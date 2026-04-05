Был участок, через который шастали на другую улицу. Ещё замки и калитки ломали, а по ночам урожай воровали. Как-то утром выходим, стоит мужик и возмущается "Зачем замок повесили, как теперь проходить?". Да, никак! Или пожилая соседка, такой улыбчивый божий одуванчик, обвинила в жадности, когда её застукали с ведром яблок. А в доме напротив, постоянно орали матом из окна, если видели нас в саду. Потом оттуда пришёл пацан и заявил "Мы будем эту черешню собирать, у папы ружьё есть, если не уедете, всех застрелит". Казалось, люди там дикошарые, слишком неадекватно себя вели.
16 историй о дачной жизни, где каждый сезон подкидывает сюрпризы похлеще любого сериала
Для кого-то дача — это баня и шашлыки, для других — грядки, парники и состязание с соседями за самые красивые огурцы. Зато с дачного участка можно привезти не только завидный урожай, но и веселые истории, которые и внукам можно будет поведать. Читаем, вспоминаем запах нагретого солнцем сена, вкус чая со смородиновыми листьями и соловьиные трели по вечерам.
- Купили дом, который несколько лет стоял без хозяев. И мимо дома, через участок, люди ходили в гаражи. После покупки первым делом поставили забор, навесили калитки, но они не закрывались на замок. И еще некоторое время люди заходили на участок и шли мимо тебя, ковыряющегося на грядках. На наши вопросы делали только удивленные глаза. Завели собаку — проблема исчезла.
- Вчера съездила на дачу и обнаружила перед домом бетонные плиты, которыми выстилают дорожки. Спрашиваю у мужа: «Это ты положил?» Говорит: «Нет». Решили, что это управляющий нашего поселка, который часто делает что-то по мелочи для жильцов. Сегодня муж звонит и говорит: «Теперь я знаю, что это были за плитки. Нам установили веранду!» Один нюанс — мы ее не заказывали. Оказалось, что рабочие перепутали дома и установили нам деревянную веранду, которую купил сосед через два дома.
- Мой дачный дом собирали в конце декабря, и тогда стояли холода. При этом директор бригады не организовал для работников жилье — они ночевали в машине. К их счастью, на объект приехал мой отец и случайно узнал об этом. Папа съездил в магазин, накупил хорошей еды и отдал рабочим вместе с ключами от своей дачи. Их дом находился неподалеку от моего участка. Показал, где брать дрова. Когда я приехала принимать объект, в родительском доме было тепло, чисто и прибрано.
- Купили с мужем дачный участок в деревне: вокруг всего десяток домиков, благодать, тишина. Как-то приехали на выходных и решили баньку растопить. Муж напарился, выходит на крыльцо воздухом подышать, потягивается — и вдруг из темноты раздается голос. Кто-то вопрошает: «Хозяин! А тебе огурцы не нужны?» Бедный супруг чуть из полотенца не выпрыгнул. Оказывается, один из деревенских жителей увидел, что мы приехали, и решил нам кое-какие овощи продать. Но почему ему пришло в голову заявиться к нам ночью, мы так и не поняли.
Ох, оклики после бани в ночи! Такие теплые воспоминания из детства сейчас разбудили)
Дача в деревне. Вечер уже, на улице темно. Я мелкая, не больше 5 лет, выхожу из бани, мама осталась дальше париться. Майку я надела, ниже просто в полотенце замоталась. Иду домой, шорты в руках несу, тут меня от калитки окликает сосед, дядя Миша, зовёт чтобы подошла. Мне неудобно, я же не очень прилично одета и сделать вид, что не услышала и слиться тоже неудобно. Решила, что темно, подхожу.
А дядя Миша в рукавицах держит ежика! Он мне его в шорты мои передал и я его домой унесла) Мы его какими-то червяками кормили, день он у нас дома прожил, потом мы его у нас на участке выпустили.
- Купили дачу в новом СНТ. Там было мало разработанных участков, но на нашем стоял домик, росли яблони, клубника, и была баня. Остальное — газон из белого клевера, ровненький такой, мы по нему любили босиком ходить. Однажды приезжаем — а там все вспахано трактором от забора и до дома, огромные такие борозды. Оказалось, это свекор решил сделать сюрприз и помочь нам. Нанял трактор, вскопал всю землю под картошку. Ругаться не стали, конечно, но опечалились. Картошку сажать не стали (мы вообще никогда ее не выращивали). Но землю восстанавливали очень долго — до сих пор неровная местами.
- У моих на даче самая большая проблема — фазаны. В этом году родители три раза пересеивали горох и кукурузу, так как все фазаны склевывали. Я уже предложила плюнуть на огород и поставить курятник — фазанов разводить.
- Мы в последние годы стали сажать картошку под солому. Окучивать не надо, жучки не заводятся. Разложил картошку, завалил соломой — и до осени забыл. У свекрови случился когнитивный диссонанс. В первый раз вообще причитала, что ничего не выйдет, зря только семена испортили. А теперь только ворчит, что мы не можем делать, как все нормальные люди. Они, кстати, до сих пор с тяпками и лопатами на огороде сидят.
