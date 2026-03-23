15+ арендодателей, чей звонок в домофон — это всегда начало истории

Давно это было. Студентом снял комнату у бабки, но не престарелой, а достаточно бодрой. Квартира её была далеко от вуза, приходилось спозаранку добираться до места учёбы двумя автобусами. Согласился потому, что она за дополнительную плату сама предложила готовить мне завтрак и ужин.

Через месяц ей стало вдруг тяжело готовить, хотя себе она готовила, причём я не требовал для себя особой готовки, ел, что дают. Я попал в плохую ситуацию, ибо место было на краю тогдашней Москвы, ближайшие магазины были далеко и закрывались раньше, чем я заканчивал учёбу. Приходилось давиться случайной булкой, когда она с аппетитом завтракала и ужинала. Очень удивилась, когда я съехал.