономить и попросил кореша подстричь меня машинкой. Он мне такой: «У меня мама парикмахером была и бабушка, это у нас в крови». Ну ок, думаю, сейчас будет модная прическа за бесплатно. Сижу, значит, слышу: жжжик-жжжик, вроде все норм, потом тишина, потом кореш начинает ржать так, что я аж напрягся. Говорю: «Че там?» Он такой: «Та ниче, чуть неровно, щас исправлю». Через пять минут подходит с зеркалом, и я вижу это убожество: на голове полосы как после газонокосилки в дождь. Спереди типа челка висит, сзади почти лысины. В итоге пришлось все сбрить под ноль. А друг потом говорит: «Походу, я в батю пошел, у него тоже руки не из того места».
Странно, я думала, на парикмахеров учатся, а не рождаются с этим 🤣
«Раковина в доме моих родственников. Они говорят: „Ну, она была недорогой“»
У родственников не только раковина недорогая, у них весь ремонт такой
- Я как-то доэкономилась и в итоге прилетала посреди ночи не просто не в тот город, куда мне надо, но даже не в ту страну: искала билеты в Мадрид и на агрегаторах самый дешевый был через Милан, но разными авиакомпаниями. Я купила первую часть билета, а про вторую, то ли забыла, то ли отложила на попозже. Когда опомнилась, второй перелет был дороже чем прямой рейс из изначальной точки. Пришлось забить на билет в Милан и покупать новый билет на прямой рейс.
Ну поехала бы из Милана в Мадрид на поезде или на автобусе ,раз так хотелось сэкономить...
- Родители работают в конструкторском бюро по производству радиолокационных антенн. Очень экономные люди, с работы притащили кучу чертежной кальки, и мама ее использует как бумагу для выпечки. Пришли к нам как-то гости, мама испекла кекс с хорошей такой влажной пропиткой. Все бы ничего, вот только кальку она положила не той стороной к кексу, так что чертежная рамочка со всеми окошками хорошо так отпечаталась в виде узора на кексе. Гости немного обалдели. Мы, говорят, знаем, вы гордитесь, что вы инженеры уже лет тридцать, но надо же как-то поскромнее.
«Хотел сэкономить, попросив соседку по комнате подстричь меня. Она забыла поменять насадку»
- Как-то с мужем поехали отдохнуть за границу. Распланировали себе программу, выбрали классный отель. Отдых планировался насыщенным, не хотели просто лежать у бассейна, поэтому в первый день приезда решили заранее заказать экскурсии. Я хотела взять их у нашего гида, но муж сказал, что это нерационально и есть точки гораздо дешевле, сэкономим. Подошли к ларьку у пляжа, на английском объяснились, какие экскурсии нам нужны, и оплатили сразу 4. Действительно вышло дешевле. Через пару дней пришли к автобусной станции, приехал наш транспорт, показали билет экскурсионный, сели. Нас сразу смутило, что никто не говорит на английском, ни экскурсовод, ни водитель. А когда программу начали вещать на испанском, поняли, в чем дело. Мы оплатили все экскурсии на местном языке. Почти ничего не понимали, смотрели инфу о достопримечательностях в интернете. На мужа разозлилась, но зато мы теперь выучили много испанских слов. Были из всей группы самые тихие, не переспрашивали, потому что ничего не понимали
Смутно подозреваю, что и на английском они бы не намного больше поняли.
- Нам нужно было оборудовать во дворе небольшой загон для собаки — на те случаи, когда не получится вывести ее на прогулку. Рядом у нас два магазина: строительный и большой зоомаркет. Жена предложила купить готовый комплект в зоомагазине, но я только фыркнул и стал доказывать, что самому собрать точно выйдет дешевле. Я пошел в строительный, набрал там всех этих деталей и материалов, а жена тем временем зашла в зоомагазин. В итоге ее готовый набор стоил чуть ли не вдвое дешевле всей моей самодеятельности. Хорошо хоть мы еще были на парковке — я просто пошел и сдал все свое добро обратно. Зато усвоил важный урок: не надо автоматически думать, что сделать самому всегда дешевле. Сначала стоит просчитать оба варианта.
Смотря какая собака (явно не о чихуахуа речь). Возможно, самодельный загон получился бы функционально лучше.