- У нас на даче печка, и первое время мы топили ее досками, которые остались от разобранного временного сарая. А доски были с гвоздями. Вот муж эти гвозди и выгребал в старое дырявое и ржавое ведро. А потом ведро исчезло. Каково же было наше удивление, когда дети соседа, вступившие в наследство, стали разгребать скопившиеся вещи и обнаружили наше ведро с гвоздями. Зачем оно ему было нужно, уже не узнаешь.
- У нас на даче росли шикарные кусты черной смородины, и в какой-то момент ягода начала исчезать. Сначала поставили пугало от птиц — толку ноль, потом на соседей косо поглядывали, но у них и своя смородина есть. Куда ягода пропадает — непонятно. А потом я с утра вышла в сад и чуть от смеха не упала. Рядом с кустом стоит наш песель и аккуратно подъедает ягоду. Собаку ругать не стала — пусть витаминами запасается. Но пару кустов все-таки аккуратно марлей замотала, чтобы нам хоть что-то оставил.
Ну кстати да) У нас смородины не растёт, но чернику/воронику собаки едят с куста с большим удовольствием. Единственное, обычно для этого ее должен кто-то научить...
Моя видит не очень, поэтому обычно нацеливается на куст, который я начинаю обирать😂. Протягиваешь руку и тут же появляется морда и начинает обгрызать...
- Дело давно было. Как-то по весне папа решил небольшой участок под картошку вскопать, а чтобы дело быстрее пошло, нанял тракториста. Парень то ли не так понял, то ли еще что-то случилось, но вместо того, чтобы работать на том кусочке, опустил плуг и давай вокруг нашего участка круги наматывать. Мы за ним бегаем, руками машем, а он — ноль внимания. А потом так и не подняв плуг, укатил в светлую даль, высекая искры из асфальта. Мы потом еще два дня бродили, пытались обратно землю перевернуть и притоптать. Больше трактористов на помощь не звали.
- Мы купили участок в 2018 году и построили там мини-домик. Четвертый год ездим на дачу, и мне очень нравилось, что вокруг никого — только одинокая соседка. Как-то отдыхали с мужем на даче, и неожиданно началось что-то странное: тут соседи приехали, и там соседи приехали, а там бытовку поставили. Все это за 5 дней. Теперь покой нам только снится. А если честно, то я рада, что люди едут на свои участки.
- Как-то приятелю Пашке надо было на вахту ехать, и он попросил меня вскопать родительский участок под картошку. Свозил меня, показал, где что лежит. Приезжаю на следующее утро, все нашел, за полдня вскопал. Вернулся, сообщил родителям Пашки, что задание выполнено, и тут выясняется, что я не тот участок вскопал. Соседи рады, а я — не очень. Пришлось опять ехать. К слову сказать, соседи родителей оказались очень милыми людьми. Когда пошла клубника, передали мне 10 литров за вскопанный участок. Предложили мне почаще к ним заглядывать.
- В гости к мужу приехал друг из Нидерландов, и мы решили его на выходных на дачу свозить. Сразу предупредили, что условия спартанские — дом старый, удобства на улице. Думали, товарищу не понравится, а он целый день в восторге ходил, всему как дитя радовался. А под конец счастливо завил: «Вы же мою мечту исполнили! Всегда хотел пожить в XVII веке, и вот получилось! Какие же везунчики!» Мы еще долго после этого смеялись.
- Были на даче. Ночью услышали на веранде шорох. Муж посмеялся, мол, ежик или кошка. Проверили — никого. Утром смотрим, а на коврике лежат деньги. Прошла еще ночь — опять. Стало любопытно, поставили камеру и не поверили глазам — там орудовала сорока. Она, видно, решила, что наше крыльцо — это ее тайник, и откуда-то таскала свои находки — монеты.
- Когда сыну был годик, сняли дачу на лето. Рядом озеро, лес — красота. Я, после того как сынулю укладывала, выходила вечером на веранду почитать. И вот на третий день заглядывает к нам соседка. Говорит: «Вижу, у тебя по ночам свет горит, чем это ты занимаешься?» Изумленно объяснила, а она в ответ: «А ты не переживай, я тут за всеми приглядываю. Но долго не читай — глаза испортишь!» В общем, до конца лета я как в детстве с фонариком читала, чтобы подозрений не вызывать. А свою дачу мы потом в глуши купили.
Что сейчас как то стрёмно дачу в глуши покупать.🤔Медведи расплодились,вдруг сожрут? Хорошо,если ягоду😂
- Моя мама — любит поучить меня жизни, никакие увещевания не помогают. В прошлом году они с отцом впервые решили все лето провести на даче. Купили кур и гусей. Весь сезон маме было просто не до меня, плюс у нас появились свои домашние яйца. Осенью живность продали в частный сектор и вернули все затраты. В этом году уже в апреле я сама подарила им курочек. Так что до ноября я свободна, мама меня тревожить не будет. Теперь присматриваю для маман зимнее хобби.
А для вас дача — это отдых или в первую очередь прополка и полив?
