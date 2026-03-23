Неее, квартиру с загадочным постояльцем не стала бы снимать. Или пусть хозяин квартиры объяснил бы что там находится. А так, фигня какая-то.
15+ арендодателей, чей звонок в домофон — это всегда начало истории
Аренда дома или квартиры — это всегда маленькое приключение. Один владелец приедет и внезапно снизит плату, а другой выставит жилье на продажу сразу после того, как вы сделали там ремонт. За подписью в договоре порой скрывается человек, который может накормить лучшими в мире блинами или озадачить своими правилами.
- В съемной квартире под подоконником на кухне обнаружили дверцу с кодовым замком. Хозяин при каждом визите просил «не тревожить постояльца» и хитро улыбался. Мы гадали, что же там такое, пока однажды хозяин не ввел код. Внутри оказался мощный робот-пылесос. Владелец жилья хотел убедиться, что нам можно доверять, а потом уже разрешил пользоваться этим чудом.
- Мой арендодатель, когда заглядывал за оплатой, всякий раз отправлялся на балкон. Долго там возился, что-то шептал и выходил с довольным видом. Я уже о чем только не думал! Как-то раз он юркнул на балкон, я — за ним. Гляжу, а он там за птицами наблюдает. Оказалось, на моем карнизе поселилась семья редких птиц, и он тайно сыпал им разные зерна. Теперь мы вместе ведем «дневник наблюдений» за пернатыми.
- С моей сестрой случай был. Заехали они в старенькую квартиру, сделали косметический ремонт. Пожили некоторое время. А потом хозяин пришел, оценил, как хорошо стало, да и выставил квартиру на продажу.
«Я остался один. Родители домовладельца проехали сквозь снежную бурю, чтобы привезти мне еду»
- Моя мать — арендодатель. Она твердо верит в то, что «нет ничего такого, что нельзя было бы исправить хорошей краской!» Я работаю электриком и уже заменил целую кучу заляпанных краской розеток.
- У меня на одной квартире был случай: перед тем, как съехать, я полностью рассчитался, всю коммуналку по счетчикам с фото оплатил, потом отдал ключи. И вот прошло два месяца, звонит мне хозяйка и спрашивает, почему это я коммуналку не плачу? Ведь я же жил в квартире, а новых квартирантов она не нашла.
- У меня был арендодатель Геннадий. Когда он приехал за квитанциями, то позвонил, чтобы спросить номер своей квартиры. Он забыл его.
Когда рантье -слишком рантье.
«Мой арендодатель уехал на фестиваль и оставил свою собаку нам на попечение. Взяли ее с собой на фотосессию»
- Мы долго искали жилье с хорошим хозяином, и в итоге нам повезло. Уже почти согласились на вариант, где хозяином был парень лет 30, интеллигентный программист. Сошлись по интересам, квартира неплохая, но в конце беседы он сказал, что нас будет навещать его мама, проверять, как у нас дела. После этого риелтор звонил нам несколько раз, уговаривал и удивлялся, почему мы передумали.
- Мы с женой снимали квартиру на цокольном этаже. Как-то пожаловались хозяйке на нашествие мышей (по ночам, пока я читал, видел сразу по два-три грызуна). Она лишь развела руками: «Ну, у вас же есть две кошки, разве нет?» Вскоре мы переехали.
- Мы с бывшей как-то решили поехать в Питер пожить несколько месяцев, сняли комнату у мужичка по имени Юрий. Он сразу сказал, что живет у своей девушки, так что будет появляться редко и поэтому мы можем даже пускать переночевать друзей. И да, он приходил максимум раз в две недели, возмущался, что не едим его запасы варенья, очень интересно рассказывал, как на Камчатке жил. В общем, классный дядька, добрый такой.
Чего развелись-то?
«Хозяин построил террасу вокруг дерева»
- В прошлом году наши арендодатели спросили, могут ли они на Рождество поселить в одну из спален ребенка, потому что у их родственников не осталось свободных комнат. Мой муж им вежливо отказал. Как им такое в голову могло прийти? Это же не мини-отель!
- Нашел по объявлению комнату, хозяйка — милая бабуля. В первое же утро почувствовал обалденный запах. Захожу на кухню, а там на столе блины, пирожки, мясо, варенье, а она яичницу дожаривает. Говорит, мол, позавтракай. Ладно, поел. Прихожу вечером, а там ужин: первое, второе, салат, блины с пирожками. Я насторожился, но она уговорила отужинать с ней. Бабушка веселая, всякие истории рассказывала. Почти неделя прошла в таком ритме. Я уже и деньги ей предлагал, и продукты притаскивал, а она говорила, чтобы не тратился. Рассказал коллегам на работе, а одна девушка, как оказалось, знает ее. Поведала, что это состоятельная бабушка. Дети далеко живут, ей скучно, а тут я на ее голову... Мировая бабушка!
- Мне всегда везло с арендодателями, но одна история все же запомнилась
Дедушка хозяина жилья приходил и любезно помогал нам в саду, пока нас не было. Правда, все «сорняки», которые он вырывал, были растениями, которые мы купили и посадили, чтобы они зацвели следующей весной.
«Арендодатель пытается сэкономить электроэнергию»
- За последние несколько лет мы подружились с арендодателем. Он переживал тяжелый разрыв с девушкой и нуждался в жилье. У нас была крошечная свободная комната, где он мог переночевать, пока разбирался со своими проблемами. За время, проведенное у нас, он превратил эту комнату в небольшой кабинет и отремонтировал ванную комнату, превратив ее в импровизированный спа-салон с аквариумом.
- Снимал жилье у одной пожилой женщины. Звонит она мне как-то, думаю, хочет спросить о чем-нибудь. А она на полном серьезе выдает: «Слушай, можно у тебя пожить? На кухне». Объяснила, что у нее вышла размолвка с сыном, а «у тебя все равно там место есть». Это был момент, когда я понял: аренда может быть двусторонней.
- Сегодня ко мне зашел хозяин дома. Его так впечатлило состояние жилища, что он предложил снизить аренду. Но это еще не все. Собирается он уже выйти, смотрит на меня и выдает: «Слушай, дом в порядке, молодец. Но ты хотя бы для компании заведи себе собачку, раз живешь один. Я только „за!“» Редкий случай, когда хозяин не запрещает животных, а буквально просит их завести.
Давно это было. Студентом снял комнату у бабки, но не престарелой, а достаточно бодрой. Квартира её была далеко от вуза, приходилось спозаранку добираться до места учёбы двумя автобусами. Согласился потому, что она за дополнительную плату сама предложила готовить мне завтрак и ужин.
Через месяц ей стало вдруг тяжело готовить, хотя себе она готовила, причём я не требовал для себя особой готовки, ел, что дают. Я попал в плохую ситуацию, ибо место было на краю тогдашней Москвы, ближайшие магазины были далеко и закрывались раньше, чем я заканчивал учёбу. Приходилось давиться случайной булкой, когда она с аппетитом завтракала и ужинала. Очень удивилась, когда я съехал.