«Урвал досок всего за $90, а так-то они $320 стоили. Но теперь придется выложить $500 за новое лобовое стекло»
- Мой брат очень экономный. А еще красивый: за ним девушки всегда увиваются, но он еще ни на одну всерьез не запал — мол, транжиры они все. А тут приходит домой из продуктового и заявляет: «Все, женюсь!» В очереди встретил красотку, которая со своим безменом выясняла правильно ли ей взвесили картошку. Нашла погрешность и закатила скандал. Когда она закончила качать права, он сразу побежал к ней знакомиться.
Парочка долбанувшихся на экономии. Не факт, что они когда-нибудь не разбегутся на почве, что кто-то из них не так сэкономил.
- Я в детстве часто слышала от отца выражение: «Мы не такие богатые, что бы покупать дешевые вещи». Вчера купила в магазине сковороду из нержавейки. Стоит копейки — ₽280, подумала, что курицу в сливочном соусе в ней будет удобно сделать. Купила курицу, сметану, зелень. В общем в полном предвкушении кулинарного шедевра. Ставлю сковороду на плиту — и буквально за секунду — она прогорает. При чем на этикетке нигде не написано, что она не подходит для газовой плиты.
«Хотела покраситься в „пепельный хаки“ и вот, что вышло»
- Всегда считала себя человеком разумным. Ну, типа не ведусь на все подряд скидки, не покупаю ненужное, деньги не спускаю. Но тут зашла в магазин за порошком, а там акция: «Купи три — заплати за два!». Ну выгода же! Хапнула. Заодно еще какое-то супер-чудо-средство для кухни прихватила. Пришла домой, засыпала порошок в стиралку и пошла наводить чистоту. Занимаюсь уборкой, и вдруг из ванной раздается странный звук. Захожу, а там из стиралки идет пена. Причем не просто пена, а ее столько, что она уже вылезает наружу! Вытерла потеки и пошла на кухню. Решила, что хоть она теперь будет сиять. Натерла этим чудо-средством столешницу, плиту и ручки шкафов. Минут через десять поняла, что вся квартира пропиталась таким химическим запахом, глаза выедает, кот сбежал из квартиры. Иду расстроенная доставать вещи со стиралки, а они почти все белые! А засовывала цветные. Ну зато сэкономила....
- Директор на прошлой работе был очень «экономен». Выдал новое указание, чтобы все квитанции, которые мы выдавали, печатались на черновиках. Сам лично отбирал черновики. В итоге клиенты уносили с собой кусочки договоров и налоговых накладных. У некоторых бонусом были печать и подпись директора.
Персональные данные, подписи и печати других клиентов тоже. А это уже уголовка
«Чтобы сэкономить, решила сделать маникюр себе сама»
С первого раза получается не у всех. Ничего с пятого-шестого раза будет как в салоне.
- Примерно 10 лет назад у нас недалеко от райцентра проводили сельскохозяйственные ярмарки. Там можно было дешево купить овощи. Воспользовавшись моментом, моя жена и теща крепко насели на меня и уговорили туда съездить. Это было в 30 км от нас. Главным доводом было, что мы сможем здорово сэкономить на этом. Приезжаем на место, они вдвоем весь день шатались туда — сюда, ближе к вечеру приходят с двумя пакетиками, где в каждом по пять килограмм овощей. С одного килограмма сэкономили 20 рублей получается. Спросил: «Ну что, наэкономились?» Взял с них на бензин триста рублей и молча поехали обратно.
Правильно сделал. Наглядно показал пословицу: за морем телушка полушка, да рубль перевоз. И время потраченное. Вот его не вернуть.
- Увидела на распродаже босоножки: один в один как у известного дизайнера, а цена — просто подарок. Продавец божился, что это «экспортный сток». Ну а я сразу надела их на важную встречу. Шла в наушниках и гордилась своей экономностью, как вдруг заметила, что прохожие как-то странно косятся на мои ноги. Решила, что любуются, и прибавила шагу, пока не услышала за спиной детский хохот. Оказалось, при каждом шаге мои «дизайнерские» стельки издавали звук, подозрительно похожий на... резиновое кряканье уточки. Видимо, внутри подошвы был какой-то дешевый супинатор, который на жаре превратился в пищалку. Пришлось идти через весь бизнес-центр, оповещая всех о своем триумфе победным «кря-кря». Сэкономила, называется!
Какой случай из вашей жизни доказал, что фраза «мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи» — взялась не на пустом месте?